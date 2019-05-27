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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧05月24日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      158316  
00677U 富邦VIX             152150  
3481   群創                101651  
00632R 元大台灣50反1        60925  
3037   欣興                 60062  
2317   鴻海                 40844  
2409   友達                 38223  
3049   和鑫                 37420  
2330   台積電               36001  
00672L 元大S&P原油正2       35977  
2337   旺宏                 28772  
2890   永豐金               28098  
2303   聯電                 27754  
00633L 富邦上証正2          27307  
3406   玉晶光               26971  
2371   大同                 26223  
3017   奇鋐                 25160  
2891   中信金               24403  
2884   玉山金               21187  
8046   南電                 20134  
2882   國泰金               18895  
2888   新光金               18615  
2887   台新金               18523  
4414   如興                 18466  
2883   開發金               18336  
0056   元大高股息           17692  
5876   上海商銀             16759  
2801   彰銀                 15995  
6116   彩晶                 15555  
2390   云辰                 15527
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