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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧05月24日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24210      5027   481.60  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15188      4973   305.41  
00667  元大韓國              2588       929   278.58  
00733  富邦臺灣中小         19803      7466   265.24  
00702  國泰標普低波高息     13164      5188   253.74  
00729R 第一金工業30反1       2742      1098   249.73  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
00743  國泰中國A150         16544      9347   177.00  
0058   富邦發達              7426      4196   176.98  
00757  統一FANG+            10203      5994   170.22  
00735  國泰臺韓科技          8421      6789   124.04  
0051   元大中型100          10885      9500   114.58  
00681R 元大美債20反1         5930      6094    97.31  
0054   元大台商50           10281     10624    96.77  
0055   元大MSCI金融         33382     37154    89.85  
00707R 元大S&P日圓反1        3749      4355    86.08  
008201 BP上證50              1300      1549    83.93  
00714  群益道瓊美國地產      4587      5567    82.40  
00736  國泰新興市場          5530      7727    71.57  
00663L 國泰臺灣加權正2       3019      4309    70.06  
0053   元大電子              4369      6488    67.34  
006206 元大上證50           96048    144778    66.34  
00763U 國票道瓊銅            2637      4065    64.87  
006207 FH滬深               63044     98892    63.75  
00728  第一金工業30          8726     13923    62.67  
00752  中信中國50            7573     12216    61.99  
0061   元大寶滬深          202463    356116    56.85
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