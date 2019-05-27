新聞
0

[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧05月24日 交易日  
  
◆買超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
6005   群益證                 938      1203      77.97  
2801   彰銀                 11414     15995      71.36  
2903   遠百                  1403      1978      70.93  
2610   華航                  4850      6838      70.93  
2385   群光                  1198      1709      70.10  
1808   潤隆                   974      1396      69.77  
0056   元大高股息           12167     17692      68.77  
2892   第一金                7353     10822      67.94  
2885   元大金                5785      8557      67.61  
1102   亞泥                  5864      8697      67.43  
9933   中鼎                   825      1239      66.59  
1718   中纖                  1617      2458      65.79  
2501   國建                  1249      1916      65.19  
00643  群益深証中小           941      1444      65.17  
00708L 元大S&P黃金正2        1188      1880      63.19  
2618   長榮航                4679      7730      60.53  
2887   台新金               11083     18523      59.83  
1216   統一                  4097      6870      59.64  
1310   台苯                   999      1679      59.50  
0061   元大寶滬深             723      1216      59.46  
3711   日月光投控            5280      8936      59.09  
1229   聯華                   880      1500      58.67  
2002   中鋼                  4731      8088      58.49  
2889   國票金                1268      2172      58.38  
2312   金寶                   597      1027      58.13  
1402   遠東新                2378      4105      57.93  
3005   神基                   741      1282      57.80  
2511   太子                   649      1125      57.69  
8112   至上                   814      1425      57.12  
2809   京城銀                 684      1199      57.05  
  
  
◆賣超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
9933   中鼎                  -995      1239     -80.31  
1303   南亞                 -3574      4580     -78.03  
6005   群益證                -913      1203     -75.89  
3005   神基                  -938      1282     -73.17  
1808   潤隆                  -986      1396     -70.63  
2385   群光                 -1205      1709     -70.51  
2885   元大金               -6016      8557     -70.31  
1301   台塑                 -4061      5783     -70.22  
2421   建準                 -1850      2649     -69.84  
2356   英業達               -3576      5167     -69.21  
1710   東聯                  -821      1198     -68.53  
2903   遠百                 -1348      1978     -68.15  
00676R 富邦臺灣加權反1      -1994      2927     -68.12  
2881   富邦金               -8784     12940     -67.88  
2002   中鋼                 -5405      8088     -66.83  
2347   聯強                 -1185      1781     -66.54  
2801   彰銀                -10622     15995     -66.41  
3711   日月光投控           -5714      8936     -63.94  
2382   廣達                 -1616      2529     -63.90  
1402   遠東新               -2588      4105     -63.05  
0061   元大寶滬深            -765      1216     -62.91  
2352   佳世達               -1273      2041     -62.37  
2548   華固                 -1783      2918     -61.10  
1310   台苯                 -1021      1679     -60.81  
2882   國泰金              -11397     18895     -60.32  
1326   台化                 -3116      5182     -60.13  
1216   統一                 -4098      6870     -59.65  
2891   中信金              -14449     24403     -59.21  
2371   大同                -15486     26223     -59.06  
2618   長榮航               -4561      7730     -59.00  
  
  
◆淨買超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
0056   元大高股息             12162     17692        68.74  
00632R 元大台灣50反1          27046     60925        44.39  
00642U 元大S&P石油             1143      3069        37.24  
00643  群益深証中小             366      1444        25.35  
2610   華航                    1409      6838        20.61  
2501   國建                     390      1916        20.35  
00672L 元大S&P原油正2          5732     35977        15.93  
00757  統一FANG+                183      1195        15.31  
00634R 富邦上証反1              418      2765        15.12  
2340   光磊                     391      2752        14.21  
2892   第一金                  1529     10822        14.13  
1102   亞泥                    1125      8697        12.94  
00708L 元大S&P黃金正2           243      1880        12.93  
2867   三商壽                   420      3951        10.63  
3596   智易                     288      2738        10.52  
2809   京城銀                   125      1199        10.43  
1229   聯華                     155      1500        10.33  
2887   台新金                  1864     18523        10.06  
2392   正崴                     102      1087         9.38  
2349   錸德                     288      3545         8.12  
1218   泰山                     221      2779         7.95  
2312   金寶                      80      1027         7.79  
1460   宏遠                     116      1501         7.73  
2101   南港                      93      1205         7.72  
1718   中纖                     183      2458         7.45  
2328   廣宇                     113      1539         7.34  
2458   義隆                     184      2558         7.19  
00639  富邦深100                172      2425         7.09  
5264   鎧勝-KY                  190      2822         6.73  
8112   至上                      90      1425         6.32  
  
  
◆淨賣超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
00673R 元大S&P原油反1         -4887      9785       -49.94  
1303   南亞                   -2119      4580       -46.27  
00669R 國泰美國道瓊反1         -925      2326       -39.77  
00676R 富邦臺灣加權反1         -951      2927       -32.49  
2352   佳世達                  -619      2041       -30.33  
00671R 富邦NASDAQ反1           -358      1225       -29.22  
2542   興富發                  -291      1182       -24.62  
2382   廣達                    -598      2529       -23.65  
2881   富邦金                 -3034     12940       -23.45  
2356   英業達                 -1172      5167       -22.68  
3702   大聯大                  -651      2950       -22.07  
2324   仁寶                    -904      4162       -21.72  
00636  國泰中國A50             -491      2300       -21.35  
2347   聯強                    -379      1781       -21.28  
2376   技嘉                    -369      1821       -20.26  
2421   建準                    -524      2649       -19.78  
1710   東聯                    -218      1198       -18.20  
00656R 國泰中國A50反1          -252      1443       -17.46  
6239   力成                    -490      2807       -17.46  
1605   華新                   -1063      6140       -17.31  
2317   鴻海                   -6996     40844       -17.13  
2313   華通                   -2533     15099       -16.78  
6176   瑞儀                    -623      3760       -16.57  
2408   南亞科                 -1280      8085       -15.83  
00664R 國泰臺灣加權反1         -364      2303       -15.81  
3005   神基                    -197      1282       -15.37  
3706   神達                    -261      1731       -15.08  
9933   中鼎                    -170      1239       -13.72  
2882   國泰金                 -2561     18895       -13.55  
1301   台塑                    -782      5783       -13.52  
  
  
  
備註：  
1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。
留言載入中...

相關新聞