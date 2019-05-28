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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/05/27  108/05/24  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.10400   10.10240   0.00160    0.01584
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.00000    9.99840   0.00160    0.01600
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.20090   10.20000   0.00090    0.00882
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.09870   10.09760   0.00110    0.01089
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                        9.94590    9.95350  -0.00760   -0.07636
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                        9.96010    9.96920  -0.00910   -0.09128
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                        9.96010    9.96920  -0.00910   -0.09128
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                        9.97740    9.98640  -0.00900   -0.09012
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.40000   10.38530   0.01470    0.14155
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.20600   10.19160   0.01440    0.14129
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.32100   10.31910   0.00190    0.01841
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.21400   10.21220   0.00180    0.01763
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.77000   21.81000  -0.04000   -0.18340
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         21.88000   21.63000   0.25000    1.15580
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.14410   41.34630  -0.20220   -0.48904
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.10760   40.02870   0.07890    0.19711
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.64370    9.63800   0.00570    0.05914
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.11790   10.11410   0.00380    0.03757
中國信託台灣活力基金                                               12.79000   12.90000  -0.11000   -0.85271
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.92000    8.87000   0.05000    0.56370
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.65000    9.60000   0.05000    0.52083
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                              9.98080    9.98840  -0.00760   -0.07609
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.17730   10.17870  -0.00140   -0.01375
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.17210    9.17340  -0.00130   -0.01417
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.34720   10.33980   0.00740    0.07157
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.29110    9.28460   0.00650    0.07001
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.04040   11.04150  -0.00110   -0.00996
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.39970    9.40060  -0.00090   -0.00957
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.18860   11.20120  -0.01260   -0.11249
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.80840    9.81940  -0.01100   -0.11202
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              42.03710   42.27120  -0.23410   -0.55380
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              43.46930   43.67780  -0.20850   -0.47736
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                44.03390   44.22080  -0.18690   -0.42265
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
中國信託智能運動基金-美元                                           9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.56000    9.52000   0.04000    0.42017
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.02790   11.02740   0.00050    0.00453
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.04540   10.04620  -0.00080   -0.00796
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.31570    9.31640  -0.00070   -0.00751
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.17320   10.17440  -0.00120   -0.01179
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.43040    9.43140  -0.00100   -0.01060
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.12000   11.06000   0.06000    0.54250
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.59000   10.53000   0.06000    0.56980
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.04000   10.97000   0.07000    0.63810
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.57000   10.50000   0.07000    0.66667
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    40.98350   41.18420  -0.20070   -0.48732
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            41.53900   41.60460  -0.06560   -0.15767
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        41.12580   41.26960  -0.14380   -0.34844
元大2001基金                                                       56.11000   56.55000  -0.44000   -0.77807
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          43.97610   44.14700  -0.17090   -0.38712
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             41.89460   41.87040   0.02420    0.05780
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       19.90000   19.78000   0.12000    0.60667
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.66330   11.66240   0.00090    0.00772
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.92610   10.91840   0.00770    0.07052
元大上證50基金                                                     31.33000   31.10000   0.23000    0.73955
元大大中華TMT基金-人民幣                                            9.90000    9.99000  -0.09000   -0.90090
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.97000    9.04000  -0.07000   -0.77434
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.00000   12.99000   0.01000    0.07698
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.11100   12.08100   0.03000    0.24832
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.71000   16.68300   0.02700    0.16184
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.38600   10.36000   0.02600    0.25097
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.15500   10.12400   0.03100    0.30620
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.00000    2.99000   0.01000    0.33445
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.62000   13.57000   0.05000    0.36846
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.13290   47.00350   0.12940    0.27530
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.90580   10.90970  -0.00390   -0.03575
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.95700    9.96050  -0.00350   -0.03514
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.19870   10.19590   0.00280    0.02746
元大巴西指數基金                                                    6.49100    6.49100   0.00000    0.00000
元大巴菲特基金                                                     24.64000   24.72000  -0.08000   -0.32362
元大日經225基金                                                    26.89000   26.84000   0.05000    0.18629
元大台商收成基金                                                   20.79000   20.78000   0.01000    0.04812
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.32000   12.31000   0.01000    0.08123
元大台灣50單日正向2倍基金                                          35.49000   35.60000  -0.11000   -0.30899
元大台灣中型100基金                                                30.57000   30.54000   0.03000    0.09823
元大台灣加權股價指數基金                                           24.40400   24.38700   0.01700    0.06971
元大台灣卓越50基金                                                 76.98000   77.15000  -0.17000   -0.22035
元大台灣金融基金                                                   17.57000   17.53000   0.04000    0.22818
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.94000   29.92000   0.02000    0.06684
元大台灣高股息基金                                                 25.33000   25.30000   0.03000    0.11858
元大台灣電子科技基金                                               32.26000   32.44000  -0.18000   -0.55487
元大全球ETF成長組合基金                                            10.48000   10.45000   0.03000    0.28708
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.78000   14.77000   0.01000    0.06770
元大全球人工智慧ETF基金                                            21.45000   21.56000  -0.11000   -0.51020
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.57000   13.55000   0.02000    0.14760
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.37000    9.35000   0.02000    0.21390
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.12000   13.10000   0.02000    0.15267
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.24800   12.21500   0.03300    0.27016
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.55000    8.52000   0.03000    0.35211
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.48000    6.46000   0.02000    0.30960
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.00000    8.97000   0.03000    0.33445
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.96000    6.94000   0.02000    0.28818
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.33900    8.29600   0.04300    0.51832
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.78000    9.74000   0.04000    0.41068
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.44000    8.40000   0.04000    0.47619
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.05000   13.01000   0.04000    0.30746
元大全球農業商機基金                                               17.27000   17.23000   0.04000    0.23215
元大印尼指數基金                                                    9.11300    8.97300   0.14000    1.56024
元大印度指數基金                                                   10.44400   10.26900   0.17500    1.70416
元大印度基金                                                       13.24000   13.03000   0.21000    1.61167
元大多多基金                                                       15.51000   15.68000  -0.17000   -1.08418
元大多福基金                                                       48.46000   48.69000  -0.23000   -0.47238
元大亞太成長基金                                                    8.42000    8.42000   0.00000    0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.10840    9.06980   0.03860    0.42559
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.32320    7.29210   0.03110    0.42649
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.04200    9.02700   0.01500    0.16617
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.04700   10.06900  -0.02200   -0.21849
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.15340   10.15660  -0.00320   -0.03151
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.28900   10.29060  -0.00160   -0.01555
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.14790   10.14950  -0.00160   -0.01576
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.50180   10.51250  -0.01070   -0.10178
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.35780   10.36830  -0.01050   -0.10127
元大卓越基金                                                       41.50000   41.65000  -0.15000   -0.36014
元大店頭基金                                                        7.46000    7.53000  -0.07000   -0.92961
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.44240   10.44180   0.00060    0.00575
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.96960    9.97760  -0.00800   -0.08018
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    33.04620   33.04940  -0.00320   -0.00968
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   41.19800   41.39180  -0.19380   -0.46821
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        17.67170   17.59160   0.08010    0.45533
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        21.19700   21.39170  -0.19470   -0.91017
元大美國政府7至10年期債券基金                                      41.86590   41.97950  -0.11360   -0.27061
元大高科技基金                                                     17.60000   17.79000  -0.19000   -1.06802
元大得利貨幣市場基金                                               16.31710   16.31640   0.00070    0.00429
元大得寶貨幣市場基金                                               12.02640   12.02590   0.00050    0.00416
元大富櫃50基金                                                     11.43000   11.50000  -0.07000   -0.60870
元大華夏中小基金                                                    7.00000    6.98000   0.02000    0.28653
元大新中國基金-人民幣                                               9.29000    9.25000   0.04000    0.43243
元大新中國基金-美元                                                 8.66000    8.60900   0.05100    0.59240
元大新中國基金-新台幣                                               8.81000    8.77000   0.04000    0.45610
元大新主流基金                                                     21.57000   21.80000  -0.23000   -1.05505
元大新東協平衡基金-美元                                             9.20900    9.18900   0.02000    0.21765
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.17000    9.16000   0.01000    0.10917
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.38190   10.29550   0.08640    0.83920
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.53930    9.44580   0.09350    0.98986
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.92700   10.82920   0.09780    0.90311
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.08980    9.00850   0.08130    0.90248
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.32630   10.32200   0.00430    0.04166
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.64180    9.63780   0.00400    0.04150
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.71960   10.72430  -0.00470   -0.04383
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.01640   10.02090  -0.00450   -0.04491
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.92360    9.92030   0.00330    0.03327
元大新興亞洲基金                                                   10.54000   10.52000   0.02000    0.19011
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.53780    9.47230   0.06550    0.69149
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.94730    8.88580   0.06150    0.69212
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.01770    9.95730   0.06040    0.60659
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.40790    9.35120   0.05670    0.60634
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.15650   15.15590   0.00060    0.00396
元大經貿基金                                                       33.96000   34.11000  -0.15000   -0.43975
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.51000    8.50000   0.01000    0.11765
元大實質多重資產基金-美元                                           7.79100    7.76400   0.02700    0.34776
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.40000    8.38000   0.02000    0.23866
元大滬深300單日反向1倍基金                                         13.55000   13.62000  -0.07000   -0.51395
元大滬深300單日正向2倍基金                                         15.43000   15.31000   0.12000    0.78380
元大摩臺基金                                                       35.97000   36.05000  -0.08000   -0.22191
元大標普500基金                                                    26.99000   26.95000   0.04000    0.14842
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.83000   12.88000  -0.05000   -0.38820
元大標普500單日正向2倍基金                                         33.85000   33.56000   0.29000    0.86412
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.41000   20.40000   0.01000    0.04902
元大標智滬深300基金                                                17.38000   17.16000   0.22000    1.28205
元大歐洲50基金                                                     24.48000   24.28000   0.20000    0.82372
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.35080    9.33650   0.01430    0.15316
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.28250   10.28160   0.00090    0.00875
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.35000   14.36000  -0.01000   -0.06964
日盛上選基金                                                       31.26000   31.16000   0.10000    0.32092
日盛小而美基金                                                     16.59000   16.60000  -0.01000   -0.06024
日盛中國內需動力基金                                                9.02000    9.00000   0.02000    0.22222
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.30850   12.33300  -0.02450   -0.19865
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.89480    9.91450  -0.01970   -0.19870
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.48430   12.48760  -0.00330   -0.02643
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.03090   10.03350  -0.00260   -0.02591
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.40010   11.40990  -0.00980   -0.08589
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.14210    9.14990  -0.00780   -0.08525
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.32000    9.27000   0.05000    0.53937
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.20000   10.16000   0.04000    0.39370
日盛日盛基金                                                       10.46000   10.53000  -0.07000   -0.66477
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.31000    9.30000   0.01000    0.10753
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 11.04000   11.04000   0.00000    0.00000
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.35770   10.35240   0.00530    0.05120
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.32380    9.31900   0.00480    0.05151
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.22970   10.22940   0.00030    0.00293
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.20870    9.20850   0.00020    0.00217
日盛全球智能車基金(美元)                                            9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.49550    2.50160  -0.00610   -0.24384
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65370    1.65780  -0.00410   -0.24732
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38400    0.38430  -0.00030   -0.07806
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25510    0.25520  -0.00010   -0.03918
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.80030   12.81550  -0.01520   -0.11861
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.37240    8.38230  -0.00990   -0.11811
日盛亞洲機會基金                                                    6.68000    6.65000   0.03000    0.45113
日盛首選基金                                                       15.85000   15.88000  -0.03000   -0.18892
日盛高科技基金                                                     16.52000   16.60000  -0.08000   -0.48193
日盛貨幣市場基金                                                   14.82640   14.82570   0.00070    0.00472
日盛新台商基金                                                     36.39000   36.55000  -0.16000   -0.43776
日盛精選五虎基金                                                   33.90000   33.93000  -0.03000   -0.08842
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.53850   13.53790   0.00060    0.00443
台新2000高科技基金                                                 28.07000   28.25000  -0.18000   -0.63717
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.22000    9.30000  -0.08000   -0.86022
台新MSCI中國基金                                                   19.14000   19.16000  -0.02000   -0.10438
台新大眾貨幣市場基金                                               14.21520   14.21460   0.00060    0.00422
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.51330   10.52320  -0.00990   -0.09408
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.54270   10.53700   0.00570    0.05410
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.35040   10.35360  -0.00320   -0.03091
台新中國通基金                                                     40.02000   40.41000  -0.39000   -0.96511
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.50860    0.50570   0.00290    0.57346
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              16.00900   15.93000   0.07900    0.49592
台新中國精選中小基金-美元                                           0.28450    0.28490  -0.00040   -0.14040
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.96000    8.98000  -0.02000   -0.22272
台新主流基金                                                       22.24000   22.28000  -0.04000   -0.17953
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.08000   23.05000   0.03000    0.13015
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.73630    0.73460   0.00170    0.23142
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.49000   16.47000   0.02000    0.12143
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.52540    0.52420   0.00120    0.22892
台新台灣中小基金                                                   31.03000   31.52000  -0.49000   -1.55457
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.29300   10.28360   0.00940    0.09141
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.51410    9.49100   0.02310    0.24339
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.15000    9.13000   0.02000    0.21906
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.93120   10.90460   0.02660    0.24393
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.92020    9.89870   0.02150    0.21720
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.03270   11.00890   0.02380    0.21619
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
台新印度基金                                                       15.12000   14.83000   0.29000    1.95550
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.70710    8.71480  -0.00770   -0.08836
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28150    0.28160  -0.00010   -0.03551
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.65860   12.66980  -0.01120   -0.08840
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40410    0.40410   0.00000    0.00000
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.12560   11.12520   0.00040    0.00360
台新高股息平衡基金                                                 29.99640   30.12960  -0.13320   -0.44209
台新智慧生活基金-美元                                              10.27770   10.22780   0.04990    0.48789
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.80000   10.76000   0.04000    0.37175
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.07880    8.08000  -0.00120   -0.01485
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.44030    8.44870  -0.00840   -0.09942
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.08280    9.08380  -0.00100   -0.01101
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.50050    9.51000  -0.00950   -0.09989
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.25010   11.24380   0.00630    0.05603
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.35160    0.35110   0.00050    0.14241
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.05060    8.04610   0.00450    0.05593
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26530    0.26500   0.00030    0.11321
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.33000    5.33000   0.00000    0.00000
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.08000   22.08000   0.00000    0.00000
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.10340   10.11110  -0.00770   -0.07615
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                  9.84370    9.83660   0.00710    0.07218
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.04220   10.04350  -0.00130   -0.01294
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.10340   10.11110  -0.00770   -0.07615
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                    9.84380    9.83660   0.00720    0.07320
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.04220   10.04350  -0.00130   -0.01294
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               40.33680   40.54920  -0.21240   -0.52381
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     40.28050   40.48310  -0.20260   -0.50046
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.99310   39.99140   0.00170    0.00425
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.32810   11.32740   0.00070    0.00618
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.24440   10.22250   0.02190    0.21423
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.20380    9.21350  -0.00970   -0.10528
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.77480   10.78620  -0.01140   -0.10569
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.87530    7.86690   0.00840    0.10678
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.28880    9.27900   0.00980    0.10561
永豐中小基金                                                       49.96000   50.21000  -0.25000   -0.49791
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.78320    1.78850  -0.00530   -0.29634
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.46930    2.47670  -0.00740   -0.29878
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.23790    8.24520  -0.00730   -0.08854
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.06920   11.07910  -0.00990   -0.08936
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.37000    4.38000  -0.01000   -0.22831
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    19.93000   19.94000  -0.01000   -0.05015
永豐主流品牌基金                                                   18.74000   18.70000   0.04000    0.21390
永豐永豐基金                                                       31.21000   31.33000  -0.12000   -0.38302
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.12430    9.16850  -0.04420   -0.48209
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.55770    9.60400  -0.04630   -0.48209
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.13770    9.18880  -0.05110   -0.55611
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.57450    9.62800  -0.05350   -0.55567
永豐亞洲民生消費基金                                               11.88000   11.88000   0.00000    0.00000
永豐南非幣2021保本基金                                             13.95790   13.95170   0.00620    0.04444
永豐高科技基金                                                     21.37000   21.53000  -0.16000   -0.74315
永豐貨幣市場基金                                                   13.93170   13.93110   0.00060    0.00431
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.10560    2.11120  -0.00560   -0.26525
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.58360    2.59040  -0.00680   -0.26251
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.82320    7.82770  -0.00450   -0.05749
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.90950   10.91570  -0.00620   -0.05680
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.12310    7.12740  -0.00430   -0.06033
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.37120   11.37800  -0.00680   -0.05976
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.81000    7.78000   0.03000    0.38560
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.22000   18.15000   0.07000    0.38567
永豐臺灣加權ETF基金                                                51.06000   51.06000   0.00000    0.00000
永豐領航科技基金                                                   34.90000   35.10000  -0.20000   -0.56980
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.30000   11.23000   0.07000    0.62333
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.85000   10.79000   0.06000    0.55607
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.92000    9.82000   0.10000    1.01833
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.80000    9.74000   0.06000    0.61602
永豐趨勢平衡基金                                                   39.09000   39.26000  -0.17000   -0.43301
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.84750   11.84480   0.00270    0.02279
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.71330    9.71020   0.00310    0.03193
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.27830   10.27510   0.00320    0.03114
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.78890    9.78910  -0.00020   -0.00204
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.19200   10.19030   0.00170    0.01668
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.77480    9.77140   0.00340    0.03480
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.47070   10.46690   0.00380    0.03630
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.80850    9.80770   0.00080    0.00816
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.29100   10.29020   0.00080    0.00777
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.35000    9.34000   0.01000    0.10707
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.15000   14.13000   0.02000    0.14154
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.74000   18.70000   0.04000    0.21390
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.47000   18.42000   0.05000    0.27144
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.01770   10.01400   0.00370    0.03695
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.01770   10.01400   0.00370    0.03695
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.01320   10.01180   0.00140    0.01398
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.01320   10.01180   0.00140    0.01398
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.04720   10.04190   0.00530    0.05278
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.04720   10.04190   0.00530    0.05278
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.02850   10.02600   0.00250    0.02494
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.02850   10.02600   0.00250    0.02494
兆豐國際生命科學基金                                               15.07000   15.02000   0.05000    0.33289
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.29520   10.28210   0.01310    0.12741
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.41320   10.39340   0.01980    0.19051
兆豐國際全球基金                                                   30.63000   30.60000   0.03000    0.09804
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.45420   10.45350   0.00070    0.00670
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.33120   10.33900  -0.00780   -0.07544
兆豐國際國民基金                                                   20.81000   20.83000  -0.02000   -0.09602
兆豐國際第一基金                                                   12.62000   12.75000  -0.13000   -1.01961
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.69340   10.70520  -0.01180   -0.11023
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.21810    8.22720  -0.00910   -0.11061
兆豐國際萬全基金                                                   19.92000   20.10000  -0.18000   -0.89552
兆豐國際電子基金                                                   24.10000   24.25000  -0.15000   -0.61856
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.91000   20.95000  -0.04000   -0.19093
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.49000   16.48000   0.01000    0.06068
兆豐國際豐台灣基金                                                 32.64000   32.79000  -0.15000   -0.45746
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.54850   12.54800   0.00050    0.00398
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.34000    9.33000   0.01000    0.10718
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.50580   10.50090   0.00490    0.04666
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.30740   10.30530   0.00210    0.02038
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.51260   10.51040   0.00220    0.02093
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.30070   10.29590   0.00480    0.04662
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.40220   10.40010   0.00210    0.02019
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.38080   10.37860   0.00220    0.02120
合庫台灣基金                                                       10.25000   10.32000  -0.07000   -0.67829
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.57640   11.58000  -0.00360   -0.03109
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.43460   12.42910   0.00550    0.04425
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.09730   11.09540   0.00190    0.01712
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.90290   11.90320  -0.00030   -0.00252
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.12340    8.12590  -0.00250   -0.03077
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.33170    9.32940   0.00230    0.02465
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.01100    9.00950   0.00150    0.01665
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.78470    8.78440   0.00030    0.00342
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.18140    9.17990   0.00150    0.01634
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.47000   10.42000   0.05000    0.47985
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.99000   10.93000   0.06000    0.54895
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.38000    9.34000   0.04000    0.42827
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.01000    9.96000   0.05000    0.50201
合庫全球新興市場基金                                                9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
合庫貨幣市場基金                                                   10.16690   10.16640   0.00050    0.00492
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.72500    9.72500   0.00000    0.00000
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.00530   10.00560  -0.00030   -0.00300
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.37220   10.37740  -0.00520   -0.05011
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.81030   11.80570   0.00460    0.03896
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  14.79090   14.79270  -0.00180   -0.01217
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.60160    8.60090   0.00070    0.00814
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.38810    9.38840  -0.00030   -0.00320
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.85510    7.85900  -0.00390   -0.04962
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.59500    8.59200   0.00300    0.03492
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.37660   10.37770  -0.00110   -0.01060
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        10.88000   10.84000   0.04000    0.36900
安本標準兩岸價值基金 美元                                          10.63000   10.58000   0.05000    0.47259
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        10.96000   10.92000   0.04000    0.36630
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.18930   11.19270  -0.00340   -0.03038
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.99760    9.97090   0.02670    0.26778
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.09900   10.08070   0.01830    0.18154
安聯中國東協基金                                                   15.09000   15.00000   0.09000    0.60000
安聯中國策略基金-美元                                              11.00000   10.94000   0.06000    0.54845
安聯中國策略基金-新臺幣                                            14.60000   14.54000   0.06000    0.41265
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.49000   13.47000   0.02000    0.14848
安聯中華新思路基金-美元                                            12.48000   12.43000   0.05000    0.40225
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          11.97000   11.93000   0.04000    0.33529
安聯台灣大壩基金                                                   27.32000   27.58000  -0.26000   -0.94271
安聯台灣科技基金                                                   45.64000   46.23000  -0.59000   -1.27623
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.53950   12.53900   0.00050    0.00399
安聯台灣智慧基金                                                   30.01000   30.31000  -0.30000   -0.98977
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.51740   10.51970  -0.00230   -0.02186
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.58210   15.58960  -0.00750   -0.04811
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.75620    9.76090  -0.00470   -0.04815
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.20000   11.17000   0.03000    0.26858
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.73000   11.71000   0.02000    0.17079
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.93420   12.94000  -0.00580   -0.04482
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.58030   10.58370  -0.00340   -0.03212
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.64590   12.65140  -0.00550   -0.04347
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.47120    9.47700  -0.00580   -0.06120
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.39900    9.40200  -0.00300   -0.03191
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.97510    8.97900  -0.00390   -0.04343
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.02410   10.02990  -0.00580   -0.05783
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.16310   10.16750  -0.00440   -0.04328
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.17000   11.15000   0.02000    0.17937
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.33000   11.33000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.69000   10.71000  -0.02000   -0.18674
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.06000   11.04000   0.02000    0.18116
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.35000    9.35000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.31920   12.32240  -0.00320   -0.02597
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.17960   11.18040  -0.00080   -0.00716
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.81930   10.82140  -0.00210   -0.01941
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.62260    8.62490  -0.00230   -0.02667
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.46870    8.46930  -0.00060   -0.00708
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.16940    8.17100  -0.00160   -0.01958
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.23070   10.23460  -0.00390   -0.03811
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.15560   10.15750  -0.00190   -0.01871
安聯全球人口趨勢基金                                               12.17000   12.16000   0.01000    0.08224
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.79000    8.72000   0.07000    0.80275
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.79000   33.58000   0.21000    0.62537
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.87000    7.84000   0.03000    0.38265
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.36780   12.36790  -0.00010   -0.00081
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.51860   10.51870  -0.00010   -0.00095
安聯全球新興市場基金                                               16.72000   16.66000   0.06000    0.36014
安聯全球農金趨勢基金                                                9.09000    9.05000   0.04000    0.44199
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.96000    8.93000   0.03000    0.33595
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
安聯亞洲動態策略基金                                               21.69000   21.64000   0.05000    0.23105
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.00790   10.00990  -0.00200   -0.01998
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.00960   10.01320  -0.00360   -0.03595
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.00790   10.01000  -0.00210   -0.02098
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.01150   10.01510  -0.00360   -0.03595
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.01070   10.01280  -0.00210   -0.02097
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.00220   10.00540  -0.00320   -0.03198
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.00220   10.00540  -0.00320   -0.03198
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.00220   10.00540  -0.00320   -0.03198
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.47850   10.47660   0.00190    0.01814
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.06740   10.06560   0.00180    0.01788
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               89.56670   89.69370  -0.12700   -0.14159
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.20030   13.19950   0.00080    0.00606
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.21170   68.30960  -0.09790   -0.14332
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.92770    9.92710   0.00060    0.00604
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.70530    2.70590  -0.00060   -0.02217
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.88200   10.86620   0.01580    0.14541
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.26780    2.27110  -0.00330   -0.14530
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.85600    8.84270   0.01330    0.15041
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.30970   10.31710  -0.00740   -0.07173
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.10750   10.10460   0.00290    0.02870
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.41410   10.41150   0.00260    0.02497
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.06910   10.06640   0.00270    0.02682
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.12890   10.12860   0.00030    0.00296
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.30880   10.31620  -0.00740   -0.07173
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.10520   10.10210   0.00310    0.03069
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.41230   10.40980   0.00250    0.02402
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.06710   10.06440   0.00270    0.02683
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.12820   10.12770   0.00050    0.00494
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.00110   10.00360  -0.00250   -0.02499
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.02500   10.02770  -0.00270   -0.02693
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                        9.99490    9.99720  -0.00230   -0.02301
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.97700    9.97940  -0.00240   -0.02405
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.01170   10.01550  -0.00380   -0.03794
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                  9.98130    9.98420  -0.00290   -0.02905
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                        9.99490    9.99720  -0.00230   -0.02301
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.97840    9.98080  -0.00240   -0.02405
宏利台灣動力基金A類型                                              27.66000   27.81000  -0.15000   -0.53937
宏利台灣動力基金I類型                                              27.66000   27.81000  -0.15000   -0.53937
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.83860    9.81430   0.02430    0.24760
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.86050    9.84570   0.01480    0.15032
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.48880    7.47020   0.01860    0.24899
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.54510    7.53150   0.01360    0.18057
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.36000   11.30000   0.06000    0.53097
宏利全球債券組合基金                                               13.55270   13.56370  -0.01100   -0.08110
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.93300    2.92750   0.00550    0.18787
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.26360   12.24650   0.01710    0.13963
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.87130    8.85890   0.01240    0.13997
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.52460    2.52870  -0.00410   -0.16214
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.50340   11.49520   0.00820    0.07133
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.25090    3.24370   0.00720    0.22197
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.52150    0.52070   0.00080    0.15364
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.82000   14.79000   0.03000    0.20284
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.14670   12.14630   0.00040    0.00329
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.75750   10.75700   0.00050    0.00465
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.39910   10.40280  -0.00370   -0.03557
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.73890    8.73810   0.00080    0.00916
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.37180    8.37140   0.00040    0.00478
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.28740    8.29040  -0.00300   -0.03619
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.19250    8.19470  -0.00220   -0.02685
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.37000   10.24000   0.13000    1.26953
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.54000   10.44000   0.10000    0.95785
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.30000   10.19000   0.11000    1.07949
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.90350    2.90290   0.00060    0.02067
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42030    0.42020   0.00010    0.02380
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.74310   12.74560  -0.00250   -0.01961
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.95890    0.95900  -0.00010   -0.01043
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.39590    7.39720  -0.00130   -0.01757
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04260    2.04220   0.00040    0.01959
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29490    0.29480   0.00010    0.03392
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.01270    9.01410  -0.00140   -0.01553
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32600    0.32610  -0.00010   -0.03067
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68110   13.68070   0.00040    0.00292
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.33000    2.32000   0.01000    0.43103
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.59000   10.56000   0.03000    0.28409
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          23.86000   23.90000  -0.04000   -0.16736
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          23.86000   23.90000  -0.04000   -0.16736
宏利澳幣保本基金                                                   12.59350   12.58900   0.00450    0.03575
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.11000   11.10000   0.01000    0.09009
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.11000   11.08000   0.03000    0.27076
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.01000   10.99000   0.02000    0.18198
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.86000   10.86000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.38000   10.34000   0.04000    0.38685
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.85000   11.82000   0.03000    0.25381
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.45290   10.46880  -0.01590   -0.15188
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.63210    9.63250  -0.00040   -0.00415
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.26210    9.27040  -0.00830   -0.08953
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.55300   11.56340  -0.01040   -0.08994
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
貝萊德新台幣基金                                                   12.96460   12.96420   0.00040    0.00309
貝萊德寶利基金                                                     25.49000   25.58000  -0.09000   -0.35184
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47050   11.46840   0.00210    0.01831
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.19990   10.19320   0.00670    0.06573
保德信大中華基金-人民幣                                             9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
保德信大中華基金-美元                                               9.21000    9.19000   0.02000    0.21763
保德信大中華基金-新台幣                                            28.01000   27.95000   0.06000    0.21467
保德信中小型股基金                                                 41.46000   41.77000  -0.31000   -0.74216
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.35000    8.41000  -0.06000   -0.71344
保德信中國中小基金-美元                                             8.00000    8.05000  -0.05000   -0.62112
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.90000    7.95000  -0.05000   -0.62893
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.61300    9.60110   0.01190    0.12394
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.72240    9.71310   0.00930    0.09575
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.72550    9.71370   0.01180    0.12148
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.73650   10.72350   0.01300    0.12123
保德信中國品牌基金-人民幣                                           9.52000    9.47000   0.05000    0.52798
保德信中國品牌基金-美元                                             9.48000    9.44000   0.04000    0.42373
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.21000   10.15000   0.06000    0.59113
保德信台商全方位基金                                               33.71000   33.91000  -0.20000   -0.58980
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.65000   27.53000   0.12000    0.43589
保德信全球消費商機基金                                             18.98000   18.98000   0.00000    0.00000
保德信全球基礎建設基金                                             13.57000   13.54000   0.03000    0.22157
保德信全球資源基金                                                  7.35000    7.32000   0.03000    0.40984
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.80000    9.71000   0.09000    0.92688
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.21000   32.93000   0.28000    0.85029
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.44400   10.40610   0.03790    0.36421
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.74970   10.71070   0.03900    0.36412
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.64690   10.61740   0.02950    0.27785
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.95770   10.92730   0.03040    0.27820
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.49800    9.47570   0.02230    0.23534
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.59800   10.57330   0.02470    0.23361
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.22050    9.20680   0.01370    0.14880
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.26760   10.25240   0.01520    0.14826
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.11770    8.11430   0.00340    0.04190
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.13320   11.12860   0.00460    0.04133
保德信亞太基金                                                     20.01000   19.96000   0.05000    0.25050
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.67170    8.68090  -0.00920   -0.10598
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.92540   11.93800  -0.01260   -0.10555
保德信店頭市場基金                                                 30.67000   30.85000  -0.18000   -0.58347
保德信拉丁美洲基金                                                  7.03000    7.06000  -0.03000   -0.42493
保德信金平衡基金                                                   29.03000   29.11000  -0.08000   -0.27482
保德信金滿意基金                                                   39.74000   39.91000  -0.17000   -0.42596
保德信科技島基金                                                   24.15000   24.37000  -0.22000   -0.90275
保德信高成長基金                                                   88.37000   88.84000  -0.47000   -0.52904
保德信第一基金                                                     24.52000   24.63000  -0.11000   -0.44661
保德信貨幣市場基金                                                 15.82880   15.82810   0.00070    0.00442
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.38020   10.33620   0.04400    0.42569
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.78570   10.74930   0.03640    0.33863
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.76710   10.72450   0.04260    0.39722
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.47550   10.44300   0.03250    0.31121
保德信新世紀基金                                                   10.17000   10.13000   0.04000    0.39487
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.13890    8.15450  -0.01560   -0.19131
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.17800   10.19860  -0.02060   -0.20199
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.49570   11.51780  -0.02210   -0.19188
保德信新興趨勢組合基金                                             10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
保德信瑞騰基金                                                     15.62430   15.62280   0.00150    0.00960
保德信歐洲組合基金                                                 10.28000   10.18000   0.10000    0.98232
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.86530    9.86350   0.00180    0.01825
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.34180   10.33970   0.00210    0.02031
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.86740    9.86050   0.00690    0.06998
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.13650   10.13230   0.00420    0.04145
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.90210    9.91150  -0.00940   -0.09484
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.28860   10.29700  -0.00840   -0.08158
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.78780    9.78770   0.00010    0.00102
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.08170   10.08160   0.00010    0.00099
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.46780   10.46600   0.00180    0.01720
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.22450   10.23100  -0.00650   -0.06353
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.49150   10.49800  -0.00650   -0.06192
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.13630   10.13510   0.00120    0.01184
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.35850   10.35730   0.00120    0.01159
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.04830   10.05880  -0.01050   -0.10439
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.48290   10.49380  -0.01090   -0.10387
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.93660    9.93660   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.23970   10.23980  -0.00010   -0.00098
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.13050   10.13780  -0.00730   -0.07201
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.87530    9.87310   0.00220    0.02228
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.20170   10.20580  -0.00410   -0.04017
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.46050   10.46600  -0.00550   -0.05255
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.35480   10.35310   0.00170    0.01642
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.82740   10.82570   0.00170    0.01570
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.18220   10.17940   0.00280    0.02751
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.38740   10.38460   0.00280    0.02696
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.18330   10.19130  -0.00800   -0.07850
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.22800   10.22930  -0.00130   -0.01271
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.41150   10.42180  -0.01030   -0.09883
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.21240   10.23540  -0.02300   -0.22471
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.11320   10.12110  -0.00790   -0.07805
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.33560   10.33570  -0.00010   -0.00097
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.33670   10.33460   0.00210    0.02032
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.01980   10.01720   0.00260    0.02596
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.01790   10.01530   0.00260    0.02596
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97130    1.97320  -0.00190   -0.09629
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.80180    2.80420  -0.00240   -0.08559
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29420    0.29380   0.00040    0.13615
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45310    0.45250   0.00060    0.13260
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.43020    8.41370   0.01650    0.19611
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.21810   12.21510   0.00300    0.02456
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.64310    9.64910  -0.00600   -0.06218
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.17830   12.18640  -0.00810   -0.06647
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.66660    8.65600   0.01060    0.12246
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.99470   10.98120   0.01350    0.12294
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.60820   10.60740   0.00080    0.00754
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.51450   10.50640   0.00810    0.07710
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.01000   17.97000   0.04000    0.22259
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4158.15000 4148.61000   9.54000    0.22996
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.25800   10.25610   0.00190    0.01853
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.07470   11.07330   0.00140    0.01264
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.21560   10.20770   0.00790    0.07739
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.82130    9.81960   0.00170    0.01731
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.36420   10.36240   0.00180    0.01737
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.89720    9.89230   0.00490    0.04953
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.20830   10.20050   0.00780    0.07647
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.25980   10.26770  -0.00790   -0.07694
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.08910    6.07870   0.01040    0.17109
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.02780   11.00890   0.01890    0.17168
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                               9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                              9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.46730   10.44170   0.02560    0.24517
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.32940   11.29290   0.03650    0.32321
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.56430   10.53140   0.03290    0.31240
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.07260    9.05040   0.02220    0.24529
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.29610    9.26610   0.03000    0.32376
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.16630    9.13770   0.02860    0.31299
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.41390   10.38840   0.02550    0.24547
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.76220   10.72750   0.03470    0.32347
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.74030   10.70680   0.03350    0.31289
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.98000    6.94000   0.04000    0.57637
柏瑞巨人基金                                                       12.22000   12.23000  -0.01000   -0.08177
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69210   13.69160   0.00050    0.00365
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.32000   16.25000   0.07000    0.43077
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.12540   14.12460   0.00080    0.00566
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.36580   12.35930   0.00650    0.05259
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.95240   12.94460   0.00780    0.06026
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.64870    8.64810   0.00060    0.00694
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.77950    6.77910   0.00040    0.00590
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.62240    8.61790   0.00450    0.05222
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.43340    8.42840   0.00500    0.05932
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.66510   10.65870   0.00640    0.06004
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.33840    8.33890  -0.00050   -0.00600
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.54930   12.54270   0.00660    0.05262
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.23530   12.23450   0.00080    0.00654
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          12.78840   12.78090   0.00750    0.05868
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.79100   11.78390   0.00710    0.06025
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.98620    8.98560   0.00060    0.00668
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.63700    9.63200   0.00500    0.05191
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.63760    9.63190   0.00570    0.05918
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.48260    9.47690   0.00570    0.06015
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.37080    9.37140  -0.00060   -0.00640
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.61590   10.61180   0.00410    0.03864
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.44090   10.43320   0.00770    0.07380
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.28010   10.27040   0.00970    0.09445
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.35530   10.34730   0.00800    0.07731
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.89240    9.88870   0.00370    0.03742
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.53490    9.52790   0.00700    0.07347
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.54100   10.53090   0.01010    0.09591
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.56600    9.55690   0.00910    0.09522
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.64200    9.63460   0.00740    0.07681
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.59600   10.59200   0.00400    0.03776
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.44120   10.43350   0.00770    0.07380
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.28040   10.27060   0.00980    0.09542
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.35620   10.34820   0.00800    0.07731
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.89210    9.88840   0.00370    0.03742
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.53500    9.52800   0.00700    0.07347
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.71640   10.70610   0.01030    0.09621
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.56590    9.55680   0.00910    0.09522
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.64230    9.63490   0.00740    0.07680
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.33550   11.34400  -0.00850   -0.07493
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.62180   12.63000  -0.00820   -0.06492
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.93470   11.93850  -0.00380   -0.03183
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.13260    9.13950  -0.00690   -0.07550
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.76440    9.77070  -0.00630   -0.06448
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.67550    9.67860  -0.00310   -0.03203
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.03010   11.03840  -0.00830   -0.07519
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.75260   11.76020  -0.00760   -0.06462
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.53000   11.53370  -0.00370   -0.03208
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.13280    9.13970  -0.00690   -0.07549
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.76490    9.77120  -0.00630   -0.06448
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.67590    9.67900  -0.00310   -0.03203
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.08000   13.08000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.64000   13.63000   0.01000    0.07337
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.94000    8.93000   0.01000    0.11198
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.44000    8.44000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.04000    9.04000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.13000   11.14000  -0.01000   -0.08977
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.10000   11.09000   0.01000    0.09017
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.45000   12.37000   0.08000    0.64673
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.94000   12.87000   0.07000    0.54390
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.91180   11.93830  -0.02650   -0.22197
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.04930   10.06630  -0.01700   -0.16888
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.61810    7.63510  -0.01700   -0.22266
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.02680   10.04370  -0.01690   -0.16826
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.28000   11.27000   0.01000    0.08873
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.90000   10.89000   0.01000    0.09183
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.01000   10.99000   0.02000    0.18198
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.08800   12.09180  -0.00380   -0.03143
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.68630   11.68490   0.00140    0.01198
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.72130   10.71890   0.00240    0.02239
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.50940    8.51210  -0.00270   -0.03172
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.47400    9.47280   0.00120    0.01267
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.52550    9.52340   0.00210    0.02205
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.24170   11.24030   0.00140    0.01246
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.61510   10.61850  -0.00340   -0.03202
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.70330   10.70090   0.00240    0.02243
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.81280    9.81160   0.00120    0.01223
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.19430    9.19720  -0.00290   -0.03153
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.02570    9.02430   0.00140    0.01551
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.55130    9.54920   0.00210    0.02199
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.41510   12.41530  -0.00020   -0.00161
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.78460   11.77960   0.00500    0.04245
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.15610   11.14980   0.00630    0.05650
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.04550    7.04560  -0.00010   -0.00142
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.68880    8.68520   0.00360    0.04145
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.34200    9.33670   0.00530    0.05677
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.67250   10.67260  -0.00010   -0.00094
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.17350   11.16720   0.00630    0.05642
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.40920    9.40520   0.00400    0.04253
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.98890    8.98900  -0.00010   -0.00111
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.54150    9.53610   0.00540    0.05663
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.88010   11.88080  -0.00070   -0.00589
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.51970   12.51760   0.00210    0.01678
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.42550   11.42120   0.00430    0.03765
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.33690    9.33740  -0.00050   -0.00535
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.87050    9.86890   0.00160    0.01621
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.86930    9.86560   0.00370    0.03750
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.80050   11.79850   0.00200    0.01695
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.59940   10.60010  -0.00070   -0.00660
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.88620   10.88210   0.00410    0.03768
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.87810    9.87880  -0.00070   -0.00709
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.50010    9.50060  -0.00050   -0.00526
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.10500   10.10330   0.00170    0.01683
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.61660    9.61300   0.00360    0.03745
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.72000   18.66000   0.06000    0.32154
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.53000   17.46000   0.07000    0.40092
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.19980   13.20100  -0.00120   -0.00909
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.30020   10.27090   0.02930    0.28527
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.22600   11.19040   0.03560    0.31813
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.08750   12.04840   0.03910    0.32452
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.74510   10.70970   0.03540    0.33054
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.02820    9.00260   0.02560    0.28436
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.50840    9.47820   0.03020    0.31863
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.40270    9.37240   0.03030    0.32329
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.45800    9.42690   0.03110    0.32991
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.16180    9.13580   0.02600    0.28459
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.31260    9.28300   0.02960    0.31886
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.22470   11.18850   0.03620    0.32355
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.40150    9.37050   0.03100    0.33083
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            41.33080   41.51030  -0.17950   -0.43242
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        12.33000   12.39000  -0.06000   -0.48426
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        28.76000   28.51000   0.25000    0.87689
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.76130   11.76060   0.00070    0.00595
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.69580    1.69330   0.00250    0.14764
國泰大中華基金                                                     17.80000   18.08000  -0.28000   -1.54867
國泰小龍基金-美元I                                                  0.43630    0.44020  -0.00390   -0.88596
國泰小龍基金-新台幣                                                13.72000   13.87000  -0.15000   -1.08147
國泰中小成長基金-美元I                                              1.21820    1.23170  -0.01350   -1.09605
國泰中小成長基金-新台幣                                            38.31000   38.81000  -0.50000   -1.28833
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         3.91830    3.90810   0.01020    0.26100
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.61890    0.61640   0.00250    0.40558
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.66110    0.65830   0.00280    0.42534
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        17.86000   17.80000   0.06000    0.33708
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               41.06690   41.21660  -0.14970   -0.36320
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.29790    2.30190  -0.00400   -0.17377
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32770    0.32780  -0.00010   -0.03051
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.17220   10.18120  -0.00900   -0.08840
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.26080    8.26810  -0.00730   -0.08829
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.27290    2.26600   0.00690    0.30450
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.32640    0.32490   0.00150    0.46168
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.31820   10.28040   0.03780    0.36769
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33870    0.33820   0.00050    0.14784
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.49770   10.49260   0.00510    0.04861
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         3.83840    3.82080   0.01760    0.46064
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.55020    0.54690   0.00330    0.60340
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        17.49000   17.39000   0.10000    0.57504
國泰中港台基金-人民幣                                               2.85970    2.85280   0.00690    0.24187
國泰中港台基金-美元                                                 0.41500    0.41340   0.00160    0.38703
國泰中港台基金-新台幣                                              13.03000   13.00000   0.03000    0.23077
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.84500    9.85300  -0.00800   -0.08119
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                       9.96270    9.96820  -0.00550   -0.05518
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.16020   10.17440  -0.01420   -0.13957
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.23000   26.14000   0.09000    0.34430
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.67000   12.74000  -0.07000   -0.54945
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.67000   31.38000   0.29000    0.92416
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.34750    0.34740   0.00010    0.02879
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33060    0.33060   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33140    0.33130   0.00010    0.03018
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.96290   10.96990  -0.00700   -0.06381
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.43710   10.44370  -0.00660   -0.06320
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.46580   10.47240  -0.00660   -0.06302
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45170   12.45120   0.00050    0.00402
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.40800    0.40700   0.00100    0.24570
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36270    0.36180   0.00090    0.24876
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.43510    0.43400   0.00110    0.25346
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           10.90000   10.87000   0.03000    0.27599
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.53260    0.53320  -0.00060   -0.11253
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.45850    2.45990  -0.00140   -0.05691
國泰全球高股息基金-美元                                             0.35580    0.35540   0.00040    0.11255
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.22000   11.22000   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.51620    0.51770  -0.00150   -0.28974
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.47340    0.47130   0.00210    0.44558
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.04000   13.99000   0.05000    0.35740
國泰全球資源基金-美元                                               0.15900    0.15790   0.00110    0.69664
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.09000    5.06000   0.03000    0.59289
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.58710    0.58660   0.00050    0.08524
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.51000   18.51000   0.00000    0.00000
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.13000   18.13000   0.00000    0.00000
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.84770    0.85020  -0.00250   -0.29405
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.32000   21.32000   0.00000    0.00000
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.64000   21.59000   0.05000    0.23159
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.45580    2.45000   0.00580    0.23673
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.35630    0.35490   0.00140    0.39448
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.30860    0.30740   0.00120    0.39037
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.17020   11.13540   0.03480    0.31252
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.67580    9.64570   0.03010    0.31206
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.51360    0.51360   0.00000    0.00000
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38710    0.38540   0.00170    0.44110
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.81000   11.77000   0.04000    0.33985
國泰科技生化基金                                                   29.32000   29.78000  -0.46000   -1.54466
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.50000   28.42000   0.08000    0.28149
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.98000   13.07000  -0.09000   -0.68860
國泰美國費城半導體基金                                             13.04000   13.15000  -0.11000   -0.83650
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    42.94400   43.18060  -0.23660   -0.54793
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    18.09840   18.01450   0.08390    0.46574
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    21.60140   21.80620  -0.20480   -0.93918
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   42.67850   42.88900  -0.21050   -0.49080
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   43.92870   43.96020  -0.03150   -0.07166
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.79920   43.80170  -0.00250   -0.00571
國泰紐幣2021保本基金                                               12.74600   12.73740   0.00860    0.06752
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.10110   13.09210   0.00900    0.06874
國泰紐幣保本基金                                                   12.71020   12.70910   0.00110    0.00866
國泰國泰基金-新台幣A                                               20.74000   20.96000  -0.22000   -1.04962
國泰國泰基金-新台幣I                                               20.74000   20.96000  -0.22000   -1.04962
國泰富時中國A50基金                                                20.59000   20.47000   0.12000    0.58622
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   44.86420   45.05690  -0.19270   -0.42768
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34030    0.34020   0.00010    0.02939
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50110    0.50280  -0.00170   -0.33811
國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36970    0.36940   0.00030    0.08121
國泰策略高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.24150    0.24130   0.00020    0.08288
國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.13720   11.13650   0.00070    0.00629
國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息)                                7.61360    7.61310   0.00050    0.00657
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.48860   42.43870   0.04990    0.11758
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.32000   19.97000   0.35000    1.75263
國泰新興市場基金-美元                                               0.37650    0.37540   0.00110    0.29302
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.86000   11.84000   0.02000    0.16892
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.37200    2.37210  -0.00010   -0.00422
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.48240    1.48240   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35380    0.35330   0.00050    0.14152
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22330    0.22290   0.00040    0.17945
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.34240    0.34170   0.00070    0.20486
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.79130   10.77870   0.01260    0.11690
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.61680    6.60900   0.00780    0.11802
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       42.94530   43.20670  -0.26140   -0.60500
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           42.58260   42.70580  -0.12320   -0.28849
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.07280   42.18660  -0.11380   -0.26975
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.97000   13.96000   0.01000    0.07163
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   32.89000   32.95000  -0.06000   -0.18209
國泰價值卓越基金                                                   13.11000   13.25000  -0.14000   -1.05660
國泰標普北美科技ETF基金                                            22.74000   22.76000  -0.02000   -0.08787
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34050    0.33620   0.00430    1.27900
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.21000   10.09000   0.12000    1.18930
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    40.16970   40.14530   0.02440    0.06078
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.61000   21.49000   0.12000    0.55840
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.12000   19.09000   0.03000    0.15715
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  16.65000   16.73000  -0.08000   -0.47818
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.40800    0.40810  -0.00010   -0.02450
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.40340   12.40870  -0.00530   -0.04271
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.50430   10.50550  -0.00120   -0.01142
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.42150   10.42120   0.00030    0.00288
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.68060   10.68950  -0.00890   -0.08326
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.28950   10.29070  -0.00120   -0.01166
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.24050   10.24030   0.00020    0.00195
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.43540   10.44220  -0.00680   -0.06512
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.40530   11.40450   0.00080    0.00701
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.15740   10.14090   0.01650    0.16271
第一金大中華基金                                                   24.59000   24.67000  -0.08000   -0.32428
第一金小型精選基金                                                 29.98000   30.20000  -0.22000   -0.72848
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.13000   12.12000   0.01000    0.08251
第一金中國世紀基金-美元                                             7.53230    7.51150   0.02080    0.27691
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.53270    7.51190   0.02080    0.27689
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.05000    9.03000   0.02000    0.22148
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.05000    9.03000   0.02000    0.22148
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.76440    9.76860  -0.00420   -0.04299
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.44560    8.44660  -0.00100   -0.01184
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.21990   11.22470  -0.00480   -0.04276
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.86410    9.86530  -0.00120   -0.01216
第一金中概平衡基金                                                 24.73000   24.83000  -0.10000   -0.40274
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.31190   15.31130   0.00060    0.00392
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.53400  178.52600   0.00800    0.00448
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.12740   15.02330   0.10410    0.69292
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.12740   15.02340   0.10400    0.69225
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.85000   14.76000   0.09000    0.60976
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.86000   14.77000   0.09000    0.60934
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.17170   10.14440   0.02730    0.26911
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.17000   10.14420   0.02580    0.25433
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.48430    9.43520   0.04910    0.52039
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.48440    9.43520   0.04920    0.52145
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            12.83220   12.81320   0.01900    0.14828
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          12.84930   12.83040   0.01890    0.14731
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.37000   12.37000   0.00000    0.00000
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.40000   12.39000   0.01000    0.08071
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.73700    9.71420   0.02280    0.23471
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.73520    9.71240   0.02280    0.23475
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.44770    9.43050   0.01720    0.18239
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.47190    9.45470   0.01720    0.18192
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.53210   10.50750   0.02460    0.23412
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.24860   10.23000   0.01860    0.18182
第一金全球大趨勢基金                                               24.39000   24.26000   0.13000    0.53586
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.31960    9.29290   0.02670    0.28732
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.48180    6.46320   0.01860    0.28778
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.79840    9.74480   0.05360    0.55004
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.79950    9.74590   0.05360    0.54997
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.42000    9.37000   0.05000    0.53362
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.42000    9.37000   0.05000    0.53362
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.56210   10.50420   0.05790    0.55121
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.56380   10.50610   0.05770    0.54920
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.15000   10.10000   0.05000    0.49505
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.16000   10.10000   0.06000    0.59406
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.54500    8.53230   0.01270    0.14885
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.40770   10.39220   0.01550    0.14915
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.31680    9.32510  -0.00830   -0.08901
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.31510    9.32130  -0.00620   -0.06651
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.71500    7.71620  -0.00120   -0.01555
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.70990    7.71110  -0.00120   -0.01556
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.55370    8.55760  -0.00390   -0.04557
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.55440    8.55820  -0.00380   -0.04440
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.46500   11.47280  -0.00780   -0.06799
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.46590   11.47370  -0.00780   -0.06798
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.12780   10.12930  -0.00150   -0.01481
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.12870   10.13020  -0.00150   -0.01481
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.97050   14.97720  -0.00670   -0.04473
第一金亞洲科技基金                                                 17.02000   17.08000  -0.06000   -0.35129
第一金亞洲新興市場基金                                             13.03000   12.95000   0.08000    0.61776
第一金店頭市場基金                                                  7.22000    7.25000  -0.03000   -0.41379
第一金創新趨勢基金                                                 19.83000   20.02000  -0.19000   -0.94905
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  40.78210   40.92740  -0.14530   -0.35502
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            40.65030   40.74980  -0.09950   -0.24417
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      41.53260   41.75540  -0.22280   -0.53358
第一金電子基金                                                     30.17000   30.35000  -0.18000   -0.59308
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.81000   17.84000  -0.03000   -0.16816
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.13000   19.12000   0.01000    0.05230
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.21000   19.27000  -0.06000   -0.31136
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.03000    7.08000  -0.05000   -0.70621
統一大中華中小基金(美元)                                            6.40000    6.43000  -0.03000   -0.46656
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.67000    9.72000  -0.05000   -0.51440
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.93000    8.92000   0.01000    0.11211
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金-A類型                                               30.57000   30.83000  -0.26000   -0.84333
統一大滿貫基金-I類型                                               30.57000   30.83000  -0.26000   -0.84333
統一大龍印基金                                                     13.88000   13.81000   0.07000    0.50688
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.44000    8.41000   0.03000    0.35672
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.69000    7.65000   0.04000    0.52288
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.93000    8.89000   0.04000    0.44994
統一中小基金                                                       21.53000   21.71000  -0.18000   -0.82911
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.92900    9.95370  -0.02470   -0.24815
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.18080    9.17660   0.00420    0.04577
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               9.02510    9.02720  -0.00210   -0.02326
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.31540   12.34600  -0.03060   -0.24785
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.33790   11.33270   0.00520    0.04588
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.10910   11.11160  -0.00250   -0.02250
統一台灣動力基金                                                   15.84000   15.95000  -0.11000   -0.68966
統一全天候基金-A類型                                               98.30000   99.61000  -1.31000   -1.31513
統一全天候基金-I類型                                               98.76000  100.07000  -1.31000   -1.30908
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             7.91790    7.94920  -0.03130   -0.39375
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.59580    7.60350  -0.00770   -0.10127
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.74190    7.75630  -0.01440   -0.18566
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.47230    8.50590  -0.03360   -0.39502
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.13510    8.14340  -0.00830   -0.10192
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.28460    8.30000  -0.01540   -0.18554
統一全球債券組合基金                                               12.22930   12.23420  -0.00490   -0.04005
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.69000   14.72000  -0.03000   -0.20380
統一全球新科技基金(美元)                                           13.76000   13.77000  -0.01000   -0.07262
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.48000   13.50000  -0.02000   -0.14815
統一亞太基金                                                       23.81000   23.76000   0.05000    0.21044
統一亞洲大金磚基金                                                 12.02000   11.96000   0.06000    0.50167
統一奔騰基金                                                       52.03000   52.72000  -0.69000   -1.30880
統一強棒貨幣市場基金                                               16.72150   16.72070   0.00080    0.00478
統一強漢基金(人民幣)                                               10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
統一強漢基金(美元)                                                  8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
統一強漢基金(新台幣)                                               24.14000   24.14000   0.00000    0.00000
統一統信基金                                                       26.81000   27.04000  -0.23000   -0.85059
統一黑馬基金                                                       53.08000   53.72000  -0.64000   -1.19136
統一新亞洲科技能源基金                                             15.53000   15.50000   0.03000    0.19355
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.04760    8.05170  -0.00410   -0.05092
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.61750   10.62300  -0.00550   -0.05177
統一經建基金                                                       41.73000   42.23000  -0.50000   -1.18399
統一龍馬基金                                                       58.76000   59.46000  -0.70000   -1.17726
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     16.67000   16.93000  -0.26000   -1.53574
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              40.94000   41.35000  -0.41000   -0.99154
野村中國機會基金                                                   13.18000   13.14000   0.04000    0.30441
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.17770   10.16550   0.01220    0.12001
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.15580   10.15370   0.00210    0.02068
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.34900   10.35600  -0.00700   -0.06759
野村巴西基金                                                        6.24000    6.25000  -0.01000   -0.16000
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.10000   11.01000   0.09000    0.81744
野村台灣高股息基金                                                 23.98000   23.64000   0.34000    1.43824
野村台灣運籌基金                                                   32.53000   33.02000  -0.49000   -1.48395
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.80390    9.79700   0.00690    0.07043
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.72020    9.71800   0.00220    0.02264
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.80230    9.80010   0.00220    0.02245
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.33110   10.32370   0.00740    0.07168
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.14260   10.14030   0.00230    0.02268
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.98130    9.97910   0.00220    0.02205
野村平衡基金                                                       18.06000   18.25000  -0.19000   -1.04110
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.00000    9.95000   0.05000    0.50251
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.74000   14.67000   0.07000    0.47716
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.01000   11.98000   0.03000    0.25042
野村全球生技醫療基金                                               16.64000   16.59000   0.05000    0.30139
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.22980   10.21770   0.01210    0.11842
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.18970   10.18820   0.00150    0.01472
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.19940   10.20190  -0.00250   -0.02451
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.49650   10.48400   0.01250    0.11923
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.42030   10.41870   0.00160    0.01536
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.43260   10.43510  -0.00250   -0.02396
野村全球品牌基金                                                   28.39000   28.28000   0.11000    0.38897
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.37000   10.31000   0.06000    0.58196
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.65000   12.58000   0.07000    0.55644
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.44000   10.37000   0.07000    0.67502
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.17000   19.07000   0.10000    0.52438
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.75000   11.67000   0.08000    0.68552
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.76380   10.75580   0.00800    0.07438
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.79590   10.78240   0.01350    0.12520
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.64060   10.62900   0.01160    0.10914
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.69270    8.67170   0.02100    0.24217
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.49630    8.48810   0.00820    0.09661
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.14790    8.14330   0.00460    0.05649
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.93220   10.90570   0.02650    0.24299
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.41170   10.40170   0.01000    0.09614
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.07200   10.06620   0.00580    0.05762
野村成長基金                                                       27.58000   27.87000  -0.29000   -1.04055
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.17390    8.14900   0.02490    0.30556
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.18000    8.16520   0.01480    0.18126
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.48420    8.47450   0.00970    0.11446
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.25270    9.22480   0.02790    0.30245
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.12250    9.10590   0.01660    0.18230
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.45130    9.44050   0.01080    0.11440
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.61000    8.59000   0.02000    0.23283
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.46000   12.43000   0.03000    0.24135
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.48490    9.45320   0.03170    0.33534
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.55950    9.54130   0.01820    0.19075
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.76510    9.74830   0.01680    0.17234
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.49930   10.45950   0.03980    0.38052
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.44390   10.42400   0.01990    0.19091
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.67060   10.65230   0.01830    0.17179
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.57080    8.56690   0.00390    0.04552
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.14050    9.12580   0.01470    0.16108
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.00070    8.99450   0.00620    0.06893
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.72100   13.71460   0.00640    0.04667
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.78600   12.76520   0.02080    0.16294
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.34870   10.34150   0.00720    0.06962
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.39090   10.38270   0.00820    0.07898
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.36420   10.36430  -0.00010   -0.00096
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.38100   10.38100   0.00000    0.00000
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.57980   10.57140   0.00840    0.07946
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.53530   10.53540  -0.00010   -0.00095
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.48390   10.48380   0.00010    0.00095
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.45860   10.44880   0.00980    0.09379
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.40550   10.40470   0.00080    0.00769
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.66900   10.67700  -0.00800   -0.07493
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.15160   10.14890   0.00270    0.02660
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.88310    9.87010   0.01300    0.13171
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.50920    9.50460   0.00460    0.04840
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.05150    9.04930   0.00220    0.02431
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.37990   11.37710   0.00280    0.02461
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.14890   10.13160   0.01730    0.17075
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.18950   11.15340   0.03610    0.32367
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.62450   10.60230   0.02220    0.20939
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.47890   10.46120   0.01770    0.16920
野村泰國基金                                                       41.60000   41.39000   0.21000    0.50737
野村高科技基金                                                      8.76000    8.90000  -0.14000   -1.57303
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.33490   10.31810   0.01680    0.16282
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.93700    9.90520   0.03180    0.32104
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.51500   10.45940   0.05560    0.53158
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.35140    9.33040   0.02100    0.22507
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.43410    9.41890   0.01520    0.16138
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.63230    9.69740  -0.06510   -0.67131
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.79180   11.75440   0.03740    0.31818
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.68290   13.61400   0.06890    0.50610
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.73000   10.70600   0.02400    0.22417
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.83300   10.81550   0.01750    0.16180
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.23440   11.31020  -0.07580   -0.67019
野村貨幣市場基金                                                   16.32760   16.32690   0.00070    0.00429
野村新馬基金                                                       14.90000   14.83000   0.07000    0.47202
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.29010   10.28680   0.00330    0.03208
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.14360   10.10510   0.03850    0.38100
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.40750   10.37700   0.03050    0.29392
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.21060   10.20140   0.00920    0.09018
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.15340   10.15130   0.00210    0.02069
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.18610   10.17940   0.00670    0.06582
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.51480   10.50540   0.00940    0.08948
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.41980   10.41740   0.00240    0.02304
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.51880   10.50580   0.01300    0.12374
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.82170    9.81320   0.00850    0.08662
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.82200    9.82330  -0.00130   -0.01323
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.78120    9.78480  -0.00360   -0.03679
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.26790   10.25890   0.00900    0.08773
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.22240   10.22390  -0.00150   -0.01467
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.18360   10.18740  -0.00380   -0.03730
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.44850   10.45910  -0.01060   -0.10135
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.92680    7.93480  -0.00800   -0.10082
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.15380   12.16600  -0.01220   -0.10028
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.46000    8.47000  -0.01000   -0.11806
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.12040   10.11130   0.00910    0.09000
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.28630   10.25230   0.03400    0.33163
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.08910   10.09000  -0.00090   -0.00892
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.30930   10.31910  -0.00980   -0.09497
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.15140   10.15810  -0.00670   -0.06596
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.12070   10.11160   0.00910    0.09000
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.28640   10.25240   0.03400    0.33163
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.08960   10.09050  -0.00090   -0.00892
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.31220   10.32180  -0.00960   -0.09301
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.15170   10.15830  -0.00660   -0.06497
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.16090   10.14990   0.01100    0.10838
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.32800   10.29280   0.03520    0.34199
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.12940   10.12840   0.00100    0.00987
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.34930   10.35720  -0.00790   -0.07628
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.19410   10.19980  -0.00570   -0.05588
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.16090   10.14990   0.01100    0.10838
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.32770   10.29250   0.03520    0.34200
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.12910   10.12810   0.00100    0.00987
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.35460   10.36250  -0.00790   -0.07624
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.19410   10.19980  -0.00570   -0.05588
野村精選貨幣市場基金                                               12.10850   12.10820   0.00030    0.00248
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.63000   11.55000   0.08000    0.69264
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.89000   10.82000   0.07000    0.64695
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.35000   10.25000   0.10000    0.97561
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.74000    7.65000   0.09000    1.17647
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.05000   10.92000   0.13000    1.19048
野村積極成長基金                                                   11.67000   11.80000  -0.13000   -1.10169
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.84000    8.94000  -0.10000   -1.11857
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    32.08000   32.46000  -0.38000   -1.17067
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.59520   10.58750   0.00770    0.07273
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.52440    8.51400   0.01040    0.12215
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.85560    7.85240   0.00320    0.04075
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.74010    7.73460   0.00550    0.07111
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.11770   12.10240   0.01530    0.12642
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.84270   10.83820   0.00450    0.04152
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.72210   10.71460   0.00750    0.07000
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.28000   11.21000   0.07000    0.62444
野村環球基金-人民幣計價                                            16.79000   16.66000   0.13000    0.78031
野村環球基金-美元計價                                              13.08000   12.99000   0.09000    0.69284
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    18.72000   18.61000   0.11000    0.59108
野村鴻利基金                                                       21.62000   21.85000  -0.23000   -1.05263
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.89580   16.89540   0.00040    0.00237
野村鴻運基金                                                       17.60000   17.87000  -0.27000   -1.51091
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.83000    9.74000   0.09000    0.92402
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.13000   13.90000   0.23000    1.65468
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.09000   15.06000   0.03000    0.19920
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.53550   10.53960  -0.00410   -0.03890
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.80200   13.80740  -0.00540   -0.03911
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.56890   10.57590  -0.00700   -0.06619
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.45410   10.44270   0.01140    0.10917
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.38500   10.39650  -0.01150   -0.11061
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.24310   10.23560   0.00750    0.07327
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.06000   10.06720  -0.00720   -0.07152
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.15610   10.16170  -0.00560   -0.05511
凱基台商天下基金                                                   12.32000   12.37000  -0.05000   -0.40420
凱基台灣精五門基金                                                 19.26000   19.43000  -0.17000   -0.87494
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       42.58170   42.68850  -0.10680   -0.25018
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   44.06480   44.05950   0.00530    0.01203
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.52770   42.62720  -0.09950   -0.23342
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.28000   10.30000  -0.02000   -0.19417
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.47000    9.49000  -0.02000   -0.21075
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.32320   10.32780  -0.00460   -0.04454
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   42.75820   42.92970  -0.17150   -0.39949
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         43.56640   43.73940  -0.17300   -0.39552
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             43.45300   43.69350  -0.24050   -0.55043
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     11.89000   11.86000   0.03000    0.25295
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       10.67100   10.62890   0.04210    0.39609
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     10.76000   10.72000   0.04000    0.37313
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.58720   11.58670   0.00050    0.00432
凱基開創基金                                                       25.71000   25.97000  -0.26000   -1.00116
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.41000   22.37000   0.04000    0.17881
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.22920   21.17390   0.05530    0.26117
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.67000   16.61000   0.06000    0.36123
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.57030   15.50220   0.06810    0.43929
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.37000    7.35000   0.02000    0.27211
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.25000   11.23000   0.02000    0.17809
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.88590   10.84800   0.03790    0.34937
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.66000   10.63000   0.03000    0.28222
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.64230   11.57700   0.06530    0.56405
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.21000   12.15000   0.06000    0.49383
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.68000   12.67000   0.01000    0.07893
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.14310   12.11860   0.02450    0.20217
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富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                        9.77190    9.77000   0.00190    0.01945
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.49030    9.47440   0.01590    0.16782
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                        9.72540    9.71750   0.00790    0.08130
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                        9.77190    9.77000   0.00190    0.01945
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.49030    9.47440   0.01590    0.16782
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                        9.72540    9.71750   0.00790    0.08130
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.28000   13.29000  -0.01000   -0.07524
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         32.22000   32.17000   0.05000    0.15542
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.23000   31.26000  -0.03000   -0.09597
富邦上証180基金                                                    30.35000   30.03000   0.32000    1.06560
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.17940    0.17890   0.00050    0.27949
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.66000    5.65000   0.01000    0.17699
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.68000    6.72000  -0.04000   -0.59524
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   40.45000   40.12000   0.33000    0.82253
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.54460   11.53660   0.00800    0.06934
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.65720   10.64570   0.01150    0.10802
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.41950   10.40710   0.01240    0.11915
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.83460    9.82780   0.00680    0.06919
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.00260    8.99290   0.00970    0.10786
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.81040    8.79980   0.01060    0.12046
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.71590   20.75920  -0.04330   -0.20858
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.60060   11.59980   0.00080    0.00690
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.77610   10.76870   0.00740    0.06872
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.66990   13.66670   0.00320    0.02341
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.99770    1.99850  -0.00080   -0.04003
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.45600    9.45370   0.00230    0.02433
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43140    1.43200  -0.00060   -0.04190
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.22140   12.21950   0.00190    0.01555
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.77950    1.77930   0.00020    0.01124
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.28150   10.27990   0.00160    0.01556
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.51750    1.51730   0.00020    0.01318
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.68330   10.67350   0.00980    0.09182
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.63140   10.63010   0.00130    0.01223
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.49000   15.58000  -0.09000   -0.57766
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.40000   18.19000   0.21000    1.15448
富邦日本東証基金                                                   19.94000   19.84000   0.10000    0.50403
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.85000   44.74000   0.11000    0.24586
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    44.81000   44.67000   0.14000    0.31341
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    48.82000   48.94000  -0.12000   -0.24520
富邦台灣心基金                                                     19.85000   20.03000  -0.18000   -0.89865
富邦台灣釆吉50基金                                                 43.75000   43.85000  -0.10000   -0.22805
富邦台灣科技指數基金                                               49.44000   49.85000  -0.41000   -0.82247
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   45.15060   45.31260  -0.16200   -0.35752
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.02870   42.09610  -0.06740   -0.16011
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31070    0.31030   0.00040    0.12891
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.58740    2.58460   0.00280    0.10833
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35110    0.35090   0.00020    0.05700
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.95320   10.95010   0.00310    0.02831
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.21750    2.21510   0.00240    0.10835
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33200    0.33180   0.00020    0.06028
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.32410    9.32150   0.00260    0.02789
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             25.30000   24.89000   0.41000    1.64725
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.70000   13.93000  -0.23000   -1.65111
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 32.28000   31.20000   1.08000    3.46154
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.69700   15.69630   0.00070    0.00446
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              18.07000   17.64000   0.43000    2.43764
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.11740   41.21870  -0.10130   -0.24576
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   41.87590   41.99510  -0.11920   -0.28384
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.33470   41.36680  -0.03210   -0.07760
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   43.52250   43.67360  -0.15110   -0.34598
富邦長紅基金                                                       55.41000   55.94000  -0.53000   -0.94744
富邦科技基金                                                       21.82000   22.01000  -0.19000   -0.86324
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.85890   41.89390  -0.03500   -0.08354
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        43.34440   43.54370  -0.19930   -0.45770
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.55590   39.66800  -0.11210   -0.28260
富邦恒生國企ETF基金                                                20.02000   20.12000  -0.10000   -0.49702
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.29000   14.28000   0.01000    0.07003
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.21000   25.38000  -0.17000   -0.66982
富邦高成長基金                                                     21.40000   21.60000  -0.20000   -0.92593
富邦基金A類型                                                      12.27000   12.35000  -0.08000   -0.64777
富邦基金I類型                                                      12.27000   12.35000  -0.08000   -0.64777
富邦深証100基金                                                     9.91000    9.73000   0.18000    1.84995
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.57000   20.34000   0.23000    1.13078
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42550    0.42520   0.00030    0.07056
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.38070   12.36220   0.01850    0.14965
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.27650    9.26270   0.01380    0.14898
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30340    0.30320   0.00020    0.06596
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.50590    8.49320   0.01270    0.14953
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.99910    9.92500   0.07410    0.74660
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.79190   10.72120   0.07070    0.65944
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.38730    9.31780   0.06950    0.74588
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.12690   10.06050   0.06640    0.66001
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.02000   17.97000   0.05000    0.27824
富邦精準基金                                                       40.69000   40.99000  -0.30000   -0.73189
富邦精銳中小基金                                                   10.31000   10.40000  -0.09000   -0.86538
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.96000   16.00000  -0.04000   -0.25000
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.37000   20.37000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.57000    7.56000   0.01000    0.13228
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              14.29000   14.31000  -0.02000   -0.13976
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.95000   19.95000   0.00000    0.00000
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.43120   10.39350   0.03770    0.36273
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.10590   10.05100   0.05490    0.54621
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.51220   10.46650   0.04570    0.43663
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.96960    9.93350   0.03610    0.36342
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.61360    9.56140   0.05220    0.54595
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.98590    9.94240   0.04350    0.43752
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富達台灣成長基金                                                   29.48000   29.51000  -0.03000   -0.10166
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.82970    9.80420   0.02550    0.26009
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.82090    9.79490   0.02600    0.26544
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.67400    9.64780   0.02620    0.27156
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.06650   10.04030   0.02620    0.26095
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.06910   10.04240   0.02670    0.26587
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.92240    9.89580   0.02660    0.26880
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.57220    8.57610  -0.00390   -0.04548
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.26250    9.26670  -0.00420   -0.04532
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.84370    8.84770  -0.00400   -0.04521
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.21470   10.21930  -0.00460   -0.04501
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.30290   10.30760  -0.00470   -0.04560
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.85790    9.86240  -0.00450   -0.04563
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.99850   10.00320  -0.00470   -0.04698
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.58420    8.58590  -0.00170   -0.01980
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.84720    9.84920  -0.00200   -0.02031
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.15470    9.15640  -0.00170   -0.01857
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.26490   11.26680  -0.00190   -0.01686
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.10310   11.10520  -0.00210   -0.01891
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.43320   10.43520  -0.00200   -0.01917
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.34060    9.34230  -0.00170   -0.01820
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.18000   15.10000   0.08000    0.52980
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.80640    8.80470   0.00170    0.01931
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.69450    9.69270   0.00180    0.01857
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.21910    9.21720   0.00190    0.02061
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.53000   10.52790   0.00210    0.01995
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.58440   10.58240   0.00200    0.01890
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.12240   10.12040   0.00200    0.01976
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.35640    9.35450   0.00190    0.02031
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.65000    8.61000   0.04000    0.46458
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.21000    9.16000   0.05000    0.54585
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.28000    8.24000   0.04000    0.48544
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.16000    7.14000   0.02000    0.28011
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.28000    9.25000   0.03000    0.32432
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.15000    8.12000   0.03000    0.36946
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.15000    8.12000   0.03000    0.36946
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.21000    9.18000   0.03000    0.32680
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.21040   10.21160  -0.00120   -0.01175
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.56610    9.56160   0.00450    0.04706
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.15540    9.15440   0.00100    0.01092
富蘭克林華美中華基金                                               10.56000   10.59000  -0.03000   -0.28329
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.54000   20.69000  -0.15000   -0.72499
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.96000   20.97000  -0.01000   -0.04769
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.89000    9.84000   0.05000    0.50813
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.95460    7.95120   0.00340    0.04276
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.97090    8.96170   0.00920    0.10266
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.89180    9.88170   0.01010    0.10221
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.51370    9.50960   0.00410    0.04311
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.38740   11.38380   0.00360    0.03162
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.61160    8.60880   0.00280    0.03252
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.81270    8.80990   0.00280    0.03178
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.90130    9.89810   0.00320    0.03233
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.97580   13.98730  -0.01150   -0.08222
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.17170   10.18010  -0.00840   -0.08251
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.41710   10.41400   0.00310    0.02977
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.57330    7.57100   0.00230    0.03038
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.92410    8.92150   0.00260    0.02914
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.91110    9.90820   0.00290    0.02927
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.13170   11.13580  -0.00410   -0.03682
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.55940    7.56210  -0.00270   -0.03570
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.92530    8.92850  -0.00320   -0.03584
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.07720   10.08090  -0.00370   -0.03670
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.69510   10.69970  -0.00460   -0.04299
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.60470    7.60800  -0.00330   -0.04338
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.15170    8.14760   0.00410    0.05032
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.14330    9.13550   0.00780    0.08538
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.15490   10.14630   0.00860    0.08476
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.90250   12.89600   0.00650    0.05040
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.81000    7.76000   0.05000    0.64433
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.20000    8.16000   0.04000    0.49020
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.75000    8.75000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.12000    8.15000  -0.03000   -0.36810
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.65000   11.69000  -0.04000   -0.34217
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.69000    8.68000   0.01000    0.11521
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.36000    8.35000   0.01000    0.11976
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.19000    9.18000   0.01000    0.10893
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.17000    9.15000   0.02000    0.21858
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.02910   13.00340   0.02570    0.19764
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.95000   10.94000   0.01000    0.09141
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.53000    9.50000   0.03000    0.31579
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.24000    9.20000   0.04000    0.43478
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
富蘭克林華美第一富基金                                             35.53000   35.82000  -0.29000   -0.80960
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.34420   10.34370   0.00050    0.00483
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.63000    8.61000   0.02000    0.23229
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.26000    9.24000   0.02000    0.21645
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.89000   13.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.84000   12.82000   0.02000    0.15601
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.23000   15.22000   0.01000    0.06570
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.70630    9.69830   0.00800    0.08249
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.70630    9.69830   0.00800    0.08249
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.60340    9.59940   0.00400    0.04167
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.60330    9.59940   0.00390    0.04063
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.65160    9.64140   0.01020    0.10579
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.65160    9.64140   0.01020    0.10579
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.65160    9.64140   0.01020    0.10579
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.86410    9.86210   0.00200    0.02028
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.86410    9.86210   0.00200    0.02028
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.86410    9.86210   0.00200    0.02028
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.67830    6.68780  -0.00950   -0.14205
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.49970   10.48520   0.01450    0.13829
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.41700    9.41840  -0.00140   -0.01486
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.28740   11.28920  -0.00180   -0.01594
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.74630    6.74940  -0.00310   -0.04593
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.83450    8.83520  -0.00070   -0.00792
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.34550   10.34630  -0.00080   -0.00773
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.81410   10.81910  -0.00500   -0.04621
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    65.99000   66.30000  -0.31000   -0.46757
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    65.98000   66.24000  -0.26000   -0.39251
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                61.96220   61.98490  -0.02270   -0.03662
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.98000   20.99000  -0.01000   -0.04764
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              63.57930   63.81910  -0.23980   -0.37575
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 63.81860   63.97890  -0.16030   -0.25055
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.84140   11.83950   0.00190    0.01605
復華人生目標基金                                                   36.43330   36.69050  -0.25720   -0.70100
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
復華大中華中小策略基金                                              8.27000    8.26000   0.01000    0.12107
復華中小精選基金                                                   61.83000   62.29000  -0.46000   -0.73848
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.58160   52.48890   0.09270    0.17661
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.29600   62.32580  -0.02980   -0.04781
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.17000    9.15000   0.02000    0.21858
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.31000    8.29000   0.02000    0.24125
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.28000   11.28000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
復華台灣智能基金                                                   11.16000   11.20000  -0.04000   -0.35714
復華全方位基金                                                     26.82000   27.24000  -0.42000   -1.54185
復華全球大趨勢基金-美元                                            11.99000   12.00000  -0.01000   -0.08333
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.23000   19.26000  -0.03000   -0.15576
復華全球平衡基金-美元                                               8.92000    8.86000   0.06000    0.67720
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.41000   19.30000   0.11000    0.56995
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.21000   13.24000  -0.03000   -0.22659
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      12.97000   13.01000  -0.04000   -0.30746
復華全球原物料基金                                                  8.15000    8.13000   0.02000    0.24600
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.33000   12.39000  -0.06000   -0.48426
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.02460   12.02780  -0.00320   -0.02661
復華全球債券基金                                                   14.44070   14.43550   0.00520    0.03602
復華全球債券組合基金                                               15.04000   15.05000  -0.01000   -0.06645
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.82000   14.78000   0.04000    0.27064
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
復華有利貨幣市場基金                                               13.48490   13.48430   0.00060    0.00445
復華亞太平衡基金                                                   11.22000   11.19000   0.03000    0.26810
復華亞太成長基金                                                   11.35000   11.43000  -0.08000   -0.69991
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.37000    8.36000   0.01000    0.11962
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.06000    9.05000   0.01000    0.11050
復華東協世紀基金                                                   11.85000   11.79000   0.06000    0.50891
復華南非幣長期收益基金A                                            14.01000   14.01000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金B                                             8.11000    8.11000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金A                                            14.43000   14.42000   0.01000    0.06935
復華南非幣短期收益基金B                                             9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      66.07740   66.37750  -0.30010   -0.45211
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.63000   21.45000   0.18000    0.83916
復華美國新星基金-美元                                              11.93000   11.94000  -0.01000   -0.08375
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.34000   12.35000  -0.01000   -0.08097
復華恒生基金                                                       21.06000   21.14000  -0.08000   -0.37843
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.57000    8.54000   0.03000    0.35129
復華恒生單日正向二倍基金                                           29.31000   29.50000  -0.19000   -0.64407
復華神盾基金                                                       24.06690   24.17550  -0.10860   -0.44922
復華高成長基金                                                     63.58000   64.17000  -0.59000   -0.91943
復華高益策略組合基金                                               13.41000   13.42000  -0.01000   -0.07452
復華貨幣市場基金                                                   14.44780   14.44720   0.00060    0.00415
復華富時不動產證券化基金                                           18.65000   18.57000   0.08000    0.43080
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.48000   48.23000   0.25000    0.51835
復華復華基金                                                       19.84000   20.02000  -0.18000   -0.89910
復華華人世紀基金                                                   15.50000   15.48000   0.02000    0.12920
復華傳家二號基金                                                   28.30640   28.59470  -0.28830   -1.00823
復華傳家基金                                                       21.11160   21.15300  -0.04140   -0.19572
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.63000   15.61000   0.02000    0.12812
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.47000   11.46000   0.01000    0.08726
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.23000   14.22000   0.01000    0.07032
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
復華新興人民幣債券基金A                                            12.16000   12.17000  -0.01000   -0.08217
復華新興人民幣債券基金B                                             8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.02000   21.01000   0.01000    0.04760
復華新興市場企業債券ETF基金                                        66.24000   66.28000  -0.04000   -0.06035
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.40000    5.39000   0.01000    0.18553
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.07000   12.04000   0.03000    0.24917
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.90000   11.87000   0.03000    0.25274
復華新興市場短期收益基金                                           11.24000   11.24000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
復華滬深300 A股基金                                                22.65000   22.40000   0.25000    1.11607
復華數位經濟基金                                                   43.03000   43.11000  -0.08000   -0.18557
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.84400    9.83850   0.00550    0.05590
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.65880    9.65490   0.00390    0.04039
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.37510   10.36920   0.00590    0.05690
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.04630   10.04230   0.00400    0.03983
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.99070    9.99430  -0.00360   -0.03602
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.74840   10.76150  -0.01310   -0.12173
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.79880    9.80340  -0.00460   -0.04692
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.56250   10.57650  -0.01400   -0.13237
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.14730   10.15210  -0.00480   -0.04728
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.92460   10.93910  -0.01450   -0.13255
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.47770   10.45900   0.01870    0.17879
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.44320   10.44410  -0.00090   -0.00862
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.68560   10.69570  -0.01010   -0.09443
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.37260   10.35350   0.01910    0.18448
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.46770   11.47430  -0.00660   -0.05752
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.33860   10.33810   0.00050    0.00484
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.54950   10.53010   0.01940    0.18423
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.78450   11.79130  -0.00680   -0.05767
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.47700   10.47650   0.00050    0.00477
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.75770   10.76640  -0.00870   -0.08081
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.95170    9.94040   0.01130    0.11368
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                              9.96790    9.97080  -0.00290   -0.02908
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.01080   10.02230  -0.01150   -0.11474
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.23820   10.22330   0.01490    0.14575
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.40360   10.41350  -0.00990   -0.09507
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.25910   10.26290  -0.00380   -0.03703
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.23670   10.22170   0.01500    0.14675
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.40270   10.41260  -0.00990   -0.09508
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.25570   10.25950  -0.00380   -0.03704
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.07450   10.06220   0.01230    0.12224
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.07370   10.08230  -0.00860   -0.08530
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.07300   10.06070   0.01230    0.12226
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.07470   10.08320  -0.00850   -0.08430
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.53910   10.51980   0.01930    0.18346
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.56080   10.56200  -0.00120   -0.01136
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.79380   10.80410  -0.01030   -0.09533
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                            9.94160    9.92270   0.01890    0.19047
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                              9.95390    9.95470  -0.00080   -0.00804
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                            9.99670   10.00610  -0.00940   -0.09394
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.19560    9.20350  -0.00790   -0.08584
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.22230    8.21590   0.00640    0.07790
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.37470    8.37530  -0.00060   -0.00716
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.88870   11.89890  -0.01020   -0.08572
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.66410   10.65580   0.00830    0.07789
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.98810   10.98890  -0.00080   -0.00728
景順主流基金                                                       15.80000   15.88000  -0.08000   -0.50378
景順台灣科技基金                                                   27.33000   27.42000  -0.09000   -0.32823
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.79000    9.75000   0.04000    0.41026
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.47000    9.44000   0.03000    0.31780
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.93000    8.91000   0.02000    0.22447
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.28000   11.25000   0.03000    0.26667
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.67000   10.64000   0.03000    0.28195
景順全球科技基金                                                   22.74000   22.77000  -0.03000   -0.13175
景順全球康健基金                                                   19.33000   19.27000   0.06000    0.31136
景順貨幣市場基金                                                   15.98350   15.98300   0.00050    0.00313
景順潛力基金                                                       29.83000   29.93000  -0.10000   -0.33411
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.07000   14.08000  -0.01000   -0.07102
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.44000   13.46000  -0.02000   -0.14859
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.12000   11.14000  -0.02000   -0.17953
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.17000   11.18000  -0.01000   -0.08945
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.61000   11.62000  -0.01000   -0.08606
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.69000    9.66000   0.03000    0.31056
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.59660    8.59580   0.00080    0.00931
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            8.01400    8.01430  -0.00030   -0.00374
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.35710   11.35610   0.00100    0.00881
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.56250   10.56290  -0.00040   -0.00379
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.81000    7.78000   0.03000    0.38560
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.45000    7.43000   0.02000    0.26918
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.18000   11.16000   0.02000    0.17921
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.55920    9.55700   0.00220    0.02302
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.96810    9.97440  -0.00630   -0.06316
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.08070   10.07830   0.00240    0.02381
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.51580   10.52240  -0.00660   -0.06272
華南永昌永昌基金                                                   18.14000   18.31000  -0.17000   -0.92845
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.77190   14.77820  -0.00630   -0.04263
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                               16.50000   16.50000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.78000   12.78000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.96000   12.97000  -0.01000   -0.07710
華南永昌物聯網精選基金                                             11.00000   11.06000  -0.06000   -0.54250
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.26790   16.26720   0.00070    0.00430
華南永昌龍盈平衡基金                                               23.38490   23.47860  -0.09370   -0.39909
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98090   11.98040   0.00050    0.00417
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.68290   10.68240   0.00050    0.00468
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.79380   10.78660   0.00720    0.06675
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.00530   10.00470   0.00060    0.00600
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                           10.03520   10.02840   0.00680    0.06781
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.52490   10.52420   0.00070    0.00665
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.54900   10.54120   0.00780    0.07400
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.96260    9.96200   0.00060    0.00602
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.95210    9.94510   0.00700    0.07039
華頓中小型基金                                                     18.05000   18.12000  -0.07000   -0.38631
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.11050   11.10480   0.00570    0.05133
華頓台灣基金                                                       20.95000   21.07000  -0.12000   -0.56953
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56110   11.56070   0.00040    0.00346
華頓全球時尚精品基金                                               17.40000   17.38000   0.02000    0.11507
華頓全球高收益債券基金A                                            13.88030   13.87110   0.00920    0.06632
華頓全球高收益債券基金B                                             8.18350    8.17800   0.00550    0.06725
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.10000    5.08000   0.02000    0.39370
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.58630    2.58300   0.00330    0.12776
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.78560   11.76350   0.02210    0.18787
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.37390    0.37290   0.00100    0.26817
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.67540   11.67030   0.00510    0.04370
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         11.67540   11.67030   0.00510    0.04370
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.36580   10.36290   0.00290    0.02798
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.57730   10.56640   0.01090    0.10316
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.57730   10.56640   0.01090    0.10316
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.34670    9.33700   0.00970    0.10389
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.56160   10.54160   0.02000    0.18972
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.56160   10.54160   0.02000    0.18972
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.31370    9.29390   0.01980    0.21304
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.83000    9.88000  -0.05000   -0.50607
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.63000    8.66000  -0.03000   -0.34642
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.05000    9.08000  -0.03000   -0.33040
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.63950    2.64270  -0.00320   -0.12109
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07010    2.07340  -0.00330   -0.15916
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.17090   12.16890   0.00200    0.01644
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.51600    9.51450   0.00150    0.01577
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38090    0.38080   0.00010    0.02626
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29820    0.29790   0.00030    0.10070
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.24000    3.24000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.76000   14.73000   0.03000    0.20367
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.47000    0.47000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   23.04000   23.13000  -0.09000   -0.38911
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.53000   12.49000   0.04000    0.32026
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.14000    8.11000   0.03000    0.36991
匯豐安富基金                                                       24.87000   24.92000  -0.05000   -0.20064
匯豐成功基金                                                       43.96000   43.59000   0.37000    0.84882
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.97000   10.93000   0.04000    0.36597
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.37000    2.37000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.80000   10.78000   0.02000    0.18553
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.80000   10.78000   0.02000    0.18553
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.38000   11.36000   0.02000    0.17606
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.73000   10.70000   0.03000    0.28037
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.38000   11.36000   0.02000    0.17606
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.49000   10.43000   0.06000    0.57526
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.49000    0.50000  -0.01000   -2.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.65930    2.66400  -0.00470   -0.17643
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.34570    2.35030  -0.00460   -0.19572
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.83070   11.83080  -0.00010   -0.00085
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.95370    7.95360   0.00010    0.00126
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.38530    0.38540  -0.00010   -0.02595
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33270    0.33290  -0.00020   -0.06008
匯豐金磚動力基金                                                   14.54000   14.47000   0.07000    0.48376
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.00650   15.00620   0.00030    0.00200
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.03000    4.99000   0.04000    0.80160
匯豐新鑽動力基金                                                   10.32000   10.28000   0.04000    0.38911
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.51430    5.49350   0.02080    0.37863
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.31780    9.29720   0.02060    0.22157
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 49.68000   49.88000  -0.20000   -0.40096
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 49.68000   49.88000  -0.20000   -0.40096
匯豐龍騰電子基金                                                   33.63000   33.95000  -0.32000   -0.94256
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.53080   12.53030   0.00050    0.00399
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.50000   17.43000   0.07000    0.40161
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.63000    8.59000   0.04000    0.46566
新光中國成長基金(美元)                                              8.63000    8.58000   0.05000    0.58275
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.78000    8.73000   0.05000    0.57274
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.03040   11.02270   0.00770    0.06986
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.06620   10.06330   0.00290    0.02882
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.60790   10.61200  -0.00410   -0.03864
新光台灣富貴基金                                                   21.93000   22.03000  -0.10000   -0.45393
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.02000   21.00000   0.02000    0.09524
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.43510   40.37840   0.05670    0.14042
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    42.34560   42.26460   0.08100    0.19165
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.72000    8.72000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.90000   10.85000   0.05000    0.46083
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.85000   10.81000   0.04000    0.37003
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.53430   10.53530  -0.00100   -0.00949
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.51800   10.52600  -0.00800   -0.07600
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.97240    9.97320  -0.00080   -0.00802
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.94450    9.95210  -0.00760   -0.07637
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.63000    9.66000  -0.03000   -0.31056
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  11.06000   11.08000  -0.02000   -0.18051
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.87000    8.85000   0.02000    0.22599
新光吉星貨幣市場基金                                               15.49650   15.49580   0.00070    0.00452
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.35000    8.35000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.91000    8.90000   0.01000    0.11236
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.59000    8.58000   0.01000    0.11655
新光亞洲精選基金-美金                                              20.75000   20.71000   0.04000    0.19314
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.48000   21.45000   0.03000    0.13986
新光店頭基金                                                       21.20000   21.26000  -0.06000   -0.28222
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.08000   11.08000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
新光特選內需收益ETF基金                                            20.93000   20.76000   0.17000    0.81888
新光創新科技基金                                                   12.56000   12.61000  -0.05000   -0.39651
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.24910   10.22440   0.02470    0.24158
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.57130   10.57960  -0.00830   -0.07845
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.04910   10.04980  -0.00070   -0.00697
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.43080    9.41520   0.01560    0.16569
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.69970    9.70750  -0.00780   -0.08035
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.21870    9.21960  -0.00090   -0.00976
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.02250   41.08500  -0.06250   -0.15212
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       42.34920   42.56540  -0.21620   -0.50792
新光澳幣八年期保本基金                                             10.86000   10.86000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.81000   10.79000   0.02000    0.18536
新光澳幣保本基金                                                   12.36000   12.36000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.55720   10.56110  -0.00390   -0.03693
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.49250    9.49550  -0.00300   -0.03159
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.53410    9.54050  -0.00640   -0.06708
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.42920   10.43610  -0.00690   -0.06612
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.39500   10.39820  -0.00320   -0.03077
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.49040    9.49290  -0.00250   -0.02634
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.46430    9.47040  -0.00610   -0.06441
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.35540   10.36200  -0.00660   -0.06369
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.07000    7.05000   0.02000    0.28369
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.23000   10.17000   0.06000    0.58997
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.63480   10.64390  -0.00910   -0.08549
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.61450    9.62320  -0.00870   -0.09041
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.49160   10.49890  -0.00730   -0.06953
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.59900    9.60490  -0.00590   -0.06143
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.67610    9.68810  -0.01200   -0.12386
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.58970   10.60270  -0.01300   -0.12261
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.94910   14.96620  -0.01710   -0.11426
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.76670    8.77670  -0.01000   -0.11394
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.66510   41.62680   0.03830    0.09201
群益10年期以上金融債ETF基金                                        40.92440   41.03440  -0.11000   -0.26807
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     41.58000   41.72280  -0.14280   -0.34226
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 41.63450   41.80830  -0.17380   -0.41571
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               43.21710   43.45770  -0.24060   -0.55364
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  41.04820   41.22160  -0.17340   -0.42065
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 44.45300   44.66410  -0.21110   -0.47264
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                45.32960   45.27910   0.05050    0.11153
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  44.13600   44.33830  -0.20230   -0.45626
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.41930   10.41340   0.00590    0.05666
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  43.15280   43.40990  -0.25710   -0.59226
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.18920   40.17450   0.01470    0.03659
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.43700   11.43620   0.00080    0.00700
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.32300   10.30680   0.01620    0.15718
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      11.93260   11.98160  -0.04900   -0.40896
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.86630    8.88060  -0.01430   -0.16103
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.38000    9.40000  -0.02000   -0.21277
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.56000   10.40000   0.16000    1.53846
群益大印度基金-人民幣                                              13.78350   13.60640   0.17710    1.30159
群益大印度基金-美元                                                12.88660   12.68930   0.19730    1.55485
群益大印度基金-新臺幣                                              12.49000   12.31000   0.18000    1.46223
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.77530   11.73210   0.04320    0.36822
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.28890   11.21950   0.06940    0.61857
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.83000   10.78000   0.05000    0.46382
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.56560   10.52690   0.03870    0.36763
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.24100    9.18410   0.05690    0.61955
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.89000    8.85000   0.04000    0.45198
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.45080    9.41620   0.03460    0.36745
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.29990    8.24890   0.05100    0.61826
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.96000    8.92000   0.04000    0.44843
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.82210    8.78970   0.03240    0.36861
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.00800    7.95880   0.04920    0.61818
群益中小型股基金                                                   42.68000   42.57000   0.11000    0.25840
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.97340   10.00420  -0.03080   -0.30787
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.20500    9.21040  -0.00540   -0.05863
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.82350    8.83630  -0.01280   -0.14486
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.52610    8.55240  -0.02630   -0.30752
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.86820    7.87280  -0.00460   -0.05843
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.54300    7.55390  -0.01090   -0.14430
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.48490   10.49020  -0.00530   -0.05052
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.53330   11.53920  -0.00590   -0.05113
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.14760   11.14960  -0.00200   -0.01794
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.43340   10.44300  -0.00960   -0.09193
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.62920    7.64950  -0.02030   -0.26538
群益中國新機會基金N-美元                                            6.96450    6.96560  -0.00110   -0.01579
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.61000    7.61000   0.00000    0.00000
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.76600    6.78400  -0.01800   -0.26533
群益中國新機會基金-美元                                             7.44650    7.44770  -0.00120   -0.01611
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.26000    7.27000  -0.01000   -0.13755
群益平衡王基金                                                     18.68440   18.70460  -0.02020   -0.10799
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.99000    8.97000   0.02000    0.22297
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.42000    6.40000   0.02000    0.31250
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.01070   11.97720   0.03350    0.27970
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.39700   11.33680   0.06020    0.53101
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.04000   10.99000   0.05000    0.45496
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.37400   10.34510   0.02890    0.27936
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.84300    9.79100   0.05200    0.53110
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.54000    9.49000   0.05000    0.52687
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.25200   10.24440   0.00760    0.07419
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.03900   10.03120   0.00780    0.07776
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.16540    9.15870   0.00670    0.07315
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.14440    9.13740   0.00700    0.07661
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.19000    9.19000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.31150   10.30390   0.00760    0.07376
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.35400   10.34600   0.00800    0.07732
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.32710    9.32020   0.00690    0.07403
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.78420    9.77660   0.00760    0.07774
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.97040   10.97540  -0.00500   -0.04556
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.63630    7.63980  -0.00350   -0.04581
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.54160   10.53580   0.00580    0.05505
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.37110   10.36590   0.00520    0.05016
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.61580   10.61800  -0.00220   -0.02072
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.88460    9.87920   0.00540    0.05466
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.81510    9.81010   0.00500    0.05097
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.04680   10.04890  -0.00210   -0.02090
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.54170   10.53590   0.00580    0.05505
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.37110   10.36580   0.00530    0.05113
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.61570   10.61790  -0.00220   -0.02072
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.88460    9.87920   0.00540    0.05466
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.81500    9.81000   0.00500    0.05097
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.04680   10.04890  -0.00210   -0.02090
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.33880    9.28280   0.05600    0.60327
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.10000   11.04000   0.06000    0.54348
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.28110   15.18940   0.09170    0.60371
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.40000   15.32000   0.08000    0.52219
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.69000   11.58000   0.11000    0.94991
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.28610   11.12300   0.16310    1.46633
群益印度中小基金N-美元                                              9.41870    9.25940   0.15930    1.72041
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.09000    8.95000   0.14000    1.56425
群益印度中小基金-人民幣                                            15.27870   15.05780   0.22090    1.46701
群益印度中小基金-美元                                              13.47120   13.24340   0.22780    1.72010
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.92000   15.66000   0.26000    1.66028
群益多利策略組合基金                                               11.75000   11.76000  -0.01000   -0.08503
群益多重收益組合基金                                               13.96000   13.96000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.37000   15.37000   0.00000    0.00000
群益安家基金                                                       23.52420   23.62460  -0.10040   -0.42498
群益安穩貨幣市場基金                                               16.14570   16.14510   0.00060    0.00372
群益那斯達克生技基金                                               21.71000   21.62000   0.09000    0.41628
群益亞太中小基金                                                   10.46000   10.41000   0.05000    0.48031
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.18000   16.15000   0.03000    0.18576
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.38540   10.38810  -0.00270   -0.02599
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.73330    7.73530  -0.00200   -0.02586
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.08990   10.09250  -0.00260   -0.02576
群益店頭市場基金                                                   86.68000   86.52000   0.16000    0.18493
群益東方盛世基金                                                    8.54000    8.51000   0.03000    0.35253
群益東協成長基金-人民幣                                            12.65730   12.58280   0.07450    0.59208
群益東協成長基金-美元                                              11.04470   10.95230   0.09240    0.84366
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.16000   11.08000   0.08000    0.72202
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.41300   11.39520   0.01780    0.15621
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.74130   10.72140   0.01990    0.18561
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.30460   10.29220   0.01240    0.12048
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.47810    9.46330   0.01480    0.15639
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.92330    8.90680   0.01650    0.18525
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.55860    8.54830   0.01030    0.12049
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.65530   10.64250   0.01280    0.12027
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.27530    9.26090   0.01440    0.15549
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.08190    9.06510   0.01680    0.18533
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.56110    9.54960   0.01150    0.12042
群益長安基金                                                       27.44000   27.62000  -0.18000   -0.65170
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.00190    9.97620   0.02570    0.25761
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.13030   15.09140   0.03890    0.25776
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.93000   14.90000   0.03000    0.20134
群益真善美基金                                                     15.23400   15.25220  -0.01820   -0.11933
群益馬拉松基金                                                    110.30000  110.35000  -0.05000   -0.04531
群益深証中小板基金                                                 11.45000   11.17000   0.28000    2.50671
群益創新科技基金                                                   29.98000   30.22000  -0.24000   -0.79418
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.79120    8.81220  -0.02100   -0.23831
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.04350    8.04270   0.00080    0.00995
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.56000    8.57000  -0.01000   -0.11669
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.57360    9.59660  -0.02300   -0.23967
群益華夏盛世基金-美元                                               8.86900    8.86810   0.00090    0.01015
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.94000   14.95000  -0.01000   -0.06689
群益奧斯卡基金                                                     26.58000   26.76000  -0.18000   -0.67265
群益新興金鑽基金-美元                                              10.91540   10.87790   0.03750    0.34474
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.52000    8.50000   0.02000    0.23529
群益葛萊美基金                                                     21.19000   21.37000  -0.18000   -0.84230
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.05000   22.02000   0.03000    0.13624
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.25000    8.25000   0.00000    0.00000
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        12.56000   12.59000  -0.03000   -0.23828
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           10.87650   10.87560   0.00090    0.00828
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.65980   10.63240   0.02740    0.25770
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           10.90660   10.88780   0.01880    0.17267
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.68690   10.68600   0.00090    0.00842
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.47410   10.44710   0.02700    0.25844
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.71640   10.69800   0.01840    0.17199
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          10.87640   10.87550   0.00090    0.00828
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.65990   10.63240   0.02750    0.25864
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.68690   10.68600   0.00090    0.00842
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.47410   10.44710   0.02700    0.25844
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.60180   12.58690   0.01490    0.11838
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.50320   11.48860   0.01460    0.12708
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.43130   11.42130   0.01000    0.08756
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.58580    8.57560   0.01020    0.11894
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.87580    8.86460   0.01120    0.12635
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.26000    8.26000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.42340    8.41610   0.00730    0.08674
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.01270    0.00000  10.01270    0.00000
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.82010    9.80770   0.01240    0.12643
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.55000    9.52000   0.03000    0.31513
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.45000   10.43000   0.02000    0.19175
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.45000   10.42000   0.03000    0.28791
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
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德信大發基金                                                       27.80000   27.97000  -0.17000   -0.60779
德信中國精選成長基金                                               11.42000   11.43000  -0.01000   -0.08749
德信台灣主流中小基金                                               17.37000   17.47000  -0.10000   -0.57241
德信萬保貨幣市場基金                                               11.97560   11.97510   0.00050    0.00418
德信數位時代基金                                                   29.90000   30.01000  -0.11000   -0.36654
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.60890   10.61270  -0.00380   -0.03581
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.51640   10.51920  -0.00280   -0.02662
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.70550   11.70510   0.00040    0.00342
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.22000   14.25000  -0.03000   -0.21053
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.54000   17.47000   0.07000    0.40069
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.71060   10.73090  -0.02030   -0.18917
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.03860   16.06580  -0.02720   -0.16930
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.39890    8.40830  -0.00940   -0.11179
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.21480   11.21850  -0.00370   -0.03298
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.05520   12.05770  -0.00250   -0.02073
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.10340   14.12010  -0.01670   -0.11827
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摩根大歐洲基金                                                     17.03000   16.87000   0.16000    0.94843
摩根中小基金                                                       20.67000   20.79000  -0.12000   -0.57720
摩根中國A股基金                                                    14.01000   13.96000   0.05000    0.35817
摩根中國A股基金(美元)                                              10.77000   10.72000   0.05000    0.46642
摩根中國亮點基金                                                   12.24000   12.22000   0.02000    0.16367
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.23780   11.17100   0.06680    0.59798
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.35910   12.29860   0.06050    0.49193
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.43720    9.37530   0.06190    0.66025
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.00440   12.92710   0.07730    0.59797
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.88360   14.81070   0.07290    0.49221
摩根台灣金磚基金-累積型                                            18.42000   18.44000  -0.02000   -0.10846
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        18.42000   18.44000  -0.02000   -0.10846
摩根台灣增長基金                                                   46.62000   46.71000  -0.09000   -0.19268
摩根平衡基金                                                       27.17000   27.14000   0.03000    0.11054
摩根全球α基金                                                     18.35000   18.26000   0.09000    0.49288
摩根全球平衡基金                                                   15.78150   15.74340   0.03810    0.24201
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.46680    9.44630   0.02050    0.21702
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.54110   10.52130   0.01980    0.18819
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.95890    9.93580   0.02310    0.23249
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.53330   11.50840   0.02490    0.21636
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.24830   10.22450   0.02380    0.23277
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.54970   10.53340   0.01630    0.15475
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.90770   13.88630   0.02140    0.15411
摩根亞洲基金                                                       56.49000   56.32000   0.17000    0.30185
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.49900    8.50120  -0.00220   -0.02588
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.97390    9.97560  -0.00170   -0.01704
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.82580    8.82560   0.00020    0.00227
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.81020   12.81270  -0.00250   -0.01951
摩根東方內需機會基金                                               17.89000   17.83000   0.06000    0.33651
摩根東方科技基金                                                   30.53000   30.57000  -0.04000   -0.13085
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.72000    9.69000   0.03000    0.30960
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.20000    9.17000   0.03000    0.32715
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.67000   11.64000   0.03000    0.25773
摩根金龍收成基金                                                   20.64000   20.59000   0.05000    0.24284
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12310   15.12260   0.00050    0.00331
摩根絕對日本基金                                                   14.18000   14.19000  -0.01000   -0.07047
摩根新金磚五國基金                                                 12.18000   12.12000   0.06000    0.49505
摩根新絲路基金                                                      9.12000    9.09000   0.03000    0.33003
摩根新興35基金                                                     13.08000   13.05000   0.03000    0.22989
摩根新興日本基金                                                   23.00000   22.92000   0.08000    0.34904
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.17440    7.18530  -0.01090   -0.15170
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.44390    9.45910  -0.01520   -0.16069
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.27820    9.29040  -0.01220   -0.13132
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.91010   10.92680  -0.01670   -0.15284
摩根新興科技基金                                                   48.49000   48.86000  -0.37000   -0.75727
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.55030    8.53920   0.01110    0.12999
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.12130    9.10430   0.01700    0.18672
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.60460    8.58690   0.01770    0.20613
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.11250   10.09930   0.01320    0.13070
摩根龍揚基金                                                       30.83000   30.75000   0.08000    0.26016
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.48000   10.42000   0.06000    0.57582
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.93000   10.87000   0.06000    0.55198
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.65000   10.59000   0.06000    0.56657
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.95000   11.90000   0.05000    0.42017
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.29910    9.28160   0.01750    0.18855
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.44450   11.42300   0.02150    0.18822
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.11000   20.00000   0.11000    0.55000
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.60770   12.60730   0.00040    0.00317
鋒裕匯理阿波羅基金                                                  9.88000    9.97000  -0.09000   -0.90271
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.45840   10.47730  -0.01890   -0.18039
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.43700   10.42170   0.01530    0.14681
聯邦中國龍基金                                                     23.41000   23.61000  -0.20000   -0.84710
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.45940   12.46020  -0.00080   -0.00642
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.65440   11.66140  -0.00700   -0.06003
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.67260   10.68450  -0.01190   -0.11138
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.35200   10.35270  -0.00070   -0.00676
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.73680    9.74260  -0.00580   -0.05953
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.91030    8.92030  -0.01000   -0.11210
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.77630    9.74960   0.02670    0.27386
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.05130   10.03230   0.01900    0.18939
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.74320    9.69940   0.04380    0.45157
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.11160   10.07480   0.03680    0.36527
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.29470    9.25290   0.04180    0.45175
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.64230    9.60720   0.03510    0.36535
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.31750   11.29470   0.02280    0.20186
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.10750   11.09450   0.01300    0.11718
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.47090   10.46660   0.00430    0.04108
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.49610   10.47650   0.01960    0.18709
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.28660   10.27460   0.01200    0.11679
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.69850    9.69450   0.00400    0.04126
聯邦金鑽平衡基金                                                   21.47060   21.60180  -0.13120   -0.60736
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.99550    8.98590   0.00960    0.10683
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.49400    9.49210   0.00190    0.02002
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.96140    8.95190   0.00950    0.10612
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.44670    9.44480   0.00190    0.02012
聯邦貨幣市場基金                                                   13.21180   13.21120   0.00060    0.00454
聯邦精選科技基金                                                   11.66000   11.76000  -0.10000   -0.85034
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.67960   16.69150  -0.01190   -0.07129
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.07290   12.00670   0.06620    0.55136
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.96770   11.95690   0.01080    0.09032
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.40280   11.39270   0.01010    0.08865
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.20010   12.18720   0.01290    0.10585
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.49670   11.49790  -0.00120   -0.01044
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.48430   10.47250   0.01180    0.11268
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.69530    8.69610  -0.00080   -0.00920
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       32.96000   33.07000  -0.11000   -0.33263
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.08000   17.02000   0.06000    0.35253
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.09000   16.98000   0.11000    0.64782
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.55000   11.48000   0.07000    0.60976
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.99000   15.99000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.99000   11.99000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.80000   12.80000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.93000   11.93000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.65000    7.65000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.51000   11.51000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.84000   14.83000   0.01000    0.06743
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.68000    8.67000   0.01000    0.11534
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.45000   11.37000   0.08000    0.70361
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.14000   14.08000   0.06000    0.42614
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.30000   14.23000   0.07000    0.49192
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.29000   14.23000   0.06000    0.42164
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.28000    9.21000   0.07000    0.76004
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.00000   14.93000   0.07000    0.46885
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.87000    9.81000   0.06000    0.61162
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.27000   20.21000   0.06000    0.29688
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.38000   18.33000   0.05000    0.27278
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.79000   12.76000   0.03000    0.23511
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.57000   14.52000   0.05000    0.34435
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.49000   15.44000   0.05000    0.32383
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.47000   14.43000   0.04000    0.27720
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.51000   14.46000   0.05000    0.34578
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.59000   12.55000   0.04000    0.31873
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.68000   12.65000   0.03000    0.23715
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.71000    8.69000   0.02000    0.23015
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.20000   13.16000   0.04000    0.30395
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.16000   19.15000   0.01000    0.05222
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.91000   17.91000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.08000   11.08000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.12000   13.11000   0.01000    0.07628
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.10000   14.10000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.05000   13.04000   0.01000    0.07669
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.91000    7.91000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.89000   12.88000   0.01000    0.07764
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.10000   14.10000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.17000   14.16000   0.01000    0.07062
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   15.03050   15.03010   0.00040    0.00266
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.12550   11.12470   0.00080    0.00719
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.99230   13.98540   0.00690    0.04934
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.63800    7.63740   0.00060    0.00786
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.40000   10.42000  -0.02000   -0.19194
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.15000   14.16000  -0.01000   -0.07062
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.28000   14.29000  -0.01000   -0.06998
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                        9.90930    9.91190  -0.00260   -0.02623
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.25600   10.27020  -0.01420   -0.13826
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                          9.90520    9.90510   0.00010    0.00101
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.02160   10.02720  -0.00560   -0.05585
瀚亞中小型股基金                                                   18.98000   19.13000  -0.15000   -0.78411
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.04000   12.05000  -0.01000   -0.08299
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.81000   12.80000   0.01000    0.07813
瀚亞巴西基金                                                        5.50000    5.52000  -0.02000   -0.36232
瀚亞外銷基金                                                       36.90000   37.17000  -0.27000   -0.72639
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.83000   11.83000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.19000   11.16000   0.03000    0.26882
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.92000   10.90000   0.02000    0.18349
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.44000    9.41000   0.03000    0.31881
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.26000    9.24000   0.02000    0.21645
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.18000    9.16000   0.02000    0.21834
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.01920   11.02650  -0.00730   -0.06620
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.58960   10.58570   0.00390    0.03684
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.54250   12.54330  -0.00080   -0.00638
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.53100   10.54170  -0.01070   -0.10150
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.21660    7.22180  -0.00520   -0.07200
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.85380    7.85090   0.00290    0.03694
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.04710    8.04760  -0.00050   -0.00621
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.00930    7.01640  -0.00710   -0.10119
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.65890    8.65940  -0.00050   -0.00577
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.87700    8.88340  -0.00640   -0.07204
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.18280    9.17950   0.00330    0.03595
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.02520    9.02580  -0.00060   -0.00665
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.88000   11.86000   0.02000    0.16863
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.44000   11.40000   0.04000    0.35088
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.36000   11.32000   0.04000    0.35336
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.45000   10.41000   0.04000    0.38425
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.40000   10.37000   0.03000    0.28930
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.47040   10.47440  -0.00400   -0.03819
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.81080    9.83400  -0.02320   -0.23592
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.65860    9.65580   0.00280    0.02900
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.85110    9.85490  -0.00380   -0.03856
瀚亞印度基金-人民幣                                                15.10000   14.85000   0.25000    1.68350
瀚亞印度基金-美元                                                  14.16000   13.89000   0.27000    1.94384
瀚亞印度基金-新台幣                                                32.10000   31.51000   0.59000    1.87242
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.23000   10.17000   0.06000    0.58997
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.41000   10.35000   0.06000    0.57971
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.82000    9.78000   0.04000    0.40900
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.77000    9.70000   0.07000    0.72165
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.93000    9.87000   0.06000    0.60790
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.83000    9.79000   0.04000    0.40858
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.76000    9.70000   0.06000    0.61856
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.93000    9.88000   0.05000    0.50607
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.81000    9.85000  -0.04000   -0.40609
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.32000   13.28000   0.04000    0.30120
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.80000   10.76000   0.04000    0.37175
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.38000   11.41000  -0.03000   -0.26293
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.62000   14.62000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.68000    8.70000  -0.02000   -0.22989
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.72000    6.72000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.67000    8.68000  -0.01000   -0.11521
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.86000   11.80000   0.06000    0.50847
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.12980   12.15070  -0.02090   -0.17201
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.07240   14.10090  -0.02850   -0.20211
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.06120   11.05680   0.00440    0.03979
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.94440   10.94620  -0.00180   -0.01644
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.53230   12.56540  -0.03310   -0.26342
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.92480    8.93960  -0.01480   -0.16556
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.79970    9.81570  -0.01600   -0.16300
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.87700    8.87350   0.00350    0.03944
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.77280    8.77430  -0.00150   -0.01710
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.31530    9.34060  -0.02530   -0.27086
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.70990   14.72510  -0.01520   -0.10323
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.43610   10.44750  -0.01140   -0.10912
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.07590    0.00000  10.07590    0.00000
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.52540   12.53840  -0.01300   -0.10368
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.53000   19.44000   0.09000    0.46296
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.61290   13.61230   0.00060    0.00441
瀚亞美國高科技基金                                                 27.86000   27.85000   0.01000    0.03591
瀚亞高科技基金                                                     53.08000   53.53000  -0.45000   -0.84065
瀚亞理財通基金                                                     25.66000   25.68000  -0.02000   -0.07788
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣              10.02000    9.95000   0.07000    0.70352
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.95000    8.91000   0.04000    0.44893
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.64000    8.57000   0.07000    0.81680
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.96000    8.90000   0.06000    0.67416
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.91000    8.86000   0.05000    0.56433
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.68000    8.61000   0.07000    0.81301
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.97000    8.91000   0.06000    0.67340
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.91000    8.93000  -0.02000   -0.22396
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.58000    8.57000   0.01000    0.11669
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.90000    8.90000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.90000    8.91000  -0.01000   -0.11223
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.69000    8.69000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       19.92000   20.15000  -0.23000   -1.14144
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.96250   13.95440   0.00810    0.05805
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.32910    9.32370   0.00540    0.05792
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.54520   10.57080  -0.02560   -0.24218
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.13270   11.16310  -0.03040   -0.27233
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.96690    9.97310  -0.00620   -0.06217
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.34830   10.38840  -0.04010   -0.38601
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.97490    7.99430  -0.01940   -0.24267
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.92740    7.94910  -0.02170   -0.27299
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.52570    8.52370   0.00200    0.02346
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.12210    8.12720  -0.00510   -0.06275
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.89230    7.92290  -0.03060   -0.38622
瀚亞電通網基金                                                     13.84000   13.96000  -0.12000   -0.85960
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.93880   13.94410  -0.00530   -0.03801
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.52240   10.55010  -0.02770   -0.26256
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.77090    9.77060   0.00030    0.00307
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.45120   11.45550  -0.00430   -0.03754
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.04680   10.07330  -0.02650   -0.26307
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.68000   10.58000   0.10000    0.94518
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