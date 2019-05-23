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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月22日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                16965         0    00632R 元大台灣50反1         -10260         0  
0056   元大高股息              6745    104148    3481   群創                   -4047    -76549  
2337   旺宏                    1594    -21219    2317   鴻海                   -3911    -23194  
2801   彰銀                    1584      5181    2883   開發金                 -2884    -50055  
2515   中工                    1149      3528    00664R 國泰臺灣加權反1        -2419         0  
6213   聯茂                    1110      1844    2002   中鋼                   -2217    -23854  
00655L 國泰中國A50正2          1063         0    3049   和鑫                   -2210     -4945  
1314   中石化                   868     -6255    1402   遠東新                 -2121    -14505  
00672L 元大S&P原油正2           702         0    2884   玉山金                 -2058     -2522  
2330   台積電                   648    -54433    2881   富邦金                 -1914    -29122  
2520   冠德                     612       492    6116   彩晶                   -1477    -30041  
2201   裕隆                     610      1588    2887   台新金                 -1355    -11297  
2888   新光金                   578    -33859    2882   國泰金                 -1142    -59885  
2903   遠百                     517      1165    2603   長榮                   -1027       397  
2834   臺企銀                   479     -8021    2408   南亞科                  -974    -13478  
00709  富邦歐洲                 447       -15    2886   兆豐金                  -901      -456  
4968   立積                     419       785    2891   中信金                  -891     -1336  
00693U 華頓S&P黃豆              416         0    2892   第一金                  -849     -5392  
00708L 元大S&P黃金正2           334         0    0050   元大台灣50              -830    -27664  
2303   聯電                     322     11329    2308   台達電                  -770     -4197  
00631L 元大台灣50正2            311         0    3037   欣興                    -749     -6324  
6176   瑞儀                     291        35    3034   聯詠                    -736     -3232  
00671R 富邦NASDAQ反1            271         0    2313   華通                    -719     -1727  
1736   喬山                     227      1332    1301   台塑                    -708     -6231  
2891C  中信金丙特               220         0    00638R 元大滬深300反1          -703         0  
00670L 富邦NASDAQ正2            219         0    2324   仁寶                    -692    -11213  
1216   統一                     217     12897    2474   可成                    -685     -2608  
2607   榮運                     204      -349    2448   晶電                    -678     -7950  
2498   宏達電                   202      -646    5880   合庫金                  -673    -13542  
2823   中壽                     199    -11158    1605   華新                    -652     -7294  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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