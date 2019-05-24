台北‧05月23日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 227943 00677U 富邦VIX 119757 00632R 元大台灣50反1 107894 3481 群創 76027 3037 欣興 69134 2317 鴻海 62459 2330 台積電 58753 2337 旺宏 47410 2303 聯電 46770 00633L 富邦上証正2 39712 2409 友達 39684 3049 和鑫 39104 0056 元大高股息 32848 00672L 元大S&P原油正2 31519 2891 中信金 31013 2883 開發金 28984 2371 大同 26204 0050 元大台灣50 25683 3017 奇鋐 25616 2886 兆豐金 24832 2888 新光金 23340 2834 臺企銀 21338 8046 南電 21158 3711 日月光投控 20120 3576 聯合再生 19447 2329 華泰 19060 2885 元大金 17323 2884 玉山金 17180 3406 玉晶光 16261 2515 中工 15923
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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