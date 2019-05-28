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◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧05月28日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱  買超張數
1722   台肥          5422
5876   上海商銀      3320
2412   中華電        3198
2520   冠德          2715
2548   華固          2642
3045   台灣大        2493
2892   第一金        2403
2633   台灣高鐵      1843
2886   兆豐金        1408
2501   國建          1307
5534   長虹          1229
3661   世芯-KY       1196
3653   健策          1181
3338   泰碩          1011
2356   英業達         967
4927   泰鼎-KY        965
2903   遠百           891
9802   鈺齊-KY        879
2303   聯電           825
2379   瑞昱           707
1301   台塑           641
2382   廣達           616
4968   立積           569
9904   寶成           543
2352   佳世達         492
6558   興能高         490
2201   裕隆           473
2891   中信金         461
3454   晶睿           457
1210   大成           449

◆賣超
代碼   股票名稱   賣超張數
8046   南電         -13309
2883   開發金        -8579
3017   奇鋐          -5161
4915   致伸          -5112
3037   欣興          -4760
8150   南茂          -3270
2344   華邦電        -3119
3711   日月光投控    -2989
3034   聯詠          -2929
6269   台郡          -2393
2367   燿華          -1720
2308   台達電        -1655
1102   亞泥          -1537
2383   台光電        -1443
2618   長榮航        -1411
0050   元大台灣50    -1400
2345   智邦          -1358
2340   光磊          -1227
6213   聯茂          -1130
2439   美律          -1045
9938   百和           -984
4958   臻鼎-KY        -908
2449   京元電子       -902
3035   智原           -888
2458   義隆           -784
4564   元翎           -736
2634   漢翔           -652
2104   國際中橡       -550
6271   同欣電         -537
00637L 元大滬深300正2 -488
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