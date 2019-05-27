[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月24日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 5483 中美晶 496 6008 5371 中光電 -583 -4964 6147 頎邦 230 -3163 3105 穩懋 -558 -3463 3081 聯亞 220 -328 6188 廣明 -511 -3612 5457 宣德 157 603 8069 元太 -488 -857 006201 元大富櫃50 151 0 3363 上詮 -476 -1448 8038 長園科 129 108 5349 先豐 -285 -1238 8299 群聯 111 702 6462 神盾 -261 -1085 4714 永捷 110 -31 6488 環球晶 -255 -2271 8436 大江 89 804 6182 合晶 -233 -4961 6217 中探針 74 160 5347 世界 -227 -1033 3710 連展投控 58 -277 6180 橘子 -206 -1820 5905 南仁湖 58 498 3293 鈊象 -129 -282 6576 逸達 51 12 6290 良維 -124 -860 00697B 元大美債7-10 50 0 4953 緯軟 -115 -755 3303 岱稜 50 81 6158 禾昌 -111 -718 8086 宏捷科 45 -1195 5439 高技 -108 -373 3529 力旺 41 -191 1597 直得 -107 -233 3176 基亞 32 -106 1795 美時 -91 -123 3211 順達 31 382 2732 六角 -88 -128 3441 聯一光 31 -33 1815 富喬 -87 -327 4157 太景*-KY 29 -91 3491 昇達科 -74 -69 8155 博智 29 -34 3264 欣銓 -71 -1356 6438 迅得 28 -40 4947 昂寶-KY -68 -284 6190 萬泰科 27 85 6274 台燿 -67 748 4128 中天 26 76 4147 中裕 -65 -397 4528 江興鍛 24 -89 5340 建榮 -60 -81 3322 建舜電 23 -109 1784 訊聯 -51 -379 6125 廣運 23 -157 8255 朋程 -49 -27 5489 彩富 22 19 3227 原相 -48 3831 8059 凱碩 21 -18 8406 金可-KY -46 -66 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股