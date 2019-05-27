【國泰投顧】莫迪2.0－南亞大象可望再度飛舞

耗時六週堪稱地表最大民主選舉的印度第 17 屆國會大選，已於 5 月 19 日落幕，5 月 23 日開票結果顯示，整體投票率約為 67％1，目前執政之印度人民黨（BJP）領導的國家民主聯盟（NDA）於下議院取得壓倒性過半席次，總理莫迪可望順利連任。

國泰投顧認為，選後政局穩定，莫迪政府可望持續推動外資開放、親商政策等多項改革，加上印度央行今年起重起降息循環可望提振經濟，預估今年企業獲利仍有雙位數成長，資金可望持續流入印度金融市場並推升印度股市。

■執政之印度人民黨取得國會壓倒性過半席次，總理莫迪順利連任

印度下議院共有 545 席議員，其中 2 席由總統任命，另外 543 席議員則由 9 億選民共同選出，此次大選結果顯示莫迪所領導的國家民主聯盟 (NDA) 共拿下 352 席，取得國會壓倒性過半席次 (272 席)，其中人民黨 (BJP) 拿下 303 席，高於 2014 年所拿下之 282 席，總理莫迪可望順利連任。

在野國大黨所領導之團結進步聯盟（UPA）共獲得 87 席，高於 2014 年之 60 席，而國大黨 (INC) 獲得 52 席，亦高於 2014 年之 44 席。(詳見下圖) １

■政局穩定與改革延續將是推升印度股市關鍵

印度自從 1991 年開放當地經濟以來，儘管歷經多次不同意識形態之政府執政，但改革進程並未受阻，統一商品服務稅 (GST) 便是最佳例子之一，這項措施於 2000 年開始討論，之後每屆政府均為其執行計畫凝聚共識，最終於 2016 年立法，2017 年 7 月正式實施；回顧過去歷史，無論由印度國大黨或印度人民黨執政，印度股市長期呈現上漲趨勢，顯見政局穩定與改革延續才是推升印度股市最重要關鍵。

根據印度官方投資促進組織之統計資料顯示，莫迪執政 5 年來，印度中央與地方政府所推行的改革方案，大大小小加總起來超過 1 萬 5000 個方案，包含「通過破產法」、「廢鈔令」、「統一商品服務稅」、「實施健保」、「印度製造」、「智慧城市」等一系列經濟社會改革措施，儘管有些措施各界褒貶不一，但莫迪經濟學確實讓印度 2014 年至 2018 年之 GDP 成長年增率平均達 7.3%(2014 年為 7.4%、2015 年為 8%、2016 年為 7.1%、2017 年為 6.7%、2018 年為 7.4%)2，成為全球主要經濟體中發展最快的國家。我們相信莫迪所領導之執政聯盟將持續落實推動開放外資、私有化、土地改革、勞動改革等多項措施，此將有助於推升印度股市未來走勢。

■多項利多可望吸引外資持續流入印度股市

儘管近期國際股市因中美貿易協商再現波瀾而呈現震盪走勢，然今年來外資流入印度股市資金已達 94 億美元 (截至 5/24) 3，惟仍低於 2014 年莫迪首次擔任總理當年度之 164 億，我們認為 (1) 選後政局穩定，莫迪政府可望持續推動外資開放、親商政策、國有銀行資本化等多項改革，(2) 今年印度央行重起降息循環，可望提振印度經濟，IMF 4 月季度展望報告亦預估印度 2019 年經濟成長率可望達 7.3%、2020 年成長 7.5%，高於其他發展中國家，(3)印度盧比今年走勢持穩，(4)加上市場預估 2019 年印度企業獲利可望維持雙位數正成長，(5)輔以印度擁有較高殖利率，預估資金可望持續流入印度金融市場並推升印度股市。

■首域印度次大陸基金

■基金得獎紀錄

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