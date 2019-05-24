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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/05/23  108/05/22  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.39560   10.38230   0.01330    0.12810
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.20140   10.18840   0.01300    0.12760
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.32110   10.31200   0.00910    0.08825
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.21470   10.20580   0.00890    0.08721
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.25000   22.40000  -0.15000   -0.66964
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         23.04000   22.86000   0.18000    0.78740
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.10410   40.90440   0.19970    0.48821
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.00630   39.91570   0.09060    0.22698
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.64360    9.63320   0.01040    0.10796
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.11840   10.10700   0.01140    0.11279
中國信託台灣活力基金                                               12.98000   13.29000  -0.31000   -2.33258
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.99000    8.96000   0.03000    0.33482
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.73000    9.69000   0.04000    0.41280
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.02550   10.02620  -0.00070   -0.00698
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.17890   10.16060   0.01830    0.18011
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.17350    9.15710   0.01640    0.17910
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.36690   10.36920  -0.00230   -0.02218
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.30960    9.31140  -0.00180   -0.01933
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.15100   11.10420   0.04680    0.42146
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.49380    9.45390   0.03990    0.42205
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.23600   11.20710   0.02890    0.25787
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.84990    9.82460   0.02530    0.25752
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              41.61470   41.33880   0.27590    0.66741
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              43.31840   43.10770   0.21070    0.48878
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                43.89520   43.61930   0.27590    0.63252
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
中國信託智能運動基金-美元                                          10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.02720   11.02710   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.03700   10.01880   0.01820    0.18166
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.30800    9.29100   0.01700    0.18297
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.16750   10.16060   0.00690    0.06791
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.42510    9.41830   0.00680    0.07220
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.15000   11.11000   0.04000    0.36004
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.62000   10.58000   0.04000    0.37807
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.07000   11.05000   0.02000    0.18100
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.60000   10.58000   0.02000    0.18904
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    40.76240   40.60310   0.15930    0.39233
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            41.36340   41.19130   0.17210    0.41781
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        40.93790   40.79400   0.14390    0.35275
元大2001基金                                                       56.81000   57.44000  -0.63000   -1.09680
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          43.74170   43.59800   0.14370    0.32960
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             41.78470   41.65540   0.12930    0.31040
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.11000   20.20000  -0.09000   -0.44554
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.66150   11.66070   0.00080    0.00686
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.90080   10.87500   0.02580    0.23724
元大上證50基金                                                     30.86000   31.26000  -0.40000   -1.27959
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.36000    9.31000   0.05000    0.53706
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.15000   13.17000  -0.02000   -0.15186
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.22300   12.24100  -0.01800   -0.14705
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.87000   16.85700   0.01300    0.07712
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.48400   10.49600  -0.01200   -0.11433
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.22900   10.21700   0.01200    0.11745
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.04000    3.04000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.76000   13.74000   0.02000    0.14556
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.98180   46.96260   0.01920    0.04088
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.90400   10.90230   0.00170    0.01559
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.95530    9.95370   0.00160    0.01607
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.17490   10.15040   0.02450    0.24137
元大巴西指數基金                                                    6.51900    6.51400   0.00500    0.07676
元大巴菲特基金                                                     24.79000   25.14000  -0.35000   -1.39220
元大日經225基金                                                    26.82000   26.99000  -0.17000   -0.62986
元大台商收成基金                                                   20.79000   21.15000  -0.36000   -1.70213
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.35000   12.15000   0.20000    1.64609
元大台灣50單日正向2倍基金                                          35.33000   36.59000  -1.26000   -3.44356
元大台灣中型100基金                                                30.67000   31.13000  -0.46000   -1.47767
元大台灣加權股價指數基金                                           24.33300   24.69400  -0.36100   -1.46189
元大台灣卓越50基金                                                 76.81000   78.21000  -1.40000   -1.79005
元大台灣金融基金                                                   17.47000   17.50000  -0.03000   -0.17143
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.98000   30.30000  -0.32000   -1.05611
元大台灣高股息基金                                                 25.37000   25.66000  -0.29000   -1.13016
元大台灣電子科技基金                                               32.31000   33.12000  -0.81000   -2.44565
元大全球ETF成長組合基金                                            10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.82000   14.80000   0.02000    0.13514
元大全球人工智慧ETF基金                                            22.08000   22.26000  -0.18000   -0.80863
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.49000   13.47000   0.02000    0.14848
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.31000    9.29000   0.02000    0.21529
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.06000   13.07000  -0.01000   -0.07651
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.16400   12.17700  -0.01300   -0.10676
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.60000    8.61000  -0.01000   -0.11614
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.52000    6.53000  -0.01000   -0.15314
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.95000    8.94000   0.01000    0.11186
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.92000    6.91000   0.01000    0.14472
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.38200    8.40500  -0.02300   -0.27365
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.48000    8.49000  -0.01000   -0.11779
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.16000   13.05000   0.11000    0.84291
元大全球農業商機基金                                               17.30000   17.27000   0.03000    0.17371
元大印尼指數基金                                                    8.71400    8.73700  -0.02300   -0.26325
元大印度指數基金                                                   10.31400   10.26700   0.04700    0.45778
元大印度基金                                                       13.06000   13.01000   0.05000    0.38432
元大多多基金                                                       15.79000   16.05000  -0.26000   -1.61994
元大多福基金                                                       48.89000   49.59000  -0.70000   -1.41157
元大亞太成長基金                                                    8.46000    8.43000   0.03000    0.35587
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.04140    9.02270   0.01870    0.20726
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.26930    7.25420   0.01510    0.20816
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.04200    9.03500   0.00700    0.07748
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.45000    9.42000   0.03000    0.31847
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.11400   10.10300   0.01100    0.10888
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.15090   10.14510   0.00580    0.05717
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.28310   10.27770   0.00540    0.05254
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.14210   10.13670   0.00540    0.05327
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.49920   10.47030   0.02890    0.27602
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.35520   10.32670   0.02850    0.27598
元大卓越基金                                                       41.75000   42.34000  -0.59000   -1.39348
元大店頭基金                                                        7.59000    7.69000  -0.10000   -1.30039
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.44180   10.44120   0.00060    0.00575
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.97760    9.97160   0.00600    0.06017
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.86030   32.81030   0.05000    0.15239
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   40.75380   40.82340  -0.06960   -0.17049
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        17.86290   17.93400  -0.07110   -0.39645
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        20.74990   20.58450   0.16540    0.80352
元大美國政府7至10年期債券基金                                      41.66690   41.52610   0.14080    0.33906
元大高科技基金                                                     17.85000   18.14000  -0.29000   -1.59868
元大得利貨幣市場基金                                               16.31610   16.31590   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               12.02570   12.02550   0.00020    0.00166
元大富櫃50基金                                                     11.53000   11.71000  -0.18000   -1.53715
元大華夏中小基金                                                    7.09000    7.11000  -0.02000   -0.28129
元大新中國基金-人民幣                                               9.40000    9.43000  -0.03000   -0.31813
元大新中國基金-美元                                                 8.74000    8.77000  -0.03000   -0.34208
元大新中國基金-新台幣                                               8.90000    8.91000  -0.01000   -0.11223
元大新主流基金                                                     22.00000   22.34000  -0.34000   -1.52193
元大新東協平衡基金-美元                                             9.18700    9.19400  -0.00700   -0.07614
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.16000    9.14000   0.02000    0.21882
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.22820   10.25420  -0.02600   -0.25355
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.37470    9.39840  -0.02370   -0.25217
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.74190   10.74500  -0.00310   -0.02885
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.93580    8.93850  -0.00270   -0.03021
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.31160   10.30750   0.00410    0.03978
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.62810    9.62430   0.00380    0.03948
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.70780   10.67980   0.02800    0.26218
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.00540    9.97920   0.02620    0.26255
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.90890    9.90400   0.00490    0.04947
元大新興亞洲基金                                                   10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.44570    9.45320  -0.00750   -0.07934
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.86090    8.86790  -0.00700   -0.07894
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.92410    9.90990   0.01420    0.14329
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.32000    9.30660   0.01340    0.14398
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.15570   15.15550   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       34.26000   34.76000  -0.50000   -1.43843
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.52000    8.59000  -0.07000   -0.81490
元大實質多重資產基金-美元                                           7.78100    7.83900  -0.05800   -0.73989
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.39000    8.43000  -0.04000   -0.47450
元大滬深300單日反向1倍基金                                         13.72000   13.52000   0.20000    1.47929
元大滬深300單日正向2倍基金                                         15.10000   15.55000  -0.45000   -2.89389
元大摩臺基金                                                       35.93000   36.58000  -0.65000   -1.77693
元大標普500基金                                                    27.28000   27.34000  -0.06000   -0.21946
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.71000   12.67000   0.04000    0.31571
元大標普500單日正向2倍基金                                         34.47000   34.67000  -0.20000   -0.57687
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.44000   20.40000   0.04000    0.19608
元大標智滬深300基金                                                17.15000   17.39000  -0.24000   -1.38010
元大歐洲50基金                                                     24.68000   24.64000   0.04000    0.16234
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.30690    9.31060  -0.00370   -0.03974
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.28130   10.28100   0.00030    0.00292
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.38000   14.55000  -0.17000   -1.16838
日盛上選基金                                                       31.23000   31.73000  -0.50000   -1.57580
日盛小而美基金                                                     16.61000   16.94000  -0.33000   -1.94805
日盛中國內需動力基金                                                9.17000    9.15000   0.02000    0.21858
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.32500   12.31800   0.00700    0.05683
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.90810    9.90250   0.00560    0.05655
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.48040   12.47240   0.00800    0.06414
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.02780   10.02130   0.00650    0.06486
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.39890   11.37350   0.02540    0.22333
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.14120    9.12080   0.02040    0.22366
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
日盛日盛基金                                                       10.57000   10.75000  -0.18000   -1.67442
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.33000    9.32000   0.01000    0.10730
日盛全球抗暖化基金                                                 11.16000   11.13000   0.03000    0.26954
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.36630   10.36560   0.00070    0.00675
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.33160    9.33090   0.00070    0.00750
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.23970   10.22510   0.01460    0.14279
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.21780    9.20460   0.01320    0.14341
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.11000   10.14000  -0.03000   -0.29586
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.50130    2.49910   0.00220    0.08803
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65760    1.65610   0.00150    0.09057
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38430    0.38390   0.00040    0.10419
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25520    0.25500   0.00020    0.07843
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.81030   12.77970   0.03060    0.23944
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.37890    8.35890   0.02000    0.23927
日盛亞洲機會基金                                                    6.77000    6.76000   0.01000    0.14793
日盛首選基金                                                       15.88000   16.10000  -0.22000   -1.36646
日盛高科技基金                                                     16.67000   16.92000  -0.25000   -1.47754
日盛貨幣市場基金                                                   14.82550   14.82530   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     36.65000   37.18000  -0.53000   -1.42550
日盛精選五虎基金                                                   33.95000   34.44000  -0.49000   -1.42276
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.53770   13.53750   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 28.54000   29.06000  -0.52000   -1.78940
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.60000    9.65000  -0.05000   -0.51813
台新MSCI中國基金                                                   19.56000   19.66000  -0.10000   -0.50865
台新大眾貨幣市場基金                                               14.21440   14.21420   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.53170   10.53550  -0.00380   -0.03607
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.53500   10.53840  -0.00340   -0.03226
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.34600   10.32650   0.01950    0.18883
台新中國通基金                                                     40.81000   41.50000  -0.69000   -1.66265
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.51870    0.52050  -0.00180   -0.34582
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              16.33100   16.35100  -0.02000   -0.12232
台新中國精選中小基金-美元                                           0.29230    0.29230   0.00000    0.00000
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.21000    9.19000   0.02000    0.21763
台新主流基金                                                       22.37000   22.66000  -0.29000   -1.27979
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      22.99000   22.91000   0.08000    0.34919
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.73320    0.73210   0.00110    0.15025
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.43000   16.37000   0.06000    0.36652
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.52330    0.52250   0.00080    0.15311
台新台灣中小基金                                                   31.77000   32.47000  -0.70000   -2.15584
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.22530   10.24860  -0.02330   -0.22735
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.44300    9.46990  -0.02690   -0.28406
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.08000    9.09000  -0.01000   -0.11001
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.84950   10.88040  -0.03090   -0.28400
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.93550    9.92440   0.01110    0.11185
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.71000    9.68000   0.03000    0.30992
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.04980   11.03750   0.01230    0.11144
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.80000   10.77000   0.03000    0.27855
台新印度基金                                                       14.91000   14.90000   0.01000    0.06711
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.70370    8.67830   0.02540    0.29268
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28130    0.28120   0.00010    0.03556
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.65360   12.61680   0.03680    0.29167
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40380    0.40350   0.00030    0.07435
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.12510   11.12500   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 30.22750   30.39260  -0.16510   -0.54322
台新智慧生活基金-美元                                              10.40540   10.41300  -0.00760   -0.07299
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.94000   10.92000   0.02000    0.18315
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.10250    8.10590  -0.00340   -0.04194
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.46770    8.45240   0.01530    0.18101
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.10910    9.11290  -0.00380   -0.04170
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.53130    9.51410   0.01720    0.18078
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.25890   11.24910   0.00980    0.08712
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.35170    0.35220  -0.00050   -0.14196
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.05690    8.04990   0.00700    0.08696
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26550    0.26580  -0.00030   -0.11287
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.40000    5.38000   0.02000    0.37175
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.06000   21.99000   0.07000    0.31833
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.14500   10.15860  -0.01360   -0.13388
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                  9.85970    9.87270  -0.01300   -0.13168
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.06160   10.05250   0.00910    0.09052
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.14490   10.15860  -0.01370   -0.13486
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                    9.85970    9.87270  -0.01300   -0.13168
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.06160   10.05250   0.00910    0.09052
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               40.23290   40.04140   0.19150    0.47826
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     40.08350   39.83540   0.24810    0.62281
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.99380   39.99570  -0.00190   -0.00475
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.32680   11.32610   0.00070    0.00618
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.23690   10.19110   0.04580    0.44941
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.20290    9.23610  -0.03320   -0.35946
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.77400   10.77810  -0.00410   -0.03804
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.86960    7.86510   0.00450    0.05721
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.28210    9.24640   0.03570    0.38610
永豐中小基金                                                       50.24000   51.19000  -0.95000   -1.85583
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.78510    1.79720  -0.01210   -0.67327
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.47200    2.47670  -0.00470   -0.18977
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.24160    8.26100  -0.01940   -0.23484
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.07420   11.04640   0.02780    0.25167
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.46000    4.46000   0.00000    0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.31000   20.25000   0.06000    0.29630
永豐主流品牌基金                                                   19.00000   18.85000   0.15000    0.79576
永豐永豐基金                                                       31.33000   31.82000  -0.49000   -1.53991
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.09790    9.12540  -0.02750   -0.30136
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.53000    9.51650   0.01350    0.14186
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.11400    9.12410  -0.01010   -0.11070
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.54960    9.51820   0.03140    0.32989
永豐亞洲民生消費基金                                               12.05000   12.00000   0.05000    0.41667
永豐南非幣2021保本基金                                             13.93960   13.93320   0.00640    0.04593
永豐高科技基金                                                     21.56000   22.16000  -0.60000   -2.70758
永豐貨幣市場基金                                                   13.93090   13.93070   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.10780    2.12260  -0.01480   -0.69726
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.58630    2.59330  -0.00700   -0.26993
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.82660    7.84720  -0.02060   -0.26251
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.91410   10.89560   0.01850    0.16979
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.13120    7.14340  -0.01220   -0.17079
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.38410   11.35580   0.02830    0.24921
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.05000   10.10000  -0.05000   -0.49505
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.89000    7.90000  -0.01000   -0.12658
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.40000   18.41000  -0.01000   -0.05432
永豐臺灣加權ETF基金                                                50.98000   51.75000  -0.77000   -1.48792
永豐領航科技基金                                                   35.15000   36.06000  -0.91000   -2.52357
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.00000    9.96000   0.04000    0.40161
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
永豐趨勢平衡基金                                                   39.30000   39.78000  -0.48000   -1.20664
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.84380   11.84290   0.00090    0.00760
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.71290    9.70880   0.00410    0.04223
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.27790   10.27400   0.00390    0.03796
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.78340    9.77960   0.00380    0.03886
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.18420   10.18020   0.00400    0.03929
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.77450    9.77070   0.00380    0.03889
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.47020   10.46620   0.00400    0.03822
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.80250    9.79860   0.00390    0.03980
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.28470   10.28060   0.00410    0.03988
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.41000   14.42000  -0.01000   -0.06935
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.07000   19.07000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.79000   18.81000  -0.02000   -0.10633
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.00870   10.00390   0.00480    0.04798
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.00870   10.00390   0.00480    0.04798
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.00670   10.00250   0.00420    0.04199
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.00670   10.00250   0.00420    0.04199
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.03550   10.02520   0.01030    0.10274
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.03550   10.02520   0.01030    0.10274
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.01900   10.01460   0.00440    0.04394
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.01900   10.01460   0.00440    0.04394
兆豐國際生命科學基金                                               15.25000   15.18000   0.07000    0.46113
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.33190   10.32700   0.00490    0.04745
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.44730   10.45860  -0.01130   -0.10805
兆豐國際全球基金                                                   31.15000   31.18000  -0.03000   -0.09622
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.45350   10.45280   0.00070    0.00670
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.33900   10.33290   0.00610    0.05903
兆豐國際國民基金                                                   20.87000   21.31000  -0.44000   -2.06476
兆豐國際第一基金                                                   12.80000   12.94000  -0.14000   -1.08192
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.70220   10.67910   0.02310    0.21631
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.22490    8.20710   0.01780    0.21689
兆豐國際萬全基金                                                   20.16000   20.32000  -0.16000   -0.78740
兆豐國際電子基金                                                   24.33000   24.80000  -0.47000   -1.89516
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.95000   21.26000  -0.31000   -1.45814
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.52000   16.29000   0.23000    1.41191
兆豐國際豐台灣基金                                                 32.85000   33.46000  -0.61000   -1.82307
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.54780   12.54760   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.53000    9.60000  -0.07000   -0.72917
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.41000    9.49000  -0.08000   -0.84299
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.51160   10.50180   0.00980    0.09332
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.31290   10.30580   0.00710    0.06889
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.51670   10.50690   0.00980    0.09327
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.30670   10.29710   0.00960    0.09323
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.40780   10.40060   0.00720    0.06923
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.38480   10.37510   0.00970    0.09349
合庫台灣基金                                                       10.39000   10.52000  -0.13000   -1.23574
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.60840   11.60050   0.00790    0.06810
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.46570   12.47110  -0.00540   -0.04330
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.12630   11.13180  -0.00550   -0.04941
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.93490   11.94360  -0.00870   -0.07284
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.14590    8.14030   0.00560    0.06879
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.35650    9.36110  -0.00460   -0.04914
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.03450    9.03900  -0.00450   -0.04978
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.80840    8.81370  -0.00530   -0.06013
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.20530    9.20990  -0.00460   -0.04995
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.54000   10.56000  -0.02000   -0.18939
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.06000   11.10000  -0.04000   -0.36036
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
合庫全球新興市場基金                                                9.17000    9.14000   0.03000    0.32823
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.14000    9.12000   0.02000    0.21930
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
合庫貨幣市場基金                                                   10.16630   10.16620   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.73240    9.72610   0.00630    0.06477
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.01260   10.00550   0.00710    0.07096
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.38130   10.36240   0.01890    0.18239
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.81430   11.80660   0.00770    0.06522
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  14.80340   14.79480   0.00860    0.05813
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.60790    8.60170   0.00620    0.07208
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.39490    9.38830   0.00660    0.07030
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.86200    7.84760   0.01440    0.18350
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.59780    8.59220   0.00560    0.06518
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.37760   10.36930   0.00830    0.08004
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.47000   10.44000   0.03000    0.28736
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.12000   11.13000  -0.01000   -0.08985
安本標準兩岸價值基金 美元                                          10.83000   10.85000  -0.02000   -0.18433
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.18000   11.17000   0.01000    0.08953
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.19280   11.19270   0.00010    0.00089
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.97040    9.96950   0.00090    0.00903
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.07470   10.05150   0.02320    0.23081
安聯中國東協基金                                                   15.16000   15.18000  -0.02000   -0.13175
安聯中國策略基金-美元                                              11.16000   11.15000   0.01000    0.08969
安聯中國策略基金-新臺幣                                            14.83000   14.78000   0.05000    0.33829
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.79000   13.81000  -0.02000   -0.14482
安聯中華新思路基金-美元                                            12.73000   12.74000  -0.01000   -0.07849
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.21000   12.19000   0.02000    0.16407
安聯台灣大壩基金                                                   27.59000   28.12000  -0.53000   -1.88478
安聯台灣科技基金                                                   45.96000   46.53000  -0.57000   -1.22502
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.53880   12.53860   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   30.23000   30.78000  -0.55000   -1.78687
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.51350   10.50000   0.01350    0.12857
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.57920   15.55110   0.02810    0.18069
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.75440    9.73680   0.01760    0.18076
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.28000   11.27000   0.01000    0.08873
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.82000   11.79000   0.03000    0.25445
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.93920   12.92220   0.01700    0.13156
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.58120   10.56420   0.01700    0.16092
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.64970   12.63190   0.01780    0.14091
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.47700    9.46650   0.01050    0.11092
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.39980    9.38450   0.01530    0.16303
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.97780    8.96520   0.01260    0.14054
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.03020   10.01840   0.01180    0.11778
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.16610   10.15190   0.01420    0.13988
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.22000   11.23000  -0.01000   -0.08905
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.39000   11.38000   0.01000    0.08787
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.10000   11.10000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.39000    9.37000   0.02000    0.21345
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.33760   12.32460   0.01300    0.10548
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.19400   11.18300   0.01100    0.09836
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.83420   10.82120   0.01300    0.12013
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.63550    8.62650   0.00900    0.10433
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.47960    8.47130   0.00830    0.09798
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.18060    8.17080   0.00980    0.11994
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.24770   10.23870   0.00900    0.08790
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.16960   10.15730   0.01230    0.12110
安聯全球人口趨勢基金                                               12.29000   12.27000   0.02000    0.16300
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.80000    8.78000   0.02000    0.22779
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.85000   33.69000   0.16000    0.47492
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.03000    8.10000  -0.07000   -0.86420
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.35020   12.33590   0.01430    0.11592
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.50370   10.49150   0.01220    0.11628
安聯全球新興市場基金                                               16.88000   16.91000  -0.03000   -0.17741
安聯全球農金趨勢基金                                                9.17000    9.17000   0.00000    0.00000
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.04000    8.99000   0.05000    0.55617
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.93000   10.94000  -0.01000   -0.09141
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
安聯亞洲動態策略基金                                               21.78000   21.67000   0.11000    0.50761
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.01180   10.01130   0.00050    0.00499
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.01590   10.01690  -0.00100   -0.00998
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.01180   10.01140   0.00040    0.00400
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.01780   10.01910  -0.00130   -0.01298
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.01460   10.01410   0.00050    0.00499
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.00850   10.00780   0.00070    0.00699
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.00850   10.00780   0.00070    0.00699
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.00850   10.00780   0.00070    0.00699
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.47090   10.46900   0.00190    0.01815
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.06010   10.05830   0.00180    0.01790
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               89.62180   89.58010   0.04170    0.04655
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.19960   13.18540   0.01420    0.10769
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.25500   68.22570   0.02930    0.04295
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.92720    9.91650   0.01070    0.10790
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.70450    2.70490  -0.00040   -0.01479
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.87340   10.85140   0.02200    0.20274
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.26840    2.26940  -0.00100   -0.04406
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.84880    8.83250   0.01630    0.18455
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.32360   10.28400   0.03960    0.38506
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.11390   10.09870   0.01520    0.15051
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.41540   10.39850   0.01690    0.16252
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.07560   10.05990   0.01570    0.15607
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.13710   10.12250   0.01460    0.14423
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.32270   10.28320   0.03950    0.38412
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.11150   10.09620   0.01530    0.15154
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.41340   10.39670   0.01670    0.16063
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.07360   10.05800   0.01560    0.15510
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.13630   10.12170   0.01460    0.14424
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.01140   10.00020   0.01120    0.11200
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.02950   10.01770   0.01180    0.11779
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.00520    9.99330   0.01190    0.11908
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.98980    9.97880   0.01100    0.11023
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.02260   10.01190   0.01070    0.10687
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                  9.98500    9.97400   0.01100    0.11029
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.00520    9.99330   0.01190    0.11908
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.99120    9.98000   0.01120    0.11222
宏利台灣動力基金A類型                                              27.91000   28.45000  -0.54000   -1.89807
宏利台灣動力基金I類型                                              27.91000   28.45000  -0.54000   -1.89807
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.88420    9.90180  -0.01760   -0.17775
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.91300    9.90800   0.00500    0.05046
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.52340    7.53680  -0.01340   -0.17779
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.58450    7.58640  -0.00190   -0.02504
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.43000   11.41000   0.02000    0.17528
宏利全球債券組合基金                                               13.56000   13.53500   0.02500    0.18471
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.92550    2.92610  -0.00060   -0.02051
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.23790   12.23040   0.00750    0.06132
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.85260    8.84850   0.00410    0.04634
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.52190    2.52530  -0.00340   -0.13464
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.48250   11.45600   0.02650    0.23132
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.28290    3.27730   0.00560    0.17087
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.52680    0.52590   0.00090    0.17114
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.97000   14.95000   0.02000    0.13378
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.18290   12.19380  -0.01090   -0.08939
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.78920   10.79830  -0.00910   -0.08427
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.43450   10.43460  -0.00010   -0.00096
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.76440    8.77220  -0.00780   -0.08892
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.39640    8.40360  -0.00720   -0.08568
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.31560    8.31540   0.00020    0.00241
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.21820    8.22620  -0.00800   -0.09725
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.46000   10.57000  -0.11000   -1.04068
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.65000   10.74000  -0.09000   -0.83799
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.41000   10.52000  -0.11000   -1.04563
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.90820    2.90520   0.00300    0.10326
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42090    0.42050   0.00040    0.09512
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.76890   12.74550   0.02340    0.18359
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.96060    0.95970   0.00090    0.09378
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.41080    7.39760   0.01320    0.17844
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04580    2.04390   0.00190    0.09296
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29540    0.29510   0.00030    0.10166
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.03080    9.01510   0.01570    0.17415
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32660    0.32640   0.00020    0.06127
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68050   13.68040   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.37000    2.37000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          23.97000   24.25000  -0.28000   -1.15464
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          23.97000   24.25000  -0.28000   -1.15464
宏利澳幣保本基金                                                   12.58650   12.57820   0.00830    0.06599
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貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.81000   10.78000   0.03000    0.27829
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.14000   11.16000  -0.02000   -0.17921
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.12000   11.14000  -0.02000   -0.17953
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.02000   11.02000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.89000   10.90000  -0.01000   -0.09174
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.87000   11.84000   0.03000    0.25338
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.46920   10.45950   0.00970    0.09274
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.62320    9.61440   0.00880    0.09153
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.25640    9.22750   0.02890    0.31319
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.54590   11.50980   0.03610    0.31365
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
貝萊德新台幣基金                                                   12.96410   12.96400   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     25.52000   25.96000  -0.44000   -1.69492
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46520   11.46050   0.00470    0.04101
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.18140   10.16040   0.02100    0.20668
保德信大中華基金-人民幣                                             9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
保德信大中華基金-美元                                               9.38000    9.40000  -0.02000   -0.21277
保德信大中華基金-新台幣                                            28.52000   28.51000   0.01000    0.03508
保德信中小型股基金                                                 42.16000   42.70000  -0.54000   -1.26464
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.62000    8.64000  -0.02000   -0.23148
保德信中國中小基金-美元                                             8.23000    8.26000  -0.03000   -0.36320
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.13000    8.13000   0.00000    0.00000
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.65920    9.64320   0.01600    0.16592
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.77090    9.74920   0.02170    0.22258
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.77300    9.75750   0.01550    0.15885
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.78900   10.77190   0.01710    0.15875
保德信中國品牌基金-人民幣                                           9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
保德信中國品牌基金-美元                                             9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
保德信台商全方位基金                                               33.81000   34.36000  -0.55000   -1.60070
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.83000   27.87000  -0.04000   -0.14352
保德信全球消費商機基金                                             19.12000   19.12000   0.00000    0.00000
保德信全球基礎建設基金                                             13.60000   13.53000   0.07000    0.51737
保德信全球資源基金                                                  7.51000    7.57000  -0.06000   -0.79260
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.12000   33.06000   0.06000    0.18149
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.39150   10.39760  -0.00610   -0.05867
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.69560   10.70180  -0.00620   -0.05793
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.59670   10.57930   0.01740    0.16447
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.90600   10.88820   0.01780    0.16348
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.50610    9.51290  -0.00680   -0.07148
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.60710   10.61410  -0.00700   -0.06595
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.23130    9.21690   0.01440    0.15623
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.27970   10.26360   0.01610    0.15687
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.11300    8.10010   0.01290    0.15926
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.12690   11.10910   0.01780    0.16023
保德信亞太基金                                                     20.19000   20.21000  -0.02000   -0.09896
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.66630    8.64750   0.01880    0.21740
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.91800   11.89200   0.02600    0.21863
保德信店頭市場基金                                                 30.98000   31.34000  -0.36000   -1.14869
保德信拉丁美洲基金                                                  7.09000    7.05000   0.04000    0.56738
保德信金平衡基金                                                   29.10000   29.42000  -0.32000   -1.08770
保德信金滿意基金                                                   39.85000   40.46000  -0.61000   -1.50766
保德信科技島基金                                                   24.30000   24.77000  -0.47000   -1.89746
保德信高成長基金                                                   88.88000   90.27000  -1.39000   -1.53982
保德信第一基金                                                     24.64000   25.00000  -0.36000   -1.44000
保德信貨幣市場基金                                                 15.82790   15.82760   0.00030    0.00190
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.42620   10.45870  -0.03250   -0.31075
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.83700   10.84660  -0.00960   -0.08851
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.76280   10.77810  -0.01530   -0.14195
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.47470   10.46620   0.00850    0.08121
保德信新世紀基金                                                   10.16000   10.22000  -0.06000   -0.58708
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.14950    8.13050   0.01900    0.23369
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.19210   10.16800   0.02410    0.23702
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.51070   11.48380   0.02690    0.23424
保德信新興趨勢組合基金                                             10.65000   10.68000  -0.03000   -0.28090
保德信瑞騰基金                                                     15.62070   15.62080  -0.00010   -0.00064
保德信歐洲組合基金                                                 10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.86710    9.86290   0.00420    0.04258
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.34360   10.33920   0.00440    0.04256
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.86340    9.84030   0.02310    0.23475
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.13490   10.10850   0.02640    0.26117
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.91410    9.91530  -0.00120   -0.01210
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.30290   10.30430  -0.00140   -0.01359
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.79500    9.79190   0.00310    0.03166
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.08910   10.08590   0.00320    0.03173
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.47130   10.44870   0.02260    0.21629
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.23690   10.23050   0.00640    0.06256
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.50380   10.49720   0.00660    0.06287
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.14260   10.13310   0.00950    0.09375
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.36390   10.35410   0.00980    0.09465
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.05940   10.05790   0.00150    0.01491
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.49470   10.49410   0.00060    0.00572
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.94260    9.93800   0.00460    0.04629
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.24530   10.24050   0.00480    0.04687
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.13870   10.13100   0.00770    0.07600
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.87820    9.86660   0.01160    0.11757
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.21260   10.20420   0.00840    0.08232
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.47240   10.46430   0.00810    0.07741
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.34890   10.34180   0.00710    0.06865
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.82070   10.81370   0.00700    0.06473
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.18840   10.17720   0.01120    0.11005
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.39370   10.38230   0.01140    0.10980
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.20000   10.19520   0.00480    0.04708
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.24070   10.23240   0.00830    0.08111
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.42770   10.39610   0.03160    0.30396
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.23130   10.23290  -0.00160   -0.01564
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.12580   10.12130   0.00450    0.04446
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.32900   10.32780   0.00120    0.01162
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.32790   10.32510   0.00280    0.02712
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.02690   10.01810   0.00880    0.08784
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.02490   10.01620   0.00870    0.08686
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97100    1.96950   0.00150    0.07616
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.80130    2.79910   0.00220    0.07860
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29390    0.29330   0.00060    0.20457
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45250    0.45180   0.00070    0.15494
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.41520    8.38240   0.03280    0.39130
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.21360   12.17530   0.03830    0.31457
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.63720    9.62790   0.00930    0.09659
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.17170   12.16010   0.01160    0.09539
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.65390    8.63900   0.01490    0.17247
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.97850   10.95970   0.01880    0.17154
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.61690   10.61040   0.00650    0.06126
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.51580   10.48870   0.02710    0.25837
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       17.98000   18.19000  -0.21000   -1.15448
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4149.42000 4197.76000 -48.34000   -1.15157
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.25610   10.25290   0.00320    0.03121
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.07310   11.06960   0.00350    0.03162
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.20750   10.18370   0.02380    0.23371
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.82180    9.81840   0.00340    0.03463
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.36470   10.36110   0.00360    0.03475
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.89280    9.86970   0.02310    0.23405
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.20160   10.18090   0.02070    0.20332
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.27950   10.28340  -0.00390   -0.03793
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.09380    6.07430   0.01950    0.32102
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.03620   11.00090   0.03530    0.32088
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.04000   10.08000  -0.04000   -0.39683
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.04000   10.08000  -0.04000   -0.39683
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.49300   10.51710  -0.02410   -0.22915
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.35450   11.40100  -0.04650   -0.40786
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.58700   10.62880  -0.04180   -0.39327
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.09480    9.11570  -0.02090   -0.22927
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.31670    9.35480  -0.03810   -0.40728
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.18590    9.22220  -0.03630   -0.39362
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.43940   10.46340  -0.02400   -0.22937
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.78610   10.83020  -0.04410   -0.40719
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.76330   10.80580  -0.04250   -0.39331
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.97000    6.92000   0.05000    0.72254
柏瑞巨人基金                                                       12.23000   12.40000  -0.17000   -1.37097
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69150   13.69130   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.39000   16.30000   0.09000    0.55215
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.16400   14.14610   0.01790    0.12654
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.39770   12.39930  -0.00160   -0.01290
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.98360   12.98490  -0.00130   -0.01001
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.67230    8.66130   0.01100    0.12700
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.79800    6.78940   0.00860    0.12667
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.64460    8.64580  -0.00120   -0.01388
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.44970    8.45410  -0.00440   -0.05205
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.69080   10.69190  -0.00110   -0.01029
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.36380    8.36520  -0.00140   -0.01674
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.58160   12.58330  -0.00170   -0.01351
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.26870   12.25320   0.01550    0.12650
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          12.81320   12.81990  -0.00670   -0.05226
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.81940   11.82060  -0.00120   -0.01015
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.01070    8.99930   0.01140    0.12668
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.66180    9.66310  -0.00130   -0.01345
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.65630    9.66130  -0.00500   -0.05175
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.50550    9.50640  -0.00090   -0.00947
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.39940    9.40100  -0.00160   -0.01702
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.64010   10.62630   0.01380    0.12987
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.46400   10.46460  -0.00060   -0.00573
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.29980   10.30010  -0.00030   -0.00291
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.37700   10.37790  -0.00090   -0.00867
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.91500    9.90220   0.01280    0.12926
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.55600    9.55650  -0.00050   -0.00523
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.55410   10.56280  -0.00870   -0.08236
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.58430    9.58460  -0.00030   -0.00313
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.66220    9.66310  -0.00090   -0.00931
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.62020   10.60650   0.01370    0.12917
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.46430   10.46490  -0.00060   -0.00573
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.30010   10.30040  -0.00030   -0.00291
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.37790   10.37880  -0.00090   -0.00867
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.91470    9.90190   0.01280    0.12927
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.55610    9.55660  -0.00050   -0.00523
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.72970   10.73860  -0.00890   -0.08288
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.58420    9.58450  -0.00030   -0.00313
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.66250    9.66330  -0.00080   -0.00828
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.34000   11.32140   0.01860    0.16429
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.62730   12.62020   0.00710    0.05626
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.93600   11.92890   0.00710    0.05952
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.13620    9.12130   0.01490    0.16335
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.76860    9.76310   0.00550    0.05633
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.67650    9.67080   0.00570    0.05894
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.03450   11.01640   0.01810    0.16430
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.75770   11.75110   0.00660    0.05616
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.53120   11.52440   0.00680    0.05901
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.13640    9.12150   0.01490    0.16335
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.76910    9.76360   0.00550    0.05633
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.67700    9.67120   0.00580    0.05997
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.17000   13.13000   0.04000    0.30465
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.74000   13.73000   0.01000    0.07283
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.50000    8.47000   0.03000    0.35419
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.21000   11.18000   0.03000    0.26834
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.17000   11.17000   0.00000    0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.48000   12.46000   0.02000    0.16051
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.97000   12.92000   0.05000    0.38700
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.89470   11.86360   0.03110    0.26215
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.03210   10.01920   0.01290    0.12875
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.60720    7.58730   0.01990    0.26228
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.00960    9.99670   0.01290    0.12904
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.69000   10.67000   0.02000    0.18744
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.29000   11.29000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.91000   10.91000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.46000    9.44000   0.02000    0.21186
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.08520   12.06050   0.02470    0.20480
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.68090   11.67390   0.00700    0.05996
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.71530   10.70790   0.00740    0.06911
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.50740    8.49010   0.01730    0.20377
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.46970    9.46390   0.00580    0.06129
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.52020    9.51360   0.00660    0.06937
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.23660   11.22970   0.00690    0.06144
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.61260   10.59100   0.02160    0.20395
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.69740   10.68990   0.00750    0.07016
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.80830    9.80230   0.00600    0.06121
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.19210    9.17340   0.01870    0.20385
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.01440    9.00760   0.00680    0.07549
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.54600    9.53930   0.00670    0.07024
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.43140   12.40050   0.03090    0.24918
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.79810   11.78660   0.01150    0.09757
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.16720   11.15570   0.01150    0.10309
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.05480    7.03730   0.01750    0.24867
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.69880    8.69030   0.00850    0.09781
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.35130    9.34160   0.00970    0.10384
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.68650   10.65990   0.02660    0.24953
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.18470   11.17310   0.01160    0.10382
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.42000    9.41080   0.00920    0.09776
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.00070    8.97840   0.02230    0.24837
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.55100    9.54110   0.00990    0.10376
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.86250   11.84230   0.02020    0.17057
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.50000   12.49260   0.00740    0.05924
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.40520   11.39810   0.00710    0.06229
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.32300    9.30710   0.01590    0.17084
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.85500    9.84920   0.00580    0.05889
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.85180    9.84570   0.00610    0.06196
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.78200   11.77490   0.00710    0.06030
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.58370   10.56570   0.01800    0.17036
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.86690   10.86020   0.00670    0.06169
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.86350    9.84670   0.01680    0.17062
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.48600    9.46980   0.01620    0.17107
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.08910   10.08310   0.00600    0.05951
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.59960    9.59360   0.00600    0.06254
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.82000   18.75000   0.07000    0.37333
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.69000   17.64000   0.05000    0.28345
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.20430   13.17370   0.03060    0.23228
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.36160   10.37200  -0.01040   -0.10027
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.29260   11.31820  -0.02560   -0.22618
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.14540   12.18700  -0.04160   -0.34135
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.80470   10.82830  -0.02360   -0.21795
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.08200    9.09120  -0.00920   -0.10120
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.56480    9.58650  -0.02170   -0.22636
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.44780    9.48020  -0.03240   -0.34176
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.51050    9.53130  -0.02080   -0.21823
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.21640    9.22570  -0.00930   -0.10081
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.36780    9.38910  -0.02130   -0.22686
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.27860   11.31720  -0.03860   -0.34107
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.45370    9.47430  -0.02060   -0.21743
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            41.12790   40.92780   0.20010    0.48891
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        12.48000   12.30000   0.18000    1.46341
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        28.13000   28.98000  -0.85000   -2.93306
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.75980   11.75900   0.00080    0.00680
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.69150    1.69140   0.00010    0.00591
國泰大中華基金                                                     18.10000   18.40000  -0.30000   -1.63043
國泰小龍基金-美元I                                                  0.44160    0.45170  -0.01010   -2.23600
國泰小龍基金-新台幣                                                13.93000   14.25000  -0.32000   -2.24561
國泰中小成長基金-美元I                                              1.23570    1.25750  -0.02180   -1.73360
國泰中小成長基金-新台幣                                            38.98000   39.67000  -0.69000   -1.73935
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.02340    4.01360   0.00980    0.24417
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.63390    0.63240   0.00150    0.23719
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.67710    0.67540   0.00170    0.25170
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        18.30000   18.21000   0.09000    0.49423
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               40.99360   40.73580   0.25780    0.63286
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.30340    2.30120   0.00220    0.09560
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32770    0.32740   0.00030    0.09163
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.17440   10.14830   0.02610    0.25719
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.26250    8.24130   0.02120    0.25724
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.29510    2.29790  -0.00280   -0.12185
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.32870    0.32910  -0.00040   -0.12154
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.39640   10.38550   0.01090    0.10495
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33820    0.33840  -0.00020   -0.05910
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.48830   10.46870   0.01960    0.18722
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         3.94420    3.94920  -0.00500   -0.12661
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.56400    0.56470  -0.00070   -0.12396
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        17.93000   17.91000   0.02000    0.11167
國泰中港台基金-人民幣                                               2.95170    2.94210   0.00960    0.32630
國泰中港台基金-美元                                                 0.42730    0.42590   0.00140    0.32872
國泰中港台基金-新台幣                                              13.43000   13.35000   0.08000    0.59925
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.90520    9.89340   0.01180    0.11927
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                       9.97650    9.97410   0.00240    0.02406
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.17740   10.15250   0.02490    0.24526
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.18000   26.36000  -0.18000   -0.68285
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.73000   12.61000   0.12000    0.95163
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.41000   31.96000  -0.55000   -1.72090
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.34800    0.34810  -0.00010   -0.02873
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33110    0.33120  -0.00010   -0.03019
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33180    0.33190  -0.00010   -0.03013
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.98290   10.96050   0.02240    0.20437
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.45610   10.43480   0.02130    0.20412
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.48490   10.46350   0.02140    0.20452
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45100   12.45090   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.40910    0.40960  -0.00050   -0.12207
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36370    0.36410  -0.00040   -0.10986
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.43630    0.43670  -0.00040   -0.09160
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           10.93000   10.94000  -0.01000   -0.09141
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.53760    0.53790  -0.00030   -0.05577
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.48290    2.48830  -0.00540   -0.21702
國泰全球高股息基金-美元                                             0.35840    0.35920  -0.00080   -0.22272
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.31000   11.31000   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.52340    0.52430  -0.00090   -0.17166
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.47220    0.47100   0.00120    0.25478
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.00000   13.94000   0.06000    0.43042
國泰全球資源基金-美元                                               0.16120    0.16240  -0.00120   -0.73892
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.16000    5.19000  -0.03000   -0.57803
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.59310    0.59280   0.00030    0.05061
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.70000   18.65000   0.05000    0.26810
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.32000   18.28000   0.04000    0.21882
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.86200    0.86120   0.00080    0.09289
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.47000   21.51000  -0.04000   -0.18596
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.58000   21.64000  -0.06000   -0.27726
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.46150    2.46340  -0.00190   -0.07713
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.35620    0.35650  -0.00030   -0.08415
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.30860    0.30880  -0.00020   -0.06477
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.17180   11.15850   0.01330    0.11919
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.67720    9.66570   0.01150    0.11898
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.51690    0.51710  -0.00020   -0.03868
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38910    0.39040  -0.00130   -0.33299
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.87000   11.89000  -0.02000   -0.16821
國泰科技生化基金                                                   29.93000   30.54000  -0.61000   -1.99738
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.73000   28.77000  -0.04000   -0.13903
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.91000   12.86000   0.05000    0.38880
國泰美國費城半導體基金                                             13.37000   13.61000  -0.24000   -1.76341
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    42.52110   42.23510   0.28600    0.67716
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    18.30710   18.37320  -0.06610   -0.35976
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    21.15150   20.97260   0.17890    0.85302
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   42.67630   42.52620   0.15010    0.35296
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   43.93900   43.79570   0.14330    0.32720
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.88040   43.77720   0.10320    0.23574
國泰紐幣2021保本基金                                               12.73420   12.72720   0.00700    0.05500
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.08820   13.07970   0.00850    0.06499
國泰紐幣保本基金                                                   12.71000   12.70880   0.00120    0.00944
國泰國泰基金-新台幣A                                               21.06000   21.40000  -0.34000   -1.58879
國泰國泰基金-新台幣I                                               21.06000   21.40000  -0.34000   -1.58879
國泰富時中國A50基金                                                20.30000   20.65000  -0.35000   -1.69492
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   44.67900   44.44880   0.23020    0.51790
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.33990    0.33960   0.00030    0.08834
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50370    0.50320   0.00050    0.09936
國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.37020    0.37040  -0.00020   -0.05400
國泰策略高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.24190    0.24200  -0.00010   -0.04132
國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.15620   11.13820   0.01800    0.16161
國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息)                                7.62650    7.61420   0.01230    0.16154
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.45680   42.40920   0.04760    0.11224
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            19.98000   20.38000  -0.40000   -1.96271
國泰新興市場基金-美元                                               0.38120    0.38130  -0.00010   -0.02623
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.02000   11.99000   0.03000    0.25021
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.37760    2.37560   0.00200    0.08419
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.48580    1.48460   0.00120    0.08083
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35370    0.35340   0.00030    0.08489
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22320    0.22300   0.00020    0.08969
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.34230    0.34250  -0.00020   -0.05839
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.79280   10.77650   0.01630    0.15126
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.61770    6.60770   0.01000    0.15134
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       42.72090   42.47780   0.24310    0.57230
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           42.35930   42.17290   0.18640    0.44199
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.03520   41.92410   0.11110    0.26500
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   14.00000   13.78000   0.22000    1.59652
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   32.76000   33.84000  -1.08000   -3.19149
國泰價值卓越基金                                                   13.35000   13.57000  -0.22000   -1.62122
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.19000   23.21000  -0.02000   -0.08617
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.33970    0.33680   0.00290    0.86105
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.18000   10.08000   0.10000    0.99206
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    40.19240   40.07620   0.11620    0.28995
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.89000   21.85000   0.04000    0.18307
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.36000   19.36000   0.00000    0.00000
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  16.77000   16.99000  -0.22000   -1.29488
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.40800    0.40790   0.00010    0.02452
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.40640   12.39300   0.01340    0.10813
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.49520   10.49390   0.00130    0.01239
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.41040   10.40670   0.00370    0.03555
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.67280   10.64540   0.02740    0.25739
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.28060   10.27930   0.00130    0.01265
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.22980   10.22620   0.00360    0.03520
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.42590   10.39890   0.02700    0.25964
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.40380   11.40280   0.00100    0.00877
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.13530   10.11050   0.02480    0.24529
第一金大中華基金                                                   24.73000   24.99000  -0.26000   -1.04042
第一金小型精選基金                                                 30.32000   30.81000  -0.49000   -1.59039
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.40000   12.37000   0.03000    0.24252
第一金中國世紀基金-美元                                             7.67770    7.65800   0.01970    0.25725
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.67810    7.65830   0.01980    0.25854
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.23000    9.19000   0.04000    0.43526
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.23000    9.18000   0.05000    0.54466
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.77360    9.77220   0.00140    0.01433
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.44190    8.42630   0.01560    0.18513
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.23040   11.22890   0.00150    0.01336
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.85980    9.84160   0.01820    0.18493
第一金中概平衡基金                                                 24.95000   25.27000  -0.32000   -1.26632
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.31100   15.31080   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.52400  178.52100   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.30750   15.27250   0.03500    0.22917
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.30760   15.27280   0.03480    0.22786
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.03000   14.96000   0.07000    0.46791
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.04000   14.97000   0.07000    0.46760
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.38680   10.42150  -0.03470   -0.33297
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.38500   10.42060  -0.03560   -0.34163
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.53580    9.52930   0.00650    0.06821
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.53580    9.52940   0.00640    0.06716
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.05050   13.09050  -0.04000   -0.30557
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.06790   13.10800  -0.04010   -0.30592
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.59000   12.60000  -0.01000   -0.07937
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.62000   12.63000  -0.01000   -0.07918
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.75120    9.75260  -0.00140   -0.01436
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.74930    9.75080  -0.00150   -0.01538
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.46320    9.45150   0.01170    0.12379
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.48750    9.47570   0.01180    0.12453
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.54710   10.54890  -0.00180   -0.01706
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.26540   10.25270   0.01270    0.12387
第一金全球大趨勢基金                                               24.60000   24.58000   0.02000    0.08137
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.27940    9.28930  -0.00990   -0.10657
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.45380    6.46070  -0.00690   -0.10680
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.79460    9.80260  -0.00800   -0.08161
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.79570    9.80390  -0.00820   -0.08364
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.41000    9.42000  -0.01000   -0.10616
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.55770   10.56670  -0.00900   -0.08517
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.55980   10.56860  -0.00880   -0.08327
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.57130    8.56840   0.00290    0.03385
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.43980   10.43620   0.00360    0.03450
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.35730    9.35920  -0.00190   -0.02030
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.35550    9.35740  -0.00190   -0.02030
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.74160    7.74310  -0.00150   -0.01937
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.73640    7.73810  -0.00170   -0.02197
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.58390    8.57840   0.00550    0.06411
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.58460    8.57910   0.00550    0.06411
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.51480   11.51720  -0.00240   -0.02084
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.51580   11.51810  -0.00230   -0.01997
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.16250   10.16470  -0.00220   -0.02164
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.16350   10.16560  -0.00210   -0.02066
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.02330   15.01370   0.00960    0.06394
第一金亞洲科技基金                                                 17.26000   17.23000   0.03000    0.17411
第一金亞洲新興市場基金                                             13.01000   12.99000   0.02000    0.15396
第一金店頭市場基金                                                  7.31000    7.38000  -0.07000   -0.94851
第一金創新趨勢基金                                                 20.13000   20.57000  -0.44000   -2.13904
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  40.63700   40.43780   0.19920    0.49261
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            40.42660   40.26800   0.15860    0.39386
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      41.08380   40.83010   0.25370    0.62136
第一金電子基金                                                     30.45000   30.91000  -0.46000   -1.48819
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.86000   18.16000  -0.30000   -1.65198
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.17000   18.90000   0.27000    1.42857
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.70000   19.79000  -0.09000   -0.45478
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.26000    7.24000   0.02000    0.27624
統一大中華中小基金(美元)                                            6.61000    6.58000   0.03000    0.45593
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.99000    9.92000   0.07000    0.70565
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.73000    9.77000  -0.04000   -0.40942
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.00000    9.02000  -0.02000   -0.22173
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金-A類型                                               30.99000   31.66000  -0.67000   -2.11623
統一大滿貫基金-I類型                                               30.99000   31.66000  -0.67000   -2.11623
統一大龍印基金                                                     14.05000   14.04000   0.01000    0.07123
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.59000    8.60000  -0.01000   -0.11628
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.83000    7.83000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.09000    9.07000   0.02000    0.22051
統一中小基金                                                       21.87000   22.23000  -0.36000   -1.61943
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.93270    9.94360  -0.01090   -0.10962
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.17530    9.16590   0.00940    0.10255
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               9.02220    8.99740   0.02480    0.27564
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.32010   12.33360  -0.01350   -0.10946
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.33110   11.31950   0.01160    0.10248
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.10550   11.07500   0.03050    0.27540
統一台灣動力基金                                                   16.15000   16.34000  -0.19000   -1.16279
統一全天候基金-A類型                                              100.32000  102.25000  -1.93000   -1.88753
統一全天候基金-I類型                                              100.78000  102.71000  -1.93000   -1.87908
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             7.98340    8.00020  -0.01680   -0.20999
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.65120    7.65120   0.00000    0.00000
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.80070    7.78340   0.01730    0.22227
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.54240    8.56050  -0.01810   -0.21144
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.19440    8.19440   0.00000    0.00000
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.34760    8.32900   0.01860    0.22332
統一全球債券組合基金                                               12.24150   12.22730   0.01420    0.11613
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.93000   14.98000  -0.05000   -0.33378
統一全球新科技基金(美元)                                           13.99000   14.01000  -0.02000   -0.14276
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.70000   13.70000   0.00000    0.00000
統一亞太基金                                                       23.96000   23.94000   0.02000    0.08354
統一亞洲大金磚基金                                                 12.07000   12.05000   0.02000    0.16598
統一奔騰基金                                                       53.18000   54.20000  -1.02000   -1.88192
統一強棒貨幣市場基金                                               16.72040   16.72020   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                               10.20000   10.24000  -0.04000   -0.39063
統一強漢基金(美元)                                                  9.15000    9.17000  -0.02000   -0.21810
統一強漢基金(新台幣)                                               24.60000   24.58000   0.02000    0.08137
統一統信基金                                                       27.18000   27.69000  -0.51000   -1.84182
統一黑馬基金                                                       54.12000   55.07000  -0.95000   -1.72508
統一新亞洲科技能源基金                                             15.61000   15.58000   0.03000    0.19255
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.05090    8.03160   0.01930    0.24030
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.62190   10.59650   0.02540    0.23970
統一經建基金                                                       42.53000   43.32000  -0.79000   -1.82364
統一龍馬基金                                                       60.02000   61.44000  -1.42000   -2.31120
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     17.12000   17.56000  -0.44000   -2.50569
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              41.69000   42.76000  -1.07000   -2.50234
野村中國機會基金                                                   13.37000   13.34000   0.03000    0.22489
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.15630   10.15350   0.00280    0.02758
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.14090   10.13810   0.00280    0.02762
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.33800   10.31200   0.02600    0.25213
野村巴西基金                                                        6.26000    6.26000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.06000   11.09000  -0.03000   -0.27051
野村台灣高股息基金                                                 23.64000   23.74000  -0.10000   -0.42123
野村台灣運籌基金                                                   33.19000   33.79000  -0.60000   -1.77567
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.78690    9.78750  -0.00060   -0.00613
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.70900    9.70770   0.00130    0.01339
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.78940    9.78560   0.00380    0.03883
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.31310   10.31360  -0.00050   -0.00485
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.13080   10.12960   0.00120    0.01185
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.96820    9.96430   0.00390    0.03914
野村平衡基金                                                       18.33000   18.64000  -0.31000   -1.66309
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.14000   10.18000  -0.04000   -0.39293
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.67000   14.67000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.96000   12.01000  -0.05000   -0.41632
野村全球生技醫療基金                                               16.66000   16.49000   0.17000    1.03093
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.20670   10.20130   0.00540    0.05293
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.17580   10.17130   0.00450    0.04424
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.18620   10.16960   0.01660    0.16323
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.47280   10.46720   0.00560    0.05350
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.40600   10.40140   0.00460    0.04422
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.41900   10.40220   0.01680    0.16150
野村全球品牌基金                                                   28.79000   28.68000   0.11000    0.38354
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.75000   12.76000  -0.01000   -0.07837
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.51000   10.56000  -0.05000   -0.47348
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.32000   19.35000  -0.03000   -0.15504
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.83000   11.88000  -0.05000   -0.42088
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.76500   10.76420   0.00080    0.00743
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.79180   10.78910   0.00270    0.02503
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.63300   10.62320   0.00980    0.09225
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.72970    8.74350  -0.01380   -0.15783
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.54110    8.55610  -0.01500   -0.17531
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.19150    8.19610  -0.00460   -0.05612
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.97870   10.99600  -0.01730   -0.15733
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.46670   10.48500  -0.01830   -0.17454
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.12580   10.13170  -0.00590   -0.05823
野村成長基金                                                       28.05000   28.59000  -0.54000   -1.88877
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.20020    8.19660   0.00360    0.04392
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.21390    8.21090   0.00300    0.03654
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.52120    8.50250   0.01870    0.21994
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.28260    9.27860   0.00400    0.04311
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.16020    9.15690   0.00330    0.03604
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.49240    9.47160   0.02080    0.21960
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.71000    8.69000   0.02000    0.23015
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.61000   12.58000   0.03000    0.23847
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.46710    9.46970  -0.00260   -0.02746
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.55140    9.55620  -0.00480   -0.05023
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.75500    9.74670   0.00830    0.08516
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.47740   10.47840  -0.00100   -0.00954
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.43500   10.44020  -0.00520   -0.04981
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.65960   10.65050   0.00910    0.08544
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.56480    8.55630   0.00850    0.09934
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.12680    9.12440   0.00240    0.02630
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.99480    8.99330   0.00150    0.01668
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.71140   13.69780   0.01360    0.09929
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.76670   12.76300   0.00370    0.02899
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.34190   10.34020   0.00170    0.01644
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.37240   10.36580   0.00660    0.06367
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.35280   10.34610   0.00670    0.06476
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.36780   10.35840   0.00940    0.09075
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.56090   10.55360   0.00730    0.06917
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.52370   10.51690   0.00680    0.06466
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.47050   10.46100   0.00950    0.09081
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.43770   10.43060   0.00710    0.06807
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.39190   10.38470   0.00720    0.06933
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.65800   10.62700   0.03100    0.29171
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.18070   10.17640   0.00430    0.04225
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.90410    9.91080  -0.00670   -0.06760
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.53710    9.54360  -0.00650   -0.06811
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.07790    9.07420   0.00370    0.04077
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.41310   11.40850   0.00460    0.04032
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.14700   10.13330   0.01370    0.13520
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.17720   11.17460   0.00260    0.02327
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.62210   10.62040   0.00170    0.01601
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.47720   10.46290   0.01430    0.13667
野村泰國基金                                                       41.88000   41.36000   0.52000    1.25725
野村高科技基金                                                      8.99000    9.22000  -0.23000   -2.49458
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.41040   10.39280   0.01760    0.16935
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.00090   10.00400  -0.00310   -0.03099
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.54100   10.55690  -0.01590   -0.15061
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.41820    9.41870  -0.00050   -0.00531
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.50340    9.48750   0.01590    0.16759
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.75850    9.77880  -0.02030   -0.20759
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.86770   11.87210  -0.00440   -0.03706
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.71170   13.74200  -0.03030   -0.22049
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.80670   10.80720  -0.00050   -0.00463
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.91250   10.89430   0.01820    0.16706
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.38150   11.40520  -0.02370   -0.20780
野村貨幣市場基金                                                   16.32670   16.32640   0.00030    0.00184
野村新馬基金                                                       14.94000   14.93000   0.01000    0.06698
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.28500   10.28780  -0.00280   -0.02722
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.12240   10.11090   0.01150    0.11374
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.38910   10.35450   0.03460    0.33415
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.19010   10.18750   0.00260    0.02552
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.13900   10.13550   0.00350    0.03453
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.16570   10.15770   0.00800    0.07876
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.49380   10.49070   0.00310    0.02955
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.40480   10.40120   0.00360    0.03461
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.49170   10.48330   0.00840    0.08013
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.87010    9.85570   0.01440    0.14611
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.87750    9.86300   0.01450    0.14701
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.83620    9.81360   0.02260    0.23029
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.31840   10.30260   0.01580    0.15336
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.28030   10.26520   0.01510    0.14710
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.24090   10.21730   0.02360    0.23098
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.46810   10.44650   0.02160    0.20677
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.94170    7.92530   0.01640    0.20693
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.17660   12.15140   0.02520    0.20738
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.58000    8.44000   0.14000    1.65877
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.10710   10.10060   0.00650    0.06435
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.23640   10.23190   0.00450    0.04398
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.08120   10.07440   0.00680    0.06750
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.30450   10.27460   0.02990    0.29101
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.14610   10.14150   0.00460    0.04536
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.10730   10.10080   0.00650    0.06435
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.23650   10.23200   0.00450    0.04398
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.08170   10.07450   0.00720    0.07147
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.30730   10.27740   0.02990    0.29093
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.14630   10.14170   0.00460    0.04536
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.14570   10.14010   0.00560    0.05523
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.27620   10.27320   0.00300    0.02920
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.11960   10.11370   0.00590    0.05834
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.34270   10.31370   0.02900    0.28118
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.18760   10.18410   0.00350    0.03437
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.14570   10.14010   0.00560    0.05523
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.27590   10.27290   0.00300    0.02920
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.11940   10.11350   0.00590    0.05834
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.34790   10.31900   0.02890    0.28007
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.18750   10.18400   0.00350    0.03437
野村精選貨幣市場基金                                               12.10810   12.10800   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.78000   11.73000   0.05000    0.42626
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.03000   10.96000   0.07000    0.63869
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.48000   10.39000   0.09000    0.86622
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.77000    7.77000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.09000   11.09000   0.00000    0.00000
野村積極成長基金                                                   11.87000   12.11000  -0.24000   -1.98183
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.00000    9.22000  -0.22000   -2.38612
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    32.68000   33.50000  -0.82000   -2.44776
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.61220   10.60920   0.00300    0.02828
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.53600    8.53930  -0.00330   -0.03864
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.87260    7.87530  -0.00270   -0.03428
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.75280    7.75070   0.00210    0.02709
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.13390   12.13790  -0.00400   -0.03295
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.86620   10.86980  -0.00360   -0.03312
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.73970   10.73680   0.00290    0.02701
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.38000   11.35000   0.03000    0.26432
野村環球基金-人民幣計價                                            16.92000   16.91000   0.01000    0.05914
野村環球基金-美元計價                                              13.20000   13.19000   0.01000    0.07582
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    18.89000   18.84000   0.05000    0.26539
野村鴻利基金                                                       21.94000   22.32000  -0.38000   -1.70251
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.89520   16.89510   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       17.95000   18.26000  -0.31000   -1.69770
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.52000    9.55000  -0.03000   -0.31414
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.04000   13.98000   0.06000    0.42918
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.19000   10.16000   0.03000    0.29528
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.15000   15.10000   0.05000    0.33113
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.53750   10.51680   0.02070    0.19683
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.80480   13.77770   0.02710    0.19669
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.57540   10.57050   0.00490    0.04636
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.43450   10.42640   0.00810    0.07769
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.39710   10.39390   0.00320    0.03079
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.22870   10.22240   0.00630    0.06163
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.07170   10.06250   0.00920    0.09143
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.16850   10.16120   0.00730    0.07184
凱基台商天下基金                                                   12.62000   12.58000   0.04000    0.31797
凱基台灣精五門基金                                                 19.49000   19.83000  -0.34000   -1.71457
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       42.35320   42.18630   0.16690    0.39563
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   43.99800   43.88580   0.11220    0.25566
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.53980   42.48150   0.05830    0.13724
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.39820   10.41910  -0.02090   -0.20059
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   42.59780   42.38010   0.21770    0.51368
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         43.43690   43.16910   0.26780    0.62035
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             42.96310   42.69040   0.27270    0.63879
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.05000   12.11000  -0.06000   -0.49546
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       10.79010   10.84890  -0.05880   -0.54199
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     10.88000   10.91000  -0.03000   -0.27498
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.58660   11.58640   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       26.07000   26.53000  -0.46000   -1.73389
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.71000   22.68000   0.03000    0.13228
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.50600   21.52560  -0.01960   -0.09105
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.78000   16.64000   0.14000    0.84135
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.66670   15.57180   0.09490    0.60944
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.43000    7.42000   0.01000    0.13477
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.33000   11.34000  -0.01000   -0.08818
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.93920   10.94800  -0.00880   -0.08038
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.65600   11.60160   0.05440    0.46890
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.22000   12.14000   0.08000    0.65898
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.79000   12.75000   0.04000    0.31373
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.24030   12.23790   0.00240    0.01961
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                        9.90160    9.93000  -0.02840   -0.28600
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.59220    9.61990  -0.02770   -0.28794
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                        9.83300    9.83950  -0.00650   -0.06606
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                        9.90150    9.93000  -0.02850   -0.28701
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.59220    9.61990  -0.02770   -0.28794
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                        9.83300    9.83950  -0.00650   -0.06606
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.08000   13.03000   0.05000    0.38373
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         33.25000   33.58000  -0.33000   -0.98273
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.74000   31.85000  -0.11000   -0.34537
富邦上証180基金                                                    29.92000   30.32000  -0.40000   -1.31926
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18290    0.18280   0.00010    0.05470
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.77000    5.75000   0.02000    0.34783
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.77000    6.67000   0.10000    1.49925
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   39.59000   40.77000  -1.18000   -2.89429
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.71560   11.70910   0.00650    0.05551
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.80760   10.80080   0.00680    0.06296
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.55280   10.52360   0.02920    0.27747
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.98030    9.97480   0.00550    0.05514
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.12960    9.12390   0.00570    0.06247
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.92310    8.89830   0.02480    0.27870
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.70350   20.68730   0.01620    0.07831
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.59890   11.59800   0.00090    0.00776
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.75130   10.72700   0.02430    0.22653
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.67020   13.65690   0.01330    0.09739
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.99820    1.99680   0.00140    0.07011
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.45610    9.44700   0.00910    0.09633
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43180    1.43080   0.00100    0.06989
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.21360   12.20830   0.00530    0.04341
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.77800    1.77740   0.00060    0.03376
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.27490   10.27040   0.00450    0.04382
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.51620    1.51570   0.00050    0.03299
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.67630   10.66160   0.01470    0.13788
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.62510   10.61450   0.01060    0.09986
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.61000   15.55000   0.06000    0.38585
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.13000   18.29000  -0.16000   -0.87479
富邦日本東証基金                                                   19.83000   19.91000  -0.08000   -0.40181
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.59000   44.66000  -0.07000   -0.15674
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    44.78000   45.41000  -0.63000   -1.38736
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    48.77000   49.66000  -0.89000   -1.79219
富邦台灣心基金                                                     20.03000   20.46000  -0.43000   -2.10166
富邦台灣釆吉50基金                                                 43.66000   44.45000  -0.79000   -1.77728
富邦台灣科技指數基金                                               49.47000   50.82000  -1.35000   -2.65643
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   45.10820   45.04620   0.06200    0.13764
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.25770   42.22140   0.03630    0.08598
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.30970    0.31080  -0.00110   -0.35393
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.58320    2.58070   0.00250    0.09687
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35040    0.35020   0.00020    0.05711
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.93330   10.91400   0.01930    0.17684
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.21390    2.21180   0.00210    0.09495
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33140    0.33120   0.00020    0.06039
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.30710    9.29080   0.01630    0.17544
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             25.04000   24.94000   0.10000    0.40096
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.81000   13.87000  -0.06000   -0.43259
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 31.75000   31.45000   0.30000    0.95390
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.69610   15.69590   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.73000   18.10000  -0.37000   -2.04420
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.04850   40.96300   0.08550    0.20872
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   41.73720   41.58490   0.15230    0.36624
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.26650   41.26100   0.00550    0.01333
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   43.31480   43.18720   0.12760    0.29546
富邦長紅基金                                                       55.95000   57.15000  -1.20000   -2.09974
富邦科技基金                                                       22.08000   22.54000  -0.46000   -2.04082
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.78620   41.73530   0.05090    0.12196
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        42.86360   42.66680   0.19680    0.46125
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.36850   39.23920   0.12930    0.32952
富邦恒生國企ETF基金                                                20.04000   20.34000  -0.30000   -1.47493
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.30000   14.11000   0.19000    1.34656
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.31000   26.03000  -0.72000   -2.76604
富邦高成長基金                                                     21.59000   22.07000  -0.48000   -2.17490
富邦基金A類型                                                      12.36000   12.61000  -0.25000   -1.98255
富邦基金I類型                                                      12.36000   12.61000  -0.25000   -1.98255
富邦深証100基金                                                     9.71000    9.99000  -0.28000   -2.80280
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.66000   20.65000   0.01000    0.04843
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42630    0.42610   0.00020    0.04694
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.40080   12.41490  -0.01410   -0.11357
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.29170    9.30220  -0.01050   -0.11288
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30400    0.30390   0.00010    0.03291
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.51970    8.52940  -0.00970   -0.11372
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.94980    9.93950   0.01030    0.10363
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.74220   10.70720   0.03500    0.32688
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.34110    9.33140   0.00970    0.10395
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.08020   10.04740   0.03280    0.32645
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.99000   18.16000  -0.17000   -0.93612
富邦精準基金                                                       41.15000   42.11000  -0.96000   -2.27974
富邦精銳中小基金                                                   10.42000   10.63000  -0.21000   -1.97554
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       16.07000   16.45000  -0.38000   -2.31003
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.32000   20.61000  -0.29000   -1.40708
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.58000    7.46000   0.12000    1.60858
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              14.23000   14.70000  -0.47000   -3.19728
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.97000   19.93000   0.04000    0.20070
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.48420   10.48080   0.00340    0.03244
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.12250   10.12560  -0.00310   -0.03062
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.53310   10.50520   0.02790    0.26558
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.02020   10.01700   0.00320    0.03195
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.62940    9.63240  -0.00300   -0.03114
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.00570    9.97920   0.02650    0.26555
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富達台灣成長基金                                                   29.46000   29.87000  -0.41000   -1.37261
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.84480    9.85600  -0.01120   -0.11364
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.83440    9.84620  -0.01180   -0.11984
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.68550    9.69900  -0.01350   -0.13919
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.08180   10.09330  -0.01150   -0.11394
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.08300   10.09510  -0.01210   -0.11986
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.93440    9.94800  -0.01360   -0.13671
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.57690    8.56820   0.00870    0.10154
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.26710    9.25830   0.00880    0.09505
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.84680    8.83910   0.00770    0.08711
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.22020   10.20990   0.01030    0.10088
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.30810   10.29830   0.00980    0.09516
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.86140    9.85310   0.00830    0.08424
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.00180    9.99210   0.00970    0.09708
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.57850    8.56940   0.00910    0.10619
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.84000    9.83020   0.00980    0.09969
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.14650    9.13850   0.00800    0.08754
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.25690   11.24500   0.01190    0.10582
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.09490   11.08380   0.01110    0.10015
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.42400   10.41440   0.00960    0.09218
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.33210    9.32330   0.00880    0.09439
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.30000   15.29000   0.01000    0.06540
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.79880    8.78780   0.01100    0.12517
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.68570    9.67410   0.01160    0.11991
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.20920    9.19940   0.00980    0.10653
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.52070   10.50750   0.01320    0.12562
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.57470   10.56210   0.01260    0.11929
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.11150   10.10050   0.01100    0.10891
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.34610    9.33540   0.01070    0.11462
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.81000    8.81000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.37000    9.36000   0.01000    0.10684
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.42000    8.39000   0.03000    0.35757
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.31000    7.30000   0.01000    0.13699
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.30000    8.29000   0.01000    0.12063
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.29000    8.27000   0.02000    0.24184
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.23170   10.23770  -0.00600   -0.05861
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.57400    9.57990  -0.00590   -0.06159
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.16340    9.16050   0.00290    0.03166
富蘭克林華美中華基金                                               10.79000   10.74000   0.05000    0.46555
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.70000   21.01000  -0.31000   -1.47549
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.93000   21.09000  -0.16000   -0.75865
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.97000   10.04000  -0.07000   -0.69721
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.89000    9.94000  -0.05000   -0.50302
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.92150    7.90500   0.01650    0.20873
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.93220    8.92750   0.00470    0.05265
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.84920    9.84400   0.00520    0.05282
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.47420    9.45440   0.01980    0.20943
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.40400   11.40790  -0.00390   -0.03419
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.62410    8.62710  -0.00300   -0.03477
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.82550    8.82860  -0.00310   -0.03511
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.91570    9.91920  -0.00350   -0.03529
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.98820   13.99070  -0.00250   -0.01787
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.18080   10.18250  -0.00170   -0.01670
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.43150   10.43470  -0.00320   -0.03067
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.58380    7.58610  -0.00230   -0.03032
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.93650    8.93920  -0.00270   -0.03020
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.92480    9.92780  -0.00300   -0.03022
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.14930   11.13370   0.01560    0.14012
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.57130    7.56070   0.01060    0.14020
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.93940    8.92680   0.01260    0.14115
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.09310   10.07900   0.01410    0.13989
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.72220   10.72750  -0.00530   -0.04941
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.62400    7.62780  -0.00380   -0.04982
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.14460    8.13440   0.01020    0.12539
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.13480    9.13290   0.00190    0.02080
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.14550   10.14340   0.00210    0.02070
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.89130   12.87520   0.01610    0.12505
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.82000    7.78000   0.04000    0.51414
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.21000    8.15000   0.06000    0.73620
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.79000    8.80000  -0.01000   -0.11364
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.65000   10.67000  -0.02000   -0.18744
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.12000    8.14000  -0.02000   -0.24570
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.65000   11.67000  -0.02000   -0.17138
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.72000    8.72000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.38000    8.37000   0.01000    0.11947
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.09590   13.05970   0.03620    0.27719
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.94000   10.91000   0.03000    0.27498
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.43000   10.40000   0.03000    0.28846
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.43000   10.40000   0.03000    0.28846
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.57000    9.60000  -0.03000   -0.31250
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.29000    9.31000  -0.02000   -0.21482
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                             36.20000   36.76000  -0.56000   -1.52339
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.34360   10.34340   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.68000    8.72000  -0.04000   -0.45872
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.31000    9.36000  -0.05000   -0.53419
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.08000    9.10000  -0.02000   -0.21978
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.14000   14.13000   0.01000    0.07077
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.04000   13.03000   0.01000    0.07675
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.47000   15.42000   0.05000    0.32425
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.71670    9.73130  -0.01460   -0.15003
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.71670    9.73130  -0.01460   -0.15003
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.60450    9.61700  -0.01250   -0.12998
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.60450    9.61700  -0.01250   -0.12998
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.65630    9.67090  -0.01460   -0.15097
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.65630    9.67090  -0.01460   -0.15097
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.65630    9.67090  -0.01460   -0.15097
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.87200    9.86500   0.00700    0.07096
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.87200    9.86500   0.00700    0.07096
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.87200    9.86500   0.00700    0.07096
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.88670    6.92310  -0.03640   -0.52578
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.57510   10.52310   0.05200    0.49415
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.42200    9.42240  -0.00040   -0.00425
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.29360   11.29390  -0.00030   -0.00266
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.74830    6.74090   0.00740    0.10978
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.83690    8.83750  -0.00060   -0.00679
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.34830   10.34890  -0.00060   -0.00580
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.81740   10.80540   0.01200    0.11106
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    67.54000   67.35000   0.19000    0.28211
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    67.54000   67.40000   0.14000    0.20772
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                61.95890   61.90300   0.05590    0.09030
復華1至5年期高收益債券基金                                         21.01000   21.00000   0.01000    0.04762
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              63.25470   63.04250   0.21220    0.33660
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 63.60770   63.44110   0.16660    0.26261
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.83890   11.83830   0.00060    0.00507
復華人生目標基金                                                   36.83210   37.14180  -0.30970   -0.83383
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
復華大中華中小策略基金                                              8.37000    8.30000   0.07000    0.84337
復華中小精選基金                                                   62.32000   63.09000  -0.77000   -1.22048
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.43880   52.46030  -0.02150   -0.04098
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.65290   62.56730   0.08560    0.13681
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.42000    8.42000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.40000   11.39000   0.01000    0.08780
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
復華台灣智能基金                                                   11.21000   11.33000  -0.12000   -1.05914
復華全方位基金                                                     27.45000   27.87000  -0.42000   -1.50700
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.22000   12.27000  -0.05000   -0.40750
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.60000   19.64000  -0.04000   -0.20367
復華全球平衡基金-美元                                               8.91000    8.90000   0.01000    0.11236
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.39000   19.33000   0.06000    0.31040
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.58000   13.77000  -0.19000   -1.37981
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.34000   13.49000  -0.15000   -1.11193
復華全球原物料基金                                                  8.32000    8.36000  -0.04000   -0.47847
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.55000   12.60000  -0.05000   -0.39683
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.01290   11.99570   0.01720    0.14338
復華全球債券基金                                                   14.36290   14.31380   0.04910    0.34303
復華全球債券組合基金                                               15.05000   15.02000   0.03000    0.19973
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.77000   14.72000   0.05000    0.33967
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.23000   10.19000   0.04000    0.39254
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                               13.48410   13.48390   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.24000   11.23000   0.01000    0.08905
復華亞太成長基金                                                   11.73000   11.83000  -0.10000   -0.84531
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.57000    8.59000  -0.02000   -0.23283
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
復華東協世紀基金                                                   11.81000   11.81000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金A                                            14.00000   13.93000   0.07000    0.50251
復華南非幣長期收益基金B                                             8.10000    8.06000   0.04000    0.49628
復華南非幣短期收益基金A                                            14.41000   14.40000   0.01000    0.06944
復華南非幣短期收益基金B                                             9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      65.28420   64.89490   0.38930    0.59989
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.83000   21.93000  -0.10000   -0.45600
復華美國新星基金-美元                                              12.18000   12.22000  -0.04000   -0.32733
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.60000   12.61000  -0.01000   -0.07930
復華恒生基金                                                       21.08000   21.36000  -0.28000   -1.31086
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.57000    8.45000   0.12000    1.42012
復華恒生單日正向二倍基金                                           29.33000   30.15000  -0.82000   -2.71973
復華神盾基金                                                       24.32310   24.51520  -0.19210   -0.78360
復華高成長基金                                                     64.61000   66.03000  -1.42000   -2.15054
復華高益策略組合基金                                               13.41000   13.37000   0.04000    0.29918
復華貨幣市場基金                                                   14.44700   14.44680   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.61000   18.61000   0.00000    0.00000
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.35000   48.41000  -0.06000   -0.12394
復華復華基金                                                       20.16000   20.59000  -0.43000   -2.08839
復華華人世紀基金                                                   15.88000   15.89000  -0.01000   -0.06293
復華傳家二號基金                                                   28.66720   28.72640  -0.05920   -0.20608
復華傳家基金                                                       21.28950   21.33130  -0.04180   -0.19596
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.61000   15.59000   0.02000    0.12829
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.48000   11.47000   0.01000    0.08718
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.25000   14.21000   0.04000    0.28149
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.44000    9.42000   0.02000    0.21231
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
復華新興人民幣債券基金A                                            12.17000   12.17000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
復華新興市場10年期以上債券基金                                     20.98000   20.95000   0.03000    0.14320
復華新興市場企業債券ETF基金                                        67.46000   67.34000   0.12000    0.17820
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.39000    5.38000   0.01000    0.18587
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.06000   12.04000   0.02000    0.16611
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.88000   11.87000   0.01000    0.08425
復華新興市場短期收益基金                                           11.23000   11.22000   0.01000    0.08913
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.05000    9.02000   0.03000    0.33259
復華滬深300 A股基金                                                22.30000   22.67000  -0.37000   -1.63211
復華數位經濟基金                                                   43.42000   44.07000  -0.65000   -1.47493
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.83690    9.82860   0.00830    0.08445
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.65310    9.64330   0.00980    0.10162
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.36750   10.35890   0.00860    0.08302
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.04050   10.03030   0.01020    0.10169
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.99470    9.98620   0.00850    0.08512
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.75610   10.72330   0.03280    0.30588
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.80450    9.79920   0.00530    0.05409
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.57200   10.54280   0.02920    0.27697
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.15320   10.14770   0.00550    0.05420
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.93440   10.90420   0.03020    0.27696
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.49260   10.46540   0.02720    0.25990
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.44520   10.43430   0.01090    0.10446
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.69100   10.65620   0.03480    0.32657
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.38300   10.35350   0.02950    0.28493
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.48770   11.41760   0.07010    0.61396
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.33420   10.32080   0.01340    0.12983
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.56000   10.53010   0.02990    0.28395
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.80500   11.73290   0.07210    0.61451
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.47240   10.45870   0.01370    0.13099
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.75660   10.71870   0.03790    0.35359
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.97360    9.97650  -0.00290   -0.02907
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                              9.97690    9.99010  -0.01320   -0.13213
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.02300   10.01400   0.00900    0.08987
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.25330   10.23110   0.02220    0.21699
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.42790   10.37010   0.05780    0.55737
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.26070   10.25480   0.00590    0.05753
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.25170   10.22950   0.02220    0.21702
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.42700   10.36930   0.05770    0.55645
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.25740   10.25140   0.00600    0.05853
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.09480   10.07570   0.01910    0.18956
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.07780   10.07510   0.00270    0.02680
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.09330   10.07420   0.01910    0.18959
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.07880   10.07600   0.00280    0.02779
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.56880   10.54290   0.02590    0.24566
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.57410   10.56400   0.01010    0.09561
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.81060   10.77640   0.03420    0.31736
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                            9.95730    9.96620  -0.00890   -0.08930
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                              9.95960    9.98010  -0.02050   -0.20541
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.00560   10.00400   0.00160    0.01599
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.20520    9.20090   0.00430    0.04673
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.20950    8.20710   0.00240    0.02924
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.36430    8.34330   0.02100    0.25170
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.90120   11.89560   0.00560    0.04708
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.64760   10.64450   0.00310    0.02912
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.97450   10.94690   0.02760    0.25213
景順主流基金                                                       15.95000   16.38000  -0.43000   -2.62515
景順台灣科技基金                                                   27.57000   28.31000  -0.74000   -2.61392
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.93000    8.92000   0.01000    0.11211
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.28000   11.27000   0.01000    0.08873
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
景順全球科技基金                                                   23.22000   23.30000  -0.08000   -0.34335
景順全球康健基金                                                   19.29000   19.13000   0.16000    0.83638
景順貨幣市場基金                                                   15.98280   15.98270   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       29.99000   30.68000  -0.69000   -2.24902
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.31000   14.38000  -0.07000   -0.48679
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.67000   13.71000  -0.04000   -0.29176
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.19000   11.15000   0.04000    0.35874
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.23000   11.22000   0.01000    0.08913
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.67000   11.63000   0.04000    0.34394
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.15000   10.19000  -0.04000   -0.39254
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.60510    8.60560  -0.00050   -0.00581
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.99540    7.99620  -0.00080   -0.01000
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.36800   11.36870  -0.00070   -0.00616
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.53800   10.53900  -0.00100   -0.00949
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.93000    7.97000  -0.04000   -0.50188
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.56000    7.62000  -0.06000   -0.78740
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.34000   11.40000  -0.06000   -0.52632
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.55680    9.55270   0.00410    0.04292
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.96880    9.94230   0.02650    0.26654
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.07810   10.07380   0.00430    0.04268
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.51650   10.48860   0.02790    0.26600
華南永昌永昌基金                                                   18.35000   18.75000  -0.40000   -2.13333
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.78500   14.76230   0.02270    0.15377
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.68000   10.63000   0.05000    0.47037
華南永昌全球精品基金                                               16.67000   16.65000   0.02000    0.12012
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.28000   10.30000  -0.02000   -0.19417
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.88000   12.91000  -0.03000   -0.23238
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.07000   13.06000   0.01000    0.07657
華南永昌物聯網精選基金                                             11.06000   11.25000  -0.19000   -1.68889
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.26700   16.26680   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               23.48530   23.74290  -0.25760   -1.08496
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98020   11.98010   0.00010    0.00083
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.68340   10.68250   0.00090    0.00842
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.77100   10.74590   0.02510    0.23358
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.00560   10.00480   0.00080    0.00800
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                           10.01400    9.99060   0.02340    0.23422
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.52460   10.52360   0.00100    0.00950
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.52550   10.50080   0.02470    0.23522
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.96240    9.96140   0.00100    0.01004
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.93030    9.90700   0.02330    0.23519
華頓中小型基金                                                     18.22000   18.57000  -0.35000   -1.88476
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.24380   11.22450   0.01930    0.17195
華頓台灣基金                                                       21.19000   21.53000  -0.34000   -1.57919
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56050   11.56030   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.59000   17.50000   0.09000    0.51429
華頓全球高收益債券基金A                                            13.89760   13.88610   0.01150    0.08282
華頓全球高收益債券基金B                                             8.19360    8.18690   0.00670    0.08184
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.16000    5.20000  -0.04000   -0.76923
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.63370    2.64060  -0.00690   -0.26130
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.97690   11.98380  -0.00690   -0.05758
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.37990    0.38090  -0.00100   -0.26254
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.74290   11.74760  -0.00470   -0.04001
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         11.74290   11.74760  -0.00470   -0.04001
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.43110   10.44060  -0.00950   -0.09099
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.61650   10.59890   0.01760    0.16605
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.61650   10.59890   0.01760    0.16605
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.38140    9.36580   0.01560    0.16656
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.59740   10.60330  -0.00590   -0.05564
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.59740   10.60330  -0.00590   -0.05564
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.34440    9.35490  -0.01050   -0.11224
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.93000    8.92000   0.01000    0.11211
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.64400    2.64100   0.00300    0.11359
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07620    2.07650  -0.00030   -0.01445
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.16380   12.15150   0.01230    0.10122
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.51050    9.50090   0.00960    0.10104
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38070    0.38030   0.00040    0.10518
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29790    0.29820  -0.00030   -0.10060
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.30000    3.30000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.99000   14.96000   0.03000    0.20053
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.47000    0.47000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   23.15000   23.48000  -0.33000   -1.40545
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.63000   12.64000  -0.01000   -0.07911
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.25000    8.27000  -0.02000   -0.24184
匯豐安富基金                                                       24.91000   25.13000  -0.22000   -0.87545
匯豐成功基金                                                       43.66000   43.94000  -0.28000   -0.63723
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.96000   10.98000  -0.02000   -0.18215
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.38000    2.38000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.39000   11.40000  -0.01000   -0.08772
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.73000   10.75000  -0.02000   -0.18605
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.39000   11.40000  -0.01000   -0.08772
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.45000   10.47000  -0.02000   -0.19102
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.66550    2.66550   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.35150    2.35110   0.00040    0.01701
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.82420   11.81510   0.00910    0.07702
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.94680    7.93750   0.00930    0.11717
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.38520    0.38530  -0.00010   -0.02595
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33270    0.33270   0.00000    0.00000
匯豐金磚動力基金                                                   14.65000   14.66000  -0.01000   -0.06821
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.00610   15.00600   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.04000    5.05000  -0.01000   -0.19802
匯豐新鑽動力基金                                                   10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.48220    5.46190   0.02030    0.37167
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.28610    9.26590   0.02020    0.21800
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 49.92000   50.64000  -0.72000   -1.42180
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 49.92000   50.64000  -0.72000   -1.42180
匯豐龍騰電子基金                                                   33.99000   34.79000  -0.80000   -2.29951
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.53870   12.52780   0.01090    0.08701
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.46000   17.65000  -0.19000   -1.07649
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.73000    8.76000  -0.03000   -0.34247
新光中國成長基金(美元)                                              8.72000    8.75000  -0.03000   -0.34286
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.88000    8.90000  -0.02000   -0.22472
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.03010   11.00940   0.02070    0.18802
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.06830   10.06230   0.00600    0.05963
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.61690   10.60760   0.00930    0.08767
新光台灣富貴基金                                                   22.11000   22.51000  -0.40000   -1.77699
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.26000   21.32000  -0.06000   -0.28143
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.34670   40.36310  -0.01640   -0.04063
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    42.38200   42.20360   0.17840    0.42271
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.74000    9.77000  -0.03000   -0.30706
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.62000    9.65000  -0.03000   -0.31088
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.72000    8.72000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.98000   10.94000   0.04000    0.36563
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.94000   10.89000   0.05000    0.45914
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.51080   10.49450   0.01630    0.15532
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.50110   10.48190   0.01920    0.18317
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.95000    9.93460   0.01540    0.15501
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.92860    9.91040   0.01820    0.18365
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  11.14000   11.13000   0.01000    0.08985
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.90000    8.92000  -0.02000   -0.22422
新光吉星貨幣市場基金                                               15.49560   15.49540   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.39000    8.39000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.63000    8.63000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                              20.91000   20.88000   0.03000    0.14368
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.66000   21.62000   0.04000    0.18501
新光店頭基金                                                       21.25000   21.60000  -0.35000   -1.62037
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.06000   11.05000   0.01000    0.09050
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.71000   10.69000   0.02000    0.18709
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
新光特選內需收益ETF基金                                            20.82000   20.82000   0.00000    0.00000
新光創新科技基金                                                   12.67000   12.84000  -0.17000   -1.32399
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.21860   10.18980   0.02880    0.28264
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.56900   10.55950   0.00950    0.08997
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.04410   10.04290   0.00120    0.01195
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.41180    9.39140   0.02040    0.21722
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.69780    9.68760   0.01020    0.10529
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.21430    9.21310   0.00120    0.01302
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.01000   40.97890   0.03110    0.07589
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       41.92910   41.74550   0.18360    0.43981
新光澳幣八年期保本基金                                             10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
新光澳幣十年期保本基金                                             10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.35000   12.34000   0.01000    0.08104
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.55640   10.54880   0.00760    0.07205
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.49150    9.48370   0.00780    0.08225
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.53330    9.51750   0.01580    0.16601
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.42820   10.41100   0.01720    0.16521
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.39160   10.38330   0.00830    0.07994
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.48760    9.47990   0.00770    0.08122
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.46380    9.45760   0.00620    0.06556
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.35480   10.34810   0.00670    0.06475
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.15000    7.15000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.63990   10.63520   0.00470    0.04419
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.61960    9.61610   0.00350    0.03640
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.49570   10.48940   0.00630    0.06006
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.60340    9.59760   0.00580    0.06043
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.68400    9.68120   0.00280    0.02892
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.59830   10.59520   0.00310    0.02926
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.95920   14.93180   0.02740    0.18350
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.77260    8.75650   0.01610    0.18386
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.66340   41.57290   0.09050    0.21769
群益10年期以上金融債ETF基金                                        40.79350   40.53190   0.26160    0.64542
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     41.38480   41.12620   0.25860    0.62880
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 41.45030   41.20500   0.24530    0.59532
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               42.98640   42.73950   0.24690    0.57769
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  40.84560   40.62870   0.21690    0.53386
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 44.24090   44.02210   0.21880    0.49702
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                45.35930   45.17770   0.18160    0.40197
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  44.14150   43.94750   0.19400    0.44144
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.42060   10.40670   0.01390    0.13357
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  42.71110   42.41030   0.30080    0.70926
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.23870   40.15010   0.08860    0.22067
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.43540   11.43460   0.00080    0.00700
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.30100   10.27550   0.02550    0.24816
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.26030   12.27190  -0.01160   -0.09452
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.08740    9.09400  -0.00660   -0.07258
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.45000   10.42000   0.03000    0.28791
群益大印度基金-人民幣                                              13.68150   13.66870   0.01280    0.09364
群益大印度基金-美元                                                12.75970   12.74500   0.01470    0.11534
群益大印度基金-新臺幣                                              12.37000   12.33000   0.04000    0.32441
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.88930   11.92130  -0.03200   -0.26843
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.37020   11.39830  -0.02810   -0.24653
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.66790   10.69670  -0.02880   -0.26924
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.30740    9.33050  -0.02310   -0.24758
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.54230    9.56800  -0.02570   -0.26860
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.35960    8.38030  -0.02070   -0.24701
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.90750    8.93150  -0.02400   -0.26871
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.06560    8.08560  -0.02000   -0.24735
群益中小型股基金                                                   42.66000   43.08000  -0.42000   -0.97493
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.08070   10.06200   0.01870    0.18585
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.28110    9.26180   0.01930    0.20838
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.89930    8.86120   0.03810    0.42996
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.61780    8.60180   0.01600    0.18601
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.93320    7.91680   0.01640    0.20715
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.60780    7.57520   0.03260    0.43035
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.48540   10.47700   0.00840    0.08018
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.53390   11.52460   0.00930    0.08070
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.14250   11.13350   0.00900    0.08084
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.43210   10.40370   0.02840    0.27298
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.84200    7.83620   0.00580    0.07402
群益中國新機會基金N-美元                                            7.14110    7.13430   0.00680    0.09531
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.80000    7.78000   0.02000    0.25707
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.95470    6.94960   0.00510    0.07339
群益中國新機會基金-美元                                             7.63530    7.62800   0.00730    0.09570
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.45000    7.42000   0.03000    0.40431
群益平衡王基金                                                     18.79470   18.95270  -0.15800   -0.83365
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.38000    6.39000  -0.01000   -0.15649
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.98260   12.01480  -0.03220   -0.26800
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.34220   11.37030  -0.02810   -0.24714
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.99000   11.00000  -0.01000   -0.09091
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.34970   10.37750  -0.02780   -0.26789
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.79570    9.81990  -0.02420   -0.24644
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.25010   10.23780   0.01230    0.12014
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.03670   10.02500   0.01170    0.11671
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.16380    9.15280   0.01100    0.12018
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.14240    9.13170   0.01070    0.11717
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.20000    9.17000   0.03000    0.32715
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.30960   10.29720   0.01240    0.12042
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.35170   10.33950   0.01220    0.11799
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.32540    9.31420   0.01120    0.12025
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.78200    9.77050   0.01150    0.11770
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.97380   10.93630   0.03750    0.34289
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.63870    7.61260   0.02610    0.34285
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.55340   10.55100   0.00240    0.02275
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.38110   10.37900   0.00210    0.02023
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.62930   10.60810   0.02120    0.19985
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.89570    9.89340   0.00230    0.02325
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.82450    9.82250   0.00200    0.02036
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.05960   10.03950   0.02010    0.20021
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.55360   10.55110   0.00250    0.02369
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.38110   10.37900   0.00210    0.02023
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.62920   10.60800   0.02120    0.19985
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.89580    9.89350   0.00230    0.02325
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.82440    9.82240   0.00200    0.02036
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.05960   10.03960   0.02000    0.19921
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.34850    9.30120   0.04730    0.50854
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.11000   11.03000   0.08000    0.72529
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.29690   15.21950   0.07740    0.50856
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.42000   15.31000   0.11000    0.71848
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.64000   11.56000   0.08000    0.69204
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.14200   11.12370   0.01830    0.16451
群益印度中小基金N-美元                                              9.27550    9.25830   0.01720    0.18578
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.96000    8.92000   0.04000    0.44843
群益印度中小基金-人民幣                                            15.08360   15.05890   0.02470    0.16402
群益印度中小基金-美元                                              13.26640   13.24180   0.02460    0.18578
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.68000   15.62000   0.06000    0.38412
群益多利策略組合基金                                               11.77000   11.75000   0.02000    0.17021
群益多重收益組合基金                                               13.95000   13.93000   0.02000    0.14358
群益多重資產組合基金                                               15.44000   15.39000   0.05000    0.32489
群益安家基金                                                       23.50070   23.79060  -0.28990   -1.21855
群益安穩貨幣市場基金                                               16.14480   16.14460   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.81000   21.72000   0.09000    0.41436
群益亞太中小基金                                                   10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.26000   16.23000   0.03000    0.18484
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.36610   10.34120   0.02490    0.24078
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.71890    7.70040   0.01850    0.24025
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.07110   10.04690   0.02420    0.24087
群益店頭市場基金                                                   86.69000   87.57000  -0.88000   -1.00491
群益東方盛世基金                                                    8.56000    8.56000   0.00000    0.00000
群益東協成長基金-人民幣                                            12.57630   12.60070  -0.02440   -0.19364
群益東協成長基金-美元                                              10.94700   10.96590  -0.01890   -0.17235
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.07000   11.06000   0.01000    0.09042
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.46790   11.47910  -0.01120   -0.09757
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.78970   10.80020  -0.01050   -0.09722
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.35450   10.34730   0.00720    0.06958
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.52360    9.53290  -0.00930   -0.09756
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.96350    8.97220  -0.00870   -0.09697
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.60000    8.59410   0.00590    0.06865
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.70690   10.69950   0.00740    0.06916
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.31990    9.32900  -0.00910   -0.09755
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.12280    9.13170  -0.00890   -0.09746
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.60740    9.60080   0.00660    0.06874
群益長安基金                                                       27.79000   28.12000  -0.33000   -1.17354
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.12010   10.14250  -0.02240   -0.22085
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.30930   15.34300  -0.03370   -0.21964
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.11000   15.11000   0.00000    0.00000
群益真善美基金                                                     15.34430   15.33260   0.01170    0.07631
群益馬拉松基金                                                    110.66000  112.38000  -1.72000   -1.53052
群益深証中小板基金                                                 11.23000   11.58000  -0.35000   -3.02245
群益創新科技基金                                                   30.34000   30.80000  -0.46000   -1.49351
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.98930    8.98640   0.00290    0.03227
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.20450    8.20010   0.00440    0.05366
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.74000    8.71000   0.03000    0.34443
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.78940    9.78620   0.00320    0.03270
群益華夏盛世基金-美元                                               9.04650    9.04160   0.00490    0.05419
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.25000   15.21000   0.04000    0.26298
群益奧斯卡基金                                                     26.92000   27.44000  -0.52000   -1.89504
群益新興金鑽基金-美元                                              11.01900   11.01120   0.00780    0.07084
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.60000    8.58000   0.02000    0.23310
群益葛萊美基金                                                     21.54000   21.89000  -0.35000   -1.59890
群益道瓊美國地產ETF基金                                            21.97000   21.85000   0.12000    0.54920
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.27000    8.14000   0.13000    1.59705
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        12.51000   12.93000  -0.42000   -3.24826
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           10.92350   10.93530  -0.01180   -0.10791
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.67950   10.68880  -0.00930   -0.08701
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           10.93020   10.91540   0.01480    0.13559
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.73310   10.74480  -0.01170   -0.10889
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.49350   10.50260  -0.00910   -0.08665
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.73970   10.72510   0.01460    0.13613
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          10.92350   10.93530  -0.01180   -0.10791
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.67960   10.68880  -0.00920   -0.08607
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.73310   10.74480  -0.01170   -0.10889
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.49340   10.50250  -0.00910   -0.08665
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.63040   12.62490   0.00550    0.04356
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.53860   11.52540   0.01320    0.11453
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.73000   10.70000   0.03000    0.28037
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.47110   11.45850   0.01260    0.10996
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.60530    8.60150   0.00380    0.04418
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.90320    8.89300   0.01020    0.11470
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.29000    8.27000   0.02000    0.24184
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.45270    8.44350   0.00920    0.10896
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.85040    9.83910   0.01130    0.11485
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.68000    8.78000  -0.10000   -1.13895
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.48000    9.59000  -0.11000   -1.14703
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
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德信大發基金                                                       28.02000   28.54000  -0.52000   -1.82200
德信中國精選成長基金                                               11.61000   11.61000   0.00000    0.00000
德信台灣主流中小基金                                               17.52000   17.83000  -0.31000   -1.73864
德信萬保貨幣市場基金                                               11.97490   11.97480   0.00010    0.00084
德信數位時代基金                                                   30.08000   30.51000  -0.43000   -1.40937
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.61850   10.60860   0.00990    0.09332
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.52310   10.51360   0.00950    0.09036
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.70490   11.70470   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.20000   14.62000  -0.42000   -2.87278
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.85000   18.03000  -0.18000   -0.99834
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.73970   10.73040   0.00930    0.08667
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.07150   16.05270   0.01880    0.11711
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.40120    8.37420   0.02700    0.32242
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.21400   11.20060   0.01340    0.11964
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.05390   12.04050   0.01340    0.11129
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.10690   14.05870   0.04820    0.34285
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摩根大歐洲基金                                                     17.09000   17.12000  -0.03000   -0.17523
摩根中小基金                                                       20.77000   21.18000  -0.41000   -1.93579
摩根中國A股基金                                                    14.29000   14.24000   0.05000    0.35112
摩根中國A股基金(美元)                                              10.98000   10.96000   0.02000    0.18248
摩根中國亮點基金                                                   12.48000   12.51000  -0.03000   -0.23981
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.27010   11.27350  -0.00340   -0.03016
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.41260   12.42880  -0.01620   -0.13034
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.46000    9.47820  -0.01820   -0.19202
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.04170   13.04580  -0.00410   -0.03143
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.94830   14.96810  -0.01980   -0.13228
摩根台灣金磚基金-累積型                                            18.42000   18.68000  -0.26000   -1.39186
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        18.42000   18.68000  -0.26000   -1.39186
摩根台灣增長基金                                                   46.75000   47.44000  -0.69000   -1.45447
摩根平衡基金                                                       27.12000   27.29000  -0.17000   -0.62294
摩根全球α基金                                                     18.49000   18.55000  -0.06000   -0.32345
摩根全球平衡基金                                                   15.79750   15.75000   0.04750    0.30159
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.48140    9.47390   0.00750    0.07916
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.55850   10.55220   0.00630    0.05970
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.97000    9.96610   0.00390    0.03913
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.55150   11.54220   0.00930    0.08057
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.25970   10.25570   0.00400    0.03900
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.57220   10.55750   0.01470    0.13924
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.93750   13.91810   0.01940    0.13939
摩根亞洲基金                                                       56.96000   56.87000   0.09000    0.15826
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.49410    8.48770   0.00640    0.07540
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.96710    9.96390   0.00320    0.03212
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.81700    8.81570   0.00130    0.01475
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.80130   12.79190   0.00940    0.07348
摩根東方內需機會基金                                               18.03000   18.01000   0.02000    0.11105
摩根東方科技基金                                                   30.89000   30.91000  -0.02000   -0.06470
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.71000   11.69000   0.02000    0.17109
摩根金龍收成基金                                                   21.05000   21.00000   0.05000    0.23810
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12250   15.12230   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.07000   13.97000   0.10000    0.71582
摩根新金磚五國基金                                                 12.31000   12.25000   0.06000    0.48980
摩根新絲路基金                                                      9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
摩根新興35基金                                                     13.24000   13.20000   0.04000    0.30303
摩根新興日本基金                                                   22.84000   22.82000   0.02000    0.08764
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.20150    7.19060   0.01090    0.15159
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.47850    9.46470   0.01380    0.14580
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.30840    9.29670   0.01170    0.12585
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.95060   10.93430   0.01630    0.14907
摩根新興科技基金                                                   48.75000   49.79000  -1.04000   -2.08877
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.58870    8.56160   0.02710    0.31653
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.16250    9.14930   0.01320    0.14427
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.63940    8.62860   0.01080    0.12517
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.15800   10.12590   0.03210    0.31701
摩根龍揚基金                                                       31.44000   31.37000   0.07000    0.22314
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.96000   10.96000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.98000   11.96000   0.02000    0.16722
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.29860    9.29510   0.00350    0.03765
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.44400   11.43960   0.00440    0.03846
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.18000   20.21000  -0.03000   -0.14844
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.60720   12.60710   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                  9.97000   10.16000  -0.19000   -1.87008
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.46470   10.46270   0.00200    0.01912
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.42500   10.40960   0.01540    0.14794
聯邦中國龍基金                                                     23.72000   24.22000  -0.50000   -2.06441
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.46930   12.45250   0.01680    0.13491
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.66150   11.64920   0.01230    0.10559
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.68240   10.65750   0.02490    0.23364
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.35970   10.39890  -0.03920   -0.37696
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.74170    9.78040  -0.03870   -0.39569
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.91850    8.94230  -0.02380   -0.26615
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.74230    9.73400   0.00830    0.08527
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.01940    9.98870   0.03070    0.30735
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.74480    9.74000   0.00480    0.04928
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.11660   10.08910   0.02750    0.27257
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.29620    9.29120   0.00500    0.05381
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.64700    9.62080   0.02620    0.27233
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.28510   11.29770  -0.01260   -0.11153
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.07950   11.09450  -0.01500   -0.13520
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.44780   10.44150   0.00630    0.06034
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.46670   10.47960  -0.01290   -0.12310
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.26070   10.27360  -0.01290   -0.12556
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.67710    9.67130   0.00580    0.05997
聯邦金鑽平衡基金                                                   21.66690   22.04580  -0.37890   -1.71869
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.13920    9.16290  -0.02370   -0.25865
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.64870    9.65230  -0.00360   -0.03730
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.10460    9.12820  -0.02360   -0.25854
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.60070    9.60420  -0.00350   -0.03644
聯邦貨幣市場基金                                                   13.21110   13.21090   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   11.81000   12.06000  -0.25000   -2.07297
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.70970   16.66940   0.04030    0.24176
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.17310   12.15710   0.01600    0.13161
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.09170   12.07390   0.01780    0.14743
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.52100   11.50370   0.01730    0.15039
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.17570   12.16190   0.01380    0.11347
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.48020   11.45580   0.02440    0.21299
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.46310   10.45140   0.01170    0.11195
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.68280    8.66450   0.01830    0.21121
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聯博大利基金                                                       33.10000   33.88000  -0.78000   -2.30224
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.33000   17.40000  -0.07000   -0.40230
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.31000   17.36000  -0.05000   -0.28802
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.70000   11.71000  -0.01000   -0.08540
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.02000   16.02000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.01000   12.01000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.83000   12.83000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.96000   11.96000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.66000    7.66000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.53000   11.53000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.93000   14.92000   0.01000    0.06702
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.85000   10.83000   0.02000    0.18467
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.53000   11.50000   0.03000    0.26087
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.25000   14.25000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.41000   14.41000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.40000   14.40000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.11000   15.11000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.35000   20.35000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.45000   18.45000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.84000   12.83000   0.01000    0.07794
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.62000   14.62000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.54000   15.54000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.53000   14.53000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.56000   14.57000  -0.01000   -0.06863
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.63000   12.64000  -0.01000   -0.07911
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.73000   12.73000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.74000    8.73000   0.01000    0.11455
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.25000   13.25000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.15000   19.13000   0.02000    0.10455
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.91000   17.89000   0.02000    0.11179
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.08000   11.06000   0.02000    0.18083
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.11000   13.10000   0.01000    0.07634
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.09000   14.08000   0.01000    0.07102
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.04000   13.03000   0.01000    0.07675
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.91000    7.90000   0.01000    0.12658
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.89000   12.87000   0.02000    0.15540
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.13000   14.13000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.20000   14.20000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
聯博貨幣市場基金                                                   15.03000   15.02990   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.12400   11.11160   0.01240    0.11160
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.98840   13.98810   0.00030    0.00214
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.63690    7.62840   0.00850    0.11143
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.13000   14.11000   0.02000    0.14174
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.26000   14.24000   0.02000    0.14045
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                        9.92570    9.89880   0.02690    0.27175
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.29140   10.25540   0.03600    0.35103
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                          9.90530    9.89780   0.00750    0.07577
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.02460   10.00360   0.02100    0.20992
瀚亞中小型股基金                                                   19.24000   19.67000  -0.43000   -2.18607
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.27000   12.33000  -0.06000   -0.48662
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.03000   13.08000  -0.05000   -0.38226
瀚亞巴西基金                                                        5.54000    5.48000   0.06000    1.09489
瀚亞外銷基金                                                       37.33000   38.19000  -0.86000   -2.25190
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.90000   11.90000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.22000   11.23000  -0.01000   -0.08905
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.29000    9.28000   0.01000    0.10776
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.06410   11.04520   0.01890    0.17112
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.61180   10.61270  -0.00090   -0.00848
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.57130   12.56110   0.01020    0.08120
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.56260   10.57040  -0.00780   -0.07379
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.24660    7.23470   0.01190    0.16449
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.87030    7.87090  -0.00060   -0.00762
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.06570    8.05910   0.00660    0.08190
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.03040    7.03550  -0.00510   -0.07249
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.67880    8.67180   0.00700    0.08072
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.91390    8.89910   0.01480    0.16631
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.20220    9.20300  -0.00080   -0.00869
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.04600    9.03860   0.00740    0.08187
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.96000   11.96000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.50000   11.51000  -0.01000   -0.08688
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.41000   11.40000   0.01000    0.08772
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.44690   10.43120   0.01570    0.15051
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.81290    9.80430   0.00860    0.08772
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.63470    9.63640  -0.00170   -0.01764
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.82900    9.81420   0.01480    0.15080
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.96000   14.91000   0.05000    0.33535
瀚亞印度基金-美元                                                  13.99000   13.96000   0.03000    0.21490
瀚亞印度基金-新台幣                                                31.72000   31.59000   0.13000    0.41152
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.39000    9.37000   0.02000    0.21345
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.27000   13.23000   0.04000    0.30234
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.76000   10.73000   0.03000    0.27959
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.52000   11.53000  -0.01000   -0.08673
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.24000   10.26000  -0.02000   -0.19493
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.75000   14.75000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.78000    8.79000  -0.01000   -0.11377
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.78000    6.79000  -0.01000   -0.14728
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.75000    8.75000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.86000   11.86000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.18820   12.17720   0.01100    0.09033
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.13230   14.13040   0.00190    0.01345
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.08640   11.09040  -0.00400   -0.03607
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.97200   10.96130   0.01070    0.09762
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.58060   12.59970  -0.01910   -0.15159
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.96690    8.95850   0.00840    0.09377
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.84340    9.83470   0.00870    0.08846
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.89720    8.90040  -0.00320   -0.03595
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.79490    8.78640   0.00850    0.09674
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.35160    9.36720  -0.01560   -0.16654
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.78150   14.74530   0.03620    0.24550
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.50400   10.48340   0.02060    0.19650
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.58640   12.55560   0.03080    0.24531
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.62000   10.72000  -0.10000   -0.93284
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.67000   19.79000  -0.12000   -0.60637
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.61210   13.61190   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 28.39000   28.43000  -0.04000   -0.14070
瀚亞高科技基金                                                     53.93000   54.89000  -0.96000   -1.74895
瀚亞理財通基金                                                     25.70000   26.01000  -0.31000   -1.19185
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.92000    8.90000   0.02000    0.22472
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.58000    8.58000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.91000    8.89000   0.02000    0.22497
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.88000    8.86000   0.02000    0.22573
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.62000    8.62000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.91000    8.89000   0.02000    0.22497
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.91000    8.90000   0.01000    0.11236
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.56000    8.56000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.88000    8.86000   0.02000    0.22573
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.90000    8.89000   0.01000    0.11249
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.67000    8.67000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
瀚亞菁華基金                                                       20.24000   20.65000  -0.41000   -1.98547
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.94090   13.88890   0.05200    0.37440
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.31460    9.27990   0.03470    0.37393
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.62250   10.61680   0.00570    0.05369
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.17580   11.20130  -0.02550   -0.22765
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.01610    9.99900   0.01710    0.17102
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.41700   10.43840  -0.02140   -0.20501
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.03340    8.02910   0.00430    0.05356
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.95820    7.97630  -0.01810   -0.22692
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.56510    8.56950  -0.00440   -0.05134
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.16230    8.14830   0.01400    0.17181
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.94480    7.96110  -0.01630   -0.20475
瀚亞電通網基金                                                     14.05000   14.31000  -0.26000   -1.81691
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.93940   13.92050   0.01890    0.13577
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.54960   10.53340   0.01620    0.15380
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.76980    9.76510   0.00470    0.04813
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.45160   11.43610   0.01550    0.13554
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.07280   10.05740   0.01540    0.15312
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.77000   10.81000  -0.04000   -0.37003
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