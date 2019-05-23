新聞
0

◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧05月23日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24211      5027   481.62  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15185      4973   305.35  
00667  元大韓國              2588       929   278.58  
00733  富邦臺灣中小         19809      7466   265.32  
00702  國泰標普低波高息     13163      5188   253.72  
00729R 第一金工業30反1       2740      1098   249.54  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
0058   富邦發達              7426      4196   176.98  
00743  國泰中國A150         16266      9347   174.02  
00757  統一FANG+            10387      5994   173.29  
00735  國泰臺韓科技          8431      6789   124.19  
0051   元大中型100          10889      9500   114.62  
00681R 元大美債20反1         5935      6094    97.39  
0054   元大台商50           10283     10624    96.79  
0055   元大MSCI金融         33350     37154    89.76  
00707R 元大S&P日圓反1        3749      4355    86.08  
008201 BP上證50              1300      1549    83.93  
00714  群益道瓊美國地產      4522      5567    81.23  
00663L 國泰臺灣加權正2       3048      4309    70.74  
00736  國泰新興市場          5463      7727    70.70  
0053   元大電子              4371      6488    67.37  
00728  第一金工業30          8908     13423    66.36  
006206 元大上證50           96065    144778    66.35  
00763U 國票道瓊銅            2636      4065    64.85  
006207 FH滬深               63085     99892    63.15  
00752  中信中國50            7559     12216    61.88  
0061   元大寶滬深          202418    356116    56.84
留言載入中...

相關新聞