【安聯投信】美股資金進補 台企迎接轉單契機

全球股市在經歷前兩周調節壓力後，本周各市場雖漲跌互見，但整體走勢已趨平穩，根據美銀美林引述 EPFR 統計至 5 月 22 日一周資金流向，拉丁美洲、新興市場、歐亞股市資金流出有趨緩的態勢，美國股市甚至轉為吸金，淨流入資金約 58.58 億美元。

安聯投信表示，全球投資人近來關注的焦點「中美貿易戰」自上周起兩國暫時停止之前密集往來放話後，開始陷入僵持狀態，預計在 6 月底二十國集團會議（G20）前，應較難出現重大進展或突破；唯因華為禁令餘波盪漾，美股上周四大指數微幅下跌，但相較於數周前，歐美股市走勢已轉為和緩。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶指出，中美五月初連續兩周密集過招後，兩國政府上周算是休兵，沒有太大的動作，轉而回頭修補內政及盟友關係，如川普政府公布了高達 160 億美元的農業補貼政策，取消對加拿大、墨西哥加徵的鋼鋁關稅；中國政府也表示會固守人民幣匯率，並宣布對於積體電路相關產業減稅，以及華為啟動供應鏈布局調整等，重新站穩腳步。

謝佳伶表示，從政策面補助的力道持續，聯準會（Fed）態度維持鴿派及美元長期在動盪時期具有避險特性等因素來看，美國相關資產仍是投資人在布局策略上的核心選擇，同時可藉由在成長股、可轉債和高收益債等多重資產配置，強化投資組合追漲抗跌的特性，透過收益不錯失未來成長機會。

關於貿易戰紛擾，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，貿易戰影響短期展望，但不會改變中長期趨勢，因此在投資策略上，仍聚焦 5G、雲端、人工智慧（AI）結合物聯網（IoT）的 AIoT、無線耳機等中長期趨勢；其次，找尋中美貿易摩擦下的轉單受惠者；同時做好資金控管，以因應現階段市場易受貿易戰反覆訊息的牽動影響。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，長期而言，中美貿易戰與華為禁令最後無論如何落幕，可預期的是：亞系供應鏈取代美系供應鏈趨勢勢在必行，此一情勢長期對台灣供應鏈正面，特別是科技族群，包含半導體、射頻元件 (PA)、光通等，加上未來華為與中國企業在自身技術尚未跟上的前提下，將更深倚賴台灣製造業長期累積的技術專業與製造彈性。華為貢獻較高的族群股價近期雖明顯承壓，然長期可預期將收到華為或中國企業更多轉單效益，迎接備胎轉正的商機。

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