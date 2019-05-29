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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月28日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
0056   元大高股息              5902    157149    00637L 元大滬深300正2        -21981         0  
00677U 富邦VIX                 4801         0    00632R 元大台灣50反1         -11774         0  
2303   聯電                    2982     10233    2409   友達                   -9474    -46643  
5876   上海商銀                2584      5879    2317   鴻海                   -8897    -51150  
2002   中鋼                    2290    -23976    00655L 國泰中國A50正2         -4075         0  
00634R 富邦上証反1             1609         0    2330   台積電                 -2671    -74714  
3231   緯創                    1274     -2427    2882   國泰金                 -2559    -57909  
1102   亞泥                    1155      5189    006204 永豐臺灣加權           -2477         0  
1216   統一                     937     12698    0050   元大台灣50             -2413    -24150  
2838   聯邦銀                   914     -1915    6116   彩晶                   -2260    -33247  
2313   華通                     913     -4089    1303   南亞                   -1979    -11481  
00656R 國泰中國A50反1           818         0    2823   中壽                   -1874    -13192  
2867   三商壽                   786     -1369    1314   中石化                 -1748     -6487  
00633L 富邦上証正2              678         0    2449   京元電子               -1716     -7373  
2903   遠百                     639      2187    2504   國產                   -1514     -2314  
2345   智邦                     611       499    3037   欣興                   -1507     -9227  
3338   泰碩                     570      3666    3017   奇鋐                   -1483     -2799  
00708L 元大S&P黃金正2           520         0    3576   聯合再生               -1440     -6494  
2399   映泰                     453       694    2890   永豐金                 -1439      3692  
3661   世芯-KY                  431       706    3481   群創                   -1421    -80938  
00631L 元大台灣50正2            428         0    2885   元大金                 -1301     -5331  
2367   燿華                     413     -1008    2408   南亞科                 -1290    -16839  
2892   第一金                   379      2868    2356   英業達                 -1232    -12310  
8112   至上                     377        12    2891   中信金                 -1232    -19544  
6213   聯茂                     376      4997    3682   亞太電                 -1187     -1944  
2492   華新科                   367     -3433    2883   開發金                 -1182    -50186  
4414   如興                     330      2342    2206   三陽工業               -1120     -1109  
1304   台聚                     328       510    3711   日月光投控             -1108     -6362  
020000 富邦特選蘋果N            327         0    2887   台新金                 -1080     -4106  
00648R 元大S&P500反1            321         0    3049   和鑫                   -1073     -2227  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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