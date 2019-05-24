◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧05月24日 交易日 ◆買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 6005 群益證 938 1203 77.97 2801 彰銀 11414 15995 71.36 2903 遠百 1403 1978 70.93 2610 華航 4850 6838 70.93 2385 群光 1198 1709 70.10 1808 潤隆 974 1396 69.77 0056 元大高股息 12167 17692 68.77 2892 第一金 7353 10822 67.94 2885 元大金 5785 8557 67.61 1102 亞泥 5864 8697 67.43 9933 中鼎 825 1239 66.59 1718 中纖 1617 2458 65.79 2501 國建 1249 1916 65.19 00643 群益深証中小 941 1444 65.17 00708L 元大S&P黃金正2 1188 1880 63.19 2618 長榮航 4679 7730 60.53 2887 台新金 11083 18523 59.83 1216 統一 4097 6870 59.64 1310 台苯 999 1679 59.50 0061 元大寶滬深 723 1216 59.46 3711 日月光投控 5280 8936 59.09 1229 聯華 880 1500 58.67 2002 中鋼 4731 8088 58.49 2889 國票金 1268 2172 58.38 2312 金寶 597 1027 58.13 1402 遠東新 2378 4105 57.93 3005 神基 741 1282 57.80 2511 太子 649 1125 57.69 8112 至上 814 1425 57.12 2809 京城銀 684 1199 57.05 ◆賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 9933 中鼎 -995 1239 -80.31 1303 南亞 -3574 4580 -78.03 6005 群益證 -913 1203 -75.89 3005 神基 -938 1282 -73.17 1808 潤隆 -986 1396 -70.63 2385 群光 -1205 1709 -70.51 2885 元大金 -6016 8557 -70.31 1301 台塑 -4061 5783 -70.22 2421 建準 -1850 2649 -69.84 2356 英業達 -3576 5167 -69.21 1710 東聯 -821 1198 -68.53 2903 遠百 -1348 1978 -68.15 00676R 富邦臺灣加權反1 -1994 2927 -68.12 2881 富邦金 -8784 12940 -67.88 2002 中鋼 -5405 8088 -66.83 2347 聯強 -1185 1781 -66.54 2801 彰銀 -10622 15995 -66.41 3711 日月光投控 -5714 8936 -63.94 2382 廣達 -1616 2529 -63.90 1402 遠東新 -2588 4105 -63.05 0061 元大寶滬深 -765 1216 -62.91 2352 佳世達 -1273 2041 -62.37 2548 華固 -1783 2918 -61.10 1310 台苯 -1021 1679 -60.81 2882 國泰金 -11397 18895 -60.32 1326 台化 -3116 5182 -60.13 1216 統一 -4098 6870 -59.65 2891 中信金 -14449 24403 -59.21 2371 大同 -15486 26223 -59.06 2618 長榮航 -4561 7730 -59.00 ◆淨買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 0056 元大高股息 12162 17692 68.74 00632R 元大台灣50反1 27046 60925 44.39 00642U 元大S&P石油 1143 3069 37.24 00643 群益深証中小 366 1444 25.35 2610 華航 1409 6838 20.61 2501 國建 390 1916 20.35 00672L 元大S&P原油正2 5732 35977 15.93 00757 統一FANG+ 183 1195 15.31 00634R 富邦上証反1 418 2765 15.12 2340 光磊 391 2752 14.21 2892 第一金 1529 10822 14.13 1102 亞泥 1125 8697 12.94 00708L 元大S&P黃金正2 243 1880 12.93 2867 三商壽 420 3951 10.63 3596 智易 288 2738 10.52 2809 京城銀 125 1199 10.43 1229 聯華 155 1500 10.33 2887 台新金 1864 18523 10.06 2392 正崴 102 1087 9.38 2349 錸德 288 3545 8.12 1218 泰山 221 2779 7.95 2312 金寶 80 1027 7.79 1460 宏遠 116 1501 7.73 2101 南港 93 1205 7.72 1718 中纖 183 2458 7.45 2328 廣宇 113 1539 7.34 2458 義隆 184 2558 7.19 00639 富邦深100 172 2425 7.09 5264 鎧勝-KY 190 2822 6.73 8112 至上 90 1425 6.32 ◆淨賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 00673R 元大S&P原油反1 -4887 9785 -49.94 1303 南亞 -2119 4580 -46.27 00669R 國泰美國道瓊反1 -925 2326 -39.77 00676R 富邦臺灣加權反1 -951 2927 -32.49 2352 佳世達 -619 2041 -30.33 00671R 富邦NASDAQ反1 -358 1225 -29.22 2542 興富發 -291 1182 -24.62 2382 廣達 -598 2529 -23.65 2881 富邦金 -3034 12940 -23.45 2356 英業達 -1172 5167 -22.68 3702 大聯大 -651 2950 -22.07 2324 仁寶 -904 4162 -21.72 00636 國泰中國A50 -491 2300 -21.35 2347 聯強 -379 1781 -21.28 2376 技嘉 -369 1821 -20.26 2421 建準 -524 2649 -19.78 1710 東聯 -218 1198 -18.20 00656R 國泰中國A50反1 -252 1443 -17.46 6239 力成 -490 2807 -17.46 1605 華新 -1063 6140 -17.31 2317 鴻海 -6996 40844 -17.13 2313 華通 -2533 15099 -16.78 6176 瑞儀 -623 3760 -16.57 2408 南亞科 -1280 8085 -15.83 00664R 國泰臺灣加權反1 -364 2303 -15.81 3005 神基 -197 1282 -15.37 3706 神達 -261 1731 -15.08 9933 中鼎 -170 1239 -13.72 2882 國泰金 -2561 18895 -13.55 1301 台塑 -782 5783 -13.52 備註： 1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨 買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。