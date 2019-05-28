◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧05月28日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 1722 台肥 5422 5876 上海商銀 3320 2412 中華電 3198 2520 冠德 2715 2548 華固 2642 3045 台灣大 2493 2892 第一金 2403 2633 台灣高鐵 1843 2886 兆豐金 1408 2501 國建 1307 5534 長虹 1229 3661 世芯-KY 1196 3653 健策 1181 3338 泰碩 1011 2356 英業達 967 4927 泰鼎-KY 965 2903 遠百 891 9802 鈺齊-KY 879 2303 聯電 825 2379 瑞昱 707 1301 台塑 641 2382 廣達 616 4968 立積 569 9904 寶成 543 2352 佳世達 492 6558 興能高 490 2201 裕隆 473 2891 中信金 461 3454 晶睿 457 1210 大成 449 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 8046 南電 -13309 2883 開發金 -8579 3017 奇鋐 -5161 4915 致伸 -5112 3037 欣興 -4760 8150 南茂 -3270 2344 華邦電 -3119 3711 日月光投控 -2989 3034 聯詠 -2929 6269 台郡 -2393 2367 燿華 -1720 2308 台達電 -1655 1102 亞泥 -1537 2383 台光電 -1443 2618 長榮航 -1411 0050 元大台灣50 -1400 2345 智邦 -1358 2340 光磊 -1227 6213 聯茂 -1130 2439 美律 -1045 9938 百和 -984 4958 臻鼎-KY -908 2449 京元電子 -902 3035 智原 -888 2458 義隆 -784 4564 元翎 -736 2634 漢翔 -652 2104 國際中橡 -550 6271 同欣電 -537 00637L 元大滬深300正2 -488