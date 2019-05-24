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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧05月23日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      227943  
00677U 富邦VIX             119757  
00632R 元大台灣50反1       107894  
3481   群創                 76027  
3037   欣興                 69134  
2317   鴻海                 62459  
2330   台積電               58753  
2337   旺宏                 47410  
2303   聯電                 46770  
00633L 富邦上証正2          39712  
2409   友達                 39684  
3049   和鑫                 39104  
0056   元大高股息           32848  
00672L 元大S&P原油正2       31519  
2891   中信金               31013  
2883   開發金               28984  
2371   大同                 26204  
0050   元大台灣50           25683  
3017   奇鋐                 25616  
2886   兆豐金               24832  
2888   新光金               23340  
2834   臺企銀               21338  
8046   南電                 21158  
3711   日月光投控           20120  
3576   聯合再生             19447  
2329   華泰                 19060  
2885   元大金               17323  
2884   玉山金               17180  
3406   玉晶光               16261  
2515   中工                 15923
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