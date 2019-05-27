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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧05月27日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24211      5027   481.62  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15187      4973   305.39  
00667  元大韓國              2588       929   278.58  
00733  富邦臺灣中小         19731      7466   264.28  
00702  國泰標普低波高息     13168      5188   253.82  
00729R 第一金工業30反1       2755      1098   250.91  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
0058   富邦發達              7426      4196   176.98  
00743  國泰中國A150         16512      9347   176.66  
00757  統一FANG+             9921      5994   165.52  
00735  國泰臺韓科技          8389      6789   123.57  
0051   元大中型100          10895      9500   114.68  
00681R 元大美債20反1         5931      6094    97.33  
0054   元大台商50           10280     10624    96.76  
0055   元大MSCI金融         33389     37154    89.87  
00763U 國票道瓊銅            2652      3065    86.53  
00707R 元大S&P日圓反1        3749      4355    86.08  
008201 BP上證50              1300      1549    83.93  
00714  群益道瓊美國地產      4587      5567    82.40  
00736  國泰新興市場          5547      7727    71.79  
00663L 國泰臺灣加權正2       3013      4309    69.92  
0053   元大電子              4372      6488    67.39  
006206 元大上證50           96056    144778    66.35  
006207 FH滬深               62940     98892    63.65  
00752  中信中國50            7592     12216    62.15  
00728  第一金工業30          8551     13923    61.42  
0061   元大寶滬深          202350    356116    56.82
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