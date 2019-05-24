新聞
0

[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月23日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                22250         0    2330   台積電                 -9560    -64149  
0056   元大高股息             21345    125658    2317   鴻海                   -5552    -28334  
00672L 元大S&P原油正2         11336         0    2883   開發金                 -5524    -51612  
00632R 元大台灣50反1           4739         0    2409   友達                   -4880    -35049  
6213   聯茂                    1519      3225    00637L 元大滬深300正2         -3680         0  
3037   欣興                    1486     -4898    2337   旺宏                   -3227    -22575  
1102   亞泥                    1460       953    6116   彩晶                   -3089    -33217  
00631L 元大台灣50正2           1177         0    2886   兆豐金                 -3009     -5136  
2515   中工                    1115      4735    00664R 國泰臺灣加權反1        -2653         0  
00708L 元大S&P黃金正2          1039         0    2834   臺企銀                 -2635     -9047  
3017   奇鋐                     989      -115    1101   台泥                   -2457    -16208  
5876   上海商銀                 971      3580    3711   日月光投控             -2181     -5289  
3338   泰碩                     911       346    00655L 國泰中國A50正2         -2053         0  
1216   統一                     875     12917    1303   南亞                   -2020     -5897  
006205 富邦上証                 857         0    2408   南亞科                 -1779    -15360  
2520   冠德                     803      1290    2313   華通                   -1693     -3851  
2618   長榮航                   776      3483    0050   元大台灣50             -1692    -29714  
2303   聯電                     764     10605    00634R 富邦上証反1            -1656         0  
2887   台新金                   680     -9445    3481   群創                   -1517    -76412  
4904   遠傳                     665      1617    2891   中信金                 -1493     -5880  
3049   和鑫                     517     -2737    2474   可成                   -1433     -4274  
2633   台灣高鐵                 489       403    2888   新光金                 -1359    -39605  
2841   台開                     486      2379    2449   京元電子               -1351     -3184  
00693U 華頓S&P黃豆              430         0    2344   華邦電                 -1160    -19162  
00766L 台新MSCI中國正2          423         0    2352   佳世達                 -1106     -8095  
1402   遠東新                   381    -13141    2356   英業達                 -1100     -8948  
00692  富邦公司治理             370       337    01002T 土銀國泰R1             -1001         0  
2838   聯邦銀                   357     -2313    3702   大聯大                  -979     -6972  
3034   聯詠                     355     -2914    2376   技嘉                    -937     -6769  
00648R 元大S&P500反1            349         0    00676R 富邦臺灣加權反1         -851         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
留言載入中...

相關新聞