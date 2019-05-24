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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月24日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          27046         0    00677U 富邦VIX               -18511         0  
0056   元大高股息             12162    138850    3481   群創                  -10784    -85818  
00672L 元大S&P原油正2          5732         0    2882B  國泰金乙特             -7292         0  
00637L 元大滬深300正2          2851         0    2317   鴻海                   -6996    -33665  
2887   台新金                  1864     -5686    2409   友達                   -5161    -39846  
2892   第一金                  1529      2283    03611C FBVIX元大92牛06        -5003         0  
2610   華航                    1409     -6300    01001T 土銀富邦R1             -5003         0  
00642U 元大S&P石油             1143         0    01002T 土銀國泰R1             -5003         0  
1102   亞泥                    1125      2268    01003T 兆豐新光R1             -5003         0  
2884   玉山金                   998     -1182    01004T 土銀富邦R2             -5003         0  
2890   永豐金                   805      1125    01007T 兆豐國泰R2             -5003         0  
2801   彰銀                     792      7487    01009T 王道圓滿R1             -5003         0  
3703   欣陸                     752        59    01010T 京城樂富R1             -5003         0  
4968   立積                     593      1306    00673R 元大S&P原油反1         -4887         0  
3338   泰碩                     497      1777    2330   台積電                 -4122    -70938  
2882A  國泰特                   469         0    2337   旺宏                   -3035    -26110  
1515   力山                     463      -186    2881   富邦金                 -3034    -27528  
2867   三商壽                   420     -2527    2882   國泰金                 -2561    -58188  
00634R 富邦上証反1              418         0    2313   華通                   -2533     -6424  
00762  元大全球AI               397      2228    1303   南亞                   -2119     -8142  
2340   光磊                     391       735    2883   開發金                 -1778    -53446  
2501   國建                     390       646    2888   新光金                 -1374    -42340  
00643  群益深証中小             366      1594    2408   南亞科                 -1280    -16300  
2412   中華電                   357       882    2356   英業達                 -1172     -9709  
2520   冠德                     331      1670    1605   華新                   -1063     -6817  
6213   聯茂                     329      3575    3037   欣興                   -1032     -5872  
4927   泰鼎-KY                  323      1096    2353   宏碁                    -957     -9092  
00766L 台新MSCI中國正2          312         0    00676R 富邦臺灣加權反1         -951         0  
2367   燿華                     306      -133    8046   南電                    -938     -1990  
2201   裕隆                     293      1337    00669R 國泰美國道瓊反1         -925         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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