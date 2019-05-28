[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/05/27 108/05/24 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.10400 10.10240 0.00160 0.01584 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.00000 9.99840 0.00160 0.01600 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.20090 10.20000 0.00090 0.00882 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.09870 10.09760 0.00110 0.01089 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 9.94590 9.95350 -0.00760 -0.07636 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 9.96010 9.96920 -0.00910 -0.09128 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 9.96010 9.96920 -0.00910 -0.09128 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 9.97740 9.98640 -0.00900 -0.09012 大華銀多元特別收益平衡基金 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.40000 10.38530 0.01470 0.14155 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.20600 10.19160 0.01440 0.14129 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.32100 10.31910 0.00190 0.01841 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.21400 10.21220 0.00180 0.01763 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.77000 21.81000 -0.04000 -0.18340 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.88000 21.63000 0.25000 1.15580 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.14410 41.34630 -0.20220 -0.48904 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.10760 40.02870 0.07890 0.19711 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.64370 9.63800 0.00570 0.05914 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.11790 10.11410 0.00380 0.03757 中國信託台灣活力基金 12.79000 12.90000 -0.11000 -0.85271 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.92000 8.87000 0.05000 0.56370 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 9.98080 9.98840 -0.00760 -0.07609 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.17730 10.17870 -0.00140 -0.01375 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.17210 9.17340 -0.00130 -0.01417 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.34720 10.33980 0.00740 0.07157 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.29110 9.28460 0.00650 0.07001 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.04040 11.04150 -0.00110 -0.00996 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.39970 9.40060 -0.00090 -0.00957 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.18860 11.20120 -0.01260 -0.11249 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.80840 9.81940 -0.01100 -0.11202 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 42.03710 42.27120 -0.23410 -0.55380 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 43.46930 43.67780 -0.20850 -0.47736 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 44.03390 44.22080 -0.18690 -0.42265 中國信託智能運動基金-台幣 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 中國信託智能運動基金-美元 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017 中國信託華盈貨幣市場基金 11.02790 11.02740 0.00050 0.00453 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.04540 10.04620 -0.00080 -0.00796 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.31570 9.31640 -0.00070 -0.00751 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.17320 10.17440 -0.00120 -0.01179 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.43040 9.43140 -0.00100 -0.01060 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.12000 11.06000 0.06000 0.54250 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.59000 10.53000 0.06000 0.56980 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.04000 10.97000 0.07000 0.63810 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.57000 10.50000 0.07000 0.66667 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 40.98350 41.18420 -0.20070 -0.48732 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 41.53900 41.60460 -0.06560 -0.15767 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 41.12580 41.26960 -0.14380 -0.34844 元大2001基金 56.11000 56.55000 -0.44000 -0.77807 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 43.97610 44.14700 -0.17090 -0.38712 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 41.89460 41.87040 0.02420 0.05780 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 19.90000 19.78000 0.12000 0.60667 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.66330 11.66240 0.00090 0.00772 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.92610 10.91840 0.00770 0.07052 元大上證50基金 31.33000 31.10000 0.23000 0.73955 元大大中華TMT基金-人民幣 9.90000 9.99000 -0.09000 -0.90090 元大大中華TMT基金-新台幣 8.97000 9.04000 -0.07000 -0.77434 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.00000 12.99000 0.01000 0.07698 元大大中華價值指數基金-美元 12.11100 12.08100 0.03000 0.24832 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.71000 16.68300 0.02700 0.16184 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.38600 10.36000 0.02600 0.25097 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.15500 10.12400 0.03100 0.30620 元大中國平衡基金-人民幣 3.00000 2.99000 0.01000 0.33445 元大中國平衡基金-新台幣 13.62000 13.57000 0.05000 0.36846 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.13290 47.00350 0.12940 0.27530 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.90580 10.90970 -0.00390 -0.03575 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.95700 9.96050 -0.00350 -0.03514 元大中國機會債券基金-新台幣 10.19870 10.19590 0.00280 0.02746 元大巴西指數基金 6.49100 6.49100 0.00000 0.00000 元大巴菲特基金 24.64000 24.72000 -0.08000 -0.32362 元大日經225基金 26.89000 26.84000 0.05000 0.18629 元大台商收成基金 20.79000 20.78000 0.01000 0.04812 元大台灣50單日反向1倍基金 12.32000 12.31000 0.01000 0.08123 元大台灣50單日正向2倍基金 35.49000 35.60000 -0.11000 -0.30899 元大台灣中型100基金 30.57000 30.54000 0.03000 0.09823 元大台灣加權股價指數基金 24.40400 24.38700 0.01700 0.06971 元大台灣卓越50基金 76.98000 77.15000 -0.17000 -0.22035 元大台灣金融基金 17.57000 17.53000 0.04000 0.22818 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.94000 29.92000 0.02000 0.06684 元大台灣高股息基金 25.33000 25.30000 0.03000 0.11858 元大台灣電子科技基金 32.26000 32.44000 -0.18000 -0.55487 元大全球ETF成長組合基金 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708 元大全球ETF穩健組合基金 14.78000 14.77000 0.01000 0.06770 元大全球人工智慧ETF基金 21.45000 21.56000 -0.11000 -0.51020 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.57000 13.55000 0.02000 0.14760 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.12000 13.10000 0.02000 0.15267 元大全球不動產證券化基金-美元 12.24800 12.21500 0.03300 0.27016 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.55000 8.52000 0.03000 0.35211 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.48000 6.46000 0.02000 0.30960 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.00000 8.97000 0.03000 0.33445 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.96000 6.94000 0.02000 0.28818 元大全球股票入息基金-美元配息 8.33900 8.29600 0.04300 0.51832 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.44000 8.40000 0.04000 0.47619 元大全球新興市場精選組合基金 13.05000 13.01000 0.04000 0.30746 元大全球農業商機基金 17.27000 17.23000 0.04000 0.23215 元大印尼指數基金 9.11300 8.97300 0.14000 1.56024 元大印度指數基金 10.44400 10.26900 0.17500 1.70416 元大印度基金 13.24000 13.03000 0.21000 1.61167 元大多多基金 15.51000 15.68000 -0.17000 -1.08418 元大多福基金 48.46000 48.69000 -0.23000 -0.47238 元大亞太成長基金 8.42000 8.42000 0.00000 0.00000 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.10840 9.06980 0.03860 0.42559 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.32320 7.29210 0.03110 0.42649 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.04200 9.02700 0.01500 0.16617 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.04700 10.06900 -0.02200 -0.21849 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.15340 10.15660 -0.00320 -0.03151 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.28900 10.29060 -0.00160 -0.01555 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.14790 10.14950 -0.00160 -0.01576 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.50180 10.51250 -0.01070 -0.10178 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.35780 10.36830 -0.01050 -0.10127 元大卓越基金 41.50000 41.65000 -0.15000 -0.36014 元大店頭基金 7.46000 7.53000 -0.07000 -0.92961 元大美元貨幣市場基金-美元 10.44240 10.44180 0.00060 0.00575 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.96960 9.97760 -0.00800 -0.08018 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.04620 33.04940 -0.00320 -0.00968 元大美國政府20年期(以上)債券基金 41.19800 41.39180 -0.19380 -0.46821 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.67170 17.59160 0.08010 0.45533 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 21.19700 21.39170 -0.19470 -0.91017 元大美國政府7至10年期債券基金 41.86590 41.97950 -0.11360 -0.27061 元大高科技基金 17.60000 17.79000 -0.19000 -1.06802 元大得利貨幣市場基金 16.31710 16.31640 0.00070 0.00429 元大得寶貨幣市場基金 12.02640 12.02590 0.00050 0.00416 元大富櫃50基金 11.43000 11.50000 -0.07000 -0.60870 元大華夏中小基金 7.00000 6.98000 0.02000 0.28653 元大新中國基金-人民幣 9.29000 9.25000 0.04000 0.43243 元大新中國基金-美元 8.66000 8.60900 0.05100 0.59240 元大新中國基金-新台幣 8.81000 8.77000 0.04000 0.45610 元大新主流基金 21.57000 21.80000 -0.23000 -1.05505 元大新東協平衡基金-美元 9.20900 9.18900 0.02000 0.21765 元大新東協平衡基金-新台幣 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.38190 10.29550 0.08640 0.83920 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.53930 9.44580 0.09350 0.98986 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.92700 10.82920 0.09780 0.90311 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.08980 9.00850 0.08130 0.90248 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.32630 10.32200 0.00430 0.04166 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.64180 9.63780 0.00400 0.04150 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.71960 10.72430 -0.00470 -0.04383 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.01640 10.02090 -0.00450 -0.04491 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.92360 9.92030 0.00330 0.03327 元大新興亞洲基金 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.53780 9.47230 0.06550 0.69149 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.94730 8.88580 0.06150 0.69212 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.01770 9.95730 0.06040 0.60659 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.40790 9.35120 0.05670 0.60634 元大萬泰貨幣市場基金 15.15650 15.15590 0.00060 0.00396 元大經貿基金 33.96000 34.11000 -0.15000 -0.43975 元大實質多重資產基金-人民幣 8.51000 8.50000 0.01000 0.11765 元大實質多重資產基金-美元 7.79100 7.76400 0.02700 0.34776 元大實質多重資產基金-新台幣 8.40000 8.38000 0.02000 0.23866 元大滬深300單日反向1倍基金 13.55000 13.62000 -0.07000 -0.51395 元大滬深300單日正向2倍基金 15.43000 15.31000 0.12000 0.78380 元大摩臺基金 35.97000 36.05000 -0.08000 -0.22191 元大標普500基金 26.99000 26.95000 0.04000 0.14842 元大標普500單日反向1倍基金 12.83000 12.88000 -0.05000 -0.38820 元大標普500單日正向2倍基金 33.85000 33.56000 0.29000 0.86412 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.41000 20.40000 0.01000 0.04902 元大標智滬深300基金 17.38000 17.16000 0.22000 1.28205 元大歐洲50基金 24.48000 24.28000 0.20000 0.82372 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.35080 9.33650 0.01430 0.15316 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.28250 10.28160 0.00090 0.00875 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.35000 14.36000 -0.01000 -0.06964 日盛上選基金 31.26000 31.16000 0.10000 0.32092 日盛小而美基金 16.59000 16.60000 -0.01000 -0.06024 日盛中國內需動力基金 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.30850 12.33300 -0.02450 -0.19865 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.89480 9.91450 -0.01970 -0.19870 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.48430 12.48760 -0.00330 -0.02643 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.03090 10.03350 -0.00260 -0.02591 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.40010 11.40990 -0.00980 -0.08589 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.14210 9.14990 -0.00780 -0.08525 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.32000 9.27000 0.05000 0.53937 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370 日盛日盛基金 10.46000 10.53000 -0.07000 -0.66477 日盛目標收益組合基金(美元) 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.35770 10.35240 0.00530 0.05120 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.32380 9.31900 0.00480 0.05151 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.22970 10.22940 0.00030 0.00293 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.20870 9.20850 0.00020 0.00217 日盛全球智能車基金(美元) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49550 2.50160 -0.00610 -0.24384 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65370 1.65780 -0.00410 -0.24732 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38400 0.38430 -0.00030 -0.07806 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25510 0.25520 -0.00010 -0.03918 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.80030 12.81550 -0.01520 -0.11861 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.37240 8.38230 -0.00990 -0.11811 日盛亞洲機會基金 6.68000 6.65000 0.03000 0.45113 日盛首選基金 15.85000 15.88000 -0.03000 -0.18892 日盛高科技基金 16.52000 16.60000 -0.08000 -0.48193 日盛貨幣市場基金 14.82640 14.82570 0.00070 0.00472 日盛新台商基金 36.39000 36.55000 -0.16000 -0.43776 日盛精選五虎基金 33.90000 33.93000 -0.03000 -0.08842 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.53850 13.53790 0.00060 0.00443 台新2000高科技基金 28.07000 28.25000 -0.18000 -0.63717 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.22000 9.30000 -0.08000 -0.86022 台新MSCI中國基金 19.14000 19.16000 -0.02000 -0.10438 台新大眾貨幣市場基金 14.21520 14.21460 0.00060 0.00422 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.51330 10.52320 -0.00990 -0.09408 台新中美貨幣市場基金-美元 10.54270 10.53700 0.00570 0.05410 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.35040 10.35360 -0.00320 -0.03091 台新中國通基金 40.02000 40.41000 -0.39000 -0.96511 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.50860 0.50570 0.00290 0.57346 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.00900 15.93000 0.07900 0.49592 台新中國精選中小基金-美元 0.28450 0.28490 -0.00040 -0.14040 台新中國精選中小基金-新台幣 8.96000 8.98000 -0.02000 -0.22272 台新主流基金 22.24000 22.28000 -0.04000 -0.17953 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.08000 23.05000 0.03000 0.13015 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.73630 0.73460 0.00170 0.23142 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.49000 16.47000 0.02000 0.12143 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52540 0.52420 0.00120 0.22892 台新台灣中小基金 31.03000 31.52000 -0.49000 -1.55457 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.29300 10.28360 0.00940 0.09141 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.51410 9.49100 0.02310 0.24339 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.93120 10.90460 0.02660 0.24393 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.92020 9.89870 0.02150 0.21720 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.03270 11.00890 0.02380 0.21619 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 台新印度基金 15.12000 14.83000 0.29000 1.95550 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.70710 8.71480 -0.00770 -0.08836 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28150 0.28160 -0.00010 -0.03551 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.65860 12.66980 -0.01120 -0.08840 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40410 0.40410 0.00000 0.00000 台新真吉利貨幣市場基金 11.12560 11.12520 0.00040 0.00360 台新高股息平衡基金 29.99640 30.12960 -0.13320 -0.44209 台新智慧生活基金-美元 10.27770 10.22780 0.04990 0.48789 台新智慧生活基金-新台幣 10.80000 10.76000 0.04000 0.37175 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.07880 8.08000 -0.00120 -0.01485 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.44030 8.44870 -0.00840 -0.09942 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.08280 9.08380 -0.00100 -0.01101 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.50050 9.51000 -0.00950 -0.09989 台新新興市場債券基金(A類型) 11.25010 11.24380 0.00630 0.05603 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35160 0.35110 0.00050 0.14241 台新新興市場債券基金(B類型) 8.05060 8.04610 0.00450 0.05593 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26530 0.26500 0.00030 0.11321 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.33000 5.33000 0.00000 0.00000 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.08000 22.08000 0.00000 0.00000 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.10340 10.11110 -0.00770 -0.07615 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 9.84370 9.83660 0.00710 0.07218 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.04220 10.04350 -0.00130 -0.01294 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.10340 10.11110 -0.00770 -0.07615 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 9.84380 9.83660 0.00720 0.07320 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.04220 10.04350 -0.00130 -0.01294 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 40.33680 40.54920 -0.21240 -0.52381 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 40.28050 40.48310 -0.20260 -0.50046 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.99310 39.99140 0.00170 0.00425 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.32810 11.32740 0.00070 0.00618 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.24440 10.22250 0.02190 0.21423 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.20380 9.21350 -0.00970 -0.10528 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.77480 10.78620 -0.01140 -0.10569 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.87530 7.86690 0.00840 0.10678 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.28880 9.27900 0.00980 0.10561 永豐中小基金 49.96000 50.21000 -0.25000 -0.49791 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.78320 1.78850 -0.00530 -0.29634 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.46930 2.47670 -0.00740 -0.29878 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.23790 8.24520 -0.00730 -0.08854 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.06920 11.07910 -0.00990 -0.08936 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.37000 4.38000 -0.01000 -0.22831 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 19.93000 19.94000 -0.01000 -0.05015 永豐主流品牌基金 18.74000 18.70000 0.04000 0.21390 永豐永豐基金 31.21000 31.33000 -0.12000 -0.38302 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.12430 9.16850 -0.04420 -0.48209 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.55770 9.60400 -0.04630 -0.48209 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.13770 9.18880 -0.05110 -0.55611 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.57450 9.62800 -0.05350 -0.55567 永豐亞洲民生消費基金 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000 永豐南非幣2021保本基金 13.95790 13.95170 0.00620 0.04444 永豐高科技基金 21.37000 21.53000 -0.16000 -0.74315 永豐貨幣市場基金 13.93170 13.93110 0.00060 0.00431 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.10560 2.11120 -0.00560 -0.26525 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.58360 2.59040 -0.00680 -0.26251 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.82320 7.82770 -0.00450 -0.05749 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.90950 10.91570 -0.00620 -0.05680 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.12310 7.12740 -0.00430 -0.06033 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.37120 11.37800 -0.00680 -0.05976 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.81000 7.78000 0.03000 0.38560 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.22000 18.15000 0.07000 0.38567 永豐臺灣加權ETF基金 51.06000 51.06000 0.00000 0.00000 永豐領航科技基金 34.90000 35.10000 -0.20000 -0.56980 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.30000 11.23000 0.07000 0.62333 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.85000 10.79000 0.06000 0.55607 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.92000 9.82000 0.10000 1.01833 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.80000 9.74000 0.06000 0.61602 永豐趨勢平衡基金 39.09000 39.26000 -0.17000 -0.43301 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.84750 11.84480 0.00270 0.02279 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.71330 9.71020 0.00310 0.03193 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.27830 10.27510 0.00320 0.03114 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.78890 9.78910 -0.00020 -0.00204 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.19200 10.19030 0.00170 0.01668 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.77480 9.77140 0.00340 0.03480 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.47070 10.46690 0.00380 0.03630 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.80850 9.80770 0.00080 0.00816 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.29100 10.29020 0.00080 0.00777 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.15000 14.13000 0.02000 0.14154 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.74000 18.70000 0.04000 0.21390 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.47000 18.42000 0.05000 0.27144 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.01770 10.01400 0.00370 0.03695 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.01770 10.01400 0.00370 0.03695 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.01320 10.01180 0.00140 0.01398 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.01320 10.01180 0.00140 0.01398 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.04720 10.04190 0.00530 0.05278 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.04720 10.04190 0.00530 0.05278 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.02850 10.02600 0.00250 0.02494 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.02850 10.02600 0.00250 0.02494 兆豐國際生命科學基金 15.07000 15.02000 0.05000 0.33289 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.29520 10.28210 0.01310 0.12741 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.41320 10.39340 0.01980 0.19051 兆豐國際全球基金 30.63000 30.60000 0.03000 0.09804 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.45420 10.45350 0.00070 0.00670 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.33120 10.33900 -0.00780 -0.07544 兆豐國際國民基金 20.81000 20.83000 -0.02000 -0.09602 兆豐國際第一基金 12.62000 12.75000 -0.13000 -1.01961 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.69340 10.70520 -0.01180 -0.11023 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.21810 8.22720 -0.00910 -0.11061 兆豐國際萬全基金 19.92000 20.10000 -0.18000 -0.89552 兆豐國際電子基金 24.10000 24.25000 -0.15000 -0.61856 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.91000 20.95000 -0.04000 -0.19093 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.49000 16.48000 0.01000 0.06068 兆豐國際豐台灣基金 32.64000 32.79000 -0.15000 -0.45746 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.54850 12.54800 0.00050 0.00398 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.50580 10.50090 0.00490 0.04666 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.30740 10.30530 0.00210 0.02038 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.51260 10.51040 0.00220 0.02093 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.30070 10.29590 0.00480 0.04662 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.40220 10.40010 0.00210 0.02019 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.38080 10.37860 0.00220 0.02120 合庫台灣基金 10.25000 10.32000 -0.07000 -0.67829 合庫全球高收益債券基金A類型 11.57640 11.58000 -0.00360 -0.03109 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.43460 12.42910 0.00550 0.04425 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.09730 11.09540 0.00190 0.01712 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.90290 11.90320 -0.00030 -0.00252 合庫全球高收益債券基金B類型 8.12340 8.12590 -0.00250 -0.03077 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.33170 9.32940 0.00230 0.02465 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.01100 9.00950 0.00150 0.01665 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.78470 8.78440 0.00030 0.00342 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.18140 9.17990 0.00150 0.01634 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.47000 10.42000 0.05000 0.47985 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.99000 10.93000 0.06000 0.54895 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.38000 9.34000 0.04000 0.42827 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201 合庫全球新興市場基金 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 合庫貨幣市場基金 10.16690 10.16640 0.00050 0.00492 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.72500 9.72500 0.00000 0.00000 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.00530 10.00560 -0.00030 -0.00300 合庫新興多重收益基金A類型 10.37220 10.37740 -0.00520 -0.05011 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.81030 11.80570 0.00460 0.03896 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.79090 14.79270 -0.00180 -0.01217 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.60160 8.60090 0.00070 0.00814 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.38810 9.38840 -0.00030 -0.00320 合庫新興多重收益基金B類型 7.85510 7.85900 -0.00390 -0.04962 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.59500 8.59200 0.00300 0.03492 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.37660 10.37770 -0.00110 -0.01060 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 安本標準兩岸價值基金 人民幣 10.88000 10.84000 0.04000 0.36900 安本標準兩岸價值基金 美元 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 10.96000 10.92000 0.04000 0.36630 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18930 11.19270 -0.00340 -0.03038 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.99760 9.97090 0.02670 0.26778 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09900 10.08070 0.01830 0.18154 安聯中國東協基金 15.09000 15.00000 0.09000 0.60000 安聯中國策略基金-美元 11.00000 10.94000 0.06000 0.54845 安聯中國策略基金-新臺幣 14.60000 14.54000 0.06000 0.41265 安聯中華新思路基金-人民幣 13.49000 13.47000 0.02000 0.14848 安聯中華新思路基金-美元 12.48000 12.43000 0.05000 0.40225 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.97000 11.93000 0.04000 0.33529 安聯台灣大壩基金 27.32000 27.58000 -0.26000 -0.94271 安聯台灣科技基金 45.64000 46.23000 -0.59000 -1.27623 安聯台灣貨幣市場基金 12.53950 12.53900 0.00050 0.00399 安聯台灣智慧基金 30.01000 30.31000 -0.30000 -0.98977 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.51740 10.51970 -0.00230 -0.02186 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.58210 15.58960 -0.00750 -0.04811 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75620 9.76090 -0.00470 -0.04815 安聯四季成長組合基金-美元 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.73000 11.71000 0.02000 0.17079 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.93420 12.94000 -0.00580 -0.04482 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.58030 10.58370 -0.00340 -0.03212 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.64590 12.65140 -0.00550 -0.04347 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.47120 9.47700 -0.00580 -0.06120 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.39900 9.40200 -0.00300 -0.03191 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.97510 8.97900 -0.00390 -0.04343 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.02410 10.02990 -0.00580 -0.05783 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.16310 10.16750 -0.00440 -0.04328 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.17000 11.15000 0.02000 0.17937 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.33000 11.33000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.31920 12.32240 -0.00320 -0.02597 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.17960 11.18040 -0.00080 -0.00716 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.81930 10.82140 -0.00210 -0.01941 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.62260 8.62490 -0.00230 -0.02667 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.46870 8.46930 -0.00060 -0.00708 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.16940 8.17100 -0.00160 -0.01958 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.23070 10.23460 -0.00390 -0.03811 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.15560 10.15750 -0.00190 -0.01871 安聯全球人口趨勢基金 12.17000 12.16000 0.01000 0.08224 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.79000 8.72000 0.07000 0.80275 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.79000 33.58000 0.21000 0.62537 安聯全球油礦金趨勢基金 7.87000 7.84000 0.03000 0.38265 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.36780 12.36790 -0.00010 -0.00081 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.51860 10.51870 -0.00010 -0.00095 安聯全球新興市場基金 16.72000 16.66000 0.06000 0.36014 安聯全球農金趨勢基金 9.09000 9.05000 0.04000 0.44199 安聯全球綠能趨勢基金 8.96000 8.93000 0.03000 0.33595 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 安聯亞洲動態策略基金 21.69000 21.64000 0.05000 0.23105 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.00790 10.00990 -0.00200 -0.01998 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.00960 10.01320 -0.00360 -0.03595 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.00790 10.01000 -0.00210 -0.02098 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.01150 10.01510 -0.00360 -0.03595 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.01070 10.01280 -0.00210 -0.02097 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.00220 10.00540 -0.00320 -0.03198 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.00220 10.00540 -0.00320 -0.03198 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.00220 10.00540 -0.00320 -0.03198 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.47850 10.47660 0.00190 0.01814 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.06740 10.06560 0.00180 0.01788 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 89.56670 89.69370 -0.12700 -0.14159 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.20030 13.19950 0.00080 0.00606 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.21170 68.30960 -0.09790 -0.14332 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.92770 9.92710 0.00060 0.00604 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.70530 2.70590 -0.00060 -0.02217 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.88200 10.86620 0.01580 0.14541 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.26780 2.27110 -0.00330 -0.14530 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.85600 8.84270 0.01330 0.15041 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.30970 10.31710 -0.00740 -0.07173 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.10750 10.10460 0.00290 0.02870 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.41410 10.41150 0.00260 0.02497 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.06910 10.06640 0.00270 0.02682 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.12890 10.12860 0.00030 0.00296 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.30880 10.31620 -0.00740 -0.07173 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.10520 10.10210 0.00310 0.03069 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.41230 10.40980 0.00250 0.02402 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.06710 10.06440 0.00270 0.02683 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.12820 10.12770 0.00050 0.00494 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.00110 10.00360 -0.00250 -0.02499 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.02500 10.02770 -0.00270 -0.02693 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.99490 9.99720 -0.00230 -0.02301 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.97700 9.97940 -0.00240 -0.02405 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.01170 10.01550 -0.00380 -0.03794 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 9.98130 9.98420 -0.00290 -0.02905 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.99490 9.99720 -0.00230 -0.02301 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.97840 9.98080 -0.00240 -0.02405 宏利台灣動力基金A類型 27.66000 27.81000 -0.15000 -0.53937 宏利台灣動力基金I類型 27.66000 27.81000 -0.15000 -0.53937 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.83860 9.81430 0.02430 0.24760 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.86050 9.84570 0.01480 0.15032 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.48880 7.47020 0.01860 0.24899 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.54510 7.53150 0.01360 0.18057 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.36000 11.30000 0.06000 0.53097 宏利全球債券組合基金 13.55270 13.56370 -0.01100 -0.08110 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.93300 2.92750 0.00550 0.18787 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.26360 12.24650 0.01710 0.13963 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.87130 8.85890 0.01240 0.13997 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52460 2.52870 -0.00410 -0.16214 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.50340 11.49520 0.00820 0.07133 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.25090 3.24370 0.00720 0.22197 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52150 0.52070 0.00080 0.15364 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.82000 14.79000 0.03000 0.20284 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.14670 12.14630 0.00040 0.00329 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.75750 10.75700 0.00050 0.00465 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.39910 10.40280 -0.00370 -0.03557 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.73890 8.73810 0.00080 0.00916 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.37180 8.37140 0.00040 0.00478 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.28740 8.29040 -0.00300 -0.03619 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.19250 8.19470 -0.00220 -0.02685 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.37000 10.24000 0.13000 1.26953 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.54000 10.44000 0.10000 0.95785 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.30000 10.19000 0.11000 1.07949 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.90350 2.90290 0.00060 0.02067 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42030 0.42020 0.00010 0.02380 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.74310 12.74560 -0.00250 -0.01961 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95890 0.95900 -0.00010 -0.01043 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.39590 7.39720 -0.00130 -0.01757 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04260 2.04220 0.00040 0.01959 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29490 0.29480 0.00010 0.03392 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.01270 9.01410 -0.00140 -0.01553 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32600 0.32610 -0.00010 -0.03067 宏利萬利貨幣市場基金 13.68110 13.68070 0.00040 0.00292 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.33000 2.32000 0.01000 0.43103 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 宏利臺灣股息收益基金A類型 23.86000 23.90000 -0.04000 -0.16736 宏利臺灣股息收益基金I類型 23.86000 23.90000 -0.04000 -0.16736 宏利澳幣保本基金 12.59350 12.58900 0.00450 0.03575 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.11000 11.10000 0.01000 0.09009 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.11000 11.08000 0.03000 0.27076 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.85000 11.82000 0.03000 0.25381 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.45290 10.46880 -0.01590 -0.15188 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.63210 9.63250 -0.00040 -0.00415 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.26210 9.27040 -0.00830 -0.08953 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.55300 11.56340 -0.01040 -0.08994 貝萊德亞美利加收益基金 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 貝萊德新台幣基金 12.96460 12.96420 0.00040 0.00309 貝萊德寶利基金 25.49000 25.58000 -0.09000 -0.35184 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47050 11.46840 0.00210 0.01831 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19990 10.19320 0.00670 0.06573 保德信大中華基金-人民幣 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 保德信大中華基金-美元 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763 保德信大中華基金-新台幣 28.01000 27.95000 0.06000 0.21467 保德信中小型股基金 41.46000 41.77000 -0.31000 -0.74216 保德信中國中小基金-人民幣 8.35000 8.41000 -0.06000 -0.71344 保德信中國中小基金-美元 8.00000 8.05000 -0.05000 -0.62112 保德信中國中小基金-新臺幣 7.90000 7.95000 -0.05000 -0.62893 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.61300 9.60110 0.01190 0.12394 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.72240 9.71310 0.00930 0.09575 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.72550 9.71370 0.01180 0.12148 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.73650 10.72350 0.01300 0.12123 保德信中國品牌基金-人民幣 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798 保德信中國品牌基金-美元 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113 保德信台商全方位基金 33.71000 33.91000 -0.20000 -0.58980 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.65000 27.53000 0.12000 0.43589 保德信全球消費商機基金 18.98000 18.98000 0.00000 0.00000 保德信全球基礎建設基金 13.57000 13.54000 0.03000 0.22157 保德信全球資源基金 7.35000 7.32000 0.03000 0.40984 保德信全球醫療生化基金-美元 9.80000 9.71000 0.09000 0.92688 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.21000 32.93000 0.28000 0.85029 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.44400 10.40610 0.03790 0.36421 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.74970 10.71070 0.03900 0.36412 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.64690 10.61740 0.02950 0.27785 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.95770 10.92730 0.03040 0.27820 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.49800 9.47570 0.02230 0.23534 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.59800 10.57330 0.02470 0.23361 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.22050 9.20680 0.01370 0.14880 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.26760 10.25240 0.01520 0.14826 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.11770 8.11430 0.00340 0.04190 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.13320 11.12860 0.00460 0.04133 保德信亞太基金 20.01000 19.96000 0.05000 0.25050 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.67170 8.68090 -0.00920 -0.10598 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.92540 11.93800 -0.01260 -0.10555 保德信店頭市場基金 30.67000 30.85000 -0.18000 -0.58347 保德信拉丁美洲基金 7.03000 7.06000 -0.03000 -0.42493 保德信金平衡基金 29.03000 29.11000 -0.08000 -0.27482 保德信金滿意基金 39.74000 39.91000 -0.17000 -0.42596 保德信科技島基金 24.15000 24.37000 -0.22000 -0.90275 保德信高成長基金 88.37000 88.84000 -0.47000 -0.52904 保德信第一基金 24.52000 24.63000 -0.11000 -0.44661 保德信貨幣市場基金 15.82880 15.82810 0.00070 0.00442 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.38020 10.33620 0.04400 0.42569 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.78570 10.74930 0.03640 0.33863 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.76710 10.72450 0.04260 0.39722 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.47550 10.44300 0.03250 0.31121 保德信新世紀基金 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.13890 8.15450 -0.01560 -0.19131 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.17800 10.19860 -0.02060 -0.20199 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.49570 11.51780 -0.02210 -0.19188 保德信新興趨勢組合基金 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 保德信瑞騰基金 15.62430 15.62280 0.00150 0.00960 保德信歐洲組合基金 10.28000 10.18000 0.10000 0.98232 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.86530 9.86350 0.00180 0.01825 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.34180 10.33970 0.00210 0.02031 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.86740 9.86050 0.00690 0.06998 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.13650 10.13230 0.00420 0.04145 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.90210 9.91150 -0.00940 -0.09484 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.28860 10.29700 -0.00840 -0.08158 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.78780 9.78770 0.00010 0.00102 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08170 10.08160 0.00010 0.00099 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.46780 10.46600 0.00180 0.01720 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.22450 10.23100 -0.00650 -0.06353 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.49150 10.49800 -0.00650 -0.06192 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.13630 10.13510 0.00120 0.01184 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.35850 10.35730 0.00120 0.01159 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.04830 10.05880 -0.01050 -0.10439 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.48290 10.49380 -0.01090 -0.10387 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.93660 9.93660 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.23970 10.23980 -0.00010 -0.00098 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.13050 10.13780 -0.00730 -0.07201 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.87530 9.87310 0.00220 0.02228 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.20170 10.20580 -0.00410 -0.04017 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.46050 10.46600 -0.00550 -0.05255 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.35480 10.35310 0.00170 0.01642 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.82740 10.82570 0.00170 0.01570 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.18220 10.17940 0.00280 0.02751 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.38740 10.38460 0.00280 0.02696 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.18330 10.19130 -0.00800 -0.07850 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.22800 10.22930 -0.00130 -0.01271 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.41150 10.42180 -0.01030 -0.09883 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.21240 10.23540 -0.02300 -0.22471 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.11320 10.12110 -0.00790 -0.07805 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.33560 10.33570 -0.00010 -0.00097 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.33670 10.33460 0.00210 0.02032 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.01980 10.01720 0.00260 0.02596 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.01790 10.01530 0.00260 0.02596 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97130 1.97320 -0.00190 -0.09629 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.80180 2.80420 -0.00240 -0.08559 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29420 0.29380 0.00040 0.13615 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45310 0.45250 0.00060 0.13260 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.43020 8.41370 0.01650 0.19611 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.21810 12.21510 0.00300 0.02456 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.64310 9.64910 -0.00600 -0.06218 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.17830 12.18640 -0.00810 -0.06647 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.66660 8.65600 0.01060 0.12246 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.99470 10.98120 0.01350 0.12294 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.60820 10.60740 0.00080 0.00754 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.51450 10.50640 0.00810 0.07710 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.01000 17.97000 0.04000 0.22259 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4158.15000 4148.61000 9.54000 0.22996 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.25800 10.25610 0.00190 0.01853 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.07470 11.07330 0.00140 0.01264 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.21560 10.20770 0.00790 0.07739 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.82130 9.81960 0.00170 0.01731 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.36420 10.36240 0.00180 0.01737 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.89720 9.89230 0.00490 0.04953 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.20830 10.20050 0.00780 0.07647 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.25980 10.26770 -0.00790 -0.07694 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.08910 6.07870 0.01040 0.17109 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.02780 11.00890 0.01890 0.17168 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.46730 10.44170 0.02560 0.24517 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.32940 11.29290 0.03650 0.32321 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.56430 10.53140 0.03290 0.31240 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.07260 9.05040 0.02220 0.24529 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.29610 9.26610 0.03000 0.32376 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.16630 9.13770 0.02860 0.31299 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.41390 10.38840 0.02550 0.24547 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.76220 10.72750 0.03470 0.32347 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.74030 10.70680 0.03350 0.31289 柏瑞五國金勢力建設基金 6.98000 6.94000 0.04000 0.57637 柏瑞巨人基金 12.22000 12.23000 -0.01000 -0.08177 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69210 13.69160 0.00050 0.00365 柏瑞全球金牌組合基金 16.32000 16.25000 0.07000 0.43077 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.12540 14.12460 0.00080 0.00566 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.36580 12.35930 0.00650 0.05259 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.95240 12.94460 0.00780 0.06026 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.64870 8.64810 0.00060 0.00694 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.77950 6.77910 0.00040 0.00590 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.62240 8.61790 0.00450 0.05222 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.43340 8.42840 0.00500 0.05932 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.66510 10.65870 0.00640 0.06004 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.33840 8.33890 -0.00050 -0.00600 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.54930 12.54270 0.00660 0.05262 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.23530 12.23450 0.00080 0.00654 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.78840 12.78090 0.00750 0.05868 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.79100 11.78390 0.00710 0.06025 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.98620 8.98560 0.00060 0.00668 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.63700 9.63200 0.00500 0.05191 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.63760 9.63190 0.00570 0.05918 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.48260 9.47690 0.00570 0.06015 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.37080 9.37140 -0.00060 -0.00640 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.61590 10.61180 0.00410 0.03864 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.44090 10.43320 0.00770 0.07380 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.28010 10.27040 0.00970 0.09445 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.35530 10.34730 0.00800 0.07731 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.89240 9.88870 0.00370 0.03742 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.53490 9.52790 0.00700 0.07347 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.54100 10.53090 0.01010 0.09591 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.56600 9.55690 0.00910 0.09522 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.64200 9.63460 0.00740 0.07681 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.59600 10.59200 0.00400 0.03776 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.44120 10.43350 0.00770 0.07380 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.28040 10.27060 0.00980 0.09542 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.35620 10.34820 0.00800 0.07731 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.89210 9.88840 0.00370 0.03742 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.53500 9.52800 0.00700 0.07347 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.71640 10.70610 0.01030 0.09621 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.56590 9.55680 0.00910 0.09522 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.64230 9.63490 0.00740 0.07680 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.33550 11.34400 -0.00850 -0.07493 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.62180 12.63000 -0.00820 -0.06492 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.93470 11.93850 -0.00380 -0.03183 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.13260 9.13950 -0.00690 -0.07550 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.76440 9.77070 -0.00630 -0.06448 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.67550 9.67860 -0.00310 -0.03203 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.03010 11.03840 -0.00830 -0.07519 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.75260 11.76020 -0.00760 -0.06462 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.53000 11.53370 -0.00370 -0.03208 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.13280 9.13970 -0.00690 -0.07549 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.76490 9.77120 -0.00630 -0.06448 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.67590 9.67900 -0.00310 -0.03203 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.08000 13.08000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.64000 13.63000 0.01000 0.07337 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.45000 12.37000 0.08000 0.64673 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.94000 12.87000 0.07000 0.54390 柏瑞拉丁美洲基金 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.91180 11.93830 -0.02650 -0.22197 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.04930 10.06630 -0.01700 -0.16888 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.61810 7.63510 -0.01700 -0.22266 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.02680 10.04370 -0.01690 -0.16826 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.08800 12.09180 -0.00380 -0.03143 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.68630 11.68490 0.00140 0.01198 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.72130 10.71890 0.00240 0.02239 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.50940 8.51210 -0.00270 -0.03172 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.47400 9.47280 0.00120 0.01267 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.52550 9.52340 0.00210 0.02205 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.24170 11.24030 0.00140 0.01246 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.61510 10.61850 -0.00340 -0.03202 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.70330 10.70090 0.00240 0.02243 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.81280 9.81160 0.00120 0.01223 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.19430 9.19720 -0.00290 -0.03153 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.02570 9.02430 0.00140 0.01551 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.55130 9.54920 0.00210 0.02199 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.41510 12.41530 -0.00020 -0.00161 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.78460 11.77960 0.00500 0.04245 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.15610 11.14980 0.00630 0.05650 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.04550 7.04560 -0.00010 -0.00142 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.68880 8.68520 0.00360 0.04145 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.34200 9.33670 0.00530 0.05677 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.67250 10.67260 -0.00010 -0.00094 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.17350 11.16720 0.00630 0.05642 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.40920 9.40520 0.00400 0.04253 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.98890 8.98900 -0.00010 -0.00111 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.54150 9.53610 0.00540 0.05663 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.88010 11.88080 -0.00070 -0.00589 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.51970 12.51760 0.00210 0.01678 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.42550 11.42120 0.00430 0.03765 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.33690 9.33740 -0.00050 -0.00535 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.87050 9.86890 0.00160 0.01621 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.86930 9.86560 0.00370 0.03750 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.80050 11.79850 0.00200 0.01695 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.59940 10.60010 -0.00070 -0.00660 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.88620 10.88210 0.00410 0.03768 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.87810 9.87880 -0.00070 -0.00709 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.50010 9.50060 -0.00050 -0.00526 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.10500 10.10330 0.00170 0.01683 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.61660 9.61300 0.00360 0.03745 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.72000 18.66000 0.06000 0.32154 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.53000 17.46000 0.07000 0.40092 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.19980 13.20100 -0.00120 -0.00909 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.30020 10.27090 0.02930 0.28527 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.22600 11.19040 0.03560 0.31813 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.08750 12.04840 0.03910 0.32452 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.74510 10.70970 0.03540 0.33054 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.02820 9.00260 0.02560 0.28436 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.50840 9.47820 0.03020 0.31863 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.40270 9.37240 0.03030 0.32329 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.45800 9.42690 0.03110 0.32991 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.16180 9.13580 0.02600 0.28459 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.31260 9.28300 0.02960 0.31886 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.22470 11.18850 0.03620 0.32355 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.40150 9.37050 0.03100 0.33083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 41.33080 41.51030 -0.17950 -0.43242 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.33000 12.39000 -0.06000 -0.48426 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 28.76000 28.51000 0.25000 0.87689 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.76130 11.76060 0.00070 0.00595 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.69580 1.69330 0.00250 0.14764 國泰大中華基金 17.80000 18.08000 -0.28000 -1.54867 國泰小龍基金-美元I 0.43630 0.44020 -0.00390 -0.88596 國泰小龍基金-新台幣 13.72000 13.87000 -0.15000 -1.08147 國泰中小成長基金-美元I 1.21820 1.23170 -0.01350 -1.09605 國泰中小成長基金-新台幣 38.31000 38.81000 -0.50000 -1.28833 國泰中國內需增長基金-人民幣 3.91830 3.90810 0.01020 0.26100 國泰中國內需增長基金-美元A 0.61890 0.61640 0.00250 0.40558 國泰中國內需增長基金-美元I 0.66110 0.65830 0.00280 0.42534 國泰中國內需增長基金-新台幣 17.86000 17.80000 0.06000 0.33708 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 41.06690 41.21660 -0.14970 -0.36320 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.29790 2.30190 -0.00400 -0.17377 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32770 0.32780 -0.00010 -0.03051 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.17220 10.18120 -0.00900 -0.08840 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.26080 8.26810 -0.00730 -0.08829 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.27290 2.26600 0.00690 0.30450 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.32640 0.32490 0.00150 0.46168 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.31820 10.28040 0.03780 0.36769 國泰中國新興債券基金-美元 0.33870 0.33820 0.00050 0.14784 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.49770 10.49260 0.00510 0.04861 國泰中國新興戰略基金-人民幣 3.83840 3.82080 0.01760 0.46064 國泰中國新興戰略基金-美元 0.55020 0.54690 0.00330 0.60340 國泰中國新興戰略基金-新台幣 17.49000 17.39000 0.10000 0.57504 國泰中港台基金-人民幣 2.85970 2.85280 0.00690 0.24187 國泰中港台基金-美元 0.41500 0.41340 0.00160 0.38703 國泰中港台基金-新台幣 13.03000 13.00000 0.03000 0.23077 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.84500 9.85300 -0.00800 -0.08119 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 9.96270 9.96820 -0.00550 -0.05518 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.16020 10.17440 -0.01420 -0.13957 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.23000 26.14000 0.09000 0.34430 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.67000 12.74000 -0.07000 -0.54945 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.67000 31.38000 0.29000 0.92416 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.34750 0.34740 0.00010 0.02879 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33060 0.33060 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33140 0.33130 0.00010 0.03018 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.96290 10.96990 -0.00700 -0.06381 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.43710 10.44370 -0.00660 -0.06320 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.46580 10.47240 -0.00660 -0.06302 國泰台灣貨幣市場基金 12.45170 12.45120 0.00050 0.00402 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.40800 0.40700 0.00100 0.24570 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36270 0.36180 0.00090 0.24876 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.43510 0.43400 0.00110 0.25346 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53260 0.53320 -0.00060 -0.11253 國泰全球高股息基金-人民幣 2.45850 2.45990 -0.00140 -0.05691 國泰全球高股息基金-美元 0.35580 0.35540 0.00040 0.11255 國泰全球高股息基金-新台幣 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-澳幣 0.51620 0.51770 -0.00150 -0.28974 國泰全球基礎建設基金-美元 0.47340 0.47130 0.00210 0.44558 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.04000 13.99000 0.05000 0.35740 國泰全球資源基金-美元 0.15900 0.15790 0.00110 0.69664 國泰全球資源基金-新台幣 5.09000 5.06000 0.03000 0.59289 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.58710 0.58660 0.00050 0.08524 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.51000 18.51000 0.00000 0.00000 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.13000 18.13000 0.00000 0.00000 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.84770 0.85020 -0.00250 -0.29405 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.32000 21.32000 0.00000 0.00000 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.64000 21.59000 0.05000 0.23159 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.45580 2.45000 0.00580 0.23673 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.35630 0.35490 0.00140 0.39448 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30860 0.30740 0.00120 0.39037 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.17020 11.13540 0.03480 0.31252 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.67580 9.64570 0.03010 0.31206 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.51360 0.51360 0.00000 0.00000 國泰亞洲成長基金-美元 0.38710 0.38540 0.00170 0.44110 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.81000 11.77000 0.04000 0.33985 國泰科技生化基金 29.32000 29.78000 -0.46000 -1.54466 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.50000 28.42000 0.08000 0.28149 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.98000 13.07000 -0.09000 -0.68860 國泰美國費城半導體基金 13.04000 13.15000 -0.11000 -0.83650 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 42.94400 43.18060 -0.23660 -0.54793 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.09840 18.01450 0.08390 0.46574 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 21.60140 21.80620 -0.20480 -0.93918 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 42.67850 42.88900 -0.21050 -0.49080 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 43.92870 43.96020 -0.03150 -0.07166 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.79920 43.80170 -0.00250 -0.00571 國泰紐幣2021保本基金 12.74600 12.73740 0.00860 0.06752 國泰紐幣八年期保本基金 13.10110 13.09210 0.00900 0.06874 國泰紐幣保本基金 12.71020 12.70910 0.00110 0.00866 國泰國泰基金-新台幣A 20.74000 20.96000 -0.22000 -1.04962 國泰國泰基金-新台幣I 20.74000 20.96000 -0.22000 -1.04962 國泰富時中國A50基金 20.59000 20.47000 0.12000 0.58622 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 44.86420 45.05690 -0.19270 -0.42768 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34030 0.34020 0.00010 0.02939 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50110 0.50280 -0.00170 -0.33811 國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36970 0.36940 0.00030 0.08121 國泰策略高收益債券基金-美元B(配息) 0.24150 0.24130 0.00020 0.08288 國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.13720 11.13650 0.00070 0.00629 國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息) 7.61360 7.61310 0.00050 0.00657 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.48860 42.43870 0.04990 0.11758 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.32000 19.97000 0.35000 1.75263 國泰新興市場基金-美元 0.37650 0.37540 0.00110 0.29302 國泰新興市場基金-新台幣 11.86000 11.84000 0.02000 0.16892 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.37200 2.37210 -0.00010 -0.00422 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.48240 1.48240 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35380 0.35330 0.00050 0.14152 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22330 0.22290 0.00040 0.17945 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.34240 0.34170 0.00070 0.20486 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.79130 10.77870 0.01260 0.11690 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.61680 6.60900 0.00780 0.11802 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 42.94530 43.20670 -0.26140 -0.60500 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 42.58260 42.70580 -0.12320 -0.28849 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.07280 42.18660 -0.11380 -0.26975 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.97000 13.96000 0.01000 0.07163 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 32.89000 32.95000 -0.06000 -0.18209 國泰價值卓越基金 13.11000 13.25000 -0.14000 -1.05660 國泰標普北美科技ETF基金 22.74000 22.76000 -0.02000 -0.08787 國泰歐洲精選基金-美元 0.34050 0.33620 0.00430 1.27900 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.21000 10.09000 0.12000 1.18930 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.16970 40.14530 0.02440 0.06078 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.61000 21.49000 0.12000 0.55840 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.12000 19.09000 0.03000 0.15715 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.65000 16.73000 -0.08000 -0.47818 國泰豐益債券組合基金-美元 0.40800 0.40810 -0.00010 -0.02450 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.40340 12.40870 -0.00530 -0.04271 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.50430 10.50550 -0.00120 -0.01142 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.42150 10.42120 0.00030 0.00288 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.68060 10.68950 -0.00890 -0.08326 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.28950 10.29070 -0.00120 -0.01166 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.24050 10.24030 0.00020 0.00195 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.43540 10.44220 -0.00680 -0.06512 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.40530 11.40450 0.00080 0.00701 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15740 10.14090 0.01650 0.16271 第一金大中華基金 24.59000 24.67000 -0.08000 -0.32428 第一金小型精選基金 29.98000 30.20000 -0.22000 -0.72848 第一金中國世紀基金-人民幣 12.13000 12.12000 0.01000 0.08251 第一金中國世紀基金-美元 7.53230 7.51150 0.02080 0.27691 第一金中國世紀基金-美元-N 7.53270 7.51190 0.02080 0.27689 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.76440 9.76860 -0.00420 -0.04299 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.44560 8.44660 -0.00100 -0.01184 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.21990 11.22470 -0.00480 -0.04276 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.86410 9.86530 -0.00120 -0.01216 第一金中概平衡基金 24.73000 24.83000 -0.10000 -0.40274 第一金台灣貨幣市場基金 15.31190 15.31130 0.00060 0.00392 第一金全家福貨幣市場基金 178.53400 178.52600 0.00800 0.00448 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.12740 15.02330 0.10410 0.69292 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.12740 15.02340 0.10400 0.69225 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.85000 14.76000 0.09000 0.60976 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.86000 14.77000 0.09000 0.60934 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.17170 10.14440 0.02730 0.26911 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.17000 10.14420 0.02580 0.25433 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.48430 9.43520 0.04910 0.52039 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.48440 9.43520 0.04920 0.52145 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.83220 12.81320 0.01900 0.14828 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.84930 12.83040 0.01890 0.14731 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.37000 12.37000 0.00000 0.00000 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.40000 12.39000 0.01000 0.08071 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.73700 9.71420 0.02280 0.23471 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.73520 9.71240 0.02280 0.23475 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.44770 9.43050 0.01720 0.18239 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.47190 9.45470 0.01720 0.18192 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.53210 10.50750 0.02460 0.23412 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.24860 10.23000 0.01860 0.18182 第一金全球大趨勢基金 24.39000 24.26000 0.13000 0.53586 第一金全球不動產證券化基金A 9.31960 9.29290 0.02670 0.28732 第一金全球不動產證券化基金B 6.48180 6.46320 0.01860 0.28778 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.79840 9.74480 0.05360 0.55004 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.79950 9.74590 0.05360 0.54997 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.42000 9.37000 0.05000 0.53362 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.42000 9.37000 0.05000 0.53362 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.56210 10.50420 0.05790 0.55121 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.56380 10.50610 0.05770 0.54920 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.54500 8.53230 0.01270 0.14885 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.40770 10.39220 0.01550 0.14915 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.31680 9.32510 -0.00830 -0.08901 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.31510 9.32130 -0.00620 -0.06651 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.71500 7.71620 -0.00120 -0.01555 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.70990 7.71110 -0.00120 -0.01556 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.55370 8.55760 -0.00390 -0.04557 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.55440 8.55820 -0.00380 -0.04440 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.46500 11.47280 -0.00780 -0.06799 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.46590 11.47370 -0.00780 -0.06798 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.12780 10.12930 -0.00150 -0.01481 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.12870 10.13020 -0.00150 -0.01481 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.97050 14.97720 -0.00670 -0.04473 第一金亞洲科技基金 17.02000 17.08000 -0.06000 -0.35129 第一金亞洲新興市場基金 13.03000 12.95000 0.08000 0.61776 第一金店頭市場基金 7.22000 7.25000 -0.03000 -0.41379 第一金創新趨勢基金 19.83000 20.02000 -0.19000 -0.94905 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 40.78210 40.92740 -0.14530 -0.35502 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 40.65030 40.74980 -0.09950 -0.24417 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 41.53260 41.75540 -0.22280 -0.53358 第一金電子基金 30.17000 30.35000 -0.18000 -0.59308 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.81000 17.84000 -0.03000 -0.16816 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.13000 19.12000 0.01000 0.05230 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.21000 19.27000 -0.06000 -0.31136 統一大中華中小基金(人民幣) 7.03000 7.08000 -0.05000 -0.70621 統一大中華中小基金(美元) 6.40000 6.43000 -0.03000 -0.46656 統一大中華中小基金(新台幣) 9.67000 9.72000 -0.05000 -0.51440 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 統一大東協高股息基金(美元) 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-A類型 30.57000 30.83000 -0.26000 -0.84333 統一大滿貫基金-I類型 30.57000 30.83000 -0.26000 -0.84333 統一大龍印基金 13.88000 13.81000 0.07000 0.50688 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.44000 8.41000 0.03000 0.35672 統一大龍騰中國基金(美元) 7.69000 7.65000 0.04000 0.52288 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.93000 8.89000 0.04000 0.44994 統一中小基金 21.53000 21.71000 -0.18000 -0.82911 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.92900 9.95370 -0.02470 -0.24815 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.18080 9.17660 0.00420 0.04577 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.02510 9.02720 -0.00210 -0.02326 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.31540 12.34600 -0.03060 -0.24785 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.33790 11.33270 0.00520 0.04588 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.10910 11.11160 -0.00250 -0.02250 統一台灣動力基金 15.84000 15.95000 -0.11000 -0.68966 統一全天候基金-A類型 98.30000 99.61000 -1.31000 -1.31513 統一全天候基金-I類型 98.76000 100.07000 -1.31000 -1.30908 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.91790 7.94920 -0.03130 -0.39375 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.59580 7.60350 -0.00770 -0.10127 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.74190 7.75630 -0.01440 -0.18566 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.47230 8.50590 -0.03360 -0.39502 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.13510 8.14340 -0.00830 -0.10192 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.28460 8.30000 -0.01540 -0.18554 統一全球債券組合基金 12.22930 12.23420 -0.00490 -0.04005 統一全球新科技基金(人民幣) 14.69000 14.72000 -0.03000 -0.20380 統一全球新科技基金(美元) 13.76000 13.77000 -0.01000 -0.07262 統一全球新科技基金(新台幣) 13.48000 13.50000 -0.02000 -0.14815 統一亞太基金 23.81000 23.76000 0.05000 0.21044 統一亞洲大金磚基金 12.02000 11.96000 0.06000 0.50167 統一奔騰基金 52.03000 52.72000 -0.69000 -1.30880 統一強棒貨幣市場基金 16.72150 16.72070 0.00080 0.00478 統一強漢基金(人民幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 統一強漢基金(美元) 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 統一強漢基金(新台幣) 24.14000 24.14000 0.00000 0.00000 統一統信基金 26.81000 27.04000 -0.23000 -0.85059 統一黑馬基金 53.08000 53.72000 -0.64000 -1.19136 統一新亞洲科技能源基金 15.53000 15.50000 0.03000 0.19355 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.04760 8.05170 -0.00410 -0.05092 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.61750 10.62300 -0.00550 -0.05177 統一經建基金 41.73000 42.23000 -0.50000 -1.18399 統一龍馬基金 58.76000 59.46000 -0.70000 -1.17726 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.67000 16.93000 -0.26000 -1.53574 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 40.94000 41.35000 -0.41000 -0.99154 野村中國機會基金 13.18000 13.14000 0.04000 0.30441 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.17770 10.16550 0.01220 0.12001 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.15580 10.15370 0.00210 0.02068 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.34900 10.35600 -0.00700 -0.06759 野村巴西基金 6.24000 6.25000 -0.01000 -0.16000 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.10000 11.01000 0.09000 0.81744 野村台灣高股息基金 23.98000 23.64000 0.34000 1.43824 野村台灣運籌基金 32.53000 33.02000 -0.49000 -1.48395 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.80390 9.79700 0.00690 0.07043 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.72020 9.71800 0.00220 0.02264 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.80230 9.80010 0.00220 0.02245 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.33110 10.32370 0.00740 0.07168 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.14260 10.14030 0.00230 0.02268 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.98130 9.97910 0.00220 0.02205 野村平衡基金 18.06000 18.25000 -0.19000 -1.04110 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.74000 14.67000 0.07000 0.47716 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.01000 11.98000 0.03000 0.25042 野村全球生技醫療基金 16.64000 16.59000 0.05000 0.30139 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.22980 10.21770 0.01210 0.11842 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.18970 10.18820 0.00150 0.01472 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.19940 10.20190 -0.00250 -0.02451 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.49650 10.48400 0.01250 0.11923 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.42030 10.41870 0.00160 0.01536 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.43260 10.43510 -0.00250 -0.02396 野村全球品牌基金 28.39000 28.28000 0.11000 0.38897 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.37000 10.31000 0.06000 0.58196 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.65000 12.58000 0.07000 0.55644 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.44000 10.37000 0.07000 0.67502 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.17000 19.07000 0.10000 0.52438 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.75000 11.67000 0.08000 0.68552 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.76380 10.75580 0.00800 0.07438 野村全球短期收益基金-美元計價 10.79590 10.78240 0.01350 0.12520 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.64060 10.62900 0.01160 0.10914 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.69270 8.67170 0.02100 0.24217 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.49630 8.48810 0.00820 0.09661 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.14790 8.14330 0.00460 0.05649 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.93220 10.90570 0.02650 0.24299 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.41170 10.40170 0.01000 0.09614 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.07200 10.06620 0.00580 0.05762 野村成長基金 27.58000 27.87000 -0.29000 -1.04055 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.17390 8.14900 0.02490 0.30556 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.18000 8.16520 0.01480 0.18126 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.48420 8.47450 0.00970 0.11446 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.25270 9.22480 0.02790 0.30245 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.12250 9.10590 0.01660 0.18230 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.45130 9.44050 0.01080 0.11440 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.61000 8.59000 0.02000 0.23283 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.46000 12.43000 0.03000 0.24135 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.48490 9.45320 0.03170 0.33534 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.55950 9.54130 0.01820 0.19075 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.76510 9.74830 0.01680 0.17234 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.49930 10.45950 0.03980 0.38052 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.44390 10.42400 0.01990 0.19091 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.67060 10.65230 0.01830 0.17179 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.57080 8.56690 0.00390 0.04552 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.14050 9.12580 0.01470 0.16108 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.00070 8.99450 0.00620 0.06893 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.72100 13.71460 0.00640 0.04667 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.78600 12.76520 0.02080 0.16294 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.34870 10.34150 0.00720 0.06962 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.39090 10.38270 0.00820 0.07898 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.36420 10.36430 -0.00010 -0.00096 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.38100 10.38100 0.00000 0.00000 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.57980 10.57140 0.00840 0.07946 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.53530 10.53540 -0.00010 -0.00095 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.48390 10.48380 0.00010 0.00095 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.45860 10.44880 0.00980 0.09379 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.40550 10.40470 0.00080 0.00769 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.66900 10.67700 -0.00800 -0.07493 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.15160 10.14890 0.00270 0.02660 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.88310 9.87010 0.01300 0.13171 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.50920 9.50460 0.00460 0.04840 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.05150 9.04930 0.00220 0.02431 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.37990 11.37710 0.00280 0.02461 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.14890 10.13160 0.01730 0.17075 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.18950 11.15340 0.03610 0.32367 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.62450 10.60230 0.02220 0.20939 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.47890 10.46120 0.01770 0.16920 野村泰國基金 41.60000 41.39000 0.21000 0.50737 野村高科技基金 8.76000 8.90000 -0.14000 -1.57303 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.33490 10.31810 0.01680 0.16282 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.93700 9.90520 0.03180 0.32104 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.51500 10.45940 0.05560 0.53158 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.35140 9.33040 0.02100 0.22507 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.43410 9.41890 0.01520 0.16138 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.63230 9.69740 -0.06510 -0.67131 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.79180 11.75440 0.03740 0.31818 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.68290 13.61400 0.06890 0.50610 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.73000 10.70600 0.02400 0.22417 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.83300 10.81550 0.01750 0.16180 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.23440 11.31020 -0.07580 -0.67019 野村貨幣市場基金 16.32760 16.32690 0.00070 0.00429 野村新馬基金 14.90000 14.83000 0.07000 0.47202 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.29010 10.28680 0.00330 0.03208 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.14360 10.10510 0.03850 0.38100 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.40750 10.37700 0.03050 0.29392 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.21060 10.20140 0.00920 0.09018 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.15340 10.15130 0.00210 0.02069 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.18610 10.17940 0.00670 0.06582 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.51480 10.50540 0.00940 0.08948 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.41980 10.41740 0.00240 0.02304 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.51880 10.50580 0.01300 0.12374 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.82170 9.81320 0.00850 0.08662 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.82200 9.82330 -0.00130 -0.01323 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.78120 9.78480 -0.00360 -0.03679 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.26790 10.25890 0.00900 0.08773 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.22240 10.22390 -0.00150 -0.01467 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.18360 10.18740 -0.00380 -0.03730 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.44850 10.45910 -0.01060 -0.10135 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.92680 7.93480 -0.00800 -0.10082 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.15380 12.16600 -0.01220 -0.10028 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.46000 8.47000 -0.01000 -0.11806 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.12040 10.11130 0.00910 0.09000 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.28630 10.25230 0.03400 0.33163 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.08910 10.09000 -0.00090 -0.00892 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.30930 10.31910 -0.00980 -0.09497 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.15140 10.15810 -0.00670 -0.06596 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.12070 10.11160 0.00910 0.09000 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.28640 10.25240 0.03400 0.33163 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.08960 10.09050 -0.00090 -0.00892 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.31220 10.32180 -0.00960 -0.09301 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.15170 10.15830 -0.00660 -0.06497 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.16090 10.14990 0.01100 0.10838 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.32800 10.29280 0.03520 0.34199 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.12940 10.12840 0.00100 0.00987 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.34930 10.35720 -0.00790 -0.07628 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.19410 10.19980 -0.00570 -0.05588 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.16090 10.14990 0.01100 0.10838 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.32770 10.29250 0.03520 0.34200 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.12910 10.12810 0.00100 0.00987 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.35460 10.36250 -0.00790 -0.07624 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.19410 10.19980 -0.00570 -0.05588 野村精選貨幣市場基金 12.10850 12.10820 0.00030 0.00248 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.63000 11.55000 0.08000 0.69264 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.89000 10.82000 0.07000 0.64695 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.35000 10.25000 0.10000 0.97561 野村歐洲高股息基金季配型 7.74000 7.65000 0.09000 1.17647 野村歐洲高股息基金累積型 11.05000 10.92000 0.13000 1.19048 野村積極成長基金 11.67000 11.80000 -0.13000 -1.10169 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.84000 8.94000 -0.10000 -1.11857 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 32.08000 32.46000 -0.38000 -1.17067 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.59520 10.58750 0.00770 0.07273 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.52440 8.51400 0.01040 0.12215 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.85560 7.85240 0.00320 0.04075 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.74010 7.73460 0.00550 0.07111 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.11770 12.10240 0.01530 0.12642 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.84270 10.83820 0.00450 0.04152 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.72210 10.71460 0.00750 0.07000 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.28000 11.21000 0.07000 0.62444 野村環球基金-人民幣計價 16.79000 16.66000 0.13000 0.78031 野村環球基金-美元計價 13.08000 12.99000 0.09000 0.69284 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.72000 18.61000 0.11000 0.59108 野村鴻利基金 21.62000 21.85000 -0.23000 -1.05263 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89580 16.89540 0.00040 0.00237 野村鴻運基金 17.60000 17.87000 -0.27000 -1.51091 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.83000 9.74000 0.09000 0.92402 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.13000 13.90000 0.23000 1.65468 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.09000 15.06000 0.03000 0.19920 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.53550 10.53960 -0.00410 -0.03890 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.80200 13.80740 -0.00540 -0.03911 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.56890 10.57590 -0.00700 -0.06619 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.45410 10.44270 0.01140 0.10917 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.38500 10.39650 -0.01150 -0.11061 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.24310 10.23560 0.00750 0.07327 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.06000 10.06720 -0.00720 -0.07152 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.15610 10.16170 -0.00560 -0.05511 凱基台商天下基金 12.32000 12.37000 -0.05000 -0.40420 凱基台灣精五門基金 19.26000 19.43000 -0.17000 -0.87494 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 42.58170 42.68850 -0.10680 -0.25018 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 44.06480 44.05950 0.00530 0.01203 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.52770 42.62720 -0.09950 -0.23342 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.32320 10.32780 -0.00460 -0.04454 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 42.75820 42.92970 -0.17150 -0.39949 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 43.56640 43.73940 -0.17300 -0.39552 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 43.45300 43.69350 -0.24050 -0.55043 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.89000 11.86000 0.03000 0.25295 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.67100 10.62890 0.04210 0.39609 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.76000 10.72000 0.04000 0.37313 凱基凱旋貨幣市場基金 11.58720 11.58670 0.00050 0.00432 凱基開創基金 25.71000 25.97000 -0.26000 -1.00116 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.41000 22.37000 0.04000 0.17881 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.22920 21.17390 0.05530 0.26117 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.67000 16.61000 0.06000 0.36123 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.57030 15.50220 0.06810 0.43929 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.37000 7.35000 0.02000 0.27211 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.88590 10.84800 0.03790 0.34937 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.64230 11.57700 0.06530 0.56405 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.21000 12.15000 0.06000 0.49383 凱基護城河基金-台幣計價A 12.68000 12.67000 0.01000 0.07893 凱基護城河基金-美元計價B 12.14310 12.11860 0.02450 0.20217 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.77190 9.77000 0.00190 0.01945 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.49030 9.47440 0.01590 0.16782 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.72540 9.71750 0.00790 0.08130 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 9.77190 9.77000 0.00190 0.01945 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.49030 9.47440 0.01590 0.16782 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.72540 9.71750 0.00790 0.08130 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.28000 13.29000 -0.01000 -0.07524 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 32.22000 32.17000 0.05000 0.15542 富邦NASDAQ-100基金 31.23000 31.26000 -0.03000 -0.09597 富邦上証180基金 30.35000 30.03000 0.32000 1.06560 富邦大中華成長基金-(美元) 0.17940 0.17890 0.00050 0.27949 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.66000 5.65000 0.01000 0.17699 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.68000 6.72000 -0.04000 -0.59524 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 40.45000 40.12000 0.33000 0.82253 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.54460 11.53660 0.00800 0.06934 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.65720 10.64570 0.01150 0.10802 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.41950 10.40710 0.01240 0.11915 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.83460 9.82780 0.00680 0.06919 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.00260 8.99290 0.00970 0.10786 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.81040 8.79980 0.01060 0.12046 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.71590 20.75920 -0.04330 -0.20858 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.60060 11.59980 0.00080 0.00690 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.77610 10.76870 0.00740 0.06872 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.66990 13.66670 0.00320 0.02341 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99770 1.99850 -0.00080 -0.04003 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.45600 9.45370 0.00230 0.02433 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43140 1.43200 -0.00060 -0.04190 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.22140 12.21950 0.00190 0.01555 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.77950 1.77930 0.00020 0.01124 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.28150 10.27990 0.00160 0.01556 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51750 1.51730 0.00020 0.01318 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.68330 10.67350 0.00980 0.09182 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.63140 10.63010 0.00130 0.01223 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.49000 15.58000 -0.09000 -0.57766 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.40000 18.19000 0.21000 1.15448 富邦日本東証基金 19.94000 19.84000 0.10000 0.50403 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.85000 44.74000 0.11000 0.24586 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.81000 44.67000 0.14000 0.31341 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 48.82000 48.94000 -0.12000 -0.24520 富邦台灣心基金 19.85000 20.03000 -0.18000 -0.89865 富邦台灣釆吉50基金 43.75000 43.85000 -0.10000 -0.22805 富邦台灣科技指數基金 49.44000 49.85000 -0.41000 -0.82247 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 45.15060 45.31260 -0.16200 -0.35752 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.02870 42.09610 -0.06740 -0.16011 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31070 0.31030 0.00040 0.12891 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.58740 2.58460 0.00280 0.10833 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35110 0.35090 0.00020 0.05700 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.95320 10.95010 0.00310 0.02831 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.21750 2.21510 0.00240 0.10835 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33200 0.33180 0.00020 0.06028 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.32410 9.32150 0.00260 0.02789 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 25.30000 24.89000 0.41000 1.64725 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.70000 13.93000 -0.23000 -1.65111 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 32.28000 31.20000 1.08000 3.46154 富邦吉祥貨幣市場基金 15.69700 15.69630 0.00070 0.00446 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.07000 17.64000 0.43000 2.43764 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.11740 41.21870 -0.10130 -0.24576 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 41.87590 41.99510 -0.11920 -0.28384 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.33470 41.36680 -0.03210 -0.07760 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 43.52250 43.67360 -0.15110 -0.34598 富邦長紅基金 55.41000 55.94000 -0.53000 -0.94744 富邦科技基金 21.82000 22.01000 -0.19000 -0.86324 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.85890 41.89390 -0.03500 -0.08354 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 43.34440 43.54370 -0.19930 -0.45770 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.55590 39.66800 -0.11210 -0.28260 富邦恒生國企ETF基金 20.02000 20.12000 -0.10000 -0.49702 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.29000 14.28000 0.01000 0.07003 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.21000 25.38000 -0.17000 -0.66982 富邦高成長基金 21.40000 21.60000 -0.20000 -0.92593 富邦基金A類型 12.27000 12.35000 -0.08000 -0.64777 富邦基金I類型 12.27000 12.35000 -0.08000 -0.64777 富邦深証100基金 9.91000 9.73000 0.18000 1.84995 富邦富時歐洲ETF基金 20.57000 20.34000 0.23000 1.13078 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42550 0.42520 0.00030 0.07056 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.38070 12.36220 0.01850 0.14965 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.27650 9.26270 0.01380 0.14898 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30340 0.30320 0.00020 0.06596 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.50590 8.49320 0.01270 0.14953 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.99910 9.92500 0.07410 0.74660 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.79190 10.72120 0.07070 0.65944 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.38730 9.31780 0.06950 0.74588 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.12690 10.06050 0.06640 0.66001 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.02000 17.97000 0.05000 0.27824 富邦精準基金 40.69000 40.99000 -0.30000 -0.73189 富邦精銳中小基金 10.31000 10.40000 -0.09000 -0.86538 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.96000 16.00000 -0.04000 -0.25000 富邦臺灣公司治理100基金 20.37000 20.37000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.57000 7.56000 0.01000 0.13228 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.29000 14.31000 -0.02000 -0.13976 富邦標普美國特別股ETF基金 19.95000 19.95000 0.00000 0.00000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.43120 10.39350 0.03770 0.36273 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.10590 10.05100 0.05490 0.54621 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.51220 10.46650 0.04570 0.43663 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.96960 9.93350 0.03610 0.36342 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.61360 9.56140 0.05220 0.54595 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.98590 9.94240 0.04350 0.43752 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 29.48000 29.51000 -0.03000 -0.10166 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.82970 9.80420 0.02550 0.26009 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.82090 9.79490 0.02600 0.26544 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.67400 9.64780 0.02620 0.27156 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.06650 10.04030 0.02620 0.26095 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.06910 10.04240 0.02670 0.26587 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.92240 9.89580 0.02660 0.26880 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.57220 8.57610 -0.00390 -0.04548 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.26250 9.26670 -0.00420 -0.04532 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.84370 8.84770 -0.00400 -0.04521 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.21470 10.21930 -0.00460 -0.04501 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.30290 10.30760 -0.00470 -0.04560 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.85790 9.86240 -0.00450 -0.04563 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.99850 10.00320 -0.00470 -0.04698 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.58420 8.58590 -0.00170 -0.01980 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.84720 9.84920 -0.00200 -0.02031 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15470 9.15640 -0.00170 -0.01857 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.26490 11.26680 -0.00190 -0.01686 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.10310 11.10520 -0.00210 -0.01891 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.43320 10.43520 -0.00200 -0.01917 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.34060 9.34230 -0.00170 -0.01820 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.18000 15.10000 0.08000 0.52980 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.80640 8.80470 0.00170 0.01931 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.69450 9.69270 0.00180 0.01857 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.21910 9.21720 0.00190 0.02061 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.53000 10.52790 0.00210 0.01995 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.58440 10.58240 0.00200 0.01890 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.12240 10.12040 0.00200 0.01976 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.35640 9.35450 0.00190 0.02031 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.65000 8.61000 0.04000 0.46458 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.21000 9.16000 0.05000 0.54585 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.28000 8.24000 0.04000 0.48544 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.16000 7.14000 0.02000 0.28011 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.15000 8.12000 0.03000 0.36946 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.15000 8.12000 0.03000 0.36946 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.21040 10.21160 -0.00120 -0.01175 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.56610 9.56160 0.00450 0.04706 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.15540 9.15440 0.00100 0.01092 富蘭克林華美中華基金 10.56000 10.59000 -0.03000 -0.28329 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.54000 20.69000 -0.15000 -0.72499 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.96000 20.97000 -0.01000 -0.04769 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.95460 7.95120 0.00340 0.04276 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.97090 8.96170 0.00920 0.10266 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.89180 9.88170 0.01010 0.10221 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.51370 9.50960 0.00410 0.04311 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.38740 11.38380 0.00360 0.03162 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.61160 8.60880 0.00280 0.03252 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.81270 8.80990 0.00280 0.03178 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.90130 9.89810 0.00320 0.03233 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.97580 13.98730 -0.01150 -0.08222 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.17170 10.18010 -0.00840 -0.08251 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.41710 10.41400 0.00310 0.02977 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.57330 7.57100 0.00230 0.03038 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.92410 8.92150 0.00260 0.02914 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.91110 9.90820 0.00290 0.02927 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.13170 11.13580 -0.00410 -0.03682 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.55940 7.56210 -0.00270 -0.03570 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.92530 8.92850 -0.00320 -0.03584 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.07720 10.08090 -0.00370 -0.03670 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.69510 10.69970 -0.00460 -0.04299 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.60470 7.60800 -0.00330 -0.04338 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.15170 8.14760 0.00410 0.05032 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.14330 9.13550 0.00780 0.08538 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.15490 10.14630 0.00860 0.08476 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.90250 12.89600 0.00650 0.05040 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.81000 7.76000 0.05000 0.64433 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.20000 8.16000 0.04000 0.49020 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.75000 8.75000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.12000 8.15000 -0.03000 -0.36810 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.65000 11.69000 -0.04000 -0.34217 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.69000 8.68000 0.01000 0.11521 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.36000 8.35000 0.01000 0.11976 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.02910 13.00340 0.02570 0.19764 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.24000 9.20000 0.04000 0.43478 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 富蘭克林華美第一富基金 35.53000 35.82000 -0.29000 -0.80960 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34420 10.34370 0.00050 0.00483 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.63000 8.61000 0.02000 0.23229 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.89000 13.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.84000 12.82000 0.02000 0.15601 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.23000 15.22000 0.01000 0.06570 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.70630 9.69830 0.00800 0.08249 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.70630 9.69830 0.00800 0.08249 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.60340 9.59940 0.00400 0.04167 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.60330 9.59940 0.00390 0.04063 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.65160 9.64140 0.01020 0.10579 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.65160 9.64140 0.01020 0.10579 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.65160 9.64140 0.01020 0.10579 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.86410 9.86210 0.00200 0.02028 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.86410 9.86210 0.00200 0.02028 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.86410 9.86210 0.00200 0.02028 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.67830 6.68780 -0.00950 -0.14205 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.49970 10.48520 0.01450 0.13829 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.41700 9.41840 -0.00140 -0.01486 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.28740 11.28920 -0.00180 -0.01594 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.74630 6.74940 -0.00310 -0.04593 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.83450 8.83520 -0.00070 -0.00792 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.34550 10.34630 -0.00080 -0.00773 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.81410 10.81910 -0.00500 -0.04621 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 65.99000 66.30000 -0.31000 -0.46757 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 65.98000 66.24000 -0.26000 -0.39251 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 61.96220 61.98490 -0.02270 -0.03662 復華1至5年期高收益債券基金 20.98000 20.99000 -0.01000 -0.04764 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 63.57930 63.81910 -0.23980 -0.37575 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 63.81860 63.97890 -0.16030 -0.25055 復華人民幣貨幣市場基金 11.84140 11.83950 0.00190 0.01605 復華人生目標基金 36.43330 36.69050 -0.25720 -0.70100 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 復華大中華中小策略基金 8.27000 8.26000 0.01000 0.12107 復華中小精選基金 61.83000 62.29000 -0.46000 -0.73848 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.58160 52.48890 0.09270 0.17661 復華中國特選信用債券ETF基金 62.29600 62.32580 -0.02980 -0.04781 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.31000 8.29000 0.02000 0.24125 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 復華六年到期新興市場債券基金 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 復華台灣智能基金 11.16000 11.20000 -0.04000 -0.35714 復華全方位基金 26.82000 27.24000 -0.42000 -1.54185 復華全球大趨勢基金-美元 11.99000 12.00000 -0.01000 -0.08333 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.23000 19.26000 -0.03000 -0.15576 復華全球平衡基金-美元 8.92000 8.86000 0.06000 0.67720 復華全球平衡基金-新臺幣 19.41000 19.30000 0.11000 0.56995 復華全球物聯網科技基金-美元 13.21000 13.24000 -0.03000 -0.22659 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 12.97000 13.01000 -0.04000 -0.30746 復華全球原物料基金 8.15000 8.13000 0.02000 0.24600 復華全球消費基金-新臺幣 12.33000 12.39000 -0.06000 -0.48426 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.02460 12.02780 -0.00320 -0.02661 復華全球債券基金 14.44070 14.43550 0.00520 0.03602 復華全球債券組合基金 15.04000 15.05000 -0.01000 -0.06645 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.82000 14.78000 0.04000 0.27064 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 復華全球戰略配置強基金-美元 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 復華有利貨幣市場基金 13.48490 13.48430 0.00060 0.00445 復華亞太平衡基金 11.22000 11.19000 0.03000 0.26810 復華亞太成長基金 11.35000 11.43000 -0.08000 -0.69991 復華亞太神龍科技基金-美元 8.37000 8.36000 0.01000 0.11962 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050 復華東協世紀基金 11.85000 11.79000 0.06000 0.50891 復華南非幣長期收益基金A 14.01000 14.01000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金B 8.11000 8.11000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金A 14.43000 14.42000 0.01000 0.06935 復華南非幣短期收益基金B 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 復華美國20年期以上公債ETF基金 66.07740 66.37750 -0.30010 -0.45211 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.63000 21.45000 0.18000 0.83916 復華美國新星基金-美元 11.93000 11.94000 -0.01000 -0.08375 復華美國新星基金-新臺幣 12.34000 12.35000 -0.01000 -0.08097 復華恒生基金 21.06000 21.14000 -0.08000 -0.37843 復華恒生單日反向一倍基金 8.57000 8.54000 0.03000 0.35129 復華恒生單日正向二倍基金 29.31000 29.50000 -0.19000 -0.64407 復華神盾基金 24.06690 24.17550 -0.10860 -0.44922 復華高成長基金 63.58000 64.17000 -0.59000 -0.91943 復華高益策略組合基金 13.41000 13.42000 -0.01000 -0.07452 復華貨幣市場基金 14.44780 14.44720 0.00060 0.00415 復華富時不動產證券化基金 18.65000 18.57000 0.08000 0.43080 復華富時台灣高股息低波動基金 48.48000 48.23000 0.25000 0.51835 復華復華基金 19.84000 20.02000 -0.18000 -0.89910 復華華人世紀基金 15.50000 15.48000 0.02000 0.12920 復華傳家二號基金 28.30640 28.59470 -0.28830 -1.00823 復華傳家基金 21.11160 21.15300 -0.04140 -0.19572 復華奧林匹克全球組合基金 15.63000 15.61000 0.02000 0.12812 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.47000 11.46000 0.01000 0.08726 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.23000 14.22000 0.01000 0.07032 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 復華新興人民幣債券基金A 12.16000 12.17000 -0.01000 -0.08217 復華新興人民幣債券基金B 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 21.02000 21.01000 0.01000 0.04760 復華新興市場企業債券ETF基金 66.24000 66.28000 -0.04000 -0.06035 復華新興市場高收益債券基金A 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 復華新興市場高收益債券基金B 5.40000 5.39000 0.01000 0.18553 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.07000 12.04000 0.03000 0.24917 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.90000 11.87000 0.03000 0.25274 復華新興市場短期收益基金 11.24000 11.24000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 復華滬深300 A股基金 22.65000 22.40000 0.25000 1.11607 復華數位經濟基金 43.03000 43.11000 -0.08000 -0.18557 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.84400 9.83850 0.00550 0.05590 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.65880 9.65490 0.00390 0.04039 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.37510 10.36920 0.00590 0.05690 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.04630 10.04230 0.00400 0.03983 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.99070 9.99430 -0.00360 -0.03602 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.74840 10.76150 -0.01310 -0.12173 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.79880 9.80340 -0.00460 -0.04692 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.56250 10.57650 -0.01400 -0.13237 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.14730 10.15210 -0.00480 -0.04728 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.92460 10.93910 -0.01450 -0.13255 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.47770 10.45900 0.01870 0.17879 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.44320 10.44410 -0.00090 -0.00862 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.68560 10.69570 -0.01010 -0.09443 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.37260 10.35350 0.01910 0.18448 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.46770 11.47430 -0.00660 -0.05752 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.33860 10.33810 0.00050 0.00484 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.54950 10.53010 0.01940 0.18423 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.78450 11.79130 -0.00680 -0.05767 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.47700 10.47650 0.00050 0.00477 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.75770 10.76640 -0.00870 -0.08081 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.95170 9.94040 0.01130 0.11368 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 9.96790 9.97080 -0.00290 -0.02908 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.01080 10.02230 -0.01150 -0.11474 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.23820 10.22330 0.01490 0.14575 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.40360 10.41350 -0.00990 -0.09507 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.25910 10.26290 -0.00380 -0.03703 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.23670 10.22170 0.01500 0.14675 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.40270 10.41260 -0.00990 -0.09508 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.25570 10.25950 -0.00380 -0.03704 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.07450 10.06220 0.01230 0.12224 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.07370 10.08230 -0.00860 -0.08530 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.07300 10.06070 0.01230 0.12226 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.07470 10.08320 -0.00850 -0.08430 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.53910 10.51980 0.01930 0.18346 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.56080 10.56200 -0.00120 -0.01136 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.79380 10.80410 -0.01030 -0.09533 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 9.94160 9.92270 0.01890 0.19047 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 9.95390 9.95470 -0.00080 -0.00804 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 9.99670 10.00610 -0.00940 -0.09394 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.19560 9.20350 -0.00790 -0.08584 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.22230 8.21590 0.00640 0.07790 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.37470 8.37530 -0.00060 -0.00716 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.88870 11.89890 -0.01020 -0.08572 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.66410 10.65580 0.00830 0.07789 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.98810 10.98890 -0.00080 -0.00728 景順主流基金 15.80000 15.88000 -0.08000 -0.50378 景順台灣科技基金 27.33000 27.42000 -0.09000 -0.32823 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195 景順全球科技基金 22.74000 22.77000 -0.03000 -0.13175 景順全球康健基金 19.33000 19.27000 0.06000 0.31136 景順貨幣市場基金 15.98350 15.98300 0.00050 0.00313 景順潛力基金 29.83000 29.93000 -0.10000 -0.33411 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.07000 14.08000 -0.01000 -0.07102 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.44000 13.46000 -0.02000 -0.14859 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.12000 11.14000 -0.02000 -0.17953 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.17000 11.18000 -0.01000 -0.08945 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.61000 11.62000 -0.01000 -0.08606 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.59660 8.59580 0.00080 0.00931 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.01400 8.01430 -0.00030 -0.00374 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.35710 11.35610 0.00100 0.00881 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.56250 10.56290 -0.00040 -0.00379 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.81000 7.78000 0.03000 0.38560 華南永昌中國A股基金(美元) 7.45000 7.43000 0.02000 0.26918 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.18000 11.16000 0.02000 0.17921 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.55920 9.55700 0.00220 0.02302 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.96810 9.97440 -0.00630 -0.06316 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.08070 10.07830 0.00240 0.02381 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.51580 10.52240 -0.00660 -0.06272 華南永昌永昌基金 18.14000 18.31000 -0.17000 -0.92845 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 華南永昌全球亨利組合基金 14.77190 14.77820 -0.00630 -0.04263 華南永昌全球神農水資源基金 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 16.50000 16.50000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.78000 12.78000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.96000 12.97000 -0.01000 -0.07710 華南永昌物聯網精選基金 11.00000 11.06000 -0.06000 -0.54250 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.26790 16.26720 0.00070 0.00430 華南永昌龍盈平衡基金 23.38490 23.47860 -0.09370 -0.39909 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98090 11.98040 0.00050 0.00417 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.68290 10.68240 0.00050 0.00468 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.79380 10.78660 0.00720 0.06675 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.00530 10.00470 0.00060 0.00600 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.03520 10.02840 0.00680 0.06781 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.52490 10.52420 0.00070 0.00665 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.54900 10.54120 0.00780 0.07400 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.96260 9.96200 0.00060 0.00602 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.95210 9.94510 0.00700 0.07039 華頓中小型基金 18.05000 18.12000 -0.07000 -0.38631 華頓中國多重機會平衡基金 11.11050 11.10480 0.00570 0.05133 華頓台灣基金 20.95000 21.07000 -0.12000 -0.56953 華頓平安貨幣市場基金 11.56110 11.56070 0.00040 0.00346 華頓全球時尚精品基金 17.40000 17.38000 0.02000 0.11507 華頓全球高收益債券基金A 13.88030 13.87110 0.00920 0.06632 華頓全球高收益債券基金B 8.18350 8.17800 0.00550 0.06725 華頓全球黑鑽油源基金 5.10000 5.08000 0.02000 0.39370 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.58630 2.58300 0.00330 0.12776 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.78560 11.76350 0.02210 0.18787 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37390 0.37290 0.00100 0.26817 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.67540 11.67030 0.00510 0.04370 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.67540 11.67030 0.00510 0.04370 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.36580 10.36290 0.00290 0.02798 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.57730 10.56640 0.01090 0.10316 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.57730 10.56640 0.01090 0.10316 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.34670 9.33700 0.00970 0.10389 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.56160 10.54160 0.02000 0.18972 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.56160 10.54160 0.02000 0.18972 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.31370 9.29390 0.01980 0.21304 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.63000 8.66000 -0.03000 -0.34642 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.05000 9.08000 -0.03000 -0.33040 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.63950 2.64270 -0.00320 -0.12109 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07010 2.07340 -0.00330 -0.15916 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.17090 12.16890 0.00200 0.01644 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.51600 9.51450 0.00150 0.01577 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38090 0.38080 0.00010 0.02626 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29820 0.29790 0.00030 0.10070 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.24000 3.24000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 14.76000 14.73000 0.03000 0.20367 匯豐中國動力基金(美元) 0.47000 0.47000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 23.04000 23.13000 -0.09000 -0.38911 匯豐全球趨勢組合基金 12.53000 12.49000 0.04000 0.32026 匯豐全球關鍵資源基金 8.14000 8.11000 0.03000 0.36991 匯豐安富基金 24.87000 24.92000 -0.05000 -0.20064 匯豐成功基金 43.96000 43.59000 0.37000 0.84882 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.97000 10.93000 0.04000 0.36597 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.37000 2.37000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.38000 11.36000 0.02000 0.17606 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.38000 11.36000 0.02000 0.17606 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.49000 10.43000 0.06000 0.57526 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.49000 0.50000 -0.01000 -2.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.65930 2.66400 -0.00470 -0.17643 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.34570 2.35030 -0.00460 -0.19572 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.83070 11.83080 -0.00010 -0.00085 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.95370 7.95360 0.00010 0.00126 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38530 0.38540 -0.00010 -0.02595 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33270 0.33290 -0.00020 -0.06008 匯豐金磚動力基金 14.54000 14.47000 0.07000 0.48376 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00650 15.00620 0.00030 0.00200 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.03000 4.99000 0.04000 0.80160 匯豐新鑽動力基金 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.51430 5.49350 0.02080 0.37863 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.31780 9.29720 0.02060 0.22157 匯豐龍鳳基金-A類型 49.68000 49.88000 -0.20000 -0.40096 匯豐龍鳳基金-I類型 49.68000 49.88000 -0.20000 -0.40096 匯豐龍騰電子基金 33.63000 33.95000 -0.32000 -0.94256 匯豐雙高收益債券組合基金 12.53080 12.53030 0.00050 0.00399 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.50000 17.43000 0.07000 0.40161 新光中國成長基金(人民幣) 8.63000 8.59000 0.04000 0.46566 新光中國成長基金(美元) 8.63000 8.58000 0.05000 0.58275 新光中國成長基金(新臺幣) 8.78000 8.73000 0.05000 0.57274 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.03040 11.02270 0.00770 0.06986 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.06620 10.06330 0.00290 0.02882 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.60790 10.61200 -0.00410 -0.03864 新光台灣富貴基金 21.93000 22.03000 -0.10000 -0.45393 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.02000 21.00000 0.02000 0.09524 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.43510 40.37840 0.05670 0.14042 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 42.34560 42.26460 0.08100 0.19165 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 新光全球AI新創產業基金美元 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.72000 8.72000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 10.90000 10.85000 0.05000 0.46083 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003 新光全球債券基金(A累積)美元 10.53430 10.53530 -0.00100 -0.00949 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.51800 10.52600 -0.00800 -0.07600 新光全球債券基金(B配息)美元 9.97240 9.97320 -0.00080 -0.00802 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.94450 9.95210 -0.00760 -0.07637 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.06000 11.08000 -0.02000 -0.18051 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 8.87000 8.85000 0.02000 0.22599 新光吉星貨幣市場基金 15.49650 15.49580 0.00070 0.00452 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 新光多重資產基金(A累積)美元 8.35000 8.35000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.59000 8.58000 0.01000 0.11655 新光亞洲精選基金-美金 20.75000 20.71000 0.04000 0.19314 新光亞洲精選基金-新台幣 21.48000 21.45000 0.03000 0.13986 新光店頭基金 21.20000 21.26000 -0.06000 -0.28222 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 20.93000 20.76000 0.17000 0.81888 新光創新科技基金 12.56000 12.61000 -0.05000 -0.39651 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.24910 10.22440 0.02470 0.24158 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.57130 10.57960 -0.00830 -0.07845 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.04910 10.04980 -0.00070 -0.00697 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.43080 9.41520 0.01560 0.16569 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.69970 9.70750 -0.00780 -0.08035 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.21870 9.21960 -0.00090 -0.00976 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.02250 41.08500 -0.06250 -0.15212 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 42.34920 42.56540 -0.21620 -0.50792 新光澳幣八年期保本基金 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 新光澳幣保本基金 12.36000 12.36000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.55720 10.56110 -0.00390 -0.03693 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.49250 9.49550 -0.00300 -0.03159 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.53410 9.54050 -0.00640 -0.06708 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.42920 10.43610 -0.00690 -0.06612 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.39500 10.39820 -0.00320 -0.03077 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.49040 9.49290 -0.00250 -0.02634 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.46430 9.47040 -0.00610 -0.06441 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.35540 10.36200 -0.00660 -0.06369 瑞銀全球創新趨勢基金 7.07000 7.05000 0.02000 0.28369 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.23000 10.17000 0.06000 0.58997 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.63480 10.64390 -0.00910 -0.08549 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.61450 9.62320 -0.00870 -0.09041 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.49160 10.49890 -0.00730 -0.06953 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.59900 9.60490 -0.00590 -0.06143 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.67610 9.68810 -0.01200 -0.12386 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.58970 10.60270 -0.01300 -0.12261 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.94910 14.96620 -0.01710 -0.11426 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.76670 8.77670 -0.01000 -0.11394 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.66510 41.62680 0.03830 0.09201 群益10年期以上金融債ETF基金 40.92440 41.03440 -0.11000 -0.26807 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 41.58000 41.72280 -0.14280 -0.34226 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 41.63450 41.80830 -0.17380 -0.41571 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 43.21710 43.45770 -0.24060 -0.55364 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 41.04820 41.22160 -0.17340 -0.42065 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 44.45300 44.66410 -0.21110 -0.47264 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 45.32960 45.27910 0.05050 0.11153 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 44.13600 44.33830 -0.20230 -0.45626 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.41930 10.41340 0.00590 0.05666 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 43.15280 43.40990 -0.25710 -0.59226 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.18920 40.17450 0.01470 0.03659 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.43700 11.43620 0.00080 0.00700 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.32300 10.30680 0.01620 0.15718 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.93260 11.98160 -0.04900 -0.40896 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.86630 8.88060 -0.01430 -0.16103 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277 群益大印度基金N-新臺幣 10.56000 10.40000 0.16000 1.53846 群益大印度基金-人民幣 13.78350 13.60640 0.17710 1.30159 群益大印度基金-美元 12.88660 12.68930 0.19730 1.55485 群益大印度基金-新臺幣 12.49000 12.31000 0.18000 1.46223 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.77530 11.73210 0.04320 0.36822 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.28890 11.21950 0.06940 0.61857 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.83000 10.78000 0.05000 0.46382 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.56560 10.52690 0.03870 0.36763 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.24100 9.18410 0.05690 0.61955 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.89000 8.85000 0.04000 0.45198 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.45080 9.41620 0.03460 0.36745 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.29990 8.24890 0.05100 0.61826 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.96000 8.92000 0.04000 0.44843 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.82210 8.78970 0.03240 0.36861 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.00800 7.95880 0.04920 0.61818 群益中小型股基金 42.68000 42.57000 0.11000 0.25840 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.97340 10.00420 -0.03080 -0.30787 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.20500 9.21040 -0.00540 -0.05863 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.82350 8.83630 -0.01280 -0.14486 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.52610 8.55240 -0.02630 -0.30752 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.86820 7.87280 -0.00460 -0.05843 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.54300 7.55390 -0.01090 -0.14430 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.48490 10.49020 -0.00530 -0.05052 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.53330 11.53920 -0.00590 -0.05113 群益中國高收益債券基金-美元 11.14760 11.14960 -0.00200 -0.01794 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.43340 10.44300 -0.00960 -0.09193 群益中國新機會基金N-人民幣 7.62920 7.64950 -0.02030 -0.26538 群益中國新機會基金N-美元 6.96450 6.96560 -0.00110 -0.01579 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.61000 7.61000 0.00000 0.00000 群益中國新機會基金-人民幣 6.76600 6.78400 -0.01800 -0.26533 群益中國新機會基金-美元 7.44650 7.44770 -0.00120 -0.01611 群益中國新機會基金-新臺幣 7.26000 7.27000 -0.01000 -0.13755 群益平衡王基金 18.68440 18.70460 -0.02020 -0.10799 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.42000 6.40000 0.02000 0.31250 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.01070 11.97720 0.03350 0.27970 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.39700 11.33680 0.06020 0.53101 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.04000 10.99000 0.05000 0.45496 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.37400 10.34510 0.02890 0.27936 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.84300 9.79100 0.05200 0.53110 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.54000 9.49000 0.05000 0.52687 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.25200 10.24440 0.00760 0.07419 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.03900 10.03120 0.00780 0.07776 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.16540 9.15870 0.00670 0.07315 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.14440 9.13740 0.00700 0.07661 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.31150 10.30390 0.00760 0.07376 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.35400 10.34600 0.00800 0.07732 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.32710 9.32020 0.00690 0.07403 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.78420 9.77660 0.00760 0.07774 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.97040 10.97540 -0.00500 -0.04556 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.63630 7.63980 -0.00350 -0.04581 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.54160 10.53580 0.00580 0.05505 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.37110 10.36590 0.00520 0.05016 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.61580 10.61800 -0.00220 -0.02072 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.88460 9.87920 0.00540 0.05466 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.81510 9.81010 0.00500 0.05097 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.04680 10.04890 -0.00210 -0.02090 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.54170 10.53590 0.00580 0.05505 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.37110 10.36580 0.00530 0.05113 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.61570 10.61790 -0.00220 -0.02072 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.88460 9.87920 0.00540 0.05466 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.81500 9.81000 0.00500 0.05097 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.04680 10.04890 -0.00210 -0.02090 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.33880 9.28280 0.05600 0.60327 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.10000 11.04000 0.06000 0.54348 群益全球關鍵生技基金-美元 15.28110 15.18940 0.09170 0.60371 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.40000 15.32000 0.08000 0.52219 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.69000 11.58000 0.11000 0.94991 群益印度中小基金N-人民幣 11.28610 11.12300 0.16310 1.46633 群益印度中小基金N-美元 9.41870 9.25940 0.15930 1.72041 群益印度中小基金N-新臺幣 9.09000 8.95000 0.14000 1.56425 群益印度中小基金-人民幣 15.27870 15.05780 0.22090 1.46701 群益印度中小基金-美元 13.47120 13.24340 0.22780 1.72010 群益印度中小基金-新臺幣 15.92000 15.66000 0.26000 1.66028 群益多利策略組合基金 11.75000 11.76000 -0.01000 -0.08503 群益多重收益組合基金 13.96000 13.96000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.37000 15.37000 0.00000 0.00000 群益安家基金 23.52420 23.62460 -0.10040 -0.42498 群益安穩貨幣市場基金 16.14570 16.14510 0.00060 0.00372 群益那斯達克生技基金 21.71000 21.62000 0.09000 0.41628 群益亞太中小基金 10.46000 10.41000 0.05000 0.48031 群益亞太新趨勢平衡基金 16.18000 16.15000 0.03000 0.18576 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.38540 10.38810 -0.00270 -0.02599 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.73330 7.73530 -0.00200 -0.02586 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.08990 10.09250 -0.00260 -0.02576 群益店頭市場基金 86.68000 86.52000 0.16000 0.18493 群益東方盛世基金 8.54000 8.51000 0.03000 0.35253 群益東協成長基金-人民幣 12.65730 12.58280 0.07450 0.59208 群益東協成長基金-美元 11.04470 10.95230 0.09240 0.84366 群益東協成長基金-新臺幣 11.16000 11.08000 0.08000 0.72202 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.41300 11.39520 0.01780 0.15621 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.74130 10.72140 0.01990 0.18561 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.30460 10.29220 0.01240 0.12048 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.47810 9.46330 0.01480 0.15639 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.92330 8.90680 0.01650 0.18525 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.55860 8.54830 0.01030 0.12049 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.65530 10.64250 0.01280 0.12027 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.27530 9.26090 0.01440 0.15549 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.08190 9.06510 0.01680 0.18533 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.56110 9.54960 0.01150 0.12042 群益長安基金 27.44000 27.62000 -0.18000 -0.65170 群益美國新創亮點基金N-美元 10.00190 9.97620 0.02570 0.25761 群益美國新創亮點基金-美元 15.13030 15.09140 0.03890 0.25776 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.93000 14.90000 0.03000 0.20134 群益真善美基金 15.23400 15.25220 -0.01820 -0.11933 群益馬拉松基金 110.30000 110.35000 -0.05000 -0.04531 群益深証中小板基金 11.45000 11.17000 0.28000 2.50671 群益創新科技基金 29.98000 30.22000 -0.24000 -0.79418 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.79120 8.81220 -0.02100 -0.23831 群益華夏盛世基金N-美元 8.04350 8.04270 0.00080 0.00995 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.56000 8.57000 -0.01000 -0.11669 群益華夏盛世基金-人民幣 9.57360 9.59660 -0.02300 -0.23967 群益華夏盛世基金-美元 8.86900 8.86810 0.00090 0.01015 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.94000 14.95000 -0.01000 -0.06689 群益奧斯卡基金 26.58000 26.76000 -0.18000 -0.67265 群益新興金鑽基金-美元 10.91540 10.87790 0.03750 0.34474 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.52000 8.50000 0.02000 0.23529 群益葛萊美基金 21.19000 21.37000 -0.18000 -0.84230 群益道瓊美國地產ETF基金 22.05000 22.02000 0.03000 0.13624 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.25000 8.25000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.56000 12.59000 -0.03000 -0.23828 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.87650 10.87560 0.00090 0.00828 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.65980 10.63240 0.02740 0.25770 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.90660 10.88780 0.01880 0.17267 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.68690 10.68600 0.00090 0.00842 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.47410 10.44710 0.02700 0.25844 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.71640 10.69800 0.01840 0.17199 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.87640 10.87550 0.00090 0.00828 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.65990 10.63240 0.02750 0.25864 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.68690 10.68600 0.00090 0.00842 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.47410 10.44710 0.02700 0.25844 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.60180 12.58690 0.01490 0.11838 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.50320 11.48860 0.01460 0.12708 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.43130 11.42130 0.01000 0.08756 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.58580 8.57560 0.01020 0.11894 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.87580 8.86460 0.01120 0.12635 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.26000 8.26000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.42340 8.41610 0.00730 0.08674 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.01270 0.00000 10.01270 0.00000 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.82010 9.80770 0.01240 0.12643 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 27.80000 27.97000 -0.17000 -0.60779 德信中國精選成長基金 11.42000 11.43000 -0.01000 -0.08749 德信台灣主流中小基金 17.37000 17.47000 -0.10000 -0.57241 德信萬保貨幣市場基金 11.97560 11.97510 0.00050 0.00418 德信數位時代基金 29.90000 30.01000 -0.11000 -0.36654 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.60890 10.61270 -0.00380 -0.03581 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.51640 10.51920 -0.00280 -0.02662 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.70550 11.70510 0.00040 0.00342 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.22000 14.25000 -0.03000 -0.21053 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.54000 17.47000 0.07000 0.40069 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.71060 10.73090 -0.02030 -0.18917 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.03860 16.06580 -0.02720 -0.16930 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.39890 8.40830 -0.00940 -0.11179 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.21480 11.21850 -0.00370 -0.03298 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.05520 12.05770 -0.00250 -0.02073 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.10340 14.12010 -0.01670 -0.11827 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.03000 16.87000 0.16000 0.94843 摩根中小基金 20.67000 20.79000 -0.12000 -0.57720 摩根中國A股基金 14.01000 13.96000 0.05000 0.35817 摩根中國A股基金(美元) 10.77000 10.72000 0.05000 0.46642 摩根中國亮點基金 12.24000 12.22000 0.02000 0.16367 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.23780 11.17100 0.06680 0.59798 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.35910 12.29860 0.06050 0.49193 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.43720 9.37530 0.06190 0.66025 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.00440 12.92710 0.07730 0.59797 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.88360 14.81070 0.07290 0.49221 摩根台灣金磚基金-累積型 18.42000 18.44000 -0.02000 -0.10846 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.42000 18.44000 -0.02000 -0.10846 摩根台灣增長基金 46.62000 46.71000 -0.09000 -0.19268 摩根平衡基金 27.17000 27.14000 0.03000 0.11054 摩根全球α基金 18.35000 18.26000 0.09000 0.49288 摩根全球平衡基金 15.78150 15.74340 0.03810 0.24201 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.46680 9.44630 0.02050 0.21702 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.54110 10.52130 0.01980 0.18819 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.95890 9.93580 0.02310 0.23249 摩根多元入息成長基金-累積型 11.53330 11.50840 0.02490 0.21636 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.24830 10.22450 0.02380 0.23277 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.54970 10.53340 0.01630 0.15475 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.90770 13.88630 0.02140 0.15411 摩根亞洲基金 56.49000 56.32000 0.17000 0.30185 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.49900 8.50120 -0.00220 -0.02588 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.97390 9.97560 -0.00170 -0.01704 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.82580 8.82560 0.00020 0.00227 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.81020 12.81270 -0.00250 -0.01951 摩根東方內需機會基金 17.89000 17.83000 0.06000 0.33651 摩根東方科技基金 30.53000 30.57000 -0.04000 -0.13085 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.67000 11.64000 0.03000 0.25773 摩根金龍收成基金 20.64000 20.59000 0.05000 0.24284 摩根第一貨幣市場基金 15.12310 15.12260 0.00050 0.00331 摩根絕對日本基金 14.18000 14.19000 -0.01000 -0.07047 摩根新金磚五國基金 12.18000 12.12000 0.06000 0.49505 摩根新絲路基金 9.12000 9.09000 0.03000 0.33003 摩根新興35基金 13.08000 13.05000 0.03000 0.22989 摩根新興日本基金 23.00000 22.92000 0.08000 0.34904 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.17440 7.18530 -0.01090 -0.15170 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.44390 9.45910 -0.01520 -0.16069 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.27820 9.29040 -0.01220 -0.13132 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.91010 10.92680 -0.01670 -0.15284 摩根新興科技基金 48.49000 48.86000 -0.37000 -0.75727 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.55030 8.53920 0.01110 0.12999 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.12130 9.10430 0.01700 0.18672 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.60460 8.58690 0.01770 0.20613 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.11250 10.09930 0.01320 0.13070 摩根龍揚基金 30.83000 30.75000 0.08000 0.26016 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.93000 10.87000 0.06000 0.55198 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.65000 10.59000 0.06000 0.56657 摩根環球股票收益基金-累積型 11.95000 11.90000 0.05000 0.42017 摩根總收益組合基金-月配息型 9.29910 9.28160 0.01750 0.18855 摩根總收益組合基金-累積型 11.44450 11.42300 0.02150 0.18822 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.11000 20.00000 0.11000 0.55000 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.60770 12.60730 0.00040 0.00317 鋒裕匯理阿波羅基金 9.88000 9.97000 -0.09000 -0.90271 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.45840 10.47730 -0.01890 -0.18039 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.43700 10.42170 0.01530 0.14681 聯邦中國龍基金 23.41000 23.61000 -0.20000 -0.84710 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.45940 12.46020 -0.00080 -0.00642 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.65440 11.66140 -0.00700 -0.06003 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.67260 10.68450 -0.01190 -0.11138 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.35200 10.35270 -0.00070 -0.00676 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.73680 9.74260 -0.00580 -0.05953 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.91030 8.92030 -0.01000 -0.11210 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.77630 9.74960 0.02670 0.27386 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.05130 10.03230 0.01900 0.18939 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.74320 9.69940 0.04380 0.45157 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.11160 10.07480 0.03680 0.36527 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.29470 9.25290 0.04180 0.45175 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.64230 9.60720 0.03510 0.36535 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.31750 11.29470 0.02280 0.20186 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.10750 11.09450 0.01300 0.11718 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.47090 10.46660 0.00430 0.04108 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.49610 10.47650 0.01960 0.18709 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.28660 10.27460 0.01200 0.11679 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.69850 9.69450 0.00400 0.04126 聯邦金鑽平衡基金 21.47060 21.60180 -0.13120 -0.60736 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.99550 8.98590 0.00960 0.10683 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.49400 9.49210 0.00190 0.02002 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.96140 8.95190 0.00950 0.10612 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.44670 9.44480 0.00190 0.02012 聯邦貨幣市場基金 13.21180 13.21120 0.00060 0.00454 聯邦精選科技基金 11.66000 11.76000 -0.10000 -0.85034 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.67960 16.69150 -0.01190 -0.07129 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.07290 12.00670 0.06620 0.55136 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.96770 11.95690 0.01080 0.09032 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.40280 11.39270 0.01010 0.08865 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.20010 12.18720 0.01290 0.10585 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.49670 11.49790 -0.00120 -0.01044 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.48430 10.47250 0.01180 0.11268 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.69530 8.69610 -0.00080 -0.00920 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 32.96000 33.07000 -0.11000 -0.33263 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.08000 17.02000 0.06000 0.35253 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.09000 16.98000 0.11000 0.64782 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.55000 11.48000 0.07000 0.60976 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.99000 15.99000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.99000 11.99000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.80000 12.80000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.65000 7.65000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.84000 14.83000 0.01000 0.06743 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.68000 8.67000 0.01000 0.11534 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.45000 11.37000 0.08000 0.70361 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.14000 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瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.44000 11.40000 0.04000 0.35088 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.36000 11.32000 0.04000 0.35336 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.47040 10.47440 -0.00400 -0.03819 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.81080 9.83400 -0.02320 -0.23592 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.65860 9.65580 0.00280 0.02900 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.85110 9.85490 -0.00380 -0.03856 瀚亞印度基金-人民幣 15.10000 14.85000 0.25000 1.68350 瀚亞印度基金-美元 14.16000 13.89000 0.27000 1.94384 瀚亞印度基金-新台幣 32.10000 31.51000 0.59000 1.87242 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.23000 10.17000 0.06000 0.58997 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.41000 10.35000 0.06000 0.57971 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.77000 9.70000 0.07000 0.72165 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 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