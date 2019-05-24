◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月24日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 第一金工業30反1 富邦科技 本盟 昶和 福壽 元大寶滬深 宏洲 元大電子 永冠-KY 大統新創 天仁 FH滬深 嘉裕 元大台商50 大同 本盟 宏亞 元大台灣50正2 東華 富邦摩台 云辰 健和興 地球 康控-KY 大魯閣 富邦發達 國碩 旭隼 新紡 立益 富邦金融 星通 元晶 佳和 佳和 元大MSCI台灣 盛達 遠雄來 大統新創 聯發 永豐臺灣加權 泰碩 統領 程泰 昶和 富邦日本 玉晶光 威宏-KY 氣立 三洋紡 國泰日經225 尚志 泰昇-KY 台硝 本盟 元大歐洲50 合勤控 元禎 正道 元大日經225 虹堡 永記 瑞利 富邦恒生國企反1 互億 毛寶 正峰新 元大S&P黃金反1 超眾 日勝化 億泰 兆豐藍籌30反1 訊芯-KY 展宇 懷特 國泰標普低波高息 易華電 華廣 士紙 元大S&P日圓反1 南電 高興昌 燁興 富邦歐洲 杜康-DR 東明-KY 千興 FH彭博高收益債 陽光能源-DR 申豐 威致 FH彭博新興債 雷虎 隴華 華豐 群益道瓊美國地產 銘旺科 首利 第一金工業30反1 翔耀 麗正 FH富時高息低波 太空梭 東訊 國泰RMB短期報酬 吉祥全 錸德 富邦臺灣中小 奇鋐 倫飛 國泰新興市場 和鑫 虹光 新光內需收益 立萬利 威盛 FH美國金融股 聯德 浩鑫 新光中國政金綠債 泰碩 國碩 新光投等債15+ 玉晶光 銘旺科 新光ICE美國權值 晶彩科 統懋 宏洲 穎漢 翔耀 嘉裕 迎廣 太空梭 東華 全國電 兆勁 大魯閣 華友聯 麗臺 立益 皇昌 吉祥全 佳和 遠雄來 憶聲 聯發 夏都 科風 昶和 欣欣 力特 三洋紡 統領 喬鼎 本盟 客思達-KY 正達 正道 康師傅-DR 晟鈦 瑞利 神州-DR 聯德 正峰新 晨訊科-DR 同泰 億泰 一零四 新世紀 懷特 欣天然 誠研 士紙 新海 誠創 燁興 欣高 嘉威 千興 jpp-KY 聯合再生 威致 台數科 尚志 南港 必應 力銘 華豐 基勝-KY 亞太電 首利 東哥遊艇 達能 麗正 泰昇-KY 太極 東訊 吉源-KY 誠美材 錸德 慧友 倫飛 悠克 虹光 友勁 威盛 百一 浩鑫 捷泰 國碩 天瀚 銘旺科 迅杰 統懋 華上 翔耀 光麗-KY 太空梭 元晶 兆勁 華冠 麗臺 裕豐 吉祥全 寶徠 憶聲 皇昌 科風 陽明 力特 六福 喬鼎 康師傅-DR 正達 聖馬丁-DR 晟鈦 神州-DR 聯德 耀傑-DR 同泰 同方友友-DR 新世紀 晨訊科-DR 誠研 友佳-DR 誠創 陽光能源-DR 嘉威 精熙-DR 聯合再生 中福 尚志 雷虎 力銘 中視 亞太電 秋雨 達能 新利虹 太極 國光生 誠美材 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生