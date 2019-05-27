台北‧05月24日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 27046 0 00677U 富邦VIX -18511 0 0056 元大高股息 12162 138850 3481 群創 -10784 -85818 00672L 元大S&P原油正2 5732 0 2882B 國泰金乙特 -7292 0 00637L 元大滬深300正2 2851 0 2317 鴻海 -6996 -33665 2887 台新金 1864 -5686 2409 友達 -5161 -39846 2892 第一金 1529 2283 03611C FBVIX元大92牛06 -5003 0 2610 華航 1409 -6300 01001T 土銀富邦R1 -5003 0 00642U 元大S&P石油 1143 0 01002T 土銀國泰R1 -5003 0 1102 亞泥 1125 2268 01003T 兆豐新光R1 -5003 0 2884 玉山金 998 -1182 01004T 土銀富邦R2 -5003 0 2890 永豐金 805 1125 01007T 兆豐國泰R2 -5003 0 2801 彰銀 792 7487 01009T 王道圓滿R1 -5003 0 3703 欣陸 752 59 01010T 京城樂富R1 -5003 0 4968 立積 593 1306 00673R 元大S&P原油反1 -4887 0 3338 泰碩 497 1777 2330 台積電 -4122 -70938 2882A 國泰特 469 0 2337 旺宏 -3035 -26110 1515 力山 463 -186 2881 富邦金 -3034 -27528 2867 三商壽 420 -2527 2882 國泰金 -2561 -58188 00634R 富邦上証反1 418 0 2313 華通 -2533 -6424 00762 元大全球AI 397 2228 1303 南亞 -2119 -8142 2340 光磊 391 735 2883 開發金 -1778 -53446 2501 國建 390 646 2888 新光金 -1374 -42340 00643 群益深証中小 366 1594 2408 南亞科 -1280 -16300 2412 中華電 357 882 2356 英業達 -1172 -9709 2520 冠德 331 1670 1605 華新 -1063 -6817 6213 聯茂 329 3575 3037 欣興 -1032 -5872 4927 泰鼎-KY 323 1096 2353 宏碁 -957 -9092 00766L 台新MSCI中國正2 312 0 00676R 富邦臺灣加權反1 -951 0 2367 燿華 306 -133 8046 南電 -938 -1990 2201 裕隆 293 1337 00669R 國泰美國道瓊反1 -925 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股
鉅亨台北資料中心
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