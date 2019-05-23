台北‧05月22日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 177287 00677U 富邦VIX 101216 3481 群創 80773 3049 和鑫 69521 3037 欣興 51896 00632R 元大台灣50反1 43254 2330 台積電 34622 2409 友達 33268 2337 旺宏 33014 2317 鴻海 30618 00633L 富邦上証正2 28215 2888 新光金 25965 2891 中信金 25585 2303 聯電 25561 2883 開發金 24870 2884 玉山金 24669 3017 奇鋐 22619 2515 中工 20949 2834 臺企銀 20769 2633 台灣高鐵 17927 2882 國泰金 17579 3406 玉晶光 17131 1809 中釉 15797 2313 華通 14145 2885 元大金 14122 2201 裕隆 13736 2881 富邦金 13670 2002 中鋼 13421 2892 第一金 13083 2890 永豐金 12287
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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