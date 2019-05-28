[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧05月27日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 216575 3481 群創 42370 2201 裕隆 41019 00633L 富邦上証正2 40949 00677U 富邦VIX 40908 3037 欣興 37847 2330 台積電 35562 00632R 元大台灣50反1 35084 2337 旺宏 34941 1809 中釉 30225 2317 鴻海 25409 4414 如興 25305 2303 聯電 25262 2409 友達 22548 2891 中信金 21899 3406 玉晶光 21349 2515 中工 21233 3017 奇鋐 20090 2888 新光金 19516 2014 中鴻 19357 3049 和鑫 19261 2887 台新金 18962 2520 冠德 18460 8046 南電 18398 2884 玉山金 17829 0056 元大高股息 17219 3703 欣陸 16865 2371 大同 16113 5876 上海商銀 15010 00655L 國泰中國A50正2 14476