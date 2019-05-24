[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月23日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 22250 0 2330 台積電 -9560 -64149 0056 元大高股息 21345 125658 2317 鴻海 -5552 -28334 00672L 元大S&P原油正2 11336 0 2883 開發金 -5524 -51612 00632R 元大台灣50反1 4739 0 2409 友達 -4880 -35049 6213 聯茂 1519 3225 00637L 元大滬深300正2 -3680 0 3037 欣興 1486 -4898 2337 旺宏 -3227 -22575 1102 亞泥 1460 953 6116 彩晶 -3089 -33217 00631L 元大台灣50正2 1177 0 2886 兆豐金 -3009 -5136 2515 中工 1115 4735 00664R 國泰臺灣加權反1 -2653 0 00708L 元大S&P黃金正2 1039 0 2834 臺企銀 -2635 -9047 3017 奇鋐 989 -115 1101 台泥 -2457 -16208 5876 上海商銀 971 3580 3711 日月光投控 -2181 -5289 3338 泰碩 911 346 00655L 國泰中國A50正2 -2053 0 1216 統一 875 12917 1303 南亞 -2020 -5897 006205 富邦上証 857 0 2408 南亞科 -1779 -15360 2520 冠德 803 1290 2313 華通 -1693 -3851 2618 長榮航 776 3483 0050 元大台灣50 -1692 -29714 2303 聯電 764 10605 00634R 富邦上証反1 -1656 0 2887 台新金 680 -9445 3481 群創 -1517 -76412 4904 遠傳 665 1617 2891 中信金 -1493 -5880 3049 和鑫 517 -2737 2474 可成 -1433 -4274 2633 台灣高鐵 489 403 2888 新光金 -1359 -39605 2841 台開 486 2379 2449 京元電子 -1351 -3184 00693U 華頓S&P黃豆 430 0 2344 華邦電 -1160 -19162 00766L 台新MSCI中國正2 423 0 2352 佳世達 -1106 -8095 1402 遠東新 381 -13141 2356 英業達 -1100 -8948 00692 富邦公司治理 370 337 01002T 土銀國泰R1 -1001 0 2838 聯邦銀 357 -2313 3702 大聯大 -979 -6972 3034 聯詠 355 -2914 2376 技嘉 -937 -6769 00648R 元大S&P500反1 349 0 00676R 富邦臺灣加權反1 -851 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股