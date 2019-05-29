◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧05月29日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24205 5027 481.50 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 0059 富邦金融 15179 4973 305.23 00667 元大韓國 2588 929 278.58 00733 富邦臺灣中小 19781 7466 264.95 00702 國泰標普低波高息 13176 5188 253.97 00729R 第一金工業30反1 2780 1098 253.19 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 00743 國泰中國A150 16667 8847 188.39 0058 富邦發達 7422 4196 176.88 00757 統一FANG+ 9807 5994 163.61 00735 國泰臺韓科技 8311 6789 122.42 0051 元大中型100 10890 9500 114.63 00681R 元大美債20反1 5930 6094 97.31 0054 元大台商50 10275 10624 96.71 0055 元大MSCI金融 33429 37154 89.97 00763U 國票道瓊銅 2663 3065 86.88 00707R 元大S&P日圓反1 3749 4355 86.08 008201 BP上證50 1302 1549 84.05 00714 群益道瓊美國地產 4576 5567 82.20 00663L 國泰臺灣加權正2 3132 4309 72.69 00736 國泰新興市場 5534 7727 71.62 006206 元大上證50 99995 144778 69.07 0053 元大電子 4375 6488 67.43 006207 FH滬深 63171 98892 63.88 00752 中信中國50 7554 12216 61.84 00728 第一金工業30 8316 14423 57.66 0061 元大寶滬深 202333 355116 56.98