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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月22日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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第一金工業30反1          富邦科技          本盟              昶和     福壽     元大寶滬深   
宏洲              元大電子          永冠-KY           大統新創 天仁     FH滬深     
嘉裕              元大台商50          大同              本盟     宏亞                
東華              富邦摩台          云辰              健和興   地球                
大魯閣            富邦發達          國碩              旭隼     新紡                
立益              富邦金融          星通              元晶     大統新創            
佳和              元大MSCI台灣          盛達              遠雄來   程泰                
聯發              永豐臺灣加權          建碁              統領     氣立                
昶和              國泰日經225          泰碩              威宏-KY  台硝                
三洋紡            元大歐洲50          玉晶光            泰昇-KY  元禎                
本盟              元大日經225          尚志                       永記                
正道              元大S&P黃金反1          合勤控                     日勝化              
瑞利              國泰20年美債正2          虹堡                       展宇                
正峰新            國泰20年美債反1          互億                       華廣                
億泰              兆豐藍籌30反1          超眾                       高興昌              
懷特              國泰標普低波高息          訊芯-KY                    東明-KY             
士紙              元大S&P日圓反1          杜康-DR                    隴華                
燁興              富邦歐洲          陽光能源-DR                   銘旺科              
千興              FH彭博高收益債          雷虎                       翔耀                
威致              FH彭博新興債          波力-KY                    太空梭              
華豐              群益道瓊美國地產                                     吉祥全              
首利              第一金工業30反1                                     奇鋐                
麗正              FH富時高息低波                                     和鑫                
東訊              國泰RMB短期報酬                                     立萬利              
錸德              富邦臺灣中小                                     聯德                
倫飛              國泰新興市場                                     泰碩                
虹光              新光內需收益                                     玉晶光              
威盛              FH美國金融股                                     晶彩科              
浩鑫              新光中國政金綠債                                     穎漢                
國碩              新光投等債15+                                     迎廣                
銘旺科            新光ICE美國權值                                     全國電              
統懋              宏洲                                         華友聯              
翔耀              嘉裕                                         皇昌                
太空梭            東華                                         遠雄來              
兆勁              大魯閣                                       夏都                
麗臺              立益                                         欣欣                
吉祥全            佳和                                         統領                
憶聲              聯發                                         客思達-KY            
科風              昶和                                         康師傅-DR            
力特              三洋紡                                       神州-DR             
喬鼎              本盟                                         晨訊科-DR            
正達              正道                                         一零四              
晟鈦              瑞利                                         欣天然              
聯德              正峰新                                       新海                
同泰              億泰                                         欣高                
新世紀            懷特                                         jpp-KY              
誠研              士紙                                         台數科              
誠創              燁興                                         基勝-KY             
嘉威              千興                                         東哥遊艇            
聯合再生          威致                                         泰昇-KY             
尚志              華豐                                         吉源-KY             
力銘              首利                                                             
亞太電            麗正                                                             
達能              東訊                                                             
太極              華泰                                                             
誠美材            錸德                                                             
慧友              倫飛                                                             
悠克              虹光                                                             
友勁              威盛                                                             
百一              浩鑫                                                             
捷泰              國碩                                                             
天瀚              銘旺科                                                           
迅杰              統懋                                                             
華上              翔耀                                                             
光麗-KY           太空梭                                                           
元晶              兆勁                                                             
華冠              麗臺                                                             
裕豐              吉祥全                                                           
寶徠              憶聲                                                             
皇昌              科風                                                             
陽明              力特                                                             
六福              喬鼎                                                             
康師傅-DR          正達                                                             
聖馬丁-DR          晟鈦                                                             
神州-DR           聯德                                                             
耀傑-DR           同泰                                                             
同方友友-DR          新世紀                                                           
晨訊科-DR          誠研                                                             
友佳-DR           誠創                                                             
陽光能源-DR          嘉威                                                             
精熙-DR           聯合再生                                                         
中福              尚志                                                             
雷虎              力銘                                                             
中視              亞太電                                                           
秋雨              達能                                                             
新利虹            太極                                                             
國光生            誠美材                                                           
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
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