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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月27日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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第一金工業30反1          富邦科技          本盟              昶和     福壽     元大寶滬深   
宏洲              元大電子          永冠-KY           大統新創 天仁     FH滬深     
嘉裕              元大台商50          大同              本盟     宏亞     元大台灣50正2   
東華              富邦摩台          云辰              健和興   地球     康控-KY    
大魯閣            富邦發達          國碩              旭隼     新紡                
立益              富邦金融          星通              元晶     佳和                
佳和              元大MSCI台灣          盛達              遠雄來   怡華                
聯發              永豐臺灣加權          泰碩              統領     大統新創            
昶和              富邦日本          玉晶光            威宏-KY  程泰                
三洋紡            國泰日經225          尚志              泰昇-KY  氣立                
本盟              元大歐洲50          合勤控                     台硝                
正道              元大日經225          虹堡                       元禎                
瑞利              富邦恒生國企反1          互億                       永記                
正峰新            元大S&P黃金反1          訊芯-KY                    毛寶                
億泰              元大美債20反1          易華電                     日勝化              
懷特              兆豐藍籌30反1          南電                       展宇                
士紙              國泰標普低波高息          杜康-DR                    華廣                
燁興              元大S&P日圓反1          陽光能源-DR                   高興昌              
千興              富邦歐洲          雷虎                       東明-KY             
威致              FH彭博高收益債                                     申豐                
華豐              FH彭博新興債                                     隴華                
首利              元大台灣高息低波                                     銘旺科              
麗正              群益道瓊美國地產                                     翔耀                
東訊              第一金工業30反1                                     太空梭              
錸德              FH富時高息低波                                     吉祥全              
倫飛              國泰RMB短期報酬                                     奇鋐                
虹光              富邦臺灣中小                                     和鑫                
威盛              國泰新興市場                                     立萬利              
浩鑫              新光內需收益                                     聯德                
國碩              FH美國金融股                                     泰碩                
銘旺科            新光中國政金綠債                                     玉晶光              
統懋              新光投等債15+                                     晶彩科              
翔耀              新光ICE美國權值                                     穎漢                
太空梭            宏洲                                         迎廣                
兆勁              嘉裕                                         全國電              
麗臺              東華                                         華友聯              
吉祥全            大魯閣                                       皇昌                
憶聲              立益                                         遠雄來              
科風              佳和                                         夏都                
力特              聯發                                         欣欣                
喬鼎              昶和                                         統領                
正達              三洋紡                                       客思達-KY            
晟鈦              本盟                                         康師傅-DR            
聯德              正道                                         神州-DR             
同泰              瑞利                                         晨訊科-DR            
新世紀            正峰新                                       一零四              
誠研              億泰                                         欣天然              
誠創              懷特                                         新海                
嘉威              士紙                                         欣高                
聯合再生          燁興                                         jpp-KY              
尚志              千興                                         台數科              
力銘              威致                                         必應                
亞太電            南港                                         基勝-KY             
達能              華豐                                         東哥遊艇            
太極              首利                                         泰昇-KY             
誠美材            麗正                                         吉源-KY             
慧友              東訊                                                             
悠克              錸德                                                             
友勁              倫飛                                                             
百一              虹光                                                             
捷泰              威盛                                                             
天瀚              浩鑫                                                             
迅杰              國碩                                                             
華上              銘旺科                                                           
光麗-KY           統懋                                                             
元晶              翔耀                                                             
華冠              太空梭                                                           
裕豐              兆勁                                                             
寶徠              麗臺                                                             
皇昌              吉祥全                                                           
陽明              憶聲                                                             
六福              科風                                                             
康師傅-DR          力特                                                             
聖馬丁-DR          喬鼎                                                             
神州-DR           正達                                                             
耀傑-DR           晟鈦                                                             
同方友友-DR          聯德                                                             
晨訊科-DR          同泰                                                             
友佳-DR           新世紀                                                           
陽光能源-DR          創意                                                             
精熙-DR           誠研                                                             
中福              誠創                                                             
雷虎              嘉威                                                             
中視              聯合再生                                                         
秋雨              尚志                                                             
新利虹            力銘                                                             
國光生            亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  中壽                                                             
                  富邦媒                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
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