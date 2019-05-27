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[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月24日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
5483   中美晶                   496      6008 5371   中光電                  -583     -4964  
6147   頎邦                     230     -3163 3105   穩懋                    -558     -3463  
3081   聯亞                     220      -328 6188   廣明                    -511     -3612  
5457   宣德                     157       603 8069   元太                    -488      -857  
006201 元大富櫃50               151         0 3363   上詮                    -476     -1448  
8038   長園科                   129       108 5349   先豐                    -285     -1238  
8299   群聯                     111       702 6462   神盾                    -261     -1085  
4714   永捷                     110       -31 6488   環球晶                  -255     -2271  
8436   大江                      89       804 6182   合晶                    -233     -4961  
6217   中探針                    74       160 5347   世界                    -227     -1033  
3710   連展投控                  58      -277 6180   橘子                    -206     -1820  
5905   南仁湖                    58       498 3293   鈊象                    -129      -282  
6576   逸達                      51        12 6290   良維                    -124      -860  
00697B 元大美債7-10              50         0 4953   緯軟                    -115      -755  
3303   岱稜                      50        81 6158   禾昌                    -111      -718  
8086   宏捷科                    45     -1195 5439   高技                    -108      -373  
3529   力旺                      41      -191 1597   直得                    -107      -233  
3176   基亞                      32      -106 1795   美時                     -91      -123  
3211   順達                      31       382 2732   六角                     -88      -128  
3441   聯一光                    31       -33 1815   富喬                     -87      -327  
4157   太景*-KY                  29       -91 3491   昇達科                   -74       -69  
8155   博智                      29       -34 3264   欣銓                     -71     -1356  
6438   迅得                      28       -40 4947   昂寶-KY                  -68      -284  
6190   萬泰科                    27        85 6274   台燿                     -67       748  
4128   中天                      26        76 4147   中裕                     -65      -397  
4528   江興鍛                    24       -89 5340   建榮                     -60       -81  
3322   建舜電                    23      -109 1784   訊聯                     -51      -379  
6125   廣運                      23      -157 8255   朋程                     -49       -27  
5489   彩富                      22        19 3227   原相                     -48      3831  
8059   凱碩                      21       -18 8406   金可-KY                  -46       -66  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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