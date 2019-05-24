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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月23日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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第一金工業30反1          富邦科技          本盟              昶和     福壽     元大寶滬深   
宏洲              元大電子          永冠-KY           大統新創 天仁     FH滬深     
嘉裕              元大台商50          大同              本盟     宏亞     康控-KY    
東華              富邦摩台          云辰              健和興   地球                
大魯閣            富邦發達          國碩              旭隼     新紡                
立益              富邦金融          星通              元晶     大統新創            
佳和              元大MSCI台灣          盛達              遠雄來   程泰                
聯發              永豐臺灣加權          建碁              統領     氣立                
昶和              富邦日本          泰碩              威宏-KY  台硝                
三洋紡            國泰日經225          玉晶光            泰昇-KY  元禎                
本盟              元大歐洲50          尚志                       永記                
正道              元大日經225          合勤控                     日勝化              
瑞利              富邦恒生國企反1          虹堡                       展宇                
正峰新            元大S&P黃金反1          互億                       華廣                
億泰              國泰20年美債正2          超眾                       高興昌              
懷特              國泰20年美債反1          訊芯-KY                    東明-KY             
士紙              兆豐藍籌30反1          杜康-DR                    申豐                
燁興              國泰標普低波高息          陽光能源-DR                   隴華                
千興              元大S&P日圓反1          雷虎                       銘旺科              
威致              富邦歐洲                                     翔耀                
華豐              FH彭博高收益債                                     太空梭              
首利              FH彭博新興債                                     吉祥全              
麗正              群益道瓊美國地產                                     奇鋐                
東訊              第一金工業30反1                                     和鑫                
錸德              FH富時高息低波                                     立萬利              
倫飛              國泰RMB短期報酬                                     聯德                
虹光              富邦臺灣中小                                     泰碩                
威盛              國泰新興市場                                     玉晶光              
浩鑫              新光內需收益                                     晶彩科              
國碩              FH美國金融股                                     穎漢                
銘旺科            新光中國政金綠債                                     迎廣                
統懋              新光投等債15+                                     全國電              
翔耀              新光ICE美國權值                                     華友聯              
太空梭            宏洲                                         皇昌                
兆勁              嘉裕                                         遠雄來              
麗臺              東華                                         夏都                
吉祥全            大魯閣                                       欣欣                
憶聲              立益                                         統領                
科風              佳和                                         客思達-KY            
力特              聯發                                         康師傅-DR            
喬鼎              昶和                                         神州-DR             
正達              三洋紡                                       晨訊科-DR            
晟鈦              本盟                                         一零四              
聯德              正道                                         欣天然              
同泰              瑞利                                         新海                
新世紀            正峰新                                       欣高                
誠研              億泰                                         jpp-KY              
誠創              懷特                                         台數科              
嘉威              士紙                                         必應                
聯合再生          燁興                                         基勝-KY             
尚志              千興                                         東哥遊艇            
力銘              威致                                         泰昇-KY             
亞太電            華豐                                         吉源-KY             
達能              首利                                                             
太極              麗正                                                             
誠美材            東訊                                                             
慧友              錸德                                                             
悠克              倫飛                                                             
友勁              虹光                                                             
百一              威盛                                                             
捷泰              浩鑫                                                             
天瀚              國碩                                                             
迅杰              銘旺科                                                           
華上              統懋                                                             
光麗-KY           翔耀                                                             
元晶              太空梭                                                           
華冠              兆勁                                                             
裕豐              麗臺                                                             
寶徠              吉祥全                                                           
皇昌              憶聲                                                             
陽明              科風                                                             
六福              力特                                                             
康師傅-DR          喬鼎                                                             
聖馬丁-DR          正達                                                             
神州-DR           晟鈦                                                             
耀傑-DR           聯德                                                             
同方友友-DR          同泰                                                             
晨訊科-DR          新世紀                                                           
友佳-DR           誠研                                                             
陽光能源-DR          誠創                                                             
精熙-DR           嘉威                                                             
中福              聯合再生                                                         
雷虎              尚志                                                             
中視              力銘                                                             
秋雨              亞太電                                                           
新利虹            達能                                                             
國光生            太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
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