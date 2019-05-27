【日盛投顧】量縮震盪

◆盤勢分析

1. 上周五美股四大指數漲跌互見，周一晨間亞洲股市窄福波動。台股早盤以小跳高開出，但指標股 2330 台積電、3008 大立光走弱，指數一度翻黑，惟 1216 統一、2882 國泰金等撐盤，指數呈現平盤附近窄幅波動。終場收在 10,334.13 點，上漲 5.85 點，漲幅 0.06%。

2. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股收小十字線，高低價差只有 60 點。

(2) 量能：成交量縮至 921.71 億元，呈現量縮震盪，觀望氣氛濃厚。

(3) 技術指標：日 KD 指標在超賣區擺盪、MACD 柱狀體走高。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 85.65 億元；外資 - 85.31 億元、投信 + 4.05 億元、自營 - 4.38 億元。

3.OTC 指數開高走低，終場收 131.03 點，下跌 0.27%，是連續第四根黑 K 棒，走勢相對加權指數疲弱，目前短線支撐為 130 點整數關卡。

營建、食品、汽車表現亮眼

1. 主機板 (顯卡)：早盤比特幣價格站上 8900 美元，創今年以來新高價，激勵 6150 撼訊、2425 承啟股價走高；另外 2376 技嘉聚焦伺服器 2Q19 維持雙位數成長，股價上漲 1.91%

2. 價逆勢收高。3081 聯亞公司解釋華為營收占比低於 10%，並非市場所傳言三成，股價止跌回穩。6150

3. 資產、營建：因市場資金移往內需產業，加上台資企業回台題材，1722 台肥、2101 南港、2501 國建、2520 冠德、2524 京城、2548 華固，股價表現最具族群性。

4. 食品：天氣即將轉熱，銷售旺季到來，1210 大成、1216 統一、1218 泰山、1227 佳格、1229 聯華股價持續走高。

5. 健身器材：台灣最大品牌健身工廠 8462 柏文，下半年持續擴點，營運有望在攀高，周五股價帶量站上掛台新高價，帶動健身器材 1736 喬山與飛輪 1515 力山股價強勢表現。

6. 汽車：2201 裕隆 2Q19 處分業外收益，貢獻 EPS1.66 元，股價再度爆量上漲；帶動同集團 2204 中華車、2227 裕日車走高。2207 和泰車則因新車上市，年銷售量有望逆勢上揚，股價上漲 2.69%。