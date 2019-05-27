◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月27日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 第一金工業30反1 富邦科技 本盟 昶和 福壽 元大寶滬深 宏洲 元大電子 永冠-KY 大統新創 天仁 FH滬深 嘉裕 元大台商50 大同 本盟 宏亞 元大台灣50正2 東華 富邦摩台 云辰 健和興 地球 康控-KY 大魯閣 富邦發達 國碩 旭隼 新紡 立益 富邦金融 星通 元晶 佳和 佳和 元大MSCI台灣 盛達 遠雄來 怡華 聯發 永豐臺灣加權 泰碩 統領 大統新創 昶和 富邦日本 玉晶光 威宏-KY 程泰 三洋紡 國泰日經225 尚志 泰昇-KY 氣立 本盟 元大歐洲50 合勤控 台硝 正道 元大日經225 虹堡 元禎 瑞利 富邦恒生國企反1 互億 永記 正峰新 元大S&P黃金反1 訊芯-KY 毛寶 億泰 元大美債20反1 易華電 日勝化 懷特 兆豐藍籌30反1 南電 展宇 士紙 國泰標普低波高息 杜康-DR 華廣 燁興 元大S&P日圓反1 陽光能源-DR 高興昌 千興 富邦歐洲 雷虎 東明-KY 威致 FH彭博高收益債 申豐 華豐 FH彭博新興債 隴華 首利 元大台灣高息低波 銘旺科 麗正 群益道瓊美國地產 翔耀 東訊 第一金工業30反1 太空梭 錸德 FH富時高息低波 吉祥全 倫飛 國泰RMB短期報酬 奇鋐 虹光 富邦臺灣中小 和鑫 威盛 國泰新興市場 立萬利 浩鑫 新光內需收益 聯德 國碩 FH美國金融股 泰碩 銘旺科 新光中國政金綠債 玉晶光 統懋 新光投等債15+ 晶彩科 翔耀 新光ICE美國權值 穎漢 太空梭 宏洲 迎廣 兆勁 嘉裕 全國電 麗臺 東華 華友聯 吉祥全 大魯閣 皇昌 憶聲 立益 遠雄來 科風 佳和 夏都 力特 聯發 欣欣 喬鼎 昶和 統領 正達 三洋紡 客思達-KY 晟鈦 本盟 康師傅-DR 聯德 正道 神州-DR 同泰 瑞利 晨訊科-DR 新世紀 正峰新 一零四 誠研 億泰 欣天然 誠創 懷特 新海 嘉威 士紙 欣高 聯合再生 燁興 jpp-KY 尚志 千興 台數科 力銘 威致 必應 亞太電 南港 基勝-KY 達能 華豐 東哥遊艇 太極 首利 泰昇-KY 誠美材 麗正 吉源-KY 慧友 東訊 悠克 錸德 友勁 倫飛 百一 虹光 捷泰 威盛 天瀚 浩鑫 迅杰 國碩 華上 銘旺科 光麗-KY 統懋 元晶 翔耀 華冠 太空梭 裕豐 兆勁 寶徠 麗臺 皇昌 吉祥全 陽明 憶聲 六福 科風 康師傅-DR 力特 聖馬丁-DR 喬鼎 神州-DR 正達 耀傑-DR 晟鈦 同方友友-DR 聯德 晨訊科-DR 同泰 友佳-DR 新世紀 陽光能源-DR 創意 精熙-DR 誠研 中福 誠創 雷虎 嘉威 中視 聯合再生 秋雨 尚志 新利虹 力銘 國光生 亞太電 達能 太極 誠美材 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 陽明 六福 中壽 富邦媒 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生