【富蘭克林】貿易戰亂流無礙 特別股走勢攀高

ICE 美國特別股總報酬指數逆勢漲 股市波動更顯抗震性

美中貿易爭端再起，市場樂觀預期突遭冷水，全球股市評價面回落，收益性質資產成為避風港，其中特別股憑藉低波動特性與產業基本面優勢，籌碼相對穩定，5 月以來 MSCI 全球指數下跌 3.8%，貿易戰主要震區 MSCI 新興市場指數下跌 8.6% 之際，ICE 美國特別股總報酬指數不僅過去有追漲表現，股市震盪中更逆勢走升 0.4%，帶動特別股相關基金淨值攀高成為近期市場亮點。

富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人余冠廷表示，特別股自美國升息干擾大減後展開強勁反彈，且第 1 季全球市場大漲，促使資金轉向特別股等收益性質資產，挹注走勢動能。近期美中貿易衝突升溫，資金紛紛調節股票部位，不過特別股主要發行企業營運狀況良好，股東權益報酬率表現穩定，有效維繫籌碼信心。

余冠廷進一步分析，特別股走勢受惠於美國 10 年期公債殖利率回落，雖美國第 1 季 GDP 年增 3.2% 優於預期，但主要是存貨累積等延續性不高的項目，加上 ISM 製造業指數跌至近兩年半低位，牽制聯準會立場偏鴿；而歐洲央行 9 月實施新一輪 TLTRO，全球整體為寬鬆環境，有利特別股行情。

余冠廷指出，現階段特別股正面因素持續，包括在市場偏好低波動收益資產下，資金未大舉流出；同時大型特別股 ETF 調整追蹤指數，新基準成分股更廣泛，有助改善過去特別股市場過度集中問題。觀察特別股主要發行者包括銀行、保險、公用事業、不動產信託與油氣管線等產業毛利率提升，基本面訊號正向，特別股可望持續開展中長期走升趨勢。

富蘭克林華美投信認為，整體來看，特別股發行者多為一定規模的優質企業，考量此波回升行情未過熱，2018 年第 4 季以來大幅流出的浮動籌碼更是潛在買盤動能，現階段仍適合進場具較高股息、低波動特性的特別股，布局收益來源。

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