【台新投信】美股三利多加持 下半年續看漲 智慧生活產業前景俏 優先布局相關基金

今年以來美股氣勢如虹，屢創波段新高，展望後市，台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，美股波段漲幅不小，短線震盪整理在所難免，但在央行貨幣寬鬆帶動資金行情、下半年企業獲利重回成長軌道、法人回補持股三大利多加持下，未來漲升行情仍可期，第二季拉回即是買點。由於雲端、電動車、5G、Fintech、替代能源等產業前景看好，建議優先布局美國智慧生活相關基金。

蘇聖峰指出，全球主要央行態度轉趨鴿派，營造全球寬鬆的資金行情，帶動今年來全球股市漲升行情，加上目前法人對美股持股水位不高，未來回補空間大，則資金行情更可期待。而在評價面上，雖第二季仍存在庫存風險，但在下半年 S&P500 企業獲利可能加速回溫的情況下，今年 EPS 成長是有機會來到 5% 以上，亦即 S&P500 目標價應在 3050~3100 點，以目前不到 3000 點而言，仍有上漲空間。

就產業分析，蘇聖峰看好雲端、電動車、替代能源等類股。在雲端方面，美國國防部宣布未來 10 年在 JEDI(聯合企業防禦基礎設施雲端計畫)的投入將高達 100 億美元；電動車則將加速普及，電動車與油電混合車市場持續成長，預計佔美國汽車年度總銷量的比重將由 2018 年的 2% 提升至 2030 年的 20%~30%；替代能源市場則是重返榮景，未來兩年全球對於替代能源的投資將達 3000 億美元，在政策與週期復甦的支持下，上游公司 (風機 OEM 與太陽能面板 OEM) 對於全年看法轉趨樂觀。

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