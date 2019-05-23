中美貿易戰 外匯商機在哪裡？

文．理周教育學苑

Ｑ：最近打得火熱的中美貿易戰，對國際外匯市場有什麼影響？除了人民幣與美元，是否還會影響到其他貨幣？適合去投資人民幣或美元嗎？這兩個貨幣未來走勢如何？這波貿易戰有沒有什麼商機是可以投資的？其他還有什麼要注意的事嗎？

Ａ：中美貿易開戰，首當其衝必是美元及人民幣，由二○一八年三月二十二日開戰以來，美元對離岸人民幣 (USDCNH) 價格一路往上，最高來到 6.979，同年十二月一日兩位領導人在 G20 峰會上達成談判協定，USDCNH 向下修正，直到二○一九年五月五日川普宣布將二千億美元的關稅商品由一○％提升成二五％，USDCNH 直接跳空往上大漲。

由圖中，我們就可以看出，當中美貿易戰變激烈時，USDCNH 趨勢向上，這表示需要用更多人民幣才能換到一美元，換句話說，美元強人民幣弱，人民幣是亞洲非常重要貨幣，當人民幣變弱時，亞洲貨幣有很高的機會也會跟著貶值，由最近的匯率來看，美元對台幣已經飆升到 31.33，如果貿易戰繼續發燒，台幣將有很大機會繼續貶值。

在這個投資機會下，有兩種操作方式建議給大家，第一種是到銀行購買美元，等到美元上漲後，再兌換回台幣，第二種則是利用外匯保證金直接操作 USDCNH 價差，買入 USDCNH 商品，等待趨勢向上，即可獲利。

一旦中美貿易戰延續，波及範圍將越來越廣，像是日幣或黃金這些避險類商品也是不錯的投資機會。此外，中美貿易戰除了對匯市的影響外，對股市的影響也不容小覷。中美貿易戰是一個非常大的國際商機，只要能善加運用，財富就能輕鬆水到渠成。

中美貿易戰 秒懂台股產業影響

Ｑ：中美貿易戰開打，台股應聲跌了七百多點，後續更有機會再下探，這次戰爭主要課徵關稅項目商品有哪些？對台灣的產業有什麼影響，哪幾支股票要避開？台股現在還可以投資嗎？真的要投資，要投資哪些產業？

Ａ：這次中美貿易戰將二千億美元中國進口商品關稅提升到二五％，其中涵蓋範圍最大的是電信通訊及電路板兩大類，如果貿易戰再擴大，進而適用到中國所有進口商品，那麼筆電、手機等消費性電子商品都難逃貿易戰波及。

其中，電信通訊，最強烈的案例是川普下行政命令封鎖華為，華為概念股應聲而倒，甚至跌停，相關概念股包括聯茂 (6213)、聯亞(3081)、矽創(8016)、大立光(3008)、奇鋐(3017)、京元電子(2449)、欣興(3037) 等，這類因為國家政策影響的股票，除非該公司已經提前有因應政策，否則很難在短時間找到出口，建議遠離或順勢做空。

蘋果等消費性電子產品，雖然貿易戰還沒有更明朗消息傳出，但如果真的被課徵二五％的進口關稅，蘋果產品成本勢必增加，除了轉嫁成本給消費者外，相關供應鏈結構也將產生劇烈改變，現階段蘋果供應鏈是由大陸製造組裝，如果要避開這層關稅，產區將有機會朝東南亞移動，但移動整個供應鏈聚落是一個浩大工程，除了地點、人力、電力還需要產業上中下游配合，未來這些聚落是否形成都還須觀察。

蘋概股中衝擊最大將是組裝廠，相關股票包含台郡 (6269)、臻鼎 - KY(4958)、玉晶光(3406)、和碩(4938)、可成(2474) 等，由於組裝廠需要人力，短時間移動廠區人力要無縫接軌，難度頗高，這些股票的營收必定會受到不小的影響。

鑒於貿易戰延續至今已經一年多，台灣電子廠除了原先在大陸廠區，有不少台商也積極往東南亞擴大廠區，貿易戰對供應鏈影響錯綜複雜，比較簡單選擇股票的方式是這間公司在大陸設廠的比例，或者接大陸訂單的比例，如果判斷較難，建議直接避開電信通訊、電路板及蘋果概念股，才不會在這次貿易戰不小心踩雷。

來源：《理財周刊》 978 期

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