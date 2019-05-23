台北‧05月22日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 1505573 4689649 32.10 0061 元大寶滬深 202332 356116 56.82 2883 開發金 161859 14963380 1.08 2885 元大金 142753 11686232 1.22 006205 富邦上証 118991 369236 32.23 2823 中壽 99251 4013582 2.47 006206 元大上證50 96058 145778 65.89 3045 台灣大 88720 3423833 2.59 2610 華航 70026 5420984 1.29 00739 元大MSCI A股 68562 155988 43.95 006207 FH滬深 63040 100392 62.79 6116 彩晶 60874 3133933 1.94 00639 富邦深100 58626 253403 23.14 1312 國喬 52202 906620 5.76 2881 富邦金 45331 10233603 0.44 2017 官田鋼 45028 341867 13.17 2892 第一金 44938 12338557 0.36 00648R 元大S&P500反1 44406 166688 26.64 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 1101 台泥 43439 5108059 0.85 01002T 土銀國泰R1 38022 1393000 2.73 2882 國泰金 37900 12563210 0.30 00713 元大台灣高息低波 34328 99512 34.50 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 2891 中信金 34100 19496989 0.17 0055 元大MSCI金融 33350 37154 89.76 1102 亞泥 32447 3361447 0.97 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 2889 國票金 28366 2819865 1.01 01001T 土銀富邦R1 26434 583000 4.53
[表五3]台灣集中市場自營商庫存張數前30名
鉅亨台北資料中心
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