[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/05/23 108/05/22 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.39560 10.38230 0.01330 0.12810 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.20140 10.18840 0.01300 0.12760 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.32110 10.31200 0.00910 0.08825 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.21470 10.20580 0.00890 0.08721 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.25000 22.40000 -0.15000 -0.66964 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 23.04000 22.86000 0.18000 0.78740 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.10410 40.90440 0.19970 0.48821 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.00630 39.91570 0.09060 0.22698 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.64360 9.63320 0.01040 0.10796 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.11840 10.10700 0.01140 0.11279 中國信託台灣活力基金 12.98000 13.29000 -0.31000 -2.33258 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.99000 8.96000 0.03000 0.33482 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.02550 10.02620 -0.00070 -0.00698 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.17890 10.16060 0.01830 0.18011 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.17350 9.15710 0.01640 0.17910 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.36690 10.36920 -0.00230 -0.02218 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.30960 9.31140 -0.00180 -0.01933 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.15100 11.10420 0.04680 0.42146 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.49380 9.45390 0.03990 0.42205 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.23600 11.20710 0.02890 0.25787 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.84990 9.82460 0.02530 0.25752 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 41.61470 41.33880 0.27590 0.66741 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 43.31840 43.10770 0.21070 0.48878 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 43.89520 43.61930 0.27590 0.63252 中國信託智能運動基金-台幣 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 中國信託智能運動基金-美元 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 中國信託華盈貨幣市場基金 11.02720 11.02710 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.03700 10.01880 0.01820 0.18166 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.30800 9.29100 0.01700 0.18297 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.16750 10.16060 0.00690 0.06791 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.42510 9.41830 0.00680 0.07220 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.15000 11.11000 0.04000 0.36004 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 40.76240 40.60310 0.15930 0.39233 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 41.36340 41.19130 0.17210 0.41781 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 40.93790 40.79400 0.14390 0.35275 元大2001基金 56.81000 57.44000 -0.63000 -1.09680 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 43.74170 43.59800 0.14370 0.32960 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 41.78470 41.65540 0.12930 0.31040 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.11000 20.20000 -0.09000 -0.44554 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.66150 11.66070 0.00080 0.00686 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.90080 10.87500 0.02580 0.23724 元大上證50基金 30.86000 31.26000 -0.40000 -1.27959 元大大中華TMT基金-人民幣 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 元大大中華TMT基金-新台幣 9.36000 9.31000 0.05000 0.53706 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.15000 13.17000 -0.02000 -0.15186 元大大中華價值指數基金-美元 12.22300 12.24100 -0.01800 -0.14705 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.87000 16.85700 0.01300 0.07712 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.48400 10.49600 -0.01200 -0.11433 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.22900 10.21700 0.01200 0.11745 元大中國平衡基金-人民幣 3.04000 3.04000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.76000 13.74000 0.02000 0.14556 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.98180 46.96260 0.01920 0.04088 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.90400 10.90230 0.00170 0.01559 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.95530 9.95370 0.00160 0.01607 元大中國機會債券基金-新台幣 10.17490 10.15040 0.02450 0.24137 元大巴西指數基金 6.51900 6.51400 0.00500 0.07676 元大巴菲特基金 24.79000 25.14000 -0.35000 -1.39220 元大日經225基金 26.82000 26.99000 -0.17000 -0.62986 元大台商收成基金 20.79000 21.15000 -0.36000 -1.70213 元大台灣50單日反向1倍基金 12.35000 12.15000 0.20000 1.64609 元大台灣50單日正向2倍基金 35.33000 36.59000 -1.26000 -3.44356 元大台灣中型100基金 30.67000 31.13000 -0.46000 -1.47767 元大台灣加權股價指數基金 24.33300 24.69400 -0.36100 -1.46189 元大台灣卓越50基金 76.81000 78.21000 -1.40000 -1.79005 元大台灣金融基金 17.47000 17.50000 -0.03000 -0.17143 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.98000 30.30000 -0.32000 -1.05611 元大台灣高股息基金 25.37000 25.66000 -0.29000 -1.13016 元大台灣電子科技基金 32.31000 33.12000 -0.81000 -2.44565 元大全球ETF成長組合基金 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 元大全球ETF穩健組合基金 14.82000 14.80000 0.02000 0.13514 元大全球人工智慧ETF基金 22.08000 22.26000 -0.18000 -0.80863 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.49000 13.47000 0.02000 0.14848 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.06000 13.07000 -0.01000 -0.07651 元大全球不動產證券化基金-美元 12.16400 12.17700 -0.01300 -0.10676 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.60000 8.61000 -0.01000 -0.11614 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.52000 6.53000 -0.01000 -0.15314 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.92000 6.91000 0.01000 0.14472 元大全球股票入息基金-美元配息 8.38200 8.40500 -0.02300 -0.27365 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.48000 8.49000 -0.01000 -0.11779 元大全球新興市場精選組合基金 13.16000 13.05000 0.11000 0.84291 元大全球農業商機基金 17.30000 17.27000 0.03000 0.17371 元大印尼指數基金 8.71400 8.73700 -0.02300 -0.26325 元大印度指數基金 10.31400 10.26700 0.04700 0.45778 元大印度基金 13.06000 13.01000 0.05000 0.38432 元大多多基金 15.79000 16.05000 -0.26000 -1.61994 元大多福基金 48.89000 49.59000 -0.70000 -1.41157 元大亞太成長基金 8.46000 8.43000 0.03000 0.35587 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.04140 9.02270 0.01870 0.20726 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.26930 7.25420 0.01510 0.20816 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.04200 9.03500 0.00700 0.07748 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.11400 10.10300 0.01100 0.10888 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.15090 10.14510 0.00580 0.05717 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.28310 10.27770 0.00540 0.05254 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.14210 10.13670 0.00540 0.05327 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.49920 10.47030 0.02890 0.27602 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.35520 10.32670 0.02850 0.27598 元大卓越基金 41.75000 42.34000 -0.59000 -1.39348 元大店頭基金 7.59000 7.69000 -0.10000 -1.30039 元大美元貨幣市場基金-美元 10.44180 10.44120 0.00060 0.00575 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.97760 9.97160 0.00600 0.06017 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.86030 32.81030 0.05000 0.15239 元大美國政府20年期(以上)債券基金 40.75380 40.82340 -0.06960 -0.17049 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.86290 17.93400 -0.07110 -0.39645 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 20.74990 20.58450 0.16540 0.80352 元大美國政府7至10年期債券基金 41.66690 41.52610 0.14080 0.33906 元大高科技基金 17.85000 18.14000 -0.29000 -1.59868 元大得利貨幣市場基金 16.31610 16.31590 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.02570 12.02550 0.00020 0.00166 元大富櫃50基金 11.53000 11.71000 -0.18000 -1.53715 元大華夏中小基金 7.09000 7.11000 -0.02000 -0.28129 元大新中國基金-人民幣 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813 元大新中國基金-美元 8.74000 8.77000 -0.03000 -0.34208 元大新中國基金-新台幣 8.90000 8.91000 -0.01000 -0.11223 元大新主流基金 22.00000 22.34000 -0.34000 -1.52193 元大新東協平衡基金-美元 9.18700 9.19400 -0.00700 -0.07614 元大新東協平衡基金-新台幣 9.16000 9.14000 0.02000 0.21882 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.22820 10.25420 -0.02600 -0.25355 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.37470 9.39840 -0.02370 -0.25217 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.74190 10.74500 -0.00310 -0.02885 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.93580 8.93850 -0.00270 -0.03021 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.31160 10.30750 0.00410 0.03978 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.62810 9.62430 0.00380 0.03948 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.70780 10.67980 0.02800 0.26218 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.00540 9.97920 0.02620 0.26255 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.90890 9.90400 0.00490 0.04947 元大新興亞洲基金 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.44570 9.45320 -0.00750 -0.07934 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.86090 8.86790 -0.00700 -0.07894 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.92410 9.90990 0.01420 0.14329 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.32000 9.30660 0.01340 0.14398 元大萬泰貨幣市場基金 15.15570 15.15550 0.00020 0.00132 元大經貿基金 34.26000 34.76000 -0.50000 -1.43843 元大實質多重資產基金-人民幣 8.52000 8.59000 -0.07000 -0.81490 元大實質多重資產基金-美元 7.78100 7.83900 -0.05800 -0.73989 元大實質多重資產基金-新台幣 8.39000 8.43000 -0.04000 -0.47450 元大滬深300單日反向1倍基金 13.72000 13.52000 0.20000 1.47929 元大滬深300單日正向2倍基金 15.10000 15.55000 -0.45000 -2.89389 元大摩臺基金 35.93000 36.58000 -0.65000 -1.77693 元大標普500基金 27.28000 27.34000 -0.06000 -0.21946 元大標普500單日反向1倍基金 12.71000 12.67000 0.04000 0.31571 元大標普500單日正向2倍基金 34.47000 34.67000 -0.20000 -0.57687 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.44000 20.40000 0.04000 0.19608 元大標智滬深300基金 17.15000 17.39000 -0.24000 -1.38010 元大歐洲50基金 24.68000 24.64000 0.04000 0.16234 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.30690 9.31060 -0.00370 -0.03974 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.28130 10.28100 0.00030 0.00292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.38000 14.55000 -0.17000 -1.16838 日盛上選基金 31.23000 31.73000 -0.50000 -1.57580 日盛小而美基金 16.61000 16.94000 -0.33000 -1.94805 日盛中國內需動力基金 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.32500 12.31800 0.00700 0.05683 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.90810 9.90250 0.00560 0.05655 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.48040 12.47240 0.00800 0.06414 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.02780 10.02130 0.00650 0.06486 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.39890 11.37350 0.02540 0.22333 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.14120 9.12080 0.02040 0.22366 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 日盛日盛基金 10.57000 10.75000 -0.18000 -1.67442 日盛目標收益組合基金(美元) 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730 日盛全球抗暖化基金 11.16000 11.13000 0.03000 0.26954 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.36630 10.36560 0.00070 0.00675 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.33160 9.33090 0.00070 0.00750 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.23970 10.22510 0.01460 0.14279 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.21780 9.20460 0.01320 0.14341 日盛全球智能車基金(美元) 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50130 2.49910 0.00220 0.08803 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65760 1.65610 0.00150 0.09057 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38430 0.38390 0.00040 0.10419 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25520 0.25500 0.00020 0.07843 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.81030 12.77970 0.03060 0.23944 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.37890 8.35890 0.02000 0.23927 日盛亞洲機會基金 6.77000 6.76000 0.01000 0.14793 日盛首選基金 15.88000 16.10000 -0.22000 -1.36646 日盛高科技基金 16.67000 16.92000 -0.25000 -1.47754 日盛貨幣市場基金 14.82550 14.82530 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 36.65000 37.18000 -0.53000 -1.42550 日盛精選五虎基金 33.95000 34.44000 -0.49000 -1.42276 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.53770 13.53750 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 28.54000 29.06000 -0.52000 -1.78940 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813 台新MSCI中國基金 19.56000 19.66000 -0.10000 -0.50865 台新大眾貨幣市場基金 14.21440 14.21420 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.53170 10.53550 -0.00380 -0.03607 台新中美貨幣市場基金-美元 10.53500 10.53840 -0.00340 -0.03226 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.34600 10.32650 0.01950 0.18883 台新中國通基金 40.81000 41.50000 -0.69000 -1.66265 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.51870 0.52050 -0.00180 -0.34582 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.33100 16.35100 -0.02000 -0.12232 台新中國精選中小基金-美元 0.29230 0.29230 0.00000 0.00000 台新中國精選中小基金-新台幣 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763 台新主流基金 22.37000 22.66000 -0.29000 -1.27979 台新北美收益資產證券化基金(A) 22.99000 22.91000 0.08000 0.34919 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.73320 0.73210 0.00110 0.15025 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.43000 16.37000 0.06000 0.36652 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52330 0.52250 0.00080 0.15311 台新台灣中小基金 31.77000 32.47000 -0.70000 -2.15584 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.22530 10.24860 -0.02330 -0.22735 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.44300 9.46990 -0.02690 -0.28406 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.84950 10.88040 -0.03090 -0.28400 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.93550 9.92440 0.01110 0.11185 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.04980 11.03750 0.01230 0.11144 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.80000 10.77000 0.03000 0.27855 台新印度基金 14.91000 14.90000 0.01000 0.06711 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.70370 8.67830 0.02540 0.29268 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28130 0.28120 0.00010 0.03556 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.65360 12.61680 0.03680 0.29167 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40380 0.40350 0.00030 0.07435 台新真吉利貨幣市場基金 11.12510 11.12500 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.22750 30.39260 -0.16510 -0.54322 台新智慧生活基金-美元 10.40540 10.41300 -0.00760 -0.07299 台新智慧生活基金-新台幣 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.10250 8.10590 -0.00340 -0.04194 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.46770 8.45240 0.01530 0.18101 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.10910 9.11290 -0.00380 -0.04170 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.53130 9.51410 0.01720 0.18078 台新新興市場債券基金(A類型) 11.25890 11.24910 0.00980 0.08712 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35170 0.35220 -0.00050 -0.14196 台新新興市場債券基金(B類型) 8.05690 8.04990 0.00700 0.08696 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26550 0.26580 -0.00030 -0.11287 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.40000 5.38000 0.02000 0.37175 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.06000 21.99000 0.07000 0.31833 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.14500 10.15860 -0.01360 -0.13388 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 9.85970 9.87270 -0.01300 -0.13168 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.06160 10.05250 0.00910 0.09052 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.14490 10.15860 -0.01370 -0.13486 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 9.85970 9.87270 -0.01300 -0.13168 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.06160 10.05250 0.00910 0.09052 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 40.23290 40.04140 0.19150 0.47826 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 40.08350 39.83540 0.24810 0.62281 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.99380 39.99570 -0.00190 -0.00475 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.32680 11.32610 0.00070 0.00618 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.23690 10.19110 0.04580 0.44941 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.20290 9.23610 -0.03320 -0.35946 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.77400 10.77810 -0.00410 -0.03804 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.86960 7.86510 0.00450 0.05721 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.28210 9.24640 0.03570 0.38610 永豐中小基金 50.24000 51.19000 -0.95000 -1.85583 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.78510 1.79720 -0.01210 -0.67327 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.47200 2.47670 -0.00470 -0.18977 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.24160 8.26100 -0.01940 -0.23484 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.07420 11.04640 0.02780 0.25167 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.46000 4.46000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.31000 20.25000 0.06000 0.29630 永豐主流品牌基金 19.00000 18.85000 0.15000 0.79576 永豐永豐基金 31.33000 31.82000 -0.49000 -1.53991 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.09790 9.12540 -0.02750 -0.30136 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.53000 9.51650 0.01350 0.14186 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.11400 9.12410 -0.01010 -0.11070 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.54960 9.51820 0.03140 0.32989 永豐亞洲民生消費基金 12.05000 12.00000 0.05000 0.41667 永豐南非幣2021保本基金 13.93960 13.93320 0.00640 0.04593 永豐高科技基金 21.56000 22.16000 -0.60000 -2.70758 永豐貨幣市場基金 13.93090 13.93070 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.10780 2.12260 -0.01480 -0.69726 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.58630 2.59330 -0.00700 -0.26993 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.82660 7.84720 -0.02060 -0.26251 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.91410 10.89560 0.01850 0.16979 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.13120 7.14340 -0.01220 -0.17079 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.38410 11.35580 0.02830 0.24921 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.89000 7.90000 -0.01000 -0.12658 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.40000 18.41000 -0.01000 -0.05432 永豐臺灣加權ETF基金 50.98000 51.75000 -0.77000 -1.48792 永豐領航科技基金 35.15000 36.06000 -0.91000 -2.52357 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 永豐趨勢平衡基金 39.30000 39.78000 -0.48000 -1.20664 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.84380 11.84290 0.00090 0.00760 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.71290 9.70880 0.00410 0.04223 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.27790 10.27400 0.00390 0.03796 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.78340 9.77960 0.00380 0.03886 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.18420 10.18020 0.00400 0.03929 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.77450 9.77070 0.00380 0.03889 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.47020 10.46620 0.00400 0.03822 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.80250 9.79860 0.00390 0.03980 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.28470 10.28060 0.00410 0.03988 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.41000 14.42000 -0.01000 -0.06935 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.07000 19.07000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.79000 18.81000 -0.02000 -0.10633 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.00870 10.00390 0.00480 0.04798 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.00870 10.00390 0.00480 0.04798 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.00670 10.00250 0.00420 0.04199 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.00670 10.00250 0.00420 0.04199 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.03550 10.02520 0.01030 0.10274 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.03550 10.02520 0.01030 0.10274 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.01900 10.01460 0.00440 0.04394 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.01900 10.01460 0.00440 0.04394 兆豐國際生命科學基金 15.25000 15.18000 0.07000 0.46113 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.33190 10.32700 0.00490 0.04745 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.44730 10.45860 -0.01130 -0.10805 兆豐國際全球基金 31.15000 31.18000 -0.03000 -0.09622 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.45350 10.45280 0.00070 0.00670 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.33900 10.33290 0.00610 0.05903 兆豐國際國民基金 20.87000 21.31000 -0.44000 -2.06476 兆豐國際第一基金 12.80000 12.94000 -0.14000 -1.08192 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.70220 10.67910 0.02310 0.21631 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.22490 8.20710 0.01780 0.21689 兆豐國際萬全基金 20.16000 20.32000 -0.16000 -0.78740 兆豐國際電子基金 24.33000 24.80000 -0.47000 -1.89516 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.95000 21.26000 -0.31000 -1.45814 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.52000 16.29000 0.23000 1.41191 兆豐國際豐台灣基金 32.85000 33.46000 -0.61000 -1.82307 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.54780 12.54760 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.53000 9.60000 -0.07000 -0.72917 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.41000 9.49000 -0.08000 -0.84299 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.51160 10.50180 0.00980 0.09332 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.31290 10.30580 0.00710 0.06889 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.51670 10.50690 0.00980 0.09327 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.30670 10.29710 0.00960 0.09323 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.40780 10.40060 0.00720 0.06923 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.38480 10.37510 0.00970 0.09349 合庫台灣基金 10.39000 10.52000 -0.13000 -1.23574 合庫全球高收益債券基金A類型 11.60840 11.60050 0.00790 0.06810 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.46570 12.47110 -0.00540 -0.04330 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.12630 11.13180 -0.00550 -0.04941 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.93490 11.94360 -0.00870 -0.07284 合庫全球高收益債券基金B類型 8.14590 8.14030 0.00560 0.06879 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.35650 9.36110 -0.00460 -0.04914 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.03450 9.03900 -0.00450 -0.04978 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.80840 8.81370 -0.00530 -0.06013 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.20530 9.20990 -0.00460 -0.04995 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.06000 11.10000 -0.04000 -0.36036 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 合庫全球新興市場基金 9.17000 9.14000 0.03000 0.32823 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 合庫貨幣市場基金 10.16630 10.16620 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.73240 9.72610 0.00630 0.06477 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.01260 10.00550 0.00710 0.07096 合庫新興多重收益基金A類型 10.38130 10.36240 0.01890 0.18239 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.81430 11.80660 0.00770 0.06522 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.80340 14.79480 0.00860 0.05813 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.60790 8.60170 0.00620 0.07208 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.39490 9.38830 0.00660 0.07030 合庫新興多重收益基金B類型 7.86200 7.84760 0.01440 0.18350 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.59780 8.59220 0.00560 0.06518 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.37760 10.36930 0.00830 0.08004 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08985 安本標準兩岸價值基金 美元 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19280 11.19270 0.00010 0.00089 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.97040 9.96950 0.00090 0.00903 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.07470 10.05150 0.02320 0.23081 安聯中國東協基金 15.16000 15.18000 -0.02000 -0.13175 安聯中國策略基金-美元 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969 安聯中國策略基金-新臺幣 14.83000 14.78000 0.05000 0.33829 安聯中華新思路基金-人民幣 13.79000 13.81000 -0.02000 -0.14482 安聯中華新思路基金-美元 12.73000 12.74000 -0.01000 -0.07849 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.21000 12.19000 0.02000 0.16407 安聯台灣大壩基金 27.59000 28.12000 -0.53000 -1.88478 安聯台灣科技基金 45.96000 46.53000 -0.57000 -1.22502 安聯台灣貨幣市場基金 12.53880 12.53860 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 30.23000 30.78000 -0.55000 -1.78687 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.51350 10.50000 0.01350 0.12857 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.57920 15.55110 0.02810 0.18069 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75440 9.73680 0.01760 0.18076 安聯四季成長組合基金-美元 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.82000 11.79000 0.03000 0.25445 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.93920 12.92220 0.01700 0.13156 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.58120 10.56420 0.01700 0.16092 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.64970 12.63190 0.01780 0.14091 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.47700 9.46650 0.01050 0.11092 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.39980 9.38450 0.01530 0.16303 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.97780 8.96520 0.01260 0.14054 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.03020 10.01840 0.01180 0.11778 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.16610 10.15190 0.01420 0.13988 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.39000 11.38000 0.01000 0.08787 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.33760 12.32460 0.01300 0.10548 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.19400 11.18300 0.01100 0.09836 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.83420 10.82120 0.01300 0.12013 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.63550 8.62650 0.00900 0.10433 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.47960 8.47130 0.00830 0.09798 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.18060 8.17080 0.00980 0.11994 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.24770 10.23870 0.00900 0.08790 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.16960 10.15730 0.01230 0.12110 安聯全球人口趨勢基金 12.29000 12.27000 0.02000 0.16300 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.80000 8.78000 0.02000 0.22779 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.85000 33.69000 0.16000 0.47492 安聯全球油礦金趨勢基金 8.03000 8.10000 -0.07000 -0.86420 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.35020 12.33590 0.01430 0.11592 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.50370 10.49150 0.01220 0.11628 安聯全球新興市場基金 16.88000 16.91000 -0.03000 -0.17741 安聯全球農金趨勢基金 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 安聯全球綠能趨勢基金 9.04000 8.99000 0.05000 0.55617 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 安聯亞洲動態策略基金 21.78000 21.67000 0.11000 0.50761 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.01180 10.01130 0.00050 0.00499 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.01590 10.01690 -0.00100 -0.00998 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.01180 10.01140 0.00040 0.00400 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.01780 10.01910 -0.00130 -0.01298 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.01460 10.01410 0.00050 0.00499 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.00850 10.00780 0.00070 0.00699 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.00850 10.00780 0.00070 0.00699 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.00850 10.00780 0.00070 0.00699 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.47090 10.46900 0.00190 0.01815 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.06010 10.05830 0.00180 0.01790 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 89.62180 89.58010 0.04170 0.04655 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.19960 13.18540 0.01420 0.10769 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.25500 68.22570 0.02930 0.04295 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.92720 9.91650 0.01070 0.10790 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.70450 2.70490 -0.00040 -0.01479 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.87340 10.85140 0.02200 0.20274 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.26840 2.26940 -0.00100 -0.04406 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.84880 8.83250 0.01630 0.18455 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.32360 10.28400 0.03960 0.38506 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.11390 10.09870 0.01520 0.15051 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.41540 10.39850 0.01690 0.16252 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.07560 10.05990 0.01570 0.15607 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.13710 10.12250 0.01460 0.14423 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.32270 10.28320 0.03950 0.38412 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.11150 10.09620 0.01530 0.15154 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.41340 10.39670 0.01670 0.16063 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.07360 10.05800 0.01560 0.15510 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.13630 10.12170 0.01460 0.14424 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.01140 10.00020 0.01120 0.11200 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.02950 10.01770 0.01180 0.11779 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.00520 9.99330 0.01190 0.11908 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.98980 9.97880 0.01100 0.11023 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.02260 10.01190 0.01070 0.10687 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 9.98500 9.97400 0.01100 0.11029 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.00520 9.99330 0.01190 0.11908 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.99120 9.98000 0.01120 0.11222 宏利台灣動力基金A類型 27.91000 28.45000 -0.54000 -1.89807 宏利台灣動力基金I類型 27.91000 28.45000 -0.54000 -1.89807 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.88420 9.90180 -0.01760 -0.17775 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.91300 9.90800 0.00500 0.05046 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.52340 7.53680 -0.01340 -0.17779 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.58450 7.58640 -0.00190 -0.02504 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.43000 11.41000 0.02000 0.17528 宏利全球債券組合基金 13.56000 13.53500 0.02500 0.18471 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.92550 2.92610 -0.00060 -0.02051 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.23790 12.23040 0.00750 0.06132 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.85260 8.84850 0.00410 0.04634 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52190 2.52530 -0.00340 -0.13464 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.48250 11.45600 0.02650 0.23132 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.28290 3.27730 0.00560 0.17087 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52680 0.52590 0.00090 0.17114 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.97000 14.95000 0.02000 0.13378 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.18290 12.19380 -0.01090 -0.08939 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.78920 10.79830 -0.00910 -0.08427 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.43450 10.43460 -0.00010 -0.00096 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.76440 8.77220 -0.00780 -0.08892 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.39640 8.40360 -0.00720 -0.08568 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.31560 8.31540 0.00020 0.00241 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.21820 8.22620 -0.00800 -0.09725 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.46000 10.57000 -0.11000 -1.04068 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.65000 10.74000 -0.09000 -0.83799 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.41000 10.52000 -0.11000 -1.04563 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.90820 2.90520 0.00300 0.10326 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42090 0.42050 0.00040 0.09512 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.76890 12.74550 0.02340 0.18359 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.96060 0.95970 0.00090 0.09378 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.41080 7.39760 0.01320 0.17844 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04580 2.04390 0.00190 0.09296 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29540 0.29510 0.00030 0.10166 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.03080 9.01510 0.01570 0.17415 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32660 0.32640 0.00020 0.06127 宏利萬利貨幣市場基金 13.68050 13.68040 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.37000 2.37000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 宏利臺灣股息收益基金A類型 23.97000 24.25000 -0.28000 -1.15464 宏利臺灣股息收益基金I類型 23.97000 24.25000 -0.28000 -1.15464 宏利澳幣保本基金 12.58650 12.57820 0.00830 0.06599 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.81000 10.78000 0.03000 0.27829 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.14000 11.16000 -0.02000 -0.17921 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.12000 11.14000 -0.02000 -0.17953 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.87000 11.84000 0.03000 0.25338 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.46920 10.45950 0.00970 0.09274 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.62320 9.61440 0.00880 0.09153 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.25640 9.22750 0.02890 0.31319 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.54590 11.50980 0.03610 0.31365 貝萊德亞美利加收益基金 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 貝萊德新台幣基金 12.96410 12.96400 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.52000 25.96000 -0.44000 -1.69492 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46520 11.46050 0.00470 0.04101 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18140 10.16040 0.02100 0.20668 保德信大中華基金-人民幣 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 保德信大中華基金-美元 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277 保德信大中華基金-新台幣 28.52000 28.51000 0.01000 0.03508 保德信中小型股基金 42.16000 42.70000 -0.54000 -1.26464 保德信中國中小基金-人民幣 8.62000 8.64000 -0.02000 -0.23148 保德信中國中小基金-美元 8.23000 8.26000 -0.03000 -0.36320 保德信中國中小基金-新臺幣 8.13000 8.13000 0.00000 0.00000 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.65920 9.64320 0.01600 0.16592 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.77090 9.74920 0.02170 0.22258 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.77300 9.75750 0.01550 0.15885 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.78900 10.77190 0.01710 0.15875 保德信中國品牌基金-人民幣 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-美元 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 保德信台商全方位基金 33.81000 34.36000 -0.55000 -1.60070 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.83000 27.87000 -0.04000 -0.14352 保德信全球消費商機基金 19.12000 19.12000 0.00000 0.00000 保德信全球基礎建設基金 13.60000 13.53000 0.07000 0.51737 保德信全球資源基金 7.51000 7.57000 -0.06000 -0.79260 保德信全球醫療生化基金-美元 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.12000 33.06000 0.06000 0.18149 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.39150 10.39760 -0.00610 -0.05867 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.69560 10.70180 -0.00620 -0.05793 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.59670 10.57930 0.01740 0.16447 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.90600 10.88820 0.01780 0.16348 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.50610 9.51290 -0.00680 -0.07148 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.60710 10.61410 -0.00700 -0.06595 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.23130 9.21690 0.01440 0.15623 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.27970 10.26360 0.01610 0.15687 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.11300 8.10010 0.01290 0.15926 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.12690 11.10910 0.01780 0.16023 保德信亞太基金 20.19000 20.21000 -0.02000 -0.09896 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.66630 8.64750 0.01880 0.21740 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.91800 11.89200 0.02600 0.21863 保德信店頭市場基金 30.98000 31.34000 -0.36000 -1.14869 保德信拉丁美洲基金 7.09000 7.05000 0.04000 0.56738 保德信金平衡基金 29.10000 29.42000 -0.32000 -1.08770 保德信金滿意基金 39.85000 40.46000 -0.61000 -1.50766 保德信科技島基金 24.30000 24.77000 -0.47000 -1.89746 保德信高成長基金 88.88000 90.27000 -1.39000 -1.53982 保德信第一基金 24.64000 25.00000 -0.36000 -1.44000 保德信貨幣市場基金 15.82790 15.82760 0.00030 0.00190 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.42620 10.45870 -0.03250 -0.31075 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.83700 10.84660 -0.00960 -0.08851 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.76280 10.77810 -0.01530 -0.14195 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.47470 10.46620 0.00850 0.08121 保德信新世紀基金 10.16000 10.22000 -0.06000 -0.58708 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.14950 8.13050 0.01900 0.23369 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.19210 10.16800 0.02410 0.23702 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.51070 11.48380 0.02690 0.23424 保德信新興趨勢組合基金 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090 保德信瑞騰基金 15.62070 15.62080 -0.00010 -0.00064 保德信歐洲組合基金 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.86710 9.86290 0.00420 0.04258 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.34360 10.33920 0.00440 0.04256 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.86340 9.84030 0.02310 0.23475 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.13490 10.10850 0.02640 0.26117 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.91410 9.91530 -0.00120 -0.01210 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.30290 10.30430 -0.00140 -0.01359 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.79500 9.79190 0.00310 0.03166 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08910 10.08590 0.00320 0.03173 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.47130 10.44870 0.02260 0.21629 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.23690 10.23050 0.00640 0.06256 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.50380 10.49720 0.00660 0.06287 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.14260 10.13310 0.00950 0.09375 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.36390 10.35410 0.00980 0.09465 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.05940 10.05790 0.00150 0.01491 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.49470 10.49410 0.00060 0.00572 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.94260 9.93800 0.00460 0.04629 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.24530 10.24050 0.00480 0.04687 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.13870 10.13100 0.00770 0.07600 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.87820 9.86660 0.01160 0.11757 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.21260 10.20420 0.00840 0.08232 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.47240 10.46430 0.00810 0.07741 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.34890 10.34180 0.00710 0.06865 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.82070 10.81370 0.00700 0.06473 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.18840 10.17720 0.01120 0.11005 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.39370 10.38230 0.01140 0.10980 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.20000 10.19520 0.00480 0.04708 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.24070 10.23240 0.00830 0.08111 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.42770 10.39610 0.03160 0.30396 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.23130 10.23290 -0.00160 -0.01564 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.12580 10.12130 0.00450 0.04446 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.32900 10.32780 0.00120 0.01162 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.32790 10.32510 0.00280 0.02712 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.02690 10.01810 0.00880 0.08784 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.02490 10.01620 0.00870 0.08686 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97100 1.96950 0.00150 0.07616 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.80130 2.79910 0.00220 0.07860 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29390 0.29330 0.00060 0.20457 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45250 0.45180 0.00070 0.15494 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.41520 8.38240 0.03280 0.39130 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.21360 12.17530 0.03830 0.31457 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.63720 9.62790 0.00930 0.09659 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.17170 12.16010 0.01160 0.09539 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.65390 8.63900 0.01490 0.17247 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.97850 10.95970 0.01880 0.17154 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.61690 10.61040 0.00650 0.06126 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.51580 10.48870 0.02710 0.25837 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 17.98000 18.19000 -0.21000 -1.15448 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4149.42000 4197.76000 -48.34000 -1.15157 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.25610 10.25290 0.00320 0.03121 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.07310 11.06960 0.00350 0.03162 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.20750 10.18370 0.02380 0.23371 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.82180 9.81840 0.00340 0.03463 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.36470 10.36110 0.00360 0.03475 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.89280 9.86970 0.02310 0.23405 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.20160 10.18090 0.02070 0.20332 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.27950 10.28340 -0.00390 -0.03793 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.09380 6.07430 0.01950 0.32102 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.03620 11.00090 0.03530 0.32088 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.49300 10.51710 -0.02410 -0.22915 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.35450 11.40100 -0.04650 -0.40786 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.58700 10.62880 -0.04180 -0.39327 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.09480 9.11570 -0.02090 -0.22927 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.31670 9.35480 -0.03810 -0.40728 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.18590 9.22220 -0.03630 -0.39362 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.43940 10.46340 -0.02400 -0.22937 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.78610 10.83020 -0.04410 -0.40719 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.76330 10.80580 -0.04250 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柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.08520 12.06050 0.02470 0.20480 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.68090 11.67390 0.00700 0.05996 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.71530 10.70790 0.00740 0.06911 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.50740 8.49010 0.01730 0.20377 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.46970 9.46390 0.00580 0.06129 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.52020 9.51360 0.00660 0.06937 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.23660 11.22970 0.00690 0.06144 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.61260 10.59100 0.02160 0.20395 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.69740 10.68990 0.00750 0.07016 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.80830 9.80230 0.00600 0.06121 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.19210 9.17340 0.01870 0.20385 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.01440 9.00760 0.00680 0.07549 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.54600 9.53930 0.00670 0.07024 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.43140 12.40050 0.03090 0.24918 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.79810 11.78660 0.01150 0.09757 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.16720 11.15570 0.01150 0.10309 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.05480 7.03730 0.01750 0.24867 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.69880 8.69030 0.00850 0.09781 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.35130 9.34160 0.00970 0.10384 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.68650 10.65990 0.02660 0.24953 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.18470 11.17310 0.01160 0.10382 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.42000 9.41080 0.00920 0.09776 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.00070 8.97840 0.02230 0.24837 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.55100 9.54110 0.00990 0.10376 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.86250 11.84230 0.02020 0.17057 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.50000 12.49260 0.00740 0.05924 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.40520 11.39810 0.00710 0.06229 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.32300 9.30710 0.01590 0.17084 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.85500 9.84920 0.00580 0.05889 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.85180 9.84570 0.00610 0.06196 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.78200 11.77490 0.00710 0.06030 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.58370 10.56570 0.01800 0.17036 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.86690 10.86020 0.00670 0.06169 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.86350 9.84670 0.01680 0.17062 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.48600 9.46980 0.01620 0.17107 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.08910 10.08310 0.00600 0.05951 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.59960 9.59360 0.00600 0.06254 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.82000 18.75000 0.07000 0.37333 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.69000 17.64000 0.05000 0.28345 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.20430 13.17370 0.03060 0.23228 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.36160 10.37200 -0.01040 -0.10027 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.29260 11.31820 -0.02560 -0.22618 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.14540 12.18700 -0.04160 -0.34135 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.80470 10.82830 -0.02360 -0.21795 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.08200 9.09120 -0.00920 -0.10120 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.56480 9.58650 -0.02170 -0.22636 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.44780 9.48020 -0.03240 -0.34176 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.51050 9.53130 -0.02080 -0.21823 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.21640 9.22570 -0.00930 -0.10081 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.36780 9.38910 -0.02130 -0.22686 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.27860 11.31720 -0.03860 -0.34107 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.45370 9.47430 -0.02060 -0.21743 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 41.12790 40.92780 0.20010 0.48891 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.48000 12.30000 0.18000 1.46341 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 28.13000 28.98000 -0.85000 -2.93306 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.75980 11.75900 0.00080 0.00680 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.69150 1.69140 0.00010 0.00591 國泰大中華基金 18.10000 18.40000 -0.30000 -1.63043 國泰小龍基金-美元I 0.44160 0.45170 -0.01010 -2.23600 國泰小龍基金-新台幣 13.93000 14.25000 -0.32000 -2.24561 國泰中小成長基金-美元I 1.23570 1.25750 -0.02180 -1.73360 國泰中小成長基金-新台幣 38.98000 39.67000 -0.69000 -1.73935 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.02340 4.01360 0.00980 0.24417 國泰中國內需增長基金-美元A 0.63390 0.63240 0.00150 0.23719 國泰中國內需增長基金-美元I 0.67710 0.67540 0.00170 0.25170 國泰中國內需增長基金-新台幣 18.30000 18.21000 0.09000 0.49423 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 40.99360 40.73580 0.25780 0.63286 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.30340 2.30120 0.00220 0.09560 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32770 0.32740 0.00030 0.09163 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.17440 10.14830 0.02610 0.25719 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.26250 8.24130 0.02120 0.25724 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.29510 2.29790 -0.00280 -0.12185 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.32870 0.32910 -0.00040 -0.12154 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.39640 10.38550 0.01090 0.10495 國泰中國新興債券基金-美元 0.33820 0.33840 -0.00020 -0.05910 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.48830 10.46870 0.01960 0.18722 國泰中國新興戰略基金-人民幣 3.94420 3.94920 -0.00500 -0.12661 國泰中國新興戰略基金-美元 0.56400 0.56470 -0.00070 -0.12396 國泰中國新興戰略基金-新台幣 17.93000 17.91000 0.02000 0.11167 國泰中港台基金-人民幣 2.95170 2.94210 0.00960 0.32630 國泰中港台基金-美元 0.42730 0.42590 0.00140 0.32872 國泰中港台基金-新台幣 13.43000 13.35000 0.08000 0.59925 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.90520 9.89340 0.01180 0.11927 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 9.97650 9.97410 0.00240 0.02406 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.17740 10.15250 0.02490 0.24526 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.18000 26.36000 -0.18000 -0.68285 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.73000 12.61000 0.12000 0.95163 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.41000 31.96000 -0.55000 -1.72090 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.34800 0.34810 -0.00010 -0.02873 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33110 0.33120 -0.00010 -0.03019 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33180 0.33190 -0.00010 -0.03013 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.98290 10.96050 0.02240 0.20437 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.45610 10.43480 0.02130 0.20412 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.48490 10.46350 0.02140 0.20452 國泰台灣貨幣市場基金 12.45100 12.45090 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.40910 0.40960 -0.00050 -0.12207 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36370 0.36410 -0.00040 -0.10986 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.43630 0.43670 -0.00040 -0.09160 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53760 0.53790 -0.00030 -0.05577 國泰全球高股息基金-人民幣 2.48290 2.48830 -0.00540 -0.21702 國泰全球高股息基金-美元 0.35840 0.35920 -0.00080 -0.22272 國泰全球高股息基金-新台幣 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-澳幣 0.52340 0.52430 -0.00090 -0.17166 國泰全球基礎建設基金-美元 0.47220 0.47100 0.00120 0.25478 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.00000 13.94000 0.06000 0.43042 國泰全球資源基金-美元 0.16120 0.16240 -0.00120 -0.73892 國泰全球資源基金-新台幣 5.16000 5.19000 -0.03000 -0.57803 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.59310 0.59280 0.00030 0.05061 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.70000 18.65000 0.05000 0.26810 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.32000 18.28000 0.04000 0.21882 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.86200 0.86120 0.00080 0.09289 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.47000 21.51000 -0.04000 -0.18596 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.58000 21.64000 -0.06000 -0.27726 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.46150 2.46340 -0.00190 -0.07713 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.35620 0.35650 -0.00030 -0.08415 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30860 0.30880 -0.00020 -0.06477 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.17180 11.15850 0.01330 0.11919 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.67720 9.66570 0.01150 0.11898 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.51690 0.51710 -0.00020 -0.03868 國泰亞洲成長基金-美元 0.38910 0.39040 -0.00130 -0.33299 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.87000 11.89000 -0.02000 -0.16821 國泰科技生化基金 29.93000 30.54000 -0.61000 -1.99738 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.73000 28.77000 -0.04000 -0.13903 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.91000 12.86000 0.05000 0.38880 國泰美國費城半導體基金 13.37000 13.61000 -0.24000 -1.76341 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 42.52110 42.23510 0.28600 0.67716 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.30710 18.37320 -0.06610 -0.35976 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 21.15150 20.97260 0.17890 0.85302 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 42.67630 42.52620 0.15010 0.35296 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 43.93900 43.79570 0.14330 0.32720 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.88040 43.77720 0.10320 0.23574 國泰紐幣2021保本基金 12.73420 12.72720 0.00700 0.05500 國泰紐幣八年期保本基金 13.08820 13.07970 0.00850 0.06499 國泰紐幣保本基金 12.71000 12.70880 0.00120 0.00944 國泰國泰基金-新台幣A 21.06000 21.40000 -0.34000 -1.58879 國泰國泰基金-新台幣I 21.06000 21.40000 -0.34000 -1.58879 國泰富時中國A50基金 20.30000 20.65000 -0.35000 -1.69492 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 44.67900 44.44880 0.23020 0.51790 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.33990 0.33960 0.00030 0.08834 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50370 0.50320 0.00050 0.09936 國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息) 0.37020 0.37040 -0.00020 -0.05400 國泰策略高收益債券基金-美元B(配息) 0.24190 0.24200 -0.00010 -0.04132 國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.15620 11.13820 0.01800 0.16161 國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息) 7.62650 7.61420 0.01230 0.16154 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.45680 42.40920 0.04760 0.11224 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 19.98000 20.38000 -0.40000 -1.96271 國泰新興市場基金-美元 0.38120 0.38130 -0.00010 -0.02623 國泰新興市場基金-新台幣 12.02000 11.99000 0.03000 0.25021 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.37760 2.37560 0.00200 0.08419 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.48580 1.48460 0.00120 0.08083 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35370 0.35340 0.00030 0.08489 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22320 0.22300 0.00020 0.08969 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.34230 0.34250 -0.00020 -0.05839 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.79280 10.77650 0.01630 0.15126 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.61770 6.60770 0.01000 0.15134 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 42.72090 42.47780 0.24310 0.57230 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 42.35930 42.17290 0.18640 0.44199 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.03520 41.92410 0.11110 0.26500 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.00000 13.78000 0.22000 1.59652 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 32.76000 33.84000 -1.08000 -3.19149 國泰價值卓越基金 13.35000 13.57000 -0.22000 -1.62122 國泰標普北美科技ETF基金 23.19000 23.21000 -0.02000 -0.08617 國泰歐洲精選基金-美元 0.33970 0.33680 0.00290 0.86105 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.18000 10.08000 0.10000 0.99206 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.19240 40.07620 0.11620 0.28995 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.89000 21.85000 0.04000 0.18307 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.36000 19.36000 0.00000 0.00000 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.77000 16.99000 -0.22000 -1.29488 國泰豐益債券組合基金-美元 0.40800 0.40790 0.00010 0.02452 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.40640 12.39300 0.01340 0.10813 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.49520 10.49390 0.00130 0.01239 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.41040 10.40670 0.00370 0.03555 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.67280 10.64540 0.02740 0.25739 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.28060 10.27930 0.00130 0.01265 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.22980 10.22620 0.00360 0.03520 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.42590 10.39890 0.02700 0.25964 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.40380 11.40280 0.00100 0.00877 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13530 10.11050 0.02480 0.24529 第一金大中華基金 24.73000 24.99000 -0.26000 -1.04042 第一金小型精選基金 30.32000 30.81000 -0.49000 -1.59039 第一金中國世紀基金-人民幣 12.40000 12.37000 0.03000 0.24252 第一金中國世紀基金-美元 7.67770 7.65800 0.01970 0.25725 第一金中國世紀基金-美元-N 7.67810 7.65830 0.01980 0.25854 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.23000 9.19000 0.04000 0.43526 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.77360 9.77220 0.00140 0.01433 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.44190 8.42630 0.01560 0.18513 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.23040 11.22890 0.00150 0.01336 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.85980 9.84160 0.01820 0.18493 第一金中概平衡基金 24.95000 25.27000 -0.32000 -1.26632 第一金台灣貨幣市場基金 15.31100 15.31080 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.52400 178.52100 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.30750 15.27250 0.03500 0.22917 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.30760 15.27280 0.03480 0.22786 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.03000 14.96000 0.07000 0.46791 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.04000 14.97000 0.07000 0.46760 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.38680 10.42150 -0.03470 -0.33297 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.38500 10.42060 -0.03560 -0.34163 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.53580 9.52930 0.00650 0.06821 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.53580 9.52940 0.00640 0.06716 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.05050 13.09050 -0.04000 -0.30557 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.06790 13.10800 -0.04010 -0.30592 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.59000 12.60000 -0.01000 -0.07937 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.62000 12.63000 -0.01000 -0.07918 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.75120 9.75260 -0.00140 -0.01436 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.74930 9.75080 -0.00150 -0.01538 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.46320 9.45150 0.01170 0.12379 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.48750 9.47570 0.01180 0.12453 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.54710 10.54890 -0.00180 -0.01706 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.26540 10.25270 0.01270 0.12387 第一金全球大趨勢基金 24.60000 24.58000 0.02000 0.08137 第一金全球不動產證券化基金A 9.27940 9.28930 -0.00990 -0.10657 第一金全球不動產證券化基金B 6.45380 6.46070 -0.00690 -0.10680 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.79460 9.80260 -0.00800 -0.08161 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.79570 9.80390 -0.00820 -0.08364 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.55770 10.56670 -0.00900 -0.08517 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.55980 10.56860 -0.00880 -0.08327 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.57130 8.56840 0.00290 0.03385 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.43980 10.43620 0.00360 0.03450 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.35730 9.35920 -0.00190 -0.02030 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.35550 9.35740 -0.00190 -0.02030 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.74160 7.74310 -0.00150 -0.01937 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.73640 7.73810 -0.00170 -0.02197 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.58390 8.57840 0.00550 0.06411 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.58460 8.57910 0.00550 0.06411 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.51480 11.51720 -0.00240 -0.02084 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.51580 11.51810 -0.00230 -0.01997 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.16250 10.16470 -0.00220 -0.02164 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.16350 10.16560 -0.00210 -0.02066 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.02330 15.01370 0.00960 0.06394 第一金亞洲科技基金 17.26000 17.23000 0.03000 0.17411 第一金亞洲新興市場基金 13.01000 12.99000 0.02000 0.15396 第一金店頭市場基金 7.31000 7.38000 -0.07000 -0.94851 第一金創新趨勢基金 20.13000 20.57000 -0.44000 -2.13904 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 40.63700 40.43780 0.19920 0.49261 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 40.42660 40.26800 0.15860 0.39386 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 41.08380 40.83010 0.25370 0.62136 第一金電子基金 30.45000 30.91000 -0.46000 -1.48819 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.86000 18.16000 -0.30000 -1.65198 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.17000 18.90000 0.27000 1.42857 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.70000 19.79000 -0.09000 -0.45478 統一大中華中小基金(人民幣) 7.26000 7.24000 0.02000 0.27624 統一大中華中小基金(美元) 6.61000 6.58000 0.03000 0.45593 統一大中華中小基金(新台幣) 9.99000 9.92000 0.07000 0.70565 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942 統一大東協高股息基金(美元) 9.00000 9.02000 -0.02000 -0.22173 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-A類型 30.99000 31.66000 -0.67000 -2.11623 統一大滿貫基金-I類型 30.99000 31.66000 -0.67000 -2.11623 統一大龍印基金 14.05000 14.04000 0.01000 0.07123 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.59000 8.60000 -0.01000 -0.11628 統一大龍騰中國基金(美元) 7.83000 7.83000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051 統一中小基金 21.87000 22.23000 -0.36000 -1.61943 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.93270 9.94360 -0.01090 -0.10962 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.17530 9.16590 0.00940 0.10255 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.02220 8.99740 0.02480 0.27564 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.32010 12.33360 -0.01350 -0.10946 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.33110 11.31950 0.01160 0.10248 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.10550 11.07500 0.03050 0.27540 統一台灣動力基金 16.15000 16.34000 -0.19000 -1.16279 統一全天候基金-A類型 100.32000 102.25000 -1.93000 -1.88753 統一全天候基金-I類型 100.78000 102.71000 -1.93000 -1.87908 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.98340 8.00020 -0.01680 -0.20999 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.65120 7.65120 0.00000 0.00000 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.80070 7.78340 0.01730 0.22227 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.54240 8.56050 -0.01810 -0.21144 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.19440 8.19440 0.00000 0.00000 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.34760 8.32900 0.01860 0.22332 統一全球債券組合基金 12.24150 12.22730 0.01420 0.11613 統一全球新科技基金(人民幣) 14.93000 14.98000 -0.05000 -0.33378 統一全球新科技基金(美元) 13.99000 14.01000 -0.02000 -0.14276 統一全球新科技基金(新台幣) 13.70000 13.70000 0.00000 0.00000 統一亞太基金 23.96000 23.94000 0.02000 0.08354 統一亞洲大金磚基金 12.07000 12.05000 0.02000 0.16598 統一奔騰基金 53.18000 54.20000 -1.02000 -1.88192 統一強棒貨幣市場基金 16.72040 16.72020 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063 統一強漢基金(美元) 9.15000 9.17000 -0.02000 -0.21810 統一強漢基金(新台幣) 24.60000 24.58000 0.02000 0.08137 統一統信基金 27.18000 27.69000 -0.51000 -1.84182 統一黑馬基金 54.12000 55.07000 -0.95000 -1.72508 統一新亞洲科技能源基金 15.61000 15.58000 0.03000 0.19255 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.05090 8.03160 0.01930 0.24030 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.62190 10.59650 0.02540 0.23970 統一經建基金 42.53000 43.32000 -0.79000 -1.82364 統一龍馬基金 60.02000 61.44000 -1.42000 -2.31120 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.12000 17.56000 -0.44000 -2.50569 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 41.69000 42.76000 -1.07000 -2.50234 野村中國機會基金 13.37000 13.34000 0.03000 0.22489 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.15630 10.15350 0.00280 0.02758 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.14090 10.13810 0.00280 0.02762 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.33800 10.31200 0.02600 0.25213 野村巴西基金 6.26000 6.26000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.06000 11.09000 -0.03000 -0.27051 野村台灣高股息基金 23.64000 23.74000 -0.10000 -0.42123 野村台灣運籌基金 33.19000 33.79000 -0.60000 -1.77567 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.78690 9.78750 -0.00060 -0.00613 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.70900 9.70770 0.00130 0.01339 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.78940 9.78560 0.00380 0.03883 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.31310 10.31360 -0.00050 -0.00485 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.13080 10.12960 0.00120 0.01185 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.96820 9.96430 0.00390 0.03914 野村平衡基金 18.33000 18.64000 -0.31000 -1.66309 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.67000 14.67000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.96000 12.01000 -0.05000 -0.41632 野村全球生技醫療基金 16.66000 16.49000 0.17000 1.03093 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.20670 10.20130 0.00540 0.05293 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.17580 10.17130 0.00450 0.04424 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.18620 10.16960 0.01660 0.16323 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.47280 10.46720 0.00560 0.05350 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.40600 10.40140 0.00460 0.04422 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.41900 10.40220 0.01680 0.16150 野村全球品牌基金 28.79000 28.68000 0.11000 0.38354 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.75000 12.76000 -0.01000 -0.07837 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.51000 10.56000 -0.05000 -0.47348 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.32000 19.35000 -0.03000 -0.15504 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.83000 11.88000 -0.05000 -0.42088 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.76500 10.76420 0.00080 0.00743 野村全球短期收益基金-美元計價 10.79180 10.78910 0.00270 0.02503 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.63300 10.62320 0.00980 0.09225 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.72970 8.74350 -0.01380 -0.15783 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.54110 8.55610 -0.01500 -0.17531 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.19150 8.19610 -0.00460 -0.05612 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.97870 10.99600 -0.01730 -0.15733 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.46670 10.48500 -0.01830 -0.17454 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12580 10.13170 -0.00590 -0.05823 野村成長基金 28.05000 28.59000 -0.54000 -1.88877 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.20020 8.19660 0.00360 0.04392 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.21390 8.21090 0.00300 0.03654 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.52120 8.50250 0.01870 0.21994 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.28260 9.27860 0.00400 0.04311 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.16020 9.15690 0.00330 0.03604 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.49240 9.47160 0.02080 0.21960 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.71000 8.69000 0.02000 0.23015 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.61000 12.58000 0.03000 0.23847 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.46710 9.46970 -0.00260 -0.02746 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.55140 9.55620 -0.00480 -0.05023 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.75500 9.74670 0.00830 0.08516 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.47740 10.47840 -0.00100 -0.00954 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.43500 10.44020 -0.00520 -0.04981 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.65960 10.65050 0.00910 0.08544 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.56480 8.55630 0.00850 0.09934 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.12680 9.12440 0.00240 0.02630 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.99480 8.99330 0.00150 0.01668 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.71140 13.69780 0.01360 0.09929 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.76670 12.76300 0.00370 0.02899 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.34190 10.34020 0.00170 0.01644 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.37240 10.36580 0.00660 0.06367 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.35280 10.34610 0.00670 0.06476 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.36780 10.35840 0.00940 0.09075 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.56090 10.55360 0.00730 0.06917 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.52370 10.51690 0.00680 0.06466 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.47050 10.46100 0.00950 0.09081 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.43770 10.43060 0.00710 0.06807 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.39190 10.38470 0.00720 0.06933 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.65800 10.62700 0.03100 0.29171 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.18070 10.17640 0.00430 0.04225 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.90410 9.91080 -0.00670 -0.06760 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.53710 9.54360 -0.00650 -0.06811 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.07790 9.07420 0.00370 0.04077 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.41310 11.40850 0.00460 0.04032 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.14700 10.13330 0.01370 0.13520 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.17720 11.17460 0.00260 0.02327 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.62210 10.62040 0.00170 0.01601 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.47720 10.46290 0.01430 0.13667 野村泰國基金 41.88000 41.36000 0.52000 1.25725 野村高科技基金 8.99000 9.22000 -0.23000 -2.49458 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.41040 10.39280 0.01760 0.16935 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.00090 10.00400 -0.00310 -0.03099 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.54100 10.55690 -0.01590 -0.15061 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.41820 9.41870 -0.00050 -0.00531 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.50340 9.48750 0.01590 0.16759 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.75850 9.77880 -0.02030 -0.20759 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.86770 11.87210 -0.00440 -0.03706 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.71170 13.74200 -0.03030 -0.22049 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.80670 10.80720 -0.00050 -0.00463 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.91250 10.89430 0.01820 0.16706 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.38150 11.40520 -0.02370 -0.20780 野村貨幣市場基金 16.32670 16.32640 0.00030 0.00184 野村新馬基金 14.94000 14.93000 0.01000 0.06698 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.28500 10.28780 -0.00280 -0.02722 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.12240 10.11090 0.01150 0.11374 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.38910 10.35450 0.03460 0.33415 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.19010 10.18750 0.00260 0.02552 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.13900 10.13550 0.00350 0.03453 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.16570 10.15770 0.00800 0.07876 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.49380 10.49070 0.00310 0.02955 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.40480 10.40120 0.00360 0.03461 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.49170 10.48330 0.00840 0.08013 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.87010 9.85570 0.01440 0.14611 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.87750 9.86300 0.01450 0.14701 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.83620 9.81360 0.02260 0.23029 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.31840 10.30260 0.01580 0.15336 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.28030 10.26520 0.01510 0.14710 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.24090 10.21730 0.02360 0.23098 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.46810 10.44650 0.02160 0.20677 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.94170 7.92530 0.01640 0.20693 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.17660 12.15140 0.02520 0.20738 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.58000 8.44000 0.14000 1.65877 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.10710 10.10060 0.00650 0.06435 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.23640 10.23190 0.00450 0.04398 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.08120 10.07440 0.00680 0.06750 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.30450 10.27460 0.02990 0.29101 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.14610 10.14150 0.00460 0.04536 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.10730 10.10080 0.00650 0.06435 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.23650 10.23200 0.00450 0.04398 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.08170 10.07450 0.00720 0.07147 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.30730 10.27740 0.02990 0.29093 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.14630 10.14170 0.00460 0.04536 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.14570 10.14010 0.00560 0.05523 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.27620 10.27320 0.00300 0.02920 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.11960 10.11370 0.00590 0.05834 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.34270 10.31370 0.02900 0.28118 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.18760 10.18410 0.00350 0.03437 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.14570 10.14010 0.00560 0.05523 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.27590 10.27290 0.00300 0.02920 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.11940 10.11350 0.00590 0.05834 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.34790 10.31900 0.02890 0.28007 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.18750 10.18400 0.00350 0.03437 野村精選貨幣市場基金 12.10810 12.10800 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.78000 11.73000 0.05000 0.42626 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.03000 10.96000 0.07000 0.63869 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.48000 10.39000 0.09000 0.86622 野村歐洲高股息基金季配型 7.77000 7.77000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金累積型 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000 野村積極成長基金 11.87000 12.11000 -0.24000 -1.98183 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.00000 9.22000 -0.22000 -2.38612 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 32.68000 33.50000 -0.82000 -2.44776 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.61220 10.60920 0.00300 0.02828 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.53600 8.53930 -0.00330 -0.03864 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.87260 7.87530 -0.00270 -0.03428 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.75280 7.75070 0.00210 0.02709 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.13390 12.13790 -0.00400 -0.03295 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.86620 10.86980 -0.00360 -0.03312 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.73970 10.73680 0.00290 0.02701 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.38000 11.35000 0.03000 0.26432 野村環球基金-人民幣計價 16.92000 16.91000 0.01000 0.05914 野村環球基金-美元計價 13.20000 13.19000 0.01000 0.07582 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.89000 18.84000 0.05000 0.26539 野村鴻利基金 21.94000 22.32000 -0.38000 -1.70251 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89520 16.89510 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 17.95000 18.26000 -0.31000 -1.69770 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.04000 13.98000 0.06000 0.42918 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.15000 15.10000 0.05000 0.33113 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.53750 10.51680 0.02070 0.19683 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.80480 13.77770 0.02710 0.19669 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.57540 10.57050 0.00490 0.04636 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.43450 10.42640 0.00810 0.07769 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.39710 10.39390 0.00320 0.03079 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.22870 10.22240 0.00630 0.06163 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.07170 10.06250 0.00920 0.09143 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.16850 10.16120 0.00730 0.07184 凱基台商天下基金 12.62000 12.58000 0.04000 0.31797 凱基台灣精五門基金 19.49000 19.83000 -0.34000 -1.71457 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 42.35320 42.18630 0.16690 0.39563 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 43.99800 43.88580 0.11220 0.25566 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.53980 42.48150 0.05830 0.13724 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.39820 10.41910 -0.02090 -0.20059 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 42.59780 42.38010 0.21770 0.51368 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 43.43690 43.16910 0.26780 0.62035 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 42.96310 42.69040 0.27270 0.63879 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.05000 12.11000 -0.06000 -0.49546 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.79010 10.84890 -0.05880 -0.54199 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498 凱基凱旋貨幣市場基金 11.58660 11.58640 0.00020 0.00173 凱基開創基金 26.07000 26.53000 -0.46000 -1.73389 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.71000 22.68000 0.03000 0.13228 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.50600 21.52560 -0.01960 -0.09105 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.78000 16.64000 0.14000 0.84135 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.66670 15.57180 0.09490 0.60944 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.43000 7.42000 0.01000 0.13477 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.33000 11.34000 -0.01000 -0.08818 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.93920 10.94800 -0.00880 -0.08038 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.65600 11.60160 0.05440 0.46890 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.22000 12.14000 0.08000 0.65898 凱基護城河基金-台幣計價A 12.79000 12.75000 0.04000 0.31373 凱基護城河基金-美元計價B 12.24030 12.23790 0.00240 0.01961 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.90160 9.93000 -0.02840 -0.28600 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.59220 9.61990 -0.02770 -0.28794 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.83300 9.83950 -0.00650 -0.06606 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 9.90150 9.93000 -0.02850 -0.28701 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.59220 9.61990 -0.02770 -0.28794 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.83300 9.83950 -0.00650 -0.06606 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.08000 13.03000 0.05000 0.38373 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.25000 33.58000 -0.33000 -0.98273 富邦NASDAQ-100基金 31.74000 31.85000 -0.11000 -0.34537 富邦上証180基金 29.92000 30.32000 -0.40000 -1.31926 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18290 0.18280 0.00010 0.05470 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.77000 5.75000 0.02000 0.34783 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.77000 6.67000 0.10000 1.49925 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 39.59000 40.77000 -1.18000 -2.89429 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.71560 11.70910 0.00650 0.05551 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.80760 10.80080 0.00680 0.06296 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.55280 10.52360 0.02920 0.27747 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.98030 9.97480 0.00550 0.05514 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.12960 9.12390 0.00570 0.06247 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.92310 8.89830 0.02480 0.27870 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.70350 20.68730 0.01620 0.07831 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.59890 11.59800 0.00090 0.00776 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.75130 10.72700 0.02430 0.22653 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.67020 13.65690 0.01330 0.09739 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99820 1.99680 0.00140 0.07011 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.45610 9.44700 0.00910 0.09633 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43180 1.43080 0.00100 0.06989 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.21360 12.20830 0.00530 0.04341 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.77800 1.77740 0.00060 0.03376 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.27490 10.27040 0.00450 0.04382 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51620 1.51570 0.00050 0.03299 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.67630 10.66160 0.01470 0.13788 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.62510 10.61450 0.01060 0.09986 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.61000 15.55000 0.06000 0.38585 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.13000 18.29000 -0.16000 -0.87479 富邦日本東証基金 19.83000 19.91000 -0.08000 -0.40181 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.59000 44.66000 -0.07000 -0.15674 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.78000 45.41000 -0.63000 -1.38736 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 48.77000 49.66000 -0.89000 -1.79219 富邦台灣心基金 20.03000 20.46000 -0.43000 -2.10166 富邦台灣釆吉50基金 43.66000 44.45000 -0.79000 -1.77728 富邦台灣科技指數基金 49.47000 50.82000 -1.35000 -2.65643 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 45.10820 45.04620 0.06200 0.13764 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.25770 42.22140 0.03630 0.08598 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30970 0.31080 -0.00110 -0.35393 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.58320 2.58070 0.00250 0.09687 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35040 0.35020 0.00020 0.05711 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.93330 10.91400 0.01930 0.17684 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.21390 2.21180 0.00210 0.09495 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33140 0.33120 0.00020 0.06039 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.30710 9.29080 0.01630 0.17544 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 25.04000 24.94000 0.10000 0.40096 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.81000 13.87000 -0.06000 -0.43259 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 31.75000 31.45000 0.30000 0.95390 富邦吉祥貨幣市場基金 15.69610 15.69590 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.73000 18.10000 -0.37000 -2.04420 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.04850 40.96300 0.08550 0.20872 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 41.73720 41.58490 0.15230 0.36624 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.26650 41.26100 0.00550 0.01333 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 43.31480 43.18720 0.12760 0.29546 富邦長紅基金 55.95000 57.15000 -1.20000 -2.09974 富邦科技基金 22.08000 22.54000 -0.46000 -2.04082 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.78620 41.73530 0.05090 0.12196 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 42.86360 42.66680 0.19680 0.46125 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.36850 39.23920 0.12930 0.32952 富邦恒生國企ETF基金 20.04000 20.34000 -0.30000 -1.47493 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.30000 14.11000 0.19000 1.34656 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.31000 26.03000 -0.72000 -2.76604 富邦高成長基金 21.59000 22.07000 -0.48000 -2.17490 富邦基金A類型 12.36000 12.61000 -0.25000 -1.98255 富邦基金I類型 12.36000 12.61000 -0.25000 -1.98255 富邦深証100基金 9.71000 9.99000 -0.28000 -2.80280 富邦富時歐洲ETF基金 20.66000 20.65000 0.01000 0.04843 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42630 0.42610 0.00020 0.04694 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.40080 12.41490 -0.01410 -0.11357 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.29170 9.30220 -0.01050 -0.11288 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30400 0.30390 0.00010 0.03291 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.51970 8.52940 -0.00970 -0.11372 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.94980 9.93950 0.01030 0.10363 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.74220 10.70720 0.03500 0.32688 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.34110 9.33140 0.00970 0.10395 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.08020 10.04740 0.03280 0.32645 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.99000 18.16000 -0.17000 -0.93612 富邦精準基金 41.15000 42.11000 -0.96000 -2.27974 富邦精銳中小基金 10.42000 10.63000 -0.21000 -1.97554 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.07000 16.45000 -0.38000 -2.31003 富邦臺灣公司治理100基金 20.32000 20.61000 -0.29000 -1.40708 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.58000 7.46000 0.12000 1.60858 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.23000 14.70000 -0.47000 -3.19728 富邦標普美國特別股ETF基金 19.97000 19.93000 0.04000 0.20070 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.48420 10.48080 0.00340 0.03244 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.12250 10.12560 -0.00310 -0.03062 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.53310 10.50520 0.02790 0.26558 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.02020 10.01700 0.00320 0.03195 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.62940 9.63240 -0.00300 -0.03114 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.00570 9.97920 0.02650 0.26555 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 29.46000 29.87000 -0.41000 -1.37261 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.84480 9.85600 -0.01120 -0.11364 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.83440 9.84620 -0.01180 -0.11984 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.68550 9.69900 -0.01350 -0.13919 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.08180 10.09330 -0.01150 -0.11394 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.08300 10.09510 -0.01210 -0.11986 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.93440 9.94800 -0.01360 -0.13671 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.57690 8.56820 0.00870 0.10154 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.26710 9.25830 0.00880 0.09505 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.84680 8.83910 0.00770 0.08711 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.22020 10.20990 0.01030 0.10088 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.30810 10.29830 0.00980 0.09516 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.86140 9.85310 0.00830 0.08424 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.00180 9.99210 0.00970 0.09708 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.57850 8.56940 0.00910 0.10619 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.84000 9.83020 0.00980 0.09969 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.14650 9.13850 0.00800 0.08754 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.25690 11.24500 0.01190 0.10582 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.09490 11.08380 0.01110 0.10015 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.42400 10.41440 0.00960 0.09218 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.33210 9.32330 0.00880 0.09439 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.30000 15.29000 0.01000 0.06540 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.79880 8.78780 0.01100 0.12517 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.68570 9.67410 0.01160 0.11991 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.20920 9.19940 0.00980 0.10653 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.52070 10.50750 0.01320 0.12562 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.57470 10.56210 0.01260 0.11929 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.11150 10.10050 0.01100 0.10891 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.34610 9.33540 0.01070 0.11462 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.42000 8.39000 0.03000 0.35757 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.31000 7.30000 0.01000 0.13699 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.30000 8.29000 0.01000 0.12063 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.29000 8.27000 0.02000 0.24184 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.23170 10.23770 -0.00600 -0.05861 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.57400 9.57990 -0.00590 -0.06159 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.16340 9.16050 0.00290 0.03166 富蘭克林華美中華基金 10.79000 10.74000 0.05000 0.46555 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.70000 21.01000 -0.31000 -1.47549 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.93000 21.09000 -0.16000 -0.75865 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.97000 10.04000 -0.07000 -0.69721 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.92150 7.90500 0.01650 0.20873 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.93220 8.92750 0.00470 0.05265 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.84920 9.84400 0.00520 0.05282 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.47420 9.45440 0.01980 0.20943 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.40400 11.40790 -0.00390 -0.03419 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.62410 8.62710 -0.00300 -0.03477 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.82550 8.82860 -0.00310 -0.03511 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.91570 9.91920 -0.00350 -0.03529 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.98820 13.99070 -0.00250 -0.01787 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.18080 10.18250 -0.00170 -0.01670 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.43150 10.43470 -0.00320 -0.03067 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.58380 7.58610 -0.00230 -0.03032 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.93650 8.93920 -0.00270 -0.03020 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.92480 9.92780 -0.00300 -0.03022 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.14930 11.13370 0.01560 0.14012 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.57130 7.56070 0.01060 0.14020 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.93940 8.92680 0.01260 0.14115 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.09310 10.07900 0.01410 0.13989 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.72220 10.72750 -0.00530 -0.04941 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.62400 7.62780 -0.00380 -0.04982 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.14460 8.13440 0.01020 0.12539 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.13480 9.13290 0.00190 0.02080 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.14550 10.14340 0.00210 0.02070 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.89130 12.87520 0.01610 0.12505 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.82000 7.78000 0.04000 0.51414 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.21000 8.15000 0.06000 0.73620 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.79000 8.80000 -0.01000 -0.11364 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.12000 8.14000 -0.02000 -0.24570 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.65000 11.67000 -0.02000 -0.17138 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.72000 8.72000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.38000 8.37000 0.01000 0.11947 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.09590 13.05970 0.03620 0.27719 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.94000 10.91000 0.03000 0.27498 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 36.20000 36.76000 -0.56000 -1.52339 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34360 10.34340 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.68000 8.72000 -0.04000 -0.45872 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.31000 9.36000 -0.05000 -0.53419 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.14000 14.13000 0.01000 0.07077 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.04000 13.03000 0.01000 0.07675 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.47000 15.42000 0.05000 0.32425 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.71670 9.73130 -0.01460 -0.15003 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.71670 9.73130 -0.01460 -0.15003 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.60450 9.61700 -0.01250 -0.12998 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.60450 9.61700 -0.01250 -0.12998 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.65630 9.67090 -0.01460 -0.15097 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.65630 9.67090 -0.01460 -0.15097 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.65630 9.67090 -0.01460 -0.15097 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.87200 9.86500 0.00700 0.07096 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.87200 9.86500 0.00700 0.07096 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.87200 9.86500 0.00700 0.07096 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.88670 6.92310 -0.03640 -0.52578 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.57510 10.52310 0.05200 0.49415 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.42200 9.42240 -0.00040 -0.00425 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.29360 11.29390 -0.00030 -0.00266 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.74830 6.74090 0.00740 0.10978 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.83690 8.83750 -0.00060 -0.00679 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.34830 10.34890 -0.00060 -0.00580 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.81740 10.80540 0.01200 0.11106 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 67.54000 67.35000 0.19000 0.28211 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 67.54000 67.40000 0.14000 0.20772 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 61.95890 61.90300 0.05590 0.09030 復華1至5年期高收益債券基金 21.01000 21.00000 0.01000 0.04762 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 63.25470 63.04250 0.21220 0.33660 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 63.60770 63.44110 0.16660 0.26261 復華人民幣貨幣市場基金 11.83890 11.83830 0.00060 0.00507 復華人生目標基金 36.83210 37.14180 -0.30970 -0.83383 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 復華大中華中小策略基金 8.37000 8.30000 0.07000 0.84337 復華中小精選基金 62.32000 63.09000 -0.77000 -1.22048 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.43880 52.46030 -0.02150 -0.04098 復華中國特選信用債券ETF基金 62.65290 62.56730 0.08560 0.13681 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.42000 8.42000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 復華六年到期新興市場債券基金 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 復華台灣智能基金 11.21000 11.33000 -0.12000 -1.05914 復華全方位基金 27.45000 27.87000 -0.42000 -1.50700 復華全球大趨勢基金-美元 12.22000 12.27000 -0.05000 -0.40750 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.60000 19.64000 -0.04000 -0.20367 復華全球平衡基金-美元 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236 復華全球平衡基金-新臺幣 19.39000 19.33000 0.06000 0.31040 復華全球物聯網科技基金-美元 13.58000 13.77000 -0.19000 -1.37981 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.34000 13.49000 -0.15000 -1.11193 復華全球原物料基金 8.32000 8.36000 -0.04000 -0.47847 復華全球消費基金-新臺幣 12.55000 12.60000 -0.05000 -0.39683 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.01290 11.99570 0.01720 0.14338 復華全球債券基金 14.36290 14.31380 0.04910 0.34303 復華全球債券組合基金 15.05000 15.02000 0.03000 0.19973 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.77000 14.72000 0.05000 0.33967 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 復華全球戰略配置強基金-美元 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.48410 13.48390 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905 復華亞太成長基金 11.73000 11.83000 -0.10000 -0.84531 復華亞太神龍科技基金-美元 8.57000 8.59000 -0.02000 -0.23283 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 復華東協世紀基金 11.81000 11.81000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 14.00000 13.93000 0.07000 0.50251 復華南非幣長期收益基金B 8.10000 8.06000 0.04000 0.49628 復華南非幣短期收益基金A 14.41000 14.40000 0.01000 0.06944 復華南非幣短期收益基金B 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 復華美國20年期以上公債ETF基金 65.28420 64.89490 0.38930 0.59989 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.83000 21.93000 -0.10000 -0.45600 復華美國新星基金-美元 12.18000 12.22000 -0.04000 -0.32733 復華美國新星基金-新臺幣 12.60000 12.61000 -0.01000 -0.07930 復華恒生基金 21.08000 21.36000 -0.28000 -1.31086 復華恒生單日反向一倍基金 8.57000 8.45000 0.12000 1.42012 復華恒生單日正向二倍基金 29.33000 30.15000 -0.82000 -2.71973 復華神盾基金 24.32310 24.51520 -0.19210 -0.78360 復華高成長基金 64.61000 66.03000 -1.42000 -2.15054 復華高益策略組合基金 13.41000 13.37000 0.04000 0.29918 復華貨幣市場基金 14.44700 14.44680 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.61000 18.61000 0.00000 0.00000 復華富時台灣高股息低波動基金 48.35000 48.41000 -0.06000 -0.12394 復華復華基金 20.16000 20.59000 -0.43000 -2.08839 復華華人世紀基金 15.88000 15.89000 -0.01000 -0.06293 復華傳家二號基金 28.66720 28.72640 -0.05920 -0.20608 復華傳家基金 21.28950 21.33130 -0.04180 -0.19596 復華奧林匹克全球組合基金 15.61000 15.59000 0.02000 0.12829 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.25000 14.21000 0.04000 0.28149 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 復華新興人民幣短期收益基金 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 復華新興人民幣債券基金A 12.17000 12.17000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 復華新興市場10年期以上債券基金 20.98000 20.95000 0.03000 0.14320 復華新興市場企業債券ETF基金 67.46000 67.34000 0.12000 0.17820 復華新興市場高收益債券基金A 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 復華新興市場高收益債券基金B 5.39000 5.38000 0.01000 0.18587 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.06000 12.04000 0.02000 0.16611 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.88000 11.87000 0.01000 0.08425 復華新興市場短期收益基金 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259 復華滬深300 A股基金 22.30000 22.67000 -0.37000 -1.63211 復華數位經濟基金 43.42000 44.07000 -0.65000 -1.47493 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.83690 9.82860 0.00830 0.08445 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.65310 9.64330 0.00980 0.10162 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.36750 10.35890 0.00860 0.08302 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.04050 10.03030 0.01020 0.10169 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.99470 9.98620 0.00850 0.08512 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.75610 10.72330 0.03280 0.30588 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.80450 9.79920 0.00530 0.05409 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.57200 10.54280 0.02920 0.27697 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.15320 10.14770 0.00550 0.05420 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.93440 10.90420 0.03020 0.27696 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.49260 10.46540 0.02720 0.25990 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.44520 10.43430 0.01090 0.10446 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.69100 10.65620 0.03480 0.32657 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.38300 10.35350 0.02950 0.28493 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.48770 11.41760 0.07010 0.61396 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.33420 10.32080 0.01340 0.12983 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.56000 10.53010 0.02990 0.28395 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.80500 11.73290 0.07210 0.61451 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.47240 10.45870 0.01370 0.13099 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.75660 10.71870 0.03790 0.35359 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.97360 9.97650 -0.00290 -0.02907 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 9.97690 9.99010 -0.01320 -0.13213 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.02300 10.01400 0.00900 0.08987 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.25330 10.23110 0.02220 0.21699 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.42790 10.37010 0.05780 0.55737 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.26070 10.25480 0.00590 0.05753 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.25170 10.22950 0.02220 0.21702 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.42700 10.36930 0.05770 0.55645 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.25740 10.25140 0.00600 0.05853 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.09480 10.07570 0.01910 0.18956 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.07780 10.07510 0.00270 0.02680 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.09330 10.07420 0.01910 0.18959 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.07880 10.07600 0.00280 0.02779 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.56880 10.54290 0.02590 0.24566 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.57410 10.56400 0.01010 0.09561 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.81060 10.77640 0.03420 0.31736 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 9.95730 9.96620 -0.00890 -0.08930 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 9.95960 9.98010 -0.02050 -0.20541 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.00560 10.00400 0.00160 0.01599 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.20520 9.20090 0.00430 0.04673 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.20950 8.20710 0.00240 0.02924 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.36430 8.34330 0.02100 0.25170 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.90120 11.89560 0.00560 0.04708 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.64760 10.64450 0.00310 0.02912 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.97450 10.94690 0.02760 0.25213 景順主流基金 15.95000 16.38000 -0.43000 -2.62515 景順台灣科技基金 27.57000 28.31000 -0.74000 -2.61392 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 景順全球科技基金 23.22000 23.30000 -0.08000 -0.34335 景順全球康健基金 19.29000 19.13000 0.16000 0.83638 景順貨幣市場基金 15.98280 15.98270 0.00010 0.00063 景順潛力基金 29.99000 30.68000 -0.69000 -2.24902 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.31000 14.38000 -0.07000 -0.48679 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.67000 13.71000 -0.04000 -0.29176 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.19000 11.15000 0.04000 0.35874 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.67000 11.63000 0.04000 0.34394 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.60510 8.60560 -0.00050 -0.00581 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.99540 7.99620 -0.00080 -0.01000 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.36800 11.36870 -0.00070 -0.00616 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.53800 10.53900 -0.00100 -0.00949 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.93000 7.97000 -0.04000 -0.50188 華南永昌中國A股基金(美元) 7.56000 7.62000 -0.06000 -0.78740 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.34000 11.40000 -0.06000 -0.52632 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.55680 9.55270 0.00410 0.04292 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.96880 9.94230 0.02650 0.26654 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.07810 10.07380 0.00430 0.04268 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.51650 10.48860 0.02790 0.26600 華南永昌永昌基金 18.35000 18.75000 -0.40000 -2.13333 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 華南永昌全球亨利組合基金 14.78500 14.76230 0.02270 0.15377 華南永昌全球神農水資源基金 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037 華南永昌全球精品基金 16.67000 16.65000 0.02000 0.12012 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.88000 12.91000 -0.03000 -0.23238 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.07000 13.06000 0.01000 0.07657 華南永昌物聯網精選基金 11.06000 11.25000 -0.19000 -1.68889 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.26700 16.26680 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 23.48530 23.74290 -0.25760 -1.08496 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98020 11.98010 0.00010 0.00083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.68340 10.68250 0.00090 0.00842 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.77100 10.74590 0.02510 0.23358 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.00560 10.00480 0.00080 0.00800 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.01400 9.99060 0.02340 0.23422 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.52460 10.52360 0.00100 0.00950 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.52550 10.50080 0.02470 0.23522 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.96240 9.96140 0.00100 0.01004 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.93030 9.90700 0.02330 0.23519 華頓中小型基金 18.22000 18.57000 -0.35000 -1.88476 華頓中國多重機會平衡基金 11.24380 11.22450 0.01930 0.17195 華頓台灣基金 21.19000 21.53000 -0.34000 -1.57919 華頓平安貨幣市場基金 11.56050 11.56030 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.59000 17.50000 0.09000 0.51429 華頓全球高收益債券基金A 13.89760 13.88610 0.01150 0.08282 華頓全球高收益債券基金B 8.19360 8.18690 0.00670 0.08184 華頓全球黑鑽油源基金 5.16000 5.20000 -0.04000 -0.76923 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.63370 2.64060 -0.00690 -0.26130 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.97690 11.98380 -0.00690 -0.05758 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37990 0.38090 -0.00100 -0.26254 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.74290 11.74760 -0.00470 -0.04001 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.74290 11.74760 -0.00470 -0.04001 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.43110 10.44060 -0.00950 -0.09099 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.61650 10.59890 0.01760 0.16605 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.61650 10.59890 0.01760 0.16605 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.38140 9.36580 0.01560 0.16656 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.59740 10.60330 -0.00590 -0.05564 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.59740 10.60330 -0.00590 -0.05564 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.34440 9.35490 -0.01050 -0.11224 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.64400 2.64100 0.00300 0.11359 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07620 2.07650 -0.00030 -0.01445 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.16380 12.15150 0.01230 0.10122 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.51050 9.50090 0.00960 0.10104 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38070 0.38030 0.00040 0.10518 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29790 0.29820 -0.00030 -0.10060 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.30000 3.30000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 14.99000 14.96000 0.03000 0.20053 匯豐中國動力基金(美元) 0.47000 0.47000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 23.15000 23.48000 -0.33000 -1.40545 匯豐全球趨勢組合基金 12.63000 12.64000 -0.01000 -0.07911 匯豐全球關鍵資源基金 8.25000 8.27000 -0.02000 -0.24184 匯豐安富基金 24.91000 25.13000 -0.22000 -0.87545 匯豐成功基金 43.66000 43.94000 -0.28000 -0.63723 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.96000 10.98000 -0.02000 -0.18215 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.38000 2.38000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.66550 2.66550 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.35150 2.35110 0.00040 0.01701 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.82420 11.81510 0.00910 0.07702 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.94680 7.93750 0.00930 0.11717 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38520 0.38530 -0.00010 -0.02595 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33270 0.33270 0.00000 0.00000 匯豐金磚動力基金 14.65000 14.66000 -0.01000 -0.06821 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00610 15.00600 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.04000 5.05000 -0.01000 -0.19802 匯豐新鑽動力基金 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.48220 5.46190 0.02030 0.37167 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.28610 9.26590 0.02020 0.21800 匯豐龍鳳基金-A類型 49.92000 50.64000 -0.72000 -1.42180 匯豐龍鳳基金-I類型 49.92000 50.64000 -0.72000 -1.42180 匯豐龍騰電子基金 33.99000 34.79000 -0.80000 -2.29951 匯豐雙高收益債券組合基金 12.53870 12.52780 0.01090 0.08701 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.46000 17.65000 -0.19000 -1.07649 新光中國成長基金(人民幣) 8.73000 8.76000 -0.03000 -0.34247 新光中國成長基金(美元) 8.72000 8.75000 -0.03000 -0.34286 新光中國成長基金(新臺幣) 8.88000 8.90000 -0.02000 -0.22472 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.03010 11.00940 0.02070 0.18802 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.06830 10.06230 0.00600 0.05963 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.61690 10.60760 0.00930 0.08767 新光台灣富貴基金 22.11000 22.51000 -0.40000 -1.77699 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.26000 21.32000 -0.06000 -0.28143 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.34670 40.36310 -0.01640 -0.04063 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 42.38200 42.20360 0.17840 0.42271 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706 新光全球AI新創產業基金美元 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.72000 8.72000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 10.98000 10.94000 0.04000 0.36563 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.94000 10.89000 0.05000 0.45914 新光全球債券基金(A累積)美元 10.51080 10.49450 0.01630 0.15532 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.50110 10.48190 0.01920 0.18317 新光全球債券基金(B配息)美元 9.95000 9.93460 0.01540 0.15501 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.92860 9.91040 0.01820 0.18365 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.14000 11.13000 0.01000 0.08985 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422 新光吉星貨幣市場基金 15.49560 15.49540 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)美元 8.39000 8.39000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.63000 8.63000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 20.91000 20.88000 0.03000 0.14368 新光亞洲精選基金-新台幣 21.66000 21.62000 0.04000 0.18501 新光店頭基金 21.25000 21.60000 -0.35000 -1.62037 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 新光特選內需收益ETF基金 20.82000 20.82000 0.00000 0.00000 新光創新科技基金 12.67000 12.84000 -0.17000 -1.32399 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.21860 10.18980 0.02880 0.28264 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.56900 10.55950 0.00950 0.08997 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.04410 10.04290 0.00120 0.01195 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.41180 9.39140 0.02040 0.21722 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.69780 9.68760 0.01020 0.10529 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.21430 9.21310 0.00120 0.01302 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.01000 40.97890 0.03110 0.07589 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 41.92910 41.74550 0.18360 0.43981 新光澳幣八年期保本基金 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 新光澳幣十年期保本基金 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.35000 12.34000 0.01000 0.08104 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.55640 10.54880 0.00760 0.07205 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.49150 9.48370 0.00780 0.08225 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.53330 9.51750 0.01580 0.16601 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.42820 10.41100 0.01720 0.16521 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.39160 10.38330 0.00830 0.07994 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.48760 9.47990 0.00770 0.08122 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.46380 9.45760 0.00620 0.06556 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.35480 10.34810 0.00670 0.06475 瑞銀全球創新趨勢基金 7.15000 7.15000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.63990 10.63520 0.00470 0.04419 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.61960 9.61610 0.00350 0.03640 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.49570 10.48940 0.00630 0.06006 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.60340 9.59760 0.00580 0.06043 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.68400 9.68120 0.00280 0.02892 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.59830 10.59520 0.00310 0.02926 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.95920 14.93180 0.02740 0.18350 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.77260 8.75650 0.01610 0.18386 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.66340 41.57290 0.09050 0.21769 群益10年期以上金融債ETF基金 40.79350 40.53190 0.26160 0.64542 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 41.38480 41.12620 0.25860 0.62880 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 41.45030 41.20500 0.24530 0.59532 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 42.98640 42.73950 0.24690 0.57769 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 40.84560 40.62870 0.21690 0.53386 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 44.24090 44.02210 0.21880 0.49702 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 45.35930 45.17770 0.18160 0.40197 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 44.14150 43.94750 0.19400 0.44144 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.42060 10.40670 0.01390 0.13357 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 42.71110 42.41030 0.30080 0.70926 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.23870 40.15010 0.08860 0.22067 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.43540 11.43460 0.00080 0.00700 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.30100 10.27550 0.02550 0.24816 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.26030 12.27190 -0.01160 -0.09452 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.08740 9.09400 -0.00660 -0.07258 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 群益大印度基金N-新臺幣 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 群益大印度基金-人民幣 13.68150 13.66870 0.01280 0.09364 群益大印度基金-美元 12.75970 12.74500 0.01470 0.11534 群益大印度基金-新臺幣 12.37000 12.33000 0.04000 0.32441 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.88930 11.92130 -0.03200 -0.26843 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.37020 11.39830 -0.02810 -0.24653 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.66790 10.69670 -0.02880 -0.26924 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.30740 9.33050 -0.02310 -0.24758 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.54230 9.56800 -0.02570 -0.26860 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.35960 8.38030 -0.02070 -0.24701 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.90750 8.93150 -0.02400 -0.26871 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.06560 8.08560 -0.02000 -0.24735 群益中小型股基金 42.66000 43.08000 -0.42000 -0.97493 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.08070 10.06200 0.01870 0.18585 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.28110 9.26180 0.01930 0.20838 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.89930 8.86120 0.03810 0.42996 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.61780 8.60180 0.01600 0.18601 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.93320 7.91680 0.01640 0.20715 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.60780 7.57520 0.03260 0.43035 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.48540 10.47700 0.00840 0.08018 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.53390 11.52460 0.00930 0.08070 群益中國高收益債券基金-美元 11.14250 11.13350 0.00900 0.08084 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.43210 10.40370 0.02840 0.27298 群益中國新機會基金N-人民幣 7.84200 7.83620 0.00580 0.07402 群益中國新機會基金N-美元 7.14110 7.13430 0.00680 0.09531 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.80000 7.78000 0.02000 0.25707 群益中國新機會基金-人民幣 6.95470 6.94960 0.00510 0.07339 群益中國新機會基金-美元 7.63530 7.62800 0.00730 0.09570 群益中國新機會基金-新臺幣 7.45000 7.42000 0.03000 0.40431 群益平衡王基金 18.79470 18.95270 -0.15800 -0.83365 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.38000 6.39000 -0.01000 -0.15649 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.98260 12.01480 -0.03220 -0.26800 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.34220 11.37030 -0.02810 -0.24714 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.34970 10.37750 -0.02780 -0.26789 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.79570 9.81990 -0.02420 -0.24644 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.25010 10.23780 0.01230 0.12014 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.03670 10.02500 0.01170 0.11671 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.16380 9.15280 0.01100 0.12018 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.14240 9.13170 0.01070 0.11717 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.30960 10.29720 0.01240 0.12042 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.35170 10.33950 0.01220 0.11799 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.32540 9.31420 0.01120 0.12025 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.78200 9.77050 0.01150 0.11770 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.97380 10.93630 0.03750 0.34289 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.63870 7.61260 0.02610 0.34285 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.55340 10.55100 0.00240 0.02275 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.38110 10.37900 0.00210 0.02023 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.62930 10.60810 0.02120 0.19985 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.89570 9.89340 0.00230 0.02325 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.82450 9.82250 0.00200 0.02036 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.05960 10.03950 0.02010 0.20021 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.55360 10.55110 0.00250 0.02369 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.38110 10.37900 0.00210 0.02023 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.62920 10.60800 0.02120 0.19985 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.89580 9.89350 0.00230 0.02325 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.82440 9.82240 0.00200 0.02036 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.05960 10.03960 0.02000 0.19921 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.34850 9.30120 0.04730 0.50854 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.11000 11.03000 0.08000 0.72529 群益全球關鍵生技基金-美元 15.29690 15.21950 0.07740 0.50856 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.42000 15.31000 0.11000 0.71848 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.64000 11.56000 0.08000 0.69204 群益印度中小基金N-人民幣 11.14200 11.12370 0.01830 0.16451 群益印度中小基金N-美元 9.27550 9.25830 0.01720 0.18578 群益印度中小基金N-新臺幣 8.96000 8.92000 0.04000 0.44843 群益印度中小基金-人民幣 15.08360 15.05890 0.02470 0.16402 群益印度中小基金-美元 13.26640 13.24180 0.02460 0.18578 群益印度中小基金-新臺幣 15.68000 15.62000 0.06000 0.38412 群益多利策略組合基金 11.77000 11.75000 0.02000 0.17021 群益多重收益組合基金 13.95000 13.93000 0.02000 0.14358 群益多重資產組合基金 15.44000 15.39000 0.05000 0.32489 群益安家基金 23.50070 23.79060 -0.28990 -1.21855 群益安穩貨幣市場基金 16.14480 16.14460 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.81000 21.72000 0.09000 0.41436 群益亞太中小基金 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 群益亞太新趨勢平衡基金 16.26000 16.23000 0.03000 0.18484 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.36610 10.34120 0.02490 0.24078 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.71890 7.70040 0.01850 0.24025 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.07110 10.04690 0.02420 0.24087 群益店頭市場基金 86.69000 87.57000 -0.88000 -1.00491 群益東方盛世基金 8.56000 8.56000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 12.57630 12.60070 -0.02440 -0.19364 群益東協成長基金-美元 10.94700 10.96590 -0.01890 -0.17235 群益東協成長基金-新臺幣 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.46790 11.47910 -0.01120 -0.09757 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.78970 10.80020 -0.01050 -0.09722 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.35450 10.34730 0.00720 0.06958 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.52360 9.53290 -0.00930 -0.09756 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.96350 8.97220 -0.00870 -0.09697 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.60000 8.59410 0.00590 0.06865 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.70690 10.69950 0.00740 0.06916 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.31990 9.32900 -0.00910 -0.09755 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.12280 9.13170 -0.00890 -0.09746 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.60740 9.60080 0.00660 0.06874 群益長安基金 27.79000 28.12000 -0.33000 -1.17354 群益美國新創亮點基金N-美元 10.12010 10.14250 -0.02240 -0.22085 群益美國新創亮點基金-美元 15.30930 15.34300 -0.03370 -0.21964 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.11000 15.11000 0.00000 0.00000 群益真善美基金 15.34430 15.33260 0.01170 0.07631 群益馬拉松基金 110.66000 112.38000 -1.72000 -1.53052 群益深証中小板基金 11.23000 11.58000 -0.35000 -3.02245 群益創新科技基金 30.34000 30.80000 -0.46000 -1.49351 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.98930 8.98640 0.00290 0.03227 群益華夏盛世基金N-美元 8.20450 8.20010 0.00440 0.05366 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.74000 8.71000 0.03000 0.34443 群益華夏盛世基金-人民幣 9.78940 9.78620 0.00320 0.03270 群益華夏盛世基金-美元 9.04650 9.04160 0.00490 0.05419 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.25000 15.21000 0.04000 0.26298 群益奧斯卡基金 26.92000 27.44000 -0.52000 -1.89504 群益新興金鑽基金-美元 11.01900 11.01120 0.00780 0.07084 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.60000 8.58000 0.02000 0.23310 群益葛萊美基金 21.54000 21.89000 -0.35000 -1.59890 群益道瓊美國地產ETF基金 21.97000 21.85000 0.12000 0.54920 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.27000 8.14000 0.13000 1.59705 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.51000 12.93000 -0.42000 -3.24826 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.92350 10.93530 -0.01180 -0.10791 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.67950 10.68880 -0.00930 -0.08701 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.93020 10.91540 0.01480 0.13559 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.73310 10.74480 -0.01170 -0.10889 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.49350 10.50260 -0.00910 -0.08665 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.73970 10.72510 0.01460 0.13613 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.92350 10.93530 -0.01180 -0.10791 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.67960 10.68880 -0.00920 -0.08607 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.73310 10.74480 -0.01170 -0.10889 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.49340 10.50250 -0.00910 -0.08665 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.63040 12.62490 0.00550 0.04356 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.53860 11.52540 0.01320 0.11453 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.47110 11.45850 0.01260 0.10996 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.60530 8.60150 0.00380 0.04418 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.90320 8.89300 0.01020 0.11470 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.29000 8.27000 0.02000 0.24184 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.45270 8.44350 0.00920 0.10896 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.85040 9.83910 0.01130 0.11485 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.68000 8.78000 -0.10000 -1.13895 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.48000 9.59000 -0.11000 -1.14703 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.02000 28.54000 -0.52000 -1.82200 德信中國精選成長基金 11.61000 11.61000 0.00000 0.00000 德信台灣主流中小基金 17.52000 17.83000 -0.31000 -1.73864 德信萬保貨幣市場基金 11.97490 11.97480 0.00010 0.00084 德信數位時代基金 30.08000 30.51000 -0.43000 -1.40937 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.61850 10.60860 0.00990 0.09332 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.52310 10.51360 0.00950 0.09036 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.70490 11.70470 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.20000 14.62000 -0.42000 -2.87278 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.85000 18.03000 -0.18000 -0.99834 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.73970 10.73040 0.00930 0.08667 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.07150 16.05270 0.01880 0.11711 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.40120 8.37420 0.02700 0.32242 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.21400 11.20060 0.01340 0.11964 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.05390 12.04050 0.01340 0.11129 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.10690 14.05870 0.04820 0.34285 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.09000 17.12000 -0.03000 -0.17523 摩根中小基金 20.77000 21.18000 -0.41000 -1.93579 摩根中國A股基金 14.29000 14.24000 0.05000 0.35112 摩根中國A股基金(美元) 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248 摩根中國亮點基金 12.48000 12.51000 -0.03000 -0.23981 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.27010 11.27350 -0.00340 -0.03016 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.41260 12.42880 -0.01620 -0.13034 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.46000 9.47820 -0.01820 -0.19202 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.04170 13.04580 -0.00410 -0.03143 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.94830 14.96810 -0.01980 -0.13228 摩根台灣金磚基金-累積型 18.42000 18.68000 -0.26000 -1.39186 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.42000 18.68000 -0.26000 -1.39186 摩根台灣增長基金 46.75000 47.44000 -0.69000 -1.45447 摩根平衡基金 27.12000 27.29000 -0.17000 -0.62294 摩根全球α基金 18.49000 18.55000 -0.06000 -0.32345 摩根全球平衡基金 15.79750 15.75000 0.04750 0.30159 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.48140 9.47390 0.00750 0.07916 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.55850 10.55220 0.00630 0.05970 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.97000 9.96610 0.00390 0.03913 摩根多元入息成長基金-累積型 11.55150 11.54220 0.00930 0.08057 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.25970 10.25570 0.00400 0.03900 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.57220 10.55750 0.01470 0.13924 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.93750 13.91810 0.01940 0.13939 摩根亞洲基金 56.96000 56.87000 0.09000 0.15826 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.49410 8.48770 0.00640 0.07540 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.96710 9.96390 0.00320 0.03212 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.81700 8.81570 0.00130 0.01475 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.80130 12.79190 0.00940 0.07348 摩根東方內需機會基金 18.03000 18.01000 0.02000 0.11105 摩根東方科技基金 30.89000 30.91000 -0.02000 -0.06470 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.71000 11.69000 0.02000 0.17109 摩根金龍收成基金 21.05000 21.00000 0.05000 0.23810 摩根第一貨幣市場基金 15.12250 15.12230 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.07000 13.97000 0.10000 0.71582 摩根新金磚五國基金 12.31000 12.25000 0.06000 0.48980 摩根新絲路基金 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 摩根新興35基金 13.24000 13.20000 0.04000 0.30303 摩根新興日本基金 22.84000 22.82000 0.02000 0.08764 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.20150 7.19060 0.01090 0.15159 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.47850 9.46470 0.01380 0.14580 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.30840 9.29670 0.01170 0.12585 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.95060 10.93430 0.01630 0.14907 摩根新興科技基金 48.75000 49.79000 -1.04000 -2.08877 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.58870 8.56160 0.02710 0.31653 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.16250 9.14930 0.01320 0.14427 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.63940 8.62860 0.01080 0.12517 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.15800 10.12590 0.03210 0.31701 摩根龍揚基金 31.44000 31.37000 0.07000 0.22314 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-累積型 11.98000 11.96000 0.02000 0.16722 摩根總收益組合基金-月配息型 9.29860 9.29510 0.00350 0.03765 摩根總收益組合基金-累積型 11.44400 11.43960 0.00440 0.03846 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.18000 20.21000 -0.03000 -0.14844 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.60720 12.60710 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 9.97000 10.16000 -0.19000 -1.87008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.46470 10.46270 0.00200 0.01912 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.42500 10.40960 0.01540 0.14794 聯邦中國龍基金 23.72000 24.22000 -0.50000 -2.06441 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.46930 12.45250 0.01680 0.13491 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.66150 11.64920 0.01230 0.10559 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.68240 10.65750 0.02490 0.23364 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.35970 10.39890 -0.03920 -0.37696 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.74170 9.78040 -0.03870 -0.39569 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.91850 8.94230 -0.02380 -0.26615 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.74230 9.73400 0.00830 0.08527 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.01940 9.98870 0.03070 0.30735 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.74480 9.74000 0.00480 0.04928 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.11660 10.08910 0.02750 0.27257 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.29620 9.29120 0.00500 0.05381 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.64700 9.62080 0.02620 0.27233 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.28510 11.29770 -0.01260 -0.11153 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.07950 11.09450 -0.01500 -0.13520 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.44780 10.44150 0.00630 0.06034 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.46670 10.47960 -0.01290 -0.12310 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.26070 10.27360 -0.01290 -0.12556 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.67710 9.67130 0.00580 0.05997 聯邦金鑽平衡基金 21.66690 22.04580 -0.37890 -1.71869 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.13920 9.16290 -0.02370 -0.25865 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.64870 9.65230 -0.00360 -0.03730 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.10460 9.12820 -0.02360 -0.25854 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.60070 9.60420 -0.00350 -0.03644 聯邦貨幣市場基金 13.21110 13.21090 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 11.81000 12.06000 -0.25000 -2.07297 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.70970 16.66940 0.04030 0.24176 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.17310 12.15710 0.01600 0.13161 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.09170 12.07390 0.01780 0.14743 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.52100 11.50370 0.01730 0.15039 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.17570 12.16190 0.01380 0.11347 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.48020 11.45580 0.02440 0.21299 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.46310 10.45140 0.01170 0.11195 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.68280 8.66450 0.01830 0.21121 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 33.10000 33.88000 -0.78000 -2.30224 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.33000 17.40000 -0.07000 -0.40230 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.31000 17.36000 -0.05000 -0.28802 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.70000 11.71000 -0.01000 -0.08540 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.02000 16.02000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.01000 12.01000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.83000 12.83000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.96000 11.96000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.66000 7.66000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.53000 11.53000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.93000 14.92000 0.01000 0.06702 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.53000 11.50000 0.03000 0.26087 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.25000 14.25000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.41000 14.41000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.40000 14.40000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.11000 15.11000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.35000 20.35000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.45000 18.45000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.84000 12.83000 0.01000 0.07794 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.62000 14.62000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.54000 15.54000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.53000 14.53000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 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1.09489 瀚亞外銷基金 37.33000 38.19000 -0.86000 -2.25190 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.90000 11.90000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.06410 11.04520 0.01890 0.17112 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.61180 10.61270 -0.00090 -0.00848 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.57130 12.56110 0.01020 0.08120 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.56260 10.57040 -0.00780 -0.07379 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.24660 7.23470 0.01190 0.16449 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.87030 7.87090 -0.00060 -0.00762 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.06570 8.05910 0.00660 0.08190 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.03040 7.03550 -0.00510 -0.07249 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.67880 8.67180 0.00700 0.08072 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.91390 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瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.27000 13.23000 0.04000 0.30234 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.52000 11.53000 -0.01000 -0.08673 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