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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月27日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
2201   裕隆                    4343      6088    00632R 元大台灣50反1          -4306         0  
00677U 富邦VIX                 4279         0    00637L 元大滬深300正2         -4189         0  
4414   如興                    1142      2159    2330   台積電                 -4055    -71988  
6213   聯茂                    1062      5309    2317   鴻海                   -3579    -38745  
2887   台新金                  1034     -2558    3481   群創                   -3200    -86548  
2313   華通                    1033     -5088    2014   中鴻                   -2685     -1071  
2892   第一金                   896      2788    6116   彩晶                   -2456    -32101  
00672L 元大S&P原油正2           882         0    8150   南茂                   -1975     -4510  
00708L 元大S&P黃金正2           866         0    2888   新光金                 -1813    -40332  
2801   彰銀                     823      9853    2834   臺企銀                 -1673     -8218  
2520   冠德                     815      2451    1303   南亞                   -1519     -9302  
2891   中信金                   797    -19131    8046   南電                   -1467     -3624  
1102   亞泥                     747      3725    00664R 國泰臺灣加權反1        -1351         0  
3017   奇鋐                     740     -2130    2883   開發金                 -1148    -52602  
0050   元大台灣50               733    -27454    2337   旺宏                   -1069    -25777  
2841   台開                     673      3016    00676R 富邦臺灣加權反1         -901         0  
1216   統一                     557     13297    2881   富邦金                  -856    -27847  
2515   中工                     531      4407    2324   仁寶                    -680    -14260  
1101   台泥                     491    -13188    2356   英業達                  -670     -9356  
00633L 富邦上証正2              469         0    00655L 國泰中國A50正2          -651         0  
00636  國泰中國A50              456     -4681    2352   佳世達                  -639     -8768  
00762  元大全球AI               436      2527    2838   聯邦銀                  -614     -2856  
00669R 國泰美國道瓊反1          420         0    2449   京元電子                -543     -5035  
2501   國建                     420      1038    2371   大同                    -540       363  
2610   華航                     412     -4491    2884   玉山金                  -540     -1960  
3338   泰碩                     407      3113    1809   中釉                    -537     -1173  
00692  富邦公司治理             386      1128    2344   華邦電                  -528    -20651  
00830  國泰費城半導體           367      1819    3702   大聯大                  -523     -7798  
2903   遠百                     334      1421    2408   南亞科                  -509    -13907  
3673   TPK-KY                   292       461    2382   廣達                    -494     -3794  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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