台北‧05月28日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 203279 3481 群創 140674 2317 鴻海 136700 2883 開發金 120494 2002 中鋼 107663 2330 台積電 95240 2887 台新金 89745 2882 國泰金 87709 2409 友達 87008 2303 聯電 86814 2891 中信金 64777 2888 新光金 50137 2823 中壽 48655 00633L 富邦上証正2 44060 4414 如興 43535 2884 玉山金 41505 2885 元大金 41148 2890 永豐金 38732 00677U 富邦VIX 38176 2886 兆豐金 37524 5880 合庫金 36667 00632R 元大台灣50反1 33898 2371 大同 31224 5876 上海商銀 30732 2892 第一金 30295 2201 裕隆 28762 2880 華南金 28097 2633 台灣高鐵 27922 3017 奇鋐 27789 3037 欣興 27706
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
留言載入中...