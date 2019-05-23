[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月22日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 16965 0 00632R 元大台灣50反1 -10260 0 0056 元大高股息 6745 104148 3481 群創 -4047 -76549 2337 旺宏 1594 -21219 2317 鴻海 -3911 -23194 2801 彰銀 1584 5181 2883 開發金 -2884 -50055 2515 中工 1149 3528 00664R 國泰臺灣加權反1 -2419 0 6213 聯茂 1110 1844 2002 中鋼 -2217 -23854 00655L 國泰中國A50正2 1063 0 3049 和鑫 -2210 -4945 1314 中石化 868 -6255 1402 遠東新 -2121 -14505 00672L 元大S&P原油正2 702 0 2884 玉山金 -2058 -2522 2330 台積電 648 -54433 2881 富邦金 -1914 -29122 2520 冠德 612 492 6116 彩晶 -1477 -30041 2201 裕隆 610 1588 2887 台新金 -1355 -11297 2888 新光金 578 -33859 2882 國泰金 -1142 -59885 2903 遠百 517 1165 2603 長榮 -1027 397 2834 臺企銀 479 -8021 2408 南亞科 -974 -13478 00709 富邦歐洲 447 -15 2886 兆豐金 -901 -456 4968 立積 419 785 2891 中信金 -891 -1336 00693U 華頓S&P黃豆 416 0 2892 第一金 -849 -5392 00708L 元大S&P黃金正2 334 0 0050 元大台灣50 -830 -27664 2303 聯電 322 11329 2308 台達電 -770 -4197 00631L 元大台灣50正2 311 0 3037 欣興 -749 -6324 6176 瑞儀 291 35 3034 聯詠 -736 -3232 00671R 富邦NASDAQ反1 271 0 2313 華通 -719 -1727 1736 喬山 227 1332 1301 台塑 -708 -6231 2891C 中信金丙特 220 0 00638R 元大滬深300反1 -703 0 00670L 富邦NASDAQ正2 219 0 2324 仁寶 -692 -11213 1216 統一 217 12897 2474 可成 -685 -2608 2607 榮運 204 -349 2448 晶電 -678 -7950 2498 宏達電 202 -646 5880 合庫金 -673 -13542 2823 中壽 199 -11158 1605 華新 -652 -7294 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股