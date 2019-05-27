◆盤勢分析

1. 上周五因本周一休市呈現交易清淡，但半導體類股表現不佳，終場四大指數漲跌幅介於 - 0.82~+0.37%。其中科技漲跌互見，美光、台積電 ADR、AMD、FB、Intel 小幅上漲；Apple、谷歌小幅下跌、NVIDIA 下跌 1.47%，特斯拉下跌 2.49%。

2. 上周五台股平盤附近開出，在指標值 2330 台積電、3008 大立光走強推升，指數一度上漲超過 70 點，但 10 點過後亞股轉弱與市場追價意願不足，漲幅逐漸收斂，終場收在 10,328.28 點，上漲 19.91 點，漲幅 0.19%。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：上周五台股收長上影線紅 K 棒，未再跌破前日低點。

(2) 量能：成交量縮至 1018.51 億元，呈現量縮震盪，後續上漲仍需補量為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標在超賣區擺盪、MACD 柱狀體走高。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 86.04 億元；外資 - 85.24 億元、投信 + 3.58 億元、自營 - 4.38 億元。

4.OTC 指數開高拉高震盪走低，終場收 131.38 點，下跌 0.11%，表現相對弱勢，顯示中、小型的電子股走勢疲弱。

5. 跌深電子股：2330 台積電宣布不改變對華為出貨與 2019 年財測不變，股價開低走高；3563 牧德近期股價呈現跌深，配合公司表示下半年業績佳，上周五股價量出上漲。3481 群創公司派出面否認轉單與技轉中國面板廠，股價逆勢收高。3081 聯亞公司解釋華為營收占比低於 10%，並非市場所傳言三成，股價止跌回穩。

6. 資產、營建：電子股震盪，資金移往內需產業，1722 台肥、2101 南港、2501 國建、2520 冠德、2534 宏盛、3703 欣陸，股價維持強勢。

7. 健身器材：台灣最大品牌健身工廠 8462 柏文，下半年持續擴點，營運有望再攀高，上周五股價帶量站上掛牌新高價，帶動健身器材 1736 喬山與飛輪 1515 力山股價強勢表現。

8. 生技：3176 基亞宣布與港商中基集團簽署細胞治療合作五年長約，進軍大中華區細胞治療市場，激勵上周五股價上揚 4.89%。

9. 勞退 210 億本周大買股：24 日勞退基金委外代操資金撥款 210 億元予七家投信，且銜命於本周五前布局完畢。台股周線已三連黑，累計 5 月以來指數大跌 639 點，外資賣超上市櫃股票 1,352 億元，政策護盤心切，本周指數力守 10,200 點半年線意味濃。

10. 台積迎超微大單 下半年營運動能強：超微（AMD）下半年火力全開，強攻高階伺服器、電競筆電、商務筆電，以及人工智慧（AI）等領域，今年中央處理器（CPU）與繪圖處理器（GPU）兩大業務高階新產品將全數採用 2330 台積電 7 奈米製程生產。隨著超微大單報到，為台積電下半年接單注入強勁動能。台積電不對單一客戶與訂單動態置評，強調對今年 7 奈米和本季採用極紫外光（EUV）微影設備量產的 7 奈米強化版接單信心十足，預估全年營收占比將逾 25%。

11. 華為重挫 三星得利 神盾大補：美中貿易戰越演越烈，華為更遭到美國下重手發出禁制令，法人分析，華為智慧手機的海外出貨量將可能被三星、OPPO、Vivo、小米等品牌瓜分，指紋辨識 IC 廠 6462 神盾將可望藉此爭取到更多三星訂單，並且大舉進攻到 OPPO、Vivo、小米等陸手機品牌廠供應鏈，帶動 2019 年出貨量繳出超乎預期的成績單。

