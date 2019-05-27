[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧05月24日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 158316 00677U 富邦VIX 152150 3481 群創 101651 00632R 元大台灣50反1 60925 3037 欣興 60062 2317 鴻海 40844 2409 友達 38223 3049 和鑫 37420 2330 台積電 36001 00672L 元大S&P原油正2 35977 2337 旺宏 28772 2890 永豐金 28098 2303 聯電 27754 00633L 富邦上証正2 27307 3406 玉晶光 26971 2371 大同 26223 3017 奇鋐 25160 2891 中信金 24403 2884 玉山金 21187 8046 南電 20134 2882 國泰金 18895 2888 新光金 18615 2887 台新金 18523 4414 如興 18466 2883 開發金 18336 0056 元大高股息 17692 5876 上海商銀 16759 2801 彰銀 15995 6116 彩晶 15555 2390 云辰 15527