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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧05月22日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      177287  
00677U 富邦VIX             101216  
3481   群創                 80773  
3049   和鑫                 69521  
3037   欣興                 51896  
00632R 元大台灣50反1        43254  
2330   台積電               34622  
2409   友達                 33268  
2337   旺宏                 33014  
2317   鴻海                 30618  
00633L 富邦上証正2          28215  
2888   新光金               25965  
2891   中信金               25585  
2303   聯電                 25561  
2883   開發金               24870  
2884   玉山金               24669  
3017   奇鋐                 22619  
2515   中工                 20949  
2834   臺企銀               20769  
2633   台灣高鐵             17927  
2882   國泰金               17579  
3406   玉晶光               17131  
1809   中釉                 15797  
2313   華通                 14145  
2885   元大金               14122  
2201   裕隆                 13736  
2881   富邦金               13670  
2002   中鋼                 13421  
2892   第一金               13083  
2890   永豐金               12287
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