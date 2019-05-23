◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧05月23日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 5820 日盛金 3678 1795 美時 553 3227 原相 482 6538 倉和 310 8436 大江 301 3529 力旺 247 3290 東浦 177 6238 勝麗 155 5299 杰力 150 8489 三貝德 135 3527 聚積 118 6679 鈺太 110 6561 是方 86 4126 太醫 67 5483 中美晶 59 4909 新復興 50 3324 雙鴻 48 3587 閎康 40 5904 寶雅 33 4123 晟德 30 6143 振曜 10 3611 鼎翰 10 2732 六角 10 1597 直得 6 3363 上詮 6 6510 精測 5 8415 大國鋼 3 3264 欣銓 3 4105 東洋 2 5371 中光電 2 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 6147 頎邦 -7681 6290 良維 -1924 5439 高技 -1524 6182 合晶 -1467 8069 元太 -1293 4953 緯軟 -1142 3081 聯亞 -1092 6188 廣明 -995 5349 先豐 -956 5347 世界 -939 3217 優群 -858 5457 宣德 -590 3491 昇達科 -458 3105 穩懋 -444 6274 台燿 -419 4966 譜瑞-KY -336 6121 新普 -315 4107 邦特 -285 3152 璟德 -264 4528 江興鍛 -225 6488 環球晶 -200 6245 立端 -191 4736 泰博 -152 3260 威剛 -150 5009 榮剛 -128 6217 中探針 -110 3483 力致 -92 6643 M31 -77 3293 鈊象 -72 3083 網龍 -70