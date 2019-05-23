生技股成為資金避風港

【撰文／王榮旭】

美、中貿易糾紛，川普大打科技戰，高端電子技術掌握在美國手上，但美國科技公司少了華為出海口，也不是好消息，這場科技戰打下去沒有贏家，因此資金轉向金融傳產避險，非電金指數在 5/21 創今年新高，金融指數也站回所有均線，大盤跌破年線僅剩在 10200 附近半年線尚未跌破，電子指數則是跌破所有均線，美、中要達成全面性貿易協議可能性較低，下半年資金往非電子流入的趨勢逐漸成型，生技族群相對金融及傳產股基期低很多，資金回流股價向上空間反而最大，今年不少生技業績比去年大幅成長，因為電子資金排擠影響未能充分反應，大家可從生技財報尋寶，相信還有不少便宜貨可撿。

大江挑戰 5 字頭

1332 期分析生技股后大江 (8436) 今年獲利亮眼吸引外資上月大買 4337 張，本月即使貿易戰外資大賣台股 887 億，外資仍繼續買超大江近 3000 張，今年 Q1EPS 6.07 元年增 1.7 倍，估計今年全年 EPS 上看 25 元，與去年 EPS 17.79 元及前年 EPS8.23 元比較，獲利呈現逐年大幅跳增的趨勢，大江是大陸機能飲品及沖泡粉包等保健食品的領頭 ODM 廠，營運極具優勢，本益比回升到 20 倍以上，股價見 5 字頭對生技股有示範效果，如葡萄王 (1707) 除旗下直銷葡眾今年業績轉強外外，上海葡萄王也全力搶進新品，下半年業績走高，這波以盤代跌整理姿態很高，值得留意的還有羅麗芬 - KY(6666)及麗豐 - KY(4137)，羅麗芬擁自有品牌專攻大陸美容市場，Q1 EPS 2.6 元年增 17.5％，估計全年 EPS 13∼14 元，本益比約僅 16 倍低於大江及葡萄王，羅麗芬 Q1 底自有資本比率達 83.7％，負債比僅 16.2％，財務結構相當穩健，由於專攻大陸內需市場，受美中貿易戰影響較小，未來中國若採寬鬆貨幣政策刺激內需，受惠程度高，160∼180 元有長線買盤支撐。

來源：《萬寶週刊》 1334 期

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