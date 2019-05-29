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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧05月28日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      203279  
3481   群創                140674  
2317   鴻海                136700  
2883   開發金              120494  
2002   中鋼                107663  
2330   台積電               95240  
2887   台新金               89745  
2882   國泰金               87709  
2409   友達                 87008  
2303   聯電                 86814  
2891   中信金               64777  
2888   新光金               50137  
2823   中壽                 48655  
00633L 富邦上証正2          44060  
4414   如興                 43535  
2884   玉山金               41505  
2885   元大金               41148  
2890   永豐金               38732  
00677U 富邦VIX              38176  
2886   兆豐金               37524  
5880   合庫金               36667  
00632R 元大台灣50反1        33898  
2371   大同                 31224  
5876   上海商銀             30732  
2892   第一金               30295  
2201   裕隆                 28762  
2880   華南金               28097  
2633   台灣高鐵             27922  
3017   奇鋐                 27789  
3037   欣興                 27706
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