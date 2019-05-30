[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月29日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 0056 元大高股息 8423 165369 00677U 富邦VIX -15399 0 00672L 元大S&P原油正2 3148 0 00632R 元大台灣50反1 -14703 0 2303 聯電 2118 12813 3481 群創 -7730 -80722 2323 中環 2111 -3628 2317 鴻海 -5449 -55629 2892 第一金 1615 4748 2409 友達 -4700 -47209 3037 欣興 1427 -8804 2883 開發金 -4084 -51558 1102 亞泥 1306 6503 2888 新光金 -3531 -40856 2841 台開 1211 3648 1504 東元 -3108 -5069 00655L 國泰中國A50正2 1143 0 006206 元大上證50 -3098 0 2344 華邦電 1065 -21493 2002 中鋼 -2871 -26948 1101 台泥 988 -14917 00637L 元大滬深300正2 -2733 0 8046 南電 884 -3503 1303 南亞 -2506 -13413 4904 遠傳 871 2558 2884 玉山金 -2402 -3555 1402 遠東新 848 -9431 2891 中信金 -2306 -15966 2885 元大金 837 -4217 2330 台積電 -1845 -72926 00708L 元大S&P黃金正2 806 0 2408 南亞科 -1651 -18671 2633 台灣高鐵 748 -46 3231 緯創 -1631 -4793 00737 國泰AI+Robo 501 1156 2882 國泰金 -1511 -56475 020000 富邦特選蘋果N 473 0 00664R 國泰臺灣加權反1 -1400 0 00671R 富邦NASDAQ反1 453 0 00693U 華頓S&P黃豆 -1393 0 00642U 元大S&P石油 446 0 2201 裕隆 -1282 3991 2412 中華電 436 355 2618 長榮航 -1172 3266 2838 聯邦銀 422 -1369 1605 華新 -1152 -7642 2845 遠東銀 418 290 2890 永豐金 -1119 3674 2515 中工 398 5026 4938 和碩 -1099 -10900 00738U 元大道瓊白銀 384 0 2371 大同 -1095 -737 2886 兆豐金 369 -12865 00633L 富邦上証正2 -1048 0 2027 大成鋼 361 1765 2313 華通 -950 -5733 00673R 元大S&P原油反1 356 0 2504 國產 -947 -3422 1215 卜蜂 354 1125 2881 富邦金 -902 -26328 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股