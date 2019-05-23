川普對華為制裁、美國電子大廠配合，美中貿易戰又進入另一個階段，對於原本景氣就處於動盪不穩定的台灣電子業，同樣也將承受壓力，前陣子強勢股如 IC 設計、PCB 及散熱族群紛紛補跌；所幸台股在年線上下攻防戰，金融、食品、資產、傳產龍頭股挺身而出，挺住指數持續下跌危機。由於美中之戰到底如何演變尚待觀察，在外資賣超匯出下，台股最好只能做大箱型震盪，須嚴控資金比重。

【文／方亞申】

繼川普宣布對中國輸美兩千億美元產品提高關稅至二五％後，美國商務部日前又將華為與來自二六個國家的七○家關聯企業列入「實體清單」，在未獲得美國政府批准之前，美國企業禁止與華為進行交易，該禁令並於五月十七日起正式生效；二十日總市值排名全球第三大的谷歌，則宣布即日起暫停與華為部分合作，華為新款手機將無法使用 Gmail、YouTube 等多款熱門 App，也無法更新 Android 作業系統。此舉恐衝擊華為非大陸市場銷售，估計有逾一億支華為手機、市場預估約當一千八百億人民幣營收具潛在不確定性風險；緊接著英特爾、高通、博通、科沃（Qorvo）、英飛凌等美國及歐洲科技大廠皆與華為切割，停止業務往來。華為每年向美國晶片廠購買約一至兩百億美元產品。

美下重手 台灣電子壓力大

這次美國對華為制裁速度以及實施日期之快，遠超過市場預期。雖說隨後美國政府又宣布將放寬對華為的限制措施，發布九○日（至八月十九日）的「臨時通用許可證」，容許華為繼續購買美國商品，以便幫助其美國客戶維護現有的網路和設備，但相關許可範圍不包括華為與美企的新交易。但是美國對華為大刀已經砍下，中方也絲毫未見讓步。美國晶片廠群起遵守政府規定，相對的業績損失是必然的，導致今年一度漲幅超過四○％的費半指數連續大跌，一口氣回測年線支撐，從四月歷史高點一六○四點，短短幾周就回檔高達十六％，今年累計漲幅遽降至十九％。

而美國打華為，軟硬兼施，華為是全球第二大手機銷售大廠，台灣相關供應鏈必定也受牽連；先前美國放話可能將還未調升關稅的三千多億美元輸美產品也加入調升對象，台灣電子代工大廠已說出對於毛利率只有二至四％產品已無法對抗增加二五％關稅，現在華為被制裁，相對也將減少部分華為訂單，蠟燭兩頭燒，業績受影響已是難免，若中國也回應課徵蘋果等電子產品進入中國稅率，蘋果手機銷售也將受害，那麼對於蘋果和華為供應鏈等將是雪上加霜，間接地也壓低台灣今年經濟成長率。美方接下來恐還有一連串行動，更不利於受波及的蘋果、Google、英特爾等供應鏈。外資推估美國若進一步加徵關稅，將影響清單中的手機產品售價提高八％，美國市場需求下滑超過六％，大中華手機供應鏈的獲利銳減。並點名台積電下半年獲利預估減少五％、日月光少十％，鴻海旗下的工業富聯（FII）、台達電、南電、大立光，今年獲利分別短少十七％、二％、三一％、八％。其他如面板、晶片及ＲＦ廠部分群創、頎邦、聯詠、敦泰、神盾、穩懋和全新下半年的獲利將減少三～十五％。

金融、傳產成焦點

外資先前就評估過台灣及韓國是美中貿易戰最大受害者，但是又出現美國強力打壓華為，可能好到三星，惟台灣承受壓力未減。

難怪外資連續賣超台股五月份以來超過九百億元，要知道累計今年前四月外資也不過買超一五七八．一六億元上市公司金額，一下子就吐回去三分之二，台股近期回檔速度相當快，一下子就來到年線附近，跌掉七五五點，或六．八％。尤有甚者，面對韓元今年以來持續弱勢累計貶值超過七％，台股有外資賣超匯出，最近貶值也逼近二％，等於是股匯市都是弱勢。

當然面對川普這個不穩定因子，包括美國企業都難以捉摸，何況是台股，台灣電子業面臨美中兩頭大象互踩，相當不利，不僅面對美國調升關稅、又面臨出貨至華為訂單可能減少，加上電子今年產品新亮點有限，整個局面較難以評估，股價操作上相對難度也將提高。不過隨著不確定因素籠罩，政策護盤相當明顯，政府基金再度撥出護盤，本周透過金融股止穩、拉抬，加上傳產龍頭股台塑四寶、台泥、亞泥、中鋼、統一等守穩，台股指數來到年線開始出現支撐，電子股急殺後也反彈。

短線上指數急跌，年線在一○四九三點，而三月初回檔在一○二四○點，此區域應是有技術性反彈機會，不過指數既然已跌破季線一○六四二點，除非一周內馬上站穩之上，否則在月線逐漸下降至一○七○○點下，上檔反彈空間將較有限。尤其當初指數歷經四個月向上推升，周ＫＤ值曾出現在八○以上高檔鈍化八周時間，至少要等周ＫＤ值降至二○以下相對低檔再說，在此之前最好走的是箱型，約在一○二五○～一○七○○點之間。

來源：《先探投資週刊》 2040 期

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