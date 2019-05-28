[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月27日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 2201 裕隆 4343 6088 00632R 元大台灣50反1 -4306 0 00677U 富邦VIX 4279 0 00637L 元大滬深300正2 -4189 0 4414 如興 1142 2159 2330 台積電 -4055 -71988 6213 聯茂 1062 5309 2317 鴻海 -3579 -38745 2887 台新金 1034 -2558 3481 群創 -3200 -86548 2313 華通 1033 -5088 2014 中鴻 -2685 -1071 2892 第一金 896 2788 6116 彩晶 -2456 -32101 00672L 元大S&P原油正2 882 0 8150 南茂 -1975 -4510 00708L 元大S&P黃金正2 866 0 2888 新光金 -1813 -40332 2801 彰銀 823 9853 2834 臺企銀 -1673 -8218 2520 冠德 815 2451 1303 南亞 -1519 -9302 2891 中信金 797 -19131 8046 南電 -1467 -3624 1102 亞泥 747 3725 00664R 國泰臺灣加權反1 -1351 0 3017 奇鋐 740 -2130 2883 開發金 -1148 -52602 0050 元大台灣50 733 -27454 2337 旺宏 -1069 -25777 2841 台開 673 3016 00676R 富邦臺灣加權反1 -901 0 1216 統一 557 13297 2881 富邦金 -856 -27847 2515 中工 531 4407 2324 仁寶 -680 -14260 1101 台泥 491 -13188 2356 英業達 -670 -9356 00633L 富邦上証正2 469 0 00655L 國泰中國A50正2 -651 0 00636 國泰中國A50 456 -4681 2352 佳世達 -639 -8768 00762 元大全球AI 436 2527 2838 聯邦銀 -614 -2856 00669R 國泰美國道瓊反1 420 0 2449 京元電子 -543 -5035 2501 國建 420 1038 2371 大同 -540 363 2610 華航 412 -4491 2884 玉山金 -540 -1960 3338 泰碩 407 3113 1809 中釉 -537 -1173 00692 富邦公司治理 386 1128 2344 華邦電 -528 -20651 00830 國泰費城半導體 367 1819 3702 大聯大 -523 -7798 2903 遠百 334 1421 2408 南亞科 -509 -13907 3673 TPK-KY 292 461 2382 廣達 -494 -3794 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股