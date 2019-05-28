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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧05月27日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      216575  
3481   群創                 42370  
2201   裕隆                 41019  
00633L 富邦上証正2          40949  
00677U 富邦VIX              40908  
3037   欣興                 37847  
2330   台積電               35562  
00632R 元大台灣50反1        35084  
2337   旺宏                 34941  
1809   中釉                 30225  
2317   鴻海                 25409  
4414   如興                 25305  
2303   聯電                 25262  
2409   友達                 22548  
2891   中信金               21899  
3406   玉晶光               21349  
2515   中工                 21233  
3017   奇鋐                 20090  
2888   新光金               19516  
2014   中鴻                 19357  
3049   和鑫                 19261  
2887   台新金               18962  
2520   冠德                 18460  
8046   南電                 18398  
2884   玉山金               17829  
0056   元大高股息           17219  
3703   欣陸                 16865  
2371   大同                 16113  
5876   上海商銀             15010  
00655L 國泰中國A50正2       14476
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