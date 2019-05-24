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[表五3]台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧05月23日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1      1512990   4669649    32.40  
0061   元大寶滬深          202418    356116    56.84  
2883   開發金              162194  14963380     1.08  
2885   元大金              142694  11686232     1.22  
006205 富邦上証            118139    369236    32.00  
2823   中壽                 99261   4013582     2.47  
006206 元大上證50           96065    144778    66.35  
3045   台灣大               88716   3423833     2.59  
2610   華航                 69997   5420984     1.29  
00739  元大MSCI A股         69082    154488    44.72  
6116   彩晶                 63827   3133933     2.04  
006207 FH滬深               63085     99892    63.15  
00639  富邦深100            58642    253403    23.14  
1312   國喬                 52272    906620     5.77  
2881   富邦金               45133  10233603     0.44  
2017   官田鋼               45028    341867    13.17  
2892   第一金               44960  12338557     0.36  
1101   台泥                 44415   5108059     0.87  
00648R 元大S&P500反1        44068    166688    26.44  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
01002T 土銀國泰R1           39023   1393000     2.80  
2882   國泰金               37854  12563210     0.30  
2891   中信金               35172  19496989     0.18  
00713  元大台灣高息低波     34307     99512    34.48  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
0055   元大MSCI金融         33350     37154    89.76  
3009   奇美電               31633   7212611     0.44  
1102   亞泥                 31333   3361447     0.93  
2889   國票金               28366   2819865     1.01  
01001T 土銀富邦R1           26515    583000     4.55
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