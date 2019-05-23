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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧05月23日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
5820  日盛金        3678  
1795  美時           553  
3227  原相           482  
6538  倉和           310  
8436  大江           301  
3529  力旺           247  
3290  東浦           177  
6238  勝麗           155  
5299  杰力           150  
8489  三貝德         135  
3527  聚積           118  
6679  鈺太           110  
6561  是方            86  
4126  太醫            67  
5483  中美晶          59  
4909  新復興          50  
3324  雙鴻            48  
3587  閎康            40  
5904  寶雅            33  
4123  晟德            30  
6143  振曜            10  
3611  鼎翰            10  
2732  六角            10  
1597  直得             6  
3363  上詮             6  
6510  精測             5  
8415  大國鋼           3  
3264  欣銓             3  
4105  東洋             2  
5371  中光電           2  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
6147  頎邦         -7681  
6290  良維         -1924  
5439  高技         -1524  
6182  合晶         -1467  
8069  元太         -1293  
4953  緯軟         -1142  
3081  聯亞         -1092  
6188  廣明          -995  
5349  先豐          -956  
5347  世界          -939  
3217  優群          -858  
5457  宣德          -590  
3491  昇達科        -458  
3105  穩懋          -444  
6274  台燿          -419  
4966  譜瑞-KY       -336  
6121  新普          -315  
4107  邦特          -285  
3152  璟德          -264  
4528  江興鍛        -225  
6488  環球晶        -200  
6245  立端          -191  
4736  泰博          -152  
3260  威剛          -150  
5009  榮剛          -128  
6217  中探針        -110  
3483  力致           -92  
6643  M31            -77  
3293  鈊象           -72  
3083  網龍           -70
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