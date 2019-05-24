台北‧05月23日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 1512990 4669649 32.40 0061 元大寶滬深 202418 356116 56.84 2883 開發金 162194 14963380 1.08 2885 元大金 142694 11686232 1.22 006205 富邦上証 118139 369236 32.00 2823 中壽 99261 4013582 2.47 006206 元大上證50 96065 144778 66.35 3045 台灣大 88716 3423833 2.59 2610 華航 69997 5420984 1.29 00739 元大MSCI A股 69082 154488 44.72 6116 彩晶 63827 3133933 2.04 006207 FH滬深 63085 99892 63.15 00639 富邦深100 58642 253403 23.14 1312 國喬 52272 906620 5.77 2881 富邦金 45133 10233603 0.44 2017 官田鋼 45028 341867 13.17 2892 第一金 44960 12338557 0.36 1101 台泥 44415 5108059 0.87 00648R 元大S&P500反1 44068 166688 26.44 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 01002T 土銀國泰R1 39023 1393000 2.80 2882 國泰金 37854 12563210 0.30 2891 中信金 35172 19496989 0.18 00713 元大台灣高息低波 34307 99512 34.48 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 0055 元大MSCI金融 33350 37154 89.76 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 1102 亞泥 31333 3361447 0.93 2889 國票金 28366 2819865 1.01 01001T 土銀富邦R1 26515 583000 4.55
[表五3]台灣集中市場自營商庫存張數前30名
鉅亨台北資料中心
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