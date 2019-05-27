台股盤前—外資續提款不利大盤行情 指數恐持續震盪下修

台股上周五 (24 日) 終場上漲 19.91 點、以 10328.28 點作收，守住 10300 點關卡，成交值略縮至 1014.71 億元，周線連 3 黑。法人指出，貿易戰持續延燒，外資近期也持續在台股提款，對大盤行情不利，後市指數仍有持續下修調整風險，預期仍將處於震盪整理狀態。

在歐、美、日半導體廠相繼表態暫不支援華為的氛圍下，台積電則表態照常出貨華為，並強調本季財測、下半年訂單強勁成長、全年營收微幅成長的三大目標不變，據悉，除台積認為出貨華為不違反美國源自美國技術等規範，影響營運目標有限外，超微新產品大量投片也是一大助力，今年超微中央處理器與繪圖處理器兩大業務高階新產品，將全數採用台積電 7 奈米製程生產。

美國封殺華為後，三星傳積極出招接收華為智慧手機流失的市占，擬以今年 8 月上市的新旗艦機 Note 10 作為關鍵武器，搭配 A 系列的中階與中高階新機助攻，近期對供應鏈增加新機零組件 1 至 2 成備貨量，包括雙鴻、超眾、泰碩等散熱廠將優先受惠，而和鑫等觸控廠出貨也將隨之增加。

鴻海集團昨 (26) 日針對美中貿易戰發布聲明強調，鴻海是全球布局的公司，近年來持續推動客戶、產能的國際化分配，以因應巿場實際需求及變化，將產能做到符合最大利益的調配。近期有可能因市場變化，出現客戶訂單組合改變，但整體訂單仍有增有減，預估對公司整體業務影響有限。

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮首度以董事長名義，發出「致股東報告書」，並揭示包括「發展自有品牌、拓展大陸市場、研發新能源車、活化既有資產」四大戰略，裕隆將於 6 月 21 日召開股東常會，並進行董事改選，嚴陳莉蓮將首度擔任主席，這也是裕隆集團首度由嚴陳莉蓮主導的董事會所召集的股東會，具有新里程碑的意義。

法人指出，美中貿易戰尚未落幕，且台股近期持續受到華為風暴影響，仍須觀察外資在台動向，由於外資近期也持續提款，對台股行情不利，後市大盤仍有持續下修調整風險，預期指數仍將處於震盪整理狀態，不過，內需與高殖利率族群已見到防禦性買盤出現，建議操作上可留意此類防禦性個股。

