〈群益期貨〉川普人話鬼話都是他說的，現在缺個好台階

美國總統川普今年年初在推特上發表 5G 甚至要發展 6G 的談話，他表示美國必須提速，否則會落後，美國也沒有理由落後，強調「希望透過競爭勝出，而不是阻隔比現在更先進的技術」，此一談話算是針對華為事件的大轉彎，這是過去式了，但您不覺得這才算是人話嗎？



現在看起來川普真的是可以穿梭陰陽界，因為人話及鬼話他都會說上一些，這也難怪在 google 搜尋騙子的照片，找到的都是他，這到底是背後精打細算過的算盤呢？還是狂人所為就是如此，與中國打貿易戰挾的是其國內對此一事件的高民意，但從民調來看，與中國打貿易戰後川普的聲勢是小幅下滑而不是上漲的，而從股市向面來看，這次打貿易戰關稅大刀與科技嵌制戰川普同時下手，但出現的結果是陸股不怎麼跌，美股卻跌的浠浬滑啦，傷人五百自傷一千，有點不划算。

這次中美貿易戰除了後來洐生的華為事件外，原本的爭議在於去年 12 月中旬，中央經濟工作會議向美國輸誠，在 90 天的關稅停戰期間，外商投資法草案規定，不得違法減損外商投資企業的合法權益，或增加其義務，不得違法設置市場准入及退出條件，違法干預或影響外資投資企業的正常生產經營活動。



外商投資過程中技術合作的條件由投資各方協定，行政機關及工作人員不得利用行政手段強制技術轉讓，不過在 5 月初路透社報導有關一份北京傳到華府的外交密件，近 150 頁的貿易協議草案做了系統性的修改，逐章刪去了對修改法律以化解貿易衝突的承諾，這是造成川普動怒發動對中國的貿易戰的主因。



這件事情到底在中國開出了三個強硬的底線後還有沒有台階可以下，確實還很難說，就看您怎麼認定川普是怎樣的人了，畢道人話鬼話他都會說，在 G20 場合要零關稅、零補貼、零障礙的三零的，別意外也是他，在中美貿易談判石頭踫石頭過程中取消加拿大、墨西哥鋼鋁關稅的也是他，去年解除中興制裁以為可以換取高通併恩智浦案，被騙的也是他，因為最後沒合併成功，確實他很多變，但在中美貿易談判邊打邊談下，美股走的比陸股還要弱，過去常以股市的強弱來展現川普威信的也是他，因此這次談判他並沒有占得上風。



不好談的不是中國，而是美國，川普現在在外打拼，回家還要面臨通俄門案的傷心事，可謂內外交迫，且去年中國面臨內部去槓桿的問題，川普已經錯過了極限施壓的最好時機，看來現在是缺個好台階，而華為董事長任正非最近的發言，包括抵制蘋果他首先第一個跳出來反對，問他為什麼？他說蘋果技術領先，沒人在抵制領先者的，言下之意，似乎也在說給川普聽，抵制華為也是不智的。



就在此時，Wifi 聯盟、藍牙聯盟等行業組織皆已恢復華為成員資格，這些都是完全遵守美國商務部的指令，靜俏俏地開始進行科技戰的滅火行動了，盤面上可以看到的就是帶頭下跌的半導體開始出現抗跌了。

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