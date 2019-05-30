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◆台灣集中市場公告注意交易資訊

※來源：台灣證券交易所
05月30日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
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05/30  潤隆、玉晶光、敦南、遠雄港、佳龍
05/29  冠軍、潤隆、中釉、嘉里大榮、玉晶光、尚志、泰金寶-DR、杜康-DR、陽光能源-DR
05/28  潤隆、泰碩、玉晶光、晶彩科、尚志、恒大健-DR
05/27  中釉、大立光、玉晶光、立積、泰金寶-DR、杜康-DR、佳龍
05/24  喬山、中釉、泰碩、玉晶光、立積、南電、佳龍
05/23  喬山、中釉、玉晶光、遠雄港、南電、佳龍
05/22  喬山、中釉、玉晶光、山林水、杜康-DR
05/21  喬山、國際中橡、國碩、奇鋐、泰碩、玉晶光、山林水
05/20  國際中橡、國碩、精技、奇鋐、泰碩、玉晶光、譁裕、誠美材、杜康-DR
05/17  燿華、技嘉、國碩、大立光、泰碩、玉晶光
05/16  泰豐、泰碩、玉晶光、晶彩科、瑞儀
05/15  泰豐、宏碁、泰碩、玉晶光、晶彩科、日成-KY、杜康-DR
05/14  泰豐、台船、中環、宏碁、大毅、六福、晶豪科、泰碩、玉晶光、晶彩科、帆宣、達方
05/13  錩泰、泰豐、晶豪科、玉晶光、杜康-DR
05/10  錩泰、泰豐、微星、建準、晶豪科、泰碩、玉晶光、安馳、立積、帆宣
05/09  泰豐、建準、奇力新、奇鋐、泰碩、玉晶光、安馳、泰鼎-KY、立積、鎧勝-KY、GIS-KY
05/08  大東、三洋電、泰碩、玉晶光、鎧勝-KY、泰金寶-DR、明輝-DR
05/07  大東、川飛、大立光、奇鋐、泰碩、玉晶光、鎧勝-KY、杜康-DR
05/06  大東、泰碩、玉晶光、晶彩科、鎧勝-KY、恒大健-DR
05/03  大東、玉晶光、晶彩科、雷虎
05/02  華映、和鑫、美德醫療-DR、杜康-DR
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05月份累計次休市：01、04、05、11、12、18、19、25、26

代號   名稱      次數  注意交易日期
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1441   大東        04  03、06、07、08
1516   川飛        01  07
1541   錩泰        02  10、13
1614   三洋電      01  08
1736   喬山        04  21、22、23、24
1806   冠軍        01  29
1808   潤隆        03  28、29、30
1809   中釉        05  22、23、24、27、29
2102   泰豐        06  09、10、13、14、15、16
2104   國際中橡    02  20、21
2208   台船        01  14
2323   中環        01  14
2353   宏碁        02  14、15
2367   燿華        01  17
2376   技嘉        01  17
2377   微星        01  10
2406   國碩        03  17、20、21
2414   精技        01  20
2421   建準        02  09、10
2456   奇力新      01  09
2475   華映        01  02
2478   大毅        01  14
2608   嘉里大榮    01  29
2705   六福        01  14
3006   晶豪科      03  10、13、14
3008   大立光      04  07、17、27
3017   奇鋐        04  07、09、20、21
3049   和鑫        01  02
3338   泰碩        13  06、07、08、09、10、14、15、16、17、20、21、24、28
3406   玉晶光      20  03、06、07、08、09、10、13、14、15、16、17、20、21、22、23、24、27、28、29、30
3419   譁裕        01  20
3528   安馳        02  09、10
3535   晶彩科      06  03、06、14、15、16、28
3579   尚志        02  28、29
4807   日成-KY     01  15
4927   泰鼎-KY     01  09
4960   誠美材      01  20
4968   立積        04  09、10、24、27
5264   鎧勝-KY     04  06、07、08、09
5305   敦南        01  30
5607   遠雄港      02  23、30
6176   瑞儀        01  16
6196   帆宣        02  10、14
6456   GIS-KY      01  09
8033   雷虎        01  03
8046   南電        02  23、24
8163   達方        01  14
8473   山林水      02  21、22
9103   美德醫療-DR 01  02
9105   泰金寶-DR   03  08、27、29
910708 恒大健-DR   02  06、28
911608 明輝-DR     01  08
911616 杜康-DR     08  02、07、13、15、20、22、27、29
9157   陽光能源-DR 01  29
9955   佳龍        04  23、24、27、30
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總累計次數        146

附記：04月份注意股票及次數

1109   信大      (04)、 1535   中宇      (02)、 1587   吉茂      (01)、 1614   三洋電    (02)
2025   千興      (01)、 2027   大成鋼    (01)、 2204   中華      (01)、 2364   倫飛      (01)
2390   云辰      (01)、 2465   麗臺      (01)、 2475   華映      (07)、 3008   大立光    (02)
3017   奇鋐      (03)、 3027   盛達      (03)、 3034   聯詠      (02)、 3046   建碁      (02)
3049   和鑫      (04)、 3338   泰碩      (08)、 3346   麗清      (01)、 3406   玉晶光    (07)
3450   聯鈞      (01)、 3504   揚明光    (02)、 3519   綠能      (07)、 3535   晶彩科    (01)
3588   通嘉      (02)、 3591   艾笛森    (01)、 3661   世芯-KY   (01)、 3704   合勤控    (01)
4164   承業醫    (01)、 4725   信昌化    (02)、 4906   正文      (02)、 4927   泰鼎-KY   (01)
5258   虹堡      (04)、 6131   悠克      (05)、 6155   鈞寶      (02)、 6271   同欣電    (01)
6289   華上      (01)、 8464   億豐      (01)、 8467   波力-KY   (01)、 9105   泰金寶-DR (01)
910708 恒大健-DR (02)、 911616 杜康-DR   (06)、 9912   偉聯      (02)
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