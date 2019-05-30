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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧05月30日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24205      5027   481.50  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15179      4973   305.23  
00667  元大韓國              2588       929   278.58  
00733  富邦臺灣中小         19736      7466   264.35  
00702  國泰標普低波高息     13184      5188   254.12  
00729R 第一金工業30反1       2780      1098   253.19  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
00743  國泰中國A150         16592      8847   187.54  
0058   富邦發達              7422      4196   176.88  
00757  統一FANG+             9641      5994   160.84  
00735  國泰臺韓科技          8312      6789   122.43  
0051   元大中型100          10889      9500   114.62  
00681R 元大美債20反1         5931      6094    97.33  
0054   元大台商50           10275     10624    96.71  
0055   元大MSCI金融         33555     37154    90.31  
00707R 元大S&P日圓反1        3749      4355    86.08  
008201 BP上證50              1303      1549    84.12  
00763U 國票道瓊銅            2553      3065    83.30  
00714  群益道瓊美國地產      4576      5567    82.20  
00663L 國泰臺灣加權正2       3118      4309    72.36  
00736  國泰新興市場          5414      7727    70.07  
006206 元大上證50           99919    143778    69.50  
0053   元大電子              4373      6488    67.40  
006207 FH滬深               63002     98892    63.71  
00752  中信中國50            7503     12216    61.42  
0061   元大寶滬深          202405    354616    57.08  
00728  第一金工業30          8277     14923    55.46
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