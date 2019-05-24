[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月23日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 第一金工業30反1 富邦科技 本盟 昶和 福壽 元大寶滬深 宏洲 元大電子 永冠-KY 大統新創 天仁 FH滬深 嘉裕 元大台商50 大同 本盟 宏亞 康控-KY 東華 富邦摩台 云辰 健和興 地球 大魯閣 富邦發達 國碩 旭隼 新紡 立益 富邦金融 星通 元晶 大統新創 佳和 元大MSCI台灣 盛達 遠雄來 程泰 聯發 永豐臺灣加權 建碁 統領 氣立 昶和 富邦日本 泰碩 威宏-KY 台硝 三洋紡 國泰日經225 玉晶光 泰昇-KY 元禎 本盟 元大歐洲50 尚志 永記 正道 元大日經225 合勤控 日勝化 瑞利 富邦恒生國企反1 虹堡 展宇 正峰新 元大S&P黃金反1 互億 華廣 億泰 國泰20年美債正2 超眾 高興昌 懷特 國泰20年美債反1 訊芯-KY 東明-KY 士紙 兆豐藍籌30反1 杜康-DR 申豐 燁興 國泰標普低波高息 陽光能源-DR 隴華 千興 元大S&P日圓反1 雷虎 銘旺科 威致 富邦歐洲 翔耀 華豐 FH彭博高收益債 太空梭 首利 FH彭博新興債 吉祥全 麗正 群益道瓊美國地產 奇鋐 東訊 第一金工業30反1 和鑫 錸德 FH富時高息低波 立萬利 倫飛 國泰RMB短期報酬 聯德 虹光 富邦臺灣中小 泰碩 威盛 國泰新興市場 玉晶光 浩鑫 新光內需收益 晶彩科 國碩 FH美國金融股 穎漢 銘旺科 新光中國政金綠債 迎廣 統懋 新光投等債15+ 全國電 翔耀 新光ICE美國權值 華友聯 太空梭 宏洲 皇昌 兆勁 嘉裕 遠雄來 麗臺 東華 夏都 吉祥全 大魯閣 欣欣 憶聲 立益 統領 科風 佳和 客思達-KY 力特 聯發 康師傅-DR 喬鼎 昶和 神州-DR 正達 三洋紡 晨訊科-DR 晟鈦 本盟 一零四 聯德 正道 欣天然 同泰 瑞利 新海 新世紀 正峰新 欣高 誠研 億泰 jpp-KY 誠創 懷特 台數科 嘉威 士紙 必應 聯合再生 燁興 基勝-KY 尚志 千興 東哥遊艇 力銘 威致 泰昇-KY 亞太電 華豐 吉源-KY 達能 首利 太極 麗正 誠美材 東訊 慧友 錸德 悠克 倫飛 友勁 虹光 百一 威盛 捷泰 浩鑫 天瀚 國碩 迅杰 銘旺科 華上 統懋 光麗-KY 翔耀 元晶 太空梭 華冠 兆勁 裕豐 麗臺 寶徠 吉祥全 皇昌 憶聲 陽明 科風 六福 力特 康師傅-DR 喬鼎 聖馬丁-DR 正達 神州-DR 晟鈦 耀傑-DR 聯德 同方友友-DR 同泰 晨訊科-DR 新世紀 友佳-DR 誠研 陽光能源-DR 誠創 精熙-DR 嘉威 中福 聯合再生 雷虎 尚志 中視 力銘 秋雨 亞太電 新利虹 達能 國光生 太極 誠美材 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生