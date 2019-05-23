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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/05/22  108/05/21  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.10810   10.10380   0.00430    0.04256
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.00440   10.00010   0.00430    0.04300
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.19910   10.19000   0.00910    0.08930
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.09650   10.08740   0.00910    0.09021
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                        9.97740   10.00090  -0.02350   -0.23498
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                        9.99010   10.00090  -0.01080   -0.10799
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                        9.99010   10.00090  -0.01080   -0.10799
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.00080   10.00210  -0.00130   -0.01300
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.38230   10.37830   0.00400    0.03854
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.18840   10.18450   0.00390    0.03829
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.31200   10.30410   0.00790    0.07667
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.20580   10.19790   0.00790    0.07747
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.40000   22.24000   0.16000    0.71942
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         22.86000   22.75000   0.11000    0.48352
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     40.90440   40.85510   0.04930    0.12067
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 39.91570   39.86060   0.05510    0.13823
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.63320    9.62630   0.00690    0.07168
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.10700   10.09910   0.00790    0.07822
中國信託台灣活力基金                                               13.29000   13.30000  -0.01000   -0.07519
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.65000   10.60000   0.05000    0.47170
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.54000   10.45000   0.09000    0.86124
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.60000    9.52000   0.08000    0.84034
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.85000    9.79000   0.06000    0.61287
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.96000    8.87000   0.09000    1.01466
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.69000    9.60000   0.09000    0.93750
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.02620   10.02340   0.00280    0.02793
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.16060   10.14340   0.01720    0.16957
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.15710    9.14160   0.01550    0.16955
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.36920   10.37350  -0.00430   -0.04145
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.31140    9.31560  -0.00420   -0.04509
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.10420   11.01720   0.08700    0.78967
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.45390    9.37990   0.07400    0.78892
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.20710   11.20800  -0.00090   -0.00803
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.82460    9.82540  -0.00080   -0.00814
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              41.33880   41.29260   0.04620    0.11188
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              43.10770   43.05310   0.05460    0.12682
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                43.61930   43.49750   0.12180    0.28002
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.57000   10.49000   0.08000    0.76263
中國信託智能運動基金-美元                                          10.07000   10.02000   0.05000    0.49900
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.97000    9.88000   0.09000    0.91093
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.63000    9.56000   0.07000    0.73222
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.02710   11.02690   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.01880   10.00070   0.01810    0.18099
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.29100    9.27420   0.01680    0.18115
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.16060   10.15710   0.00350    0.03446
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.41830    9.41480   0.00350    0.03718
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.11000   10.99000   0.12000    1.09190
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.58000   10.47000   0.11000    1.05062
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.05000   10.95000   0.10000    0.91324
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.58000   10.49000   0.09000    0.85796
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    40.60310   40.55230   0.05080    0.12527
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            41.19130   41.07240   0.11890    0.28949
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        40.79400   40.76090   0.03310    0.08121
元大2001基金                                                       57.44000   57.66000  -0.22000   -0.38155
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          43.59800   43.54210   0.05590    0.12838
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             41.65540   41.60640   0.04900    0.11777
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.20000   19.91000   0.29000    1.45655
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.66070   11.65980   0.00090    0.00772
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.87500   10.83930   0.03570    0.32936
元大上證50基金                                                     31.26000   31.39000  -0.13000   -0.41414
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.32000   10.19000   0.13000    1.27576
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.31000    9.16000   0.15000    1.63755
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.17000   13.16000   0.01000    0.07599
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.24100   12.22100   0.02000    0.16365
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.85700   16.79000   0.06700    0.39905
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.49600   10.42000   0.07600    0.72937
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.21700   10.11100   0.10600    1.04836
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.04000    3.01000   0.03000    0.99668
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.74000   13.59000   0.15000    1.10375
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.96260   46.86590   0.09670    0.20633
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.90230   10.90820  -0.00590   -0.05409
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.95370    9.95910  -0.00540   -0.05422
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.15040   10.12330   0.02710    0.26770
元大巴西指數基金                                                    6.51400    6.24000   0.27400    4.39103
元大巴菲特基金                                                     25.14000   25.21000  -0.07000   -0.27767
元大日經225基金                                                    26.99000   26.96000   0.03000    0.11128
元大台商收成基金                                                   21.15000   21.36000  -0.21000   -0.98315
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.15000   12.15000   0.00000    0.00000
元大台灣50單日正向2倍基金                                          36.59000   36.63000  -0.04000   -0.10920
元大台灣中型100基金                                                31.13000   31.18000  -0.05000   -0.16036
元大台灣加權股價指數基金                                           24.69400   24.71000  -0.01600   -0.06475
元大台灣卓越50基金                                                 78.21000   78.15000   0.06000    0.07678
元大台灣金融基金                                                   17.50000   17.60000  -0.10000   -0.56818
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        30.30000   30.36000  -0.06000   -0.19763
元大台灣高股息基金                                                 25.66000   25.71000  -0.05000   -0.19448
元大台灣電子科技基金                                               33.12000   32.99000   0.13000    0.39406
元大全球ETF成長組合基金                                            10.50000   10.43000   0.07000    0.67114
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.80000   14.71000   0.09000    0.61183
元大全球人工智慧ETF基金                                            22.26000   21.89000   0.37000    1.69027
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.47000   13.38000   0.09000    0.67265
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.29000    9.24000   0.05000    0.54113
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.07000   13.03000   0.04000    0.30698
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.17700   12.12800   0.04900    0.40402
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.61000    8.56000   0.05000    0.58411
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.53000    6.49000   0.04000    0.61633
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.94000    8.87000   0.07000    0.78918
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.91000    6.86000   0.05000    0.72886
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.40500    8.38100   0.02400    0.28636
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.84000    9.79000   0.05000    0.51073
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.49000    8.44000   0.05000    0.59242
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.05000   12.98000   0.07000    0.53929
元大全球農業商機基金                                               17.27000   17.19000   0.08000    0.46539
元大印尼指數基金                                                    8.73700    8.64000   0.09700    1.12269
元大印度指數基金                                                   10.26700   10.32500  -0.05800   -0.56174
元大印度基金                                                       13.01000   13.02000  -0.01000   -0.07680
元大多多基金                                                       16.05000   16.14000  -0.09000   -0.55762
元大多福基金                                                       49.59000   49.95000  -0.36000   -0.72072
元大亞太成長基金                                                    8.43000    8.43000   0.00000    0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.02270    9.00600   0.01670    0.18543
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.25420    7.24080   0.01340    0.18506
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.03500    9.04600  -0.01100   -0.12160
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.42000    9.41000   0.01000    0.10627
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.10300   10.08000   0.02300    0.22817
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.14510   10.14780  -0.00270   -0.02661
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.27770   10.28010  -0.00240   -0.02335
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.13670   10.13920  -0.00250   -0.02466
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.47030   10.44790   0.02240    0.21440
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.32670   10.30450   0.02220    0.21544
元大卓越基金                                                       42.34000   42.45000  -0.11000   -0.25913
元大店頭基金                                                        7.69000    7.71000  -0.02000   -0.25940
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.44120   10.44050   0.00070    0.00670
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.97160    9.95010   0.02150    0.21608
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.81030   32.74450   0.06580    0.20095
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   40.82340   40.77380   0.04960    0.12165
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        17.93400   17.90810   0.02590    0.14463
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        20.58450   20.62540  -0.04090   -0.19830
元大美國政府7至10年期債券基金                                      41.52610   41.47430   0.05180    0.12490
元大高科技基金                                                     18.14000   18.17000  -0.03000   -0.16511
元大得利貨幣市場基金                                               16.31590   16.31570   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               12.02550   12.02540   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                     11.71000   11.70000   0.01000    0.08547
元大華夏中小基金                                                    7.11000    6.98000   0.13000    1.86246
元大新中國基金-人民幣                                               9.43000    9.31000   0.12000    1.28894
元大新中國基金-美元                                                 8.77000    8.65100   0.11900    1.37556
元大新中國基金-新台幣                                               8.91000    8.77000   0.14000    1.59635
元大新主流基金                                                     22.34000   22.50000  -0.16000   -0.71111
元大新東協平衡基金-美元                                             9.19400    9.19700  -0.00300   -0.03262
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.14000    9.12000   0.02000    0.21930
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.25420   10.25600  -0.00180   -0.01755
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.39840    9.39220   0.00620    0.06601
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.74500   10.71230   0.03270    0.30526
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.93850    8.91130   0.02720    0.30523
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.30750   10.31360  -0.00610   -0.05915
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.62430    9.62990  -0.00560   -0.05815
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.67980   10.66060   0.01920    0.18010
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.97920    9.96130   0.01790    0.17970
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.90400    9.90800  -0.00400   -0.04037
元大新興亞洲基金                                                   10.64000   10.59000   0.05000    0.47214
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.45320    9.43680   0.01640    0.17379
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.86790    8.85260   0.01530    0.17283
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.90990    9.86920   0.04070    0.41239
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.30660    9.26840   0.03820    0.41215
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.15550   15.15530   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       34.76000   35.01000  -0.25000   -0.71408
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.59000    8.55000   0.04000    0.46784
元大實質多重資產基金-美元                                           7.83900    7.79700   0.04200    0.53867
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.43000    8.37000   0.06000    0.71685
元大滬深300單日反向1倍基金                                         13.52000   13.50000   0.02000    0.14815
元大滬深300單日正向2倍基金                                         15.55000   15.59000  -0.04000   -0.25657
元大摩臺基金                                                       36.58000   36.55000   0.03000    0.08208
元大標普500基金                                                    27.34000   27.04000   0.30000    1.10947
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.67000   12.77000  -0.10000   -0.78309
元大標普500單日正向2倍基金                                         34.67000   34.07000   0.60000    1.76108
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.40000   20.28000   0.12000    0.59172
元大標智滬深300基金                                                17.39000   17.35000   0.04000    0.23055
元大歐洲50基金                                                     24.64000   24.53000   0.11000    0.44843
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.31060    9.28640   0.02420    0.26060
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.28100   10.28060   0.00040    0.00389
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.55000   14.58000  -0.03000   -0.20576
日盛上選基金                                                       31.73000   31.87000  -0.14000   -0.43928
日盛小而美基金                                                     16.94000   16.98000  -0.04000   -0.23557
日盛中國內需動力基金                                                9.15000    9.05000   0.10000    1.10497
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.31800   12.30720   0.01080    0.08775
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.90250    9.89380   0.00870    0.08793
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.47240   12.46390   0.00850    0.06820
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.02130   10.01440   0.00690    0.06890
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.37350   11.32370   0.04980    0.43979
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.12080    9.08080   0.04000    0.44049
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.02000    9.89000   0.13000    1.31446
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.46000    9.33000   0.13000    1.39335
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.97000    9.80000   0.17000    1.73469
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.25000   10.18000   0.07000    0.68762
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.03000    9.96000   0.07000    0.70281
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.29000   10.20000   0.09000    0.88235
日盛日盛基金                                                       10.75000   10.79000  -0.04000   -0.37071
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.32000    9.30000   0.02000    0.21505
日盛全球抗暖化基金                                                 11.13000   11.04000   0.09000    0.81522
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.36560   10.35310   0.01250    0.12074
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.33090    9.31960   0.01130    0.12125
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.22510   10.19860   0.02650    0.25984
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.20460    9.18080   0.02380    0.25924
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.14000   10.08000   0.06000    0.59524
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.34000   10.26000   0.08000    0.77973
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.49910    2.49750   0.00160    0.06406
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65610    1.65500   0.00110    0.06647
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38390    0.38380   0.00010    0.02606
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25500    0.25490   0.00010    0.03923
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.77970   12.73660   0.04310    0.33839
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.35890    8.33070   0.02820    0.33851
日盛亞洲機會基金                                                    6.76000    6.73000   0.03000    0.44577
日盛首選基金                                                       16.10000   16.15000  -0.05000   -0.30960
日盛高科技基金                                                     16.92000   17.00000  -0.08000   -0.47059
日盛貨幣市場基金                                                   14.82530   14.82500   0.00030    0.00202
日盛新台商基金                                                     37.18000   37.33000  -0.15000   -0.40182
日盛精選五虎基金                                                   34.44000   34.64000  -0.20000   -0.57737
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.53750   13.53730   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 29.06000   29.14000  -0.08000   -0.27454
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.65000    9.59000   0.06000    0.62565
台新MSCI中國基金                                                   19.66000   19.50000   0.16000    0.82051
台新大眾貨幣市場基金                                               14.21420   14.21400   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.53550   10.54590  -0.01040   -0.09862
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.53840   10.54010  -0.00170   -0.01613
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.32650   10.30340   0.02310    0.22420
台新中國通基金                                                     41.50000   41.79000  -0.29000   -0.69395
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.52050    0.51500   0.00550    1.06796
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              16.35100   16.14100   0.21000    1.30103
台新中國精選中小基金-美元                                           0.29230    0.28920   0.00310    1.07192
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.19000    9.08000   0.11000    1.21145
台新主流基金                                                       22.66000   22.67000  -0.01000   -0.04411
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      22.91000   22.67000   0.24000    1.05867
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.73210    0.72610   0.00600    0.82633
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.37000   16.20000   0.17000    1.04938
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.52250    0.51820   0.00430    0.82980
台新台灣中小基金                                                   32.47000   32.32000   0.15000    0.46411
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.24860   10.18990   0.05870    0.57606
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.46990    9.40210   0.06780    0.72112
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.09000    9.00000   0.09000    1.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.88040   10.80250   0.07790    0.72113
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.48000   10.38000   0.10000    0.96339
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.92440    9.90860   0.01580    0.15946
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.68000    9.64000   0.04000    0.41494
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.03750   11.01980   0.01770    0.16062
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.77000   10.72000   0.05000    0.46642
台新印度基金                                                       14.90000   14.94000  -0.04000   -0.26774
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.67830    8.66260   0.01570    0.18124
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28120    0.28130  -0.00010   -0.03555
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.61680   12.59390   0.02290    0.18183
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40350    0.40380  -0.00030   -0.07429
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.12500   11.12480   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 30.39260   30.32710   0.06550    0.21598
台新智慧生活基金-美元                                              10.41300   10.30840   0.10460    1.01471
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.92000   10.79000   0.13000    1.20482
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.10590    8.10630  -0.00040   -0.00493
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.45240    8.43270   0.01970    0.23361
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.11290    9.11430  -0.00140   -0.01536
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.51410    9.49200   0.02210    0.23283
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.24910   11.21450   0.03460    0.30853
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.35220    0.35190   0.00030    0.08525
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.04990    8.02510   0.02480    0.30903
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26580    0.26560   0.00020    0.07530
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.38000    5.34000   0.04000    0.74906
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.99000   21.93000   0.06000    0.27360
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.15860   10.16660  -0.00800   -0.07869
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                  9.87270    9.87220   0.00050    0.00506
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.05250   10.02810   0.02440    0.24332
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.15860   10.16660  -0.00800   -0.07869
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                    9.87270    9.87220   0.00050    0.00506
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.05250   10.02810   0.02440    0.24332
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               40.04140   39.89110   0.15030    0.37678
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     39.83540   39.83220   0.00320    0.00803
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.99570   39.99630  -0.00060   -0.00150
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.32610   11.32550   0.00060    0.00530
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.19110   10.16930   0.02180    0.21437
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.23610    9.23620  -0.00010   -0.00108
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.77810   10.77810   0.00000    0.00000
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.86510    7.85000   0.01510    0.19236
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.24640    9.22870   0.01770    0.19179
永豐中小基金                                                       51.19000   51.25000  -0.06000   -0.11707
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.79720    1.79740  -0.00020   -0.01113
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.47670    2.47710  -0.00040   -0.01615
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.26100    8.24500   0.01600    0.19406
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.04640   11.02500   0.02140    0.19410
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.46000    4.42000   0.04000    0.90498
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.25000   20.01000   0.24000    1.19940
永豐主流品牌基金                                                   18.85000   18.58000   0.27000    1.45318
永豐永豐基金                                                       31.82000   31.92000  -0.10000   -0.31328
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.12540    9.16060  -0.03520   -0.38425
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.51650    9.55320  -0.03670   -0.38416
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.12410    9.14130  -0.01720   -0.18816
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.51820    9.53610  -0.01790   -0.18771
永豐亞洲民生消費基金                                               12.00000   11.90000   0.10000    0.84034
永豐南非幣2021保本基金                                             13.93320   13.93130   0.00190    0.01364
永豐高科技基金                                                     22.16000   22.19000  -0.03000   -0.13520
永豐貨幣市場基金                                                   13.93070   13.93050   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.12260    2.12330  -0.00070   -0.03297
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.59330    2.59420  -0.00090   -0.03469
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.84720    7.83350   0.01370    0.17489
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.89560   10.87660   0.01900    0.17469
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.14340    7.12160   0.02180    0.30611
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.35580   11.32120   0.03460    0.30562
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.90000    7.88000   0.02000    0.25381
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.41000   18.28000   0.13000    0.71116
永豐臺灣加權ETF基金                                                51.75000   51.81000  -0.06000   -0.11581
永豐領航科技基金                                                   36.06000   36.18000  -0.12000   -0.33167
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.12000   11.04000   0.08000    0.72464
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.68000   10.58000   0.10000    0.94518
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.96000    9.91000   0.05000    0.50454
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.89000    9.84000   0.05000    0.50813
永豐趨勢平衡基金                                                   39.78000   39.80000  -0.02000   -0.05025
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.84290   11.84200   0.00090    0.00760
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.70880    9.71090  -0.00210   -0.02163
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.27400   10.27620  -0.00220   -0.02141
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.77960    9.78050  -0.00090   -0.00920
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.18020   10.18090  -0.00070   -0.00688
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.77070    9.77260  -0.00190   -0.01944
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.46620   10.46820  -0.00200   -0.01911
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.79860    9.79930  -0.00070   -0.00714
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.28060   10.28130  -0.00070   -0.00681
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.77000   10.67000   0.10000    0.93721
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.48000    9.38000   0.10000    1.06610
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.09000    9.99000   0.10000    1.00100
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.42000   14.19000   0.23000    1.62086
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.07000   18.72000   0.35000    1.86966
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.81000   18.49000   0.32000    1.73067
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.00390   10.00690  -0.00300   -0.02998
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.00390   10.00690  -0.00300   -0.02998
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.00250   10.00560  -0.00310   -0.03098
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.00250   10.00560  -0.00310   -0.03098
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.02520   10.03050  -0.00530   -0.05284
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.02520   10.03050  -0.00530   -0.05284
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.01460   10.01720  -0.00260   -0.02596
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.01460   10.01720  -0.00260   -0.02596
兆豐國際生命科學基金                                               15.18000   15.00000   0.18000    1.20000
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.32700   10.26750   0.05950    0.57950
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.45860   10.41590   0.04270    0.40995
兆豐國際全球基金                                                   31.18000   30.90000   0.28000    0.90615
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.45280   10.45210   0.00070    0.00670
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.33290   10.31230   0.02060    0.19976
兆豐國際國民基金                                                   21.31000   21.40000  -0.09000   -0.42056
兆豐國際第一基金                                                   12.94000   13.03000  -0.09000   -0.69071
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.67910   10.66250   0.01660    0.15569
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.20710    8.19440   0.01270    0.15498
兆豐國際萬全基金                                                   20.32000   20.43000  -0.11000   -0.53842
兆豐國際電子基金                                                   24.80000   24.80000   0.00000    0.00000
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.26000   21.30000  -0.04000   -0.18779
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.29000   16.28000   0.01000    0.06143
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.46000   33.59000  -0.13000   -0.38702
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.54760   12.54750   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.60000    9.49000   0.11000    1.15911
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.49000    9.41000   0.08000    0.85016
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.50180   10.49560   0.00620    0.05907
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.30580   10.30030   0.00550    0.05340
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.50690   10.49960   0.00730    0.06953
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.29710   10.29100   0.00610    0.05928
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.40060   10.39500   0.00560    0.05387
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.37510   10.36790   0.00720    0.06945
合庫台灣基金                                                       10.52000   10.61000  -0.09000   -0.84826
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.60050   11.57390   0.02660    0.22983
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.47110   12.45910   0.01200    0.09632
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.13180   11.12170   0.01010    0.09081
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.94360   11.92800   0.01560    0.13078
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.14030    8.12170   0.01860    0.22902
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.36110    9.35270   0.00840    0.08981
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.03900    9.03050   0.00850    0.09413
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.81370    8.80260   0.01110    0.12610
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.20990    9.20130   0.00860    0.09347
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.56000   10.53000   0.03000    0.28490
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.10000   11.10000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.46000    9.44000   0.02000    0.21186
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
合庫全球新興市場基金                                                9.14000    9.08000   0.06000    0.66079
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.12000    9.09000   0.03000    0.33003
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.33000    9.31000   0.02000    0.21482
合庫貨幣市場基金                                                   10.16620   10.16600   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.72610    9.71880   0.00730    0.07511
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.00550    9.99680   0.00870    0.08703
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.36240   10.34050   0.02190    0.21179
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.80660   11.79660   0.01000    0.08477
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  14.79480   14.78920   0.00560    0.03787
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.60170    8.59570   0.00600    0.06980
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.38830    9.38020   0.00810    0.08635
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.84760    7.83100   0.01660    0.21198
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.59220    8.58540   0.00680    0.07920
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.36930   10.36530   0.00400    0.03859
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.44000   10.40000   0.04000    0.38462
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.18000   10.15000   0.03000    0.29557
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.88000    9.84000   0.04000    0.40650
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.64000    9.61000   0.03000    0.31217
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.13000   11.11000   0.02000    0.18002
安本標準兩岸價值基金 美元                                          10.85000   10.82000   0.03000    0.27726
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.17000   11.11000   0.06000    0.54005
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.25000   10.20000   0.05000    0.49020
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.19270   11.19280  -0.00010   -0.00089
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.96950    9.96710   0.00240    0.02408
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.05150   10.02510   0.02640    0.26334
安聯中國東協基金                                                   15.18000   15.12000   0.06000    0.39683
安聯中國策略基金-美元                                              11.15000   11.01000   0.14000    1.27157
安聯中國策略基金-新臺幣                                            14.78000   14.56000   0.22000    1.51099
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.81000   13.64000   0.17000    1.24633
安聯中華新思路基金-美元                                            12.74000   12.58000   0.16000    1.27186
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.19000   12.02000   0.17000    1.41431
安聯台灣大壩基金                                                   28.12000   28.19000  -0.07000   -0.24832
安聯台灣科技基金                                                   46.53000   46.12000   0.41000    0.88899
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.53860   12.53840   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   30.78000   30.74000   0.04000    0.13012
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.50000   10.49340   0.00660    0.06290
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.55110   15.53240   0.01870    0.12039
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.73680    9.72510   0.01170    0.12031
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.27000   11.21000   0.06000    0.53524
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.79000   11.69000   0.10000    0.85543
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.92220   12.90530   0.01690    0.13095
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.56420   10.55570   0.00850    0.08053
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.63190   12.61530   0.01660    0.13159
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.46650    9.45640   0.01010    0.10681
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.38450    9.37000   0.01450    0.15475
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.96520    8.95340   0.01180    0.13179
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.01840   10.00480   0.01360    0.13593
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.15190   10.13850   0.01340    0.13217
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.23000   11.20000   0.03000    0.26786
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.38000   11.32000   0.06000    0.53004
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.51000    9.46000   0.05000    0.52854
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.10000   11.08000   0.02000    0.18051
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.82000   10.77000   0.05000    0.46425
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.37000    9.33000   0.04000    0.42872
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.32460   12.30700   0.01760    0.14301
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.18300   11.16860   0.01440    0.12893
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.82120   10.80460   0.01660    0.15364
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.62650    8.61410   0.01240    0.14395
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.47130    8.46040   0.01090    0.12884
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.17080    8.15830   0.01250    0.15322
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.23870   10.22610   0.01260    0.12321
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.15730   10.14180   0.01550    0.15283
安聯全球人口趨勢基金                                               12.27000   12.18000   0.09000    0.73892
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.78000    8.61000   0.17000    1.97445
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.69000   32.99000   0.70000    2.12186
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.10000    8.02000   0.08000    0.99751
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.33590   12.33230   0.00360    0.02919
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.49150   10.48840   0.00310    0.02956
安聯全球新興市場基金                                               16.91000   16.75000   0.16000    0.95522
安聯全球農金趨勢基金                                                9.17000    9.10000   0.07000    0.76923
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.99000    8.90000   0.09000    1.01124
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.71000   10.64000   0.07000    0.65789
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.94000   10.87000   0.07000    0.64397
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.62000   10.56000   0.06000    0.56818
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.25000   10.18000   0.07000    0.68762
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.63000    9.57000   0.06000    0.62696
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.60000    9.54000   0.06000    0.62893
安聯亞洲動態策略基金                                               21.67000   21.62000   0.05000    0.23127
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.01130   10.00410   0.00720    0.07197
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.01690   10.00930   0.00760    0.07593
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.01140   10.00410   0.00730    0.07297
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.01910   10.01140   0.00770    0.07691
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.01410   10.00670   0.00740    0.07395
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.00780   10.00040   0.00740    0.07400
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.00780   10.00040   0.00740    0.07400
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.00780   10.00040   0.00740    0.07400
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.46900   10.46870   0.00030    0.00287
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.05830   10.05800   0.00030    0.00298
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               89.58010   89.57850   0.00160    0.00179
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.18540   13.17810   0.00730    0.05539
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.22570   68.22890  -0.00320   -0.00469
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.91650    9.91100   0.00550    0.05549
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.70490    2.70630  -0.00140   -0.05173
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.85140   10.81750   0.03390    0.31338
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.26940    2.27140  -0.00200   -0.08805
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.83250    8.80900   0.02350    0.26677
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.28400   10.24890   0.03510    0.34248
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.09870   10.08910   0.00960    0.09515
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.39850   10.38660   0.01190    0.11457
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.05990   10.04990   0.01000    0.09950
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.12250   10.11170   0.01080    0.10681
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.28320   10.24810   0.03510    0.34250
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.09620   10.08660   0.00960    0.09518
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.39670   10.38470   0.01200    0.11555
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.05800   10.04800   0.01000    0.09952
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.12170   10.11110   0.01060    0.10484
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.00020    9.99320   0.00700    0.07005
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.01770   10.00840   0.00930    0.09292
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                        9.99330    9.98580   0.00750    0.07511
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.97880    9.97230   0.00650    0.06518
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.01190   10.00540   0.00650    0.06496
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                  9.97400    9.96440   0.00960    0.09634
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                        9.99330    9.98570   0.00760    0.07611
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.98000    9.97340   0.00660    0.06618
宏利台灣動力基金A類型                                              28.45000   28.46000  -0.01000   -0.03514
宏利台灣動力基金I類型                                              28.45000   28.46000  -0.01000   -0.03514
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.90180    9.86870   0.03310    0.33540
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.90800    9.85110   0.05690    0.57760
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.53680    7.51170   0.02510    0.33415
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.58640    7.54880   0.03760    0.49809
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.41000   11.33000   0.08000    0.70609
宏利全球債券組合基金                                               13.53500   13.52360   0.01140    0.08430
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.92610    2.92660  -0.00050   -0.01708
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.23040   12.21210   0.01830    0.14985
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.84850    8.83860   0.00990    0.11201
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.52530    2.52860  -0.00330   -0.13051
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.45600   11.39250   0.06350    0.55738
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.27730    3.28250  -0.00520   -0.15842
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.52590    0.52670  -0.00080   -0.15189
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.95000   14.98000  -0.03000   -0.20027
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.19380   12.18320   0.01060    0.08701
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.79830   10.78840   0.00990    0.09177
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.43460   10.41570   0.01890    0.18146
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.77220    8.76600   0.00620    0.07073
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.40360    8.39580   0.00780    0.09290
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.31540    8.30010   0.01530    0.18434
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.22620    8.21710   0.00910    0.11074
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.57000   10.51000   0.06000    0.57088
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.74000   10.65000   0.09000    0.84507
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.52000   10.46000   0.06000    0.57361
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.51000   10.47000   0.04000    0.38204
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.21000   10.17000   0.04000    0.39331
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.90520    2.90120   0.00400    0.13787
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42050    0.41990   0.00060    0.14289
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.74550   12.71670   0.02880    0.22647
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.95970    0.95830   0.00140    0.14609
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.39760    7.38130   0.01630    0.22083
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04390    2.04110   0.00280    0.13718
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29510    0.29470   0.00040    0.13573
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.01510    8.99560   0.01950    0.21677
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32640    0.32590   0.00050    0.15342
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68040   13.68020   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.37000    2.37000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.77000   10.74000   0.03000    0.27933
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          24.25000   24.28000  -0.03000   -0.12356
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          24.25000   24.28000  -0.03000   -0.12356
宏利澳幣保本基金                                                   12.57820   12.58500  -0.00680   -0.05403
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.48000   10.46000   0.02000    0.19120
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.78000   10.74000   0.04000    0.37244
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.16000   11.15000   0.01000    0.08969
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.14000   11.11000   0.03000    0.27003
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.02000   10.96000   0.06000    0.54745
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.62000    9.58000   0.04000    0.41754
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.84000   11.80000   0.04000    0.33898
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.45950   10.49780  -0.03830   -0.36484
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.61440    9.62840  -0.01400   -0.14540
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.22750    9.19310   0.03440    0.37419
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.50980   11.46690   0.04290    0.37412
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.37000    9.31000   0.06000    0.64447
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.13000   10.09000   0.04000    0.39643
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.94000    9.88000   0.06000    0.60729
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.68000    9.61000   0.07000    0.72841
貝萊德新台幣基金                                                   12.96400   12.96390   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     25.96000   25.87000   0.09000    0.34789
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46050   11.45350   0.00700    0.06112
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.16040   10.12900   0.03140    0.31000
保德信大中華基金-人民幣                                             9.59000    9.53000   0.06000    0.62959
保德信大中華基金-美元                                               9.40000    9.32000   0.08000    0.85837
保德信大中華基金-新台幣                                            28.51000   28.21000   0.30000    1.06345
保德信中小型股基金                                                 42.70000   42.59000   0.11000    0.25828
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.64000    8.48000   0.16000    1.88679
保德信中國中小基金-美元                                             8.26000    8.09000   0.17000    2.10136
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.13000    7.95000   0.18000    2.26415
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.64320    9.55790   0.08530    0.89246
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.74920    9.65720   0.09200    0.95266
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.75750    9.67230   0.08520    0.88087
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.77190   10.67770   0.09420    0.88221
保德信中國品牌基金-人民幣                                           9.63000    9.46000   0.17000    1.79704
保德信中國品牌基金-美元                                             9.60000    9.42000   0.18000    1.91083
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.33000   10.15000   0.18000    1.77340
保德信台商全方位基金                                               34.36000   34.27000   0.09000    0.26262
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.87000   27.62000   0.25000    0.90514
保德信全球消費商機基金                                             19.12000   19.02000   0.10000    0.52576
保德信全球基礎建設基金                                             13.53000   13.44000   0.09000    0.66964
保德信全球資源基金                                                  7.57000    7.49000   0.08000    1.06809
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.78000    9.66000   0.12000    1.24224
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.06000   32.58000   0.48000    1.47330
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.39760   10.39790  -0.00030   -0.00289
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.70180   10.70310  -0.00130   -0.01215
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.57930   10.55540   0.02390    0.22642
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.88820   10.86350   0.02470    0.22737
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.51290    9.47950   0.03340    0.35234
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.61410   10.57670   0.03740    0.35361
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.21690    9.16250   0.05440    0.59372
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.26360   10.20300   0.06060    0.59394
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.10010    8.08160   0.01850    0.22892
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.10910   11.08370   0.02540    0.22917
保德信亞太基金                                                     20.21000   20.15000   0.06000    0.29777
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.64750    8.63910   0.00840    0.09723
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.89200   11.88060   0.01140    0.09595
保德信店頭市場基金                                                 31.34000   31.27000   0.07000    0.22386
保德信拉丁美洲基金                                                  7.05000    6.85000   0.20000    2.91971
保德信金平衡基金                                                   29.42000   29.42000   0.00000    0.00000
保德信金滿意基金                                                   40.46000   40.29000   0.17000    0.42194
保德信科技島基金                                                   24.77000   24.61000   0.16000    0.65014
保德信高成長基金                                                   90.27000   89.92000   0.35000    0.38923
保德信第一基金                                                     25.00000   24.94000   0.06000    0.24058
保德信貨幣市場基金                                                 15.82760   15.82740   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.45870   10.39580   0.06290    0.60505
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.84660   10.75560   0.09100    0.84607
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.77810   10.74480   0.03330    0.30992
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.46620   10.40900   0.05720    0.54952
保德信新世紀基金                                                   10.22000   10.26000  -0.04000   -0.38986
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.13050    8.11340   0.01710    0.21076
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.16800   10.14650   0.02150    0.21190
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.48380   11.45970   0.02410    0.21030
保德信新興趨勢組合基金                                             10.68000   10.52000   0.16000    1.52091
保德信瑞騰基金                                                     15.62080   15.62010   0.00070    0.00448
保德信歐洲組合基金                                                 10.31000   10.22000   0.09000    0.88063
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.86290    9.84930   0.01360    0.13808
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.33920   10.32490   0.01430    0.13850
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.84030    9.81190   0.02840    0.28944
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.10850   10.07760   0.03090    0.30662
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.91530    9.90850   0.00680    0.06863
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.30430   10.29730   0.00700    0.06798
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.79190    9.78100   0.01090    0.11144
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.08590   10.07470   0.01120    0.11117
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.44870   10.41950   0.02920    0.28024
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.23050   10.22030   0.01020    0.09980
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.49720   10.48670   0.01050    0.10013
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.13310   10.11910   0.01400    0.13835
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.35410   10.33980   0.01430    0.13830
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.05790   10.04970   0.00820    0.08159
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.49410   10.48560   0.00850    0.08106
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.93800    9.92600   0.01200    0.12089
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.24050   10.22820   0.01230    0.12026
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.13100   10.12410   0.00690    0.06815
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.86660    9.85590   0.01070    0.10856
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.20420   10.19490   0.00930    0.09122
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.46430   10.45550   0.00880    0.08417
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.34180   10.32470   0.01710    0.16562
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.81370   10.79540   0.01830    0.16952
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.17720   10.16500   0.01220    0.12002
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.38230   10.36980   0.01250    0.12054
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.19520   10.19140   0.00380    0.03729
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.23240   10.22530   0.00710    0.06944
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.39610   10.36410   0.03200    0.30876
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.23290   10.23210   0.00080    0.00782
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.12130   10.11230   0.00900    0.08900
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.32780   10.31150   0.01630    0.15808
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.32510   10.30790   0.01720    0.16686
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.01810   10.00790   0.01020    0.10192
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.01620   10.00600   0.01020    0.10194
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.96950    1.97010  -0.00060   -0.03046
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.79910    2.79980  -0.00070   -0.02500
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29330    0.29320   0.00010    0.03411
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45180    0.45150   0.00030    0.06645
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.38240    8.36460   0.01780    0.21280
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.17530   12.15010   0.02520    0.20741
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.62790    9.63580  -0.00790   -0.08199
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.16010   12.17020  -0.01010   -0.08299
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.63900    8.64030  -0.00130   -0.01505
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.95970   10.96130  -0.00160   -0.01460
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.61040   10.59840   0.01200    0.11322
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.48870   10.46250   0.02620    0.25042
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.19000   18.18000   0.01000    0.05501
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4197.76000 4194.97000   2.79000    0.06651
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.25290   10.24670   0.00620    0.06051
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.06960   11.06300   0.00660    0.05966
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.18370   10.16280   0.02090    0.20565
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.81840    9.79990   0.01850    0.18878
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.36110   10.34170   0.01940    0.18759
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.86970    9.83480   0.03490    0.35486
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.18090   10.14770   0.03320    0.32717
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.28340   10.27940   0.00400    0.03891
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.07430    6.04980   0.02450    0.40497
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.00090   10.95660   0.04430    0.40432
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.95000    9.89000   0.06000    0.60667
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.08000   10.04000   0.04000    0.39841
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.95000    9.89000   0.06000    0.60667
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.08000   10.04000   0.04000    0.39841
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.51710   10.46610   0.05100    0.48729
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.40100   11.36420   0.03680    0.32382
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.62880   10.59640   0.03240    0.30576
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.11570    9.07160   0.04410    0.48613
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.35480    9.32460   0.03020    0.32387
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.22220    9.19410   0.02810    0.30563
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.46340   10.41270   0.05070    0.48691
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.83020   10.79520   0.03500    0.32422
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.80580   10.77290   0.03290    0.30540
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.92000    6.84000   0.08000    1.16959
柏瑞巨人基金                                                       12.40000   12.41000  -0.01000   -0.08058
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69130   13.69120   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.30000   16.18000   0.12000    0.74166
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.14610   14.09890   0.04720    0.33478
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.39930   12.37460   0.02470    0.19960
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.98490   12.96080   0.02410    0.18595
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.66130    8.63240   0.02890    0.33479
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.78940    6.76680   0.02260    0.33398
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.64580    8.62850   0.01730    0.20050
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.45410    8.43260   0.02150    0.25496
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.69190   10.67200   0.01990    0.18647
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.36520    8.34180   0.02340    0.28051
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.58330   12.55820   0.02510    0.19987
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.25320   12.21230   0.04090    0.33491
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          12.81990   12.78730   0.03260    0.25494
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.82060   11.79860   0.02200    0.18646
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.99930    8.96930   0.03000    0.33447
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.66310    9.64380   0.01930    0.20013
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.66130    9.63670   0.02460    0.25527
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.50640    9.48870   0.01770    0.18654
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.40100    9.37460   0.02640    0.28161
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.62630   10.60290   0.02340    0.22069
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.46460   10.45620   0.00840    0.08034
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.30010   10.29200   0.00810    0.07870
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.37790   10.36050   0.01740    0.16795
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.90220    9.88040   0.02180    0.22064
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.55650    9.54890   0.00760    0.07959
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.56280   10.54260   0.02020    0.19160
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.58460    9.57710   0.00750    0.07831
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.66310    9.64680   0.01630    0.16897
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.60650   10.58310   0.02340    0.22111
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.46490   10.45650   0.00840    0.08033
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.30040   10.29230   0.00810    0.07870
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.37880   10.36140   0.01740    0.16793
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.90190    9.88010   0.02180    0.22065
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.55660    9.54900   0.00760    0.07959
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.73860   10.71800   0.02060    0.19220
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.58450    9.57700   0.00750    0.07831
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.66330    9.64710   0.01620    0.16793
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.32140   11.29500   0.02640    0.23373
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.62020   12.62140  -0.00120   -0.00951
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.92890   11.93000  -0.00110   -0.00922
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.12130    9.10000   0.02130    0.23407
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.76310    9.76400  -0.00090   -0.00922
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.67080    9.67160  -0.00080   -0.00827
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.01640   10.99070   0.02570    0.23383
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.75110   11.75220  -0.00110   -0.00936
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.52440   11.52540  -0.00100   -0.00868
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.12150    9.10020   0.02130    0.23406
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.76360    9.76450  -0.00090   -0.00922
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.67120    9.67210  -0.00090   -0.00931
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.13000   13.11000   0.02000    0.15256
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.73000   13.74000  -0.01000   -0.07278
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.99000    9.00000  -0.01000   -0.11111
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.47000    8.46000   0.01000    0.11820
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.10000    9.11000  -0.01000   -0.10977
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.18000   11.16000   0.02000    0.17921
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.90000   10.91000  -0.01000   -0.09166
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.17000   11.17000   0.00000    0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.46000   12.56000  -0.10000   -0.79618
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.92000   12.99000  -0.07000   -0.53888
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.88000    9.57000   0.31000    3.23929
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.86360   11.85800   0.00560    0.04723
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.01920   10.02890  -0.00970   -0.09672
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.58730    7.58370   0.00360    0.04747
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                  9.99670   10.00640  -0.00970   -0.09694
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.67000   10.63000   0.04000    0.37629
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.29000   11.27000   0.02000    0.17746
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.91000   10.89000   0.02000    0.18365
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.44000    9.41000   0.03000    0.31881
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.67000    9.64000   0.03000    0.31120
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.65000   10.62000   0.03000    0.28249
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.01000   10.99000   0.02000    0.18198
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.53000    9.50000   0.03000    0.31579
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.46000    9.44000   0.02000    0.21186
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.67000    9.64000   0.03000    0.31120
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.06050   12.03530   0.02520    0.20938
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.67390   11.66610   0.00780    0.06686
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.70790   10.70090   0.00700    0.06542
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.49010    8.47230   0.01780    0.21010
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.46390    9.45760   0.00630    0.06661
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.51360    9.50740   0.00620    0.06521
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.22970   11.22230   0.00740    0.06594
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.59100   10.56880   0.02220    0.21005
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.68990   10.68290   0.00700    0.06553
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.80230    9.79580   0.00650    0.06635
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.17340    9.15420   0.01920    0.20974
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.00760    8.99830   0.00930    0.10335
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.53930    9.53310   0.00620    0.06504
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.40050   12.35950   0.04100    0.33173
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.78660   11.76540   0.02120    0.18019
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.15570   11.13610   0.01960    0.17600
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.03730    7.01400   0.02330    0.33219
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.69030    8.67470   0.01560    0.17983
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.34160    9.32530   0.01630    0.17479
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.65990   10.62470   0.03520    0.33130
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.17310   11.15350   0.01960    0.17573
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.41080    9.39390   0.01690    0.17990
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.97840    8.94870   0.02970    0.33189
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.54110    9.52440   0.01670    0.17534
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.84230   11.81920   0.02310    0.19544
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.49260   12.49960  -0.00700   -0.05600
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.39810   11.40430  -0.00620   -0.05437
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.30710    9.28900   0.01810    0.19485
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.84920    9.85470  -0.00550   -0.05581
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.84570    9.85100  -0.00530   -0.05380
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.77490   11.78160  -0.00670   -0.05687
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.56570   10.54510   0.02060    0.19535
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.86020   10.86600  -0.00580   -0.05338
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.84670    9.82750   0.01920    0.19537
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.46980    9.45140   0.01840    0.19468
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.08310   10.08880  -0.00570   -0.05650
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.59360    9.59880  -0.00520   -0.05417
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.75000   18.63000   0.12000    0.64412
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.64000   17.48000   0.16000    0.91533
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.17370   13.16650   0.00720    0.05468
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.37200   10.30300   0.06900    0.66971
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.31820   11.25600   0.06220    0.55259
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.18700   12.10120   0.08580    0.70902
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.82830   10.77060   0.05770    0.53572
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.09120    9.03070   0.06050    0.66994
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.58650    9.53380   0.05270    0.55277
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.48020    9.41340   0.06680    0.70963
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.53130    9.48050   0.05080    0.53584
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.22570    9.16430   0.06140    0.66999
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.38910    9.33750   0.05160    0.55261
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.31720   11.23750   0.07970    0.70923
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.47430    9.42380   0.05050    0.53588
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            40.92780   40.85200   0.07580    0.18555
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        12.30000   12.28000   0.02000    0.16287
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        28.98000   29.04000  -0.06000   -0.20661
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.75900   11.75830   0.00070    0.00595
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.69140    1.68980   0.00160    0.09469
國泰大中華基金                                                     18.40000   18.27000   0.13000    0.71155
國泰小龍基金-美元I                                                  0.45170    0.45230  -0.00060   -0.13266
國泰小龍基金-新台幣                                                14.25000   14.23000   0.02000    0.14055
國泰中小成長基金-美元I                                              1.25750    1.26000  -0.00250   -0.19841
國泰中小成長基金-新台幣                                            39.67000   39.64000   0.03000    0.07568
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.01360    3.98420   0.02940    0.73791
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.63240    0.62720   0.00520    0.82908
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.67540    0.66990   0.00550    0.82102
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        18.21000   18.02000   0.19000    1.05438
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               40.73580   40.71250   0.02330    0.05723
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.30120    2.30660  -0.00540   -0.23411
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32740    0.32730   0.00010    0.03055
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.14830   10.10440   0.04390    0.43446
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.24130    8.20570   0.03560    0.43384
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.29790    2.29180   0.00610    0.26617
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.32910    0.32800   0.00110    0.33537
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.38550   10.32480   0.06070    0.58790
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33840    0.33800   0.00040    0.11834
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.46870   10.43370   0.03500    0.33545
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         3.94920    3.91340   0.03580    0.91481
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.56470    0.55910   0.00560    1.00161
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        17.91000   17.69000   0.22000    1.24364
國泰中港台基金-人民幣                                               2.94210    2.90890   0.03320    1.14132
國泰中港台基金-美元                                                 0.42590    0.42070   0.00520    1.23604
國泰中港台基金-新台幣                                              13.35000   13.16000   0.19000    1.44377
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.89340    9.90460  -0.01120   -0.11308
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                       9.97410    9.97430  -0.00020   -0.00201
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.15250   10.12850   0.02400    0.23696
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.36000   26.34000   0.02000    0.07593
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.61000   12.64000  -0.03000   -0.23734
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.96000   31.80000   0.16000    0.50314
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.34810    0.34780   0.00030    0.08626
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33120    0.33090   0.00030    0.09066
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33190    0.33160   0.00030    0.09047
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.96050   10.92570   0.03480    0.31852
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.43480   10.40160   0.03320    0.31918
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.46350   10.43030   0.03320    0.31830
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45090   12.45070   0.00020    0.00161
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.40960    0.40850   0.00110    0.26928
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36410    0.36310   0.00100    0.27541
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.43670    0.43560   0.00110    0.25253
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           10.94000   10.90000   0.04000    0.36697
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.58000    9.54000   0.04000    0.41929
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.53790    0.53460   0.00330    0.61728
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.48830    2.47430   0.01400    0.56582
國泰全球高股息基金-美元                                             0.35920    0.35680   0.00240    0.67265
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.31000   11.21000   0.10000    0.89206
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.52430    0.51910   0.00520    1.00173
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.47100    0.47000   0.00100    0.21277
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        13.94000   13.88000   0.06000    0.43228
國泰全球資源基金-美元                                               0.16240    0.16190   0.00050    0.30883
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.19000    5.16000   0.03000    0.58140
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.59280    0.58960   0.00320    0.54274
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.65000   18.51000   0.14000    0.75635
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.28000   18.13000   0.15000    0.82736
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.86120    0.85360   0.00760    0.89035
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.51000   21.30000   0.21000    0.98592
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.64000   21.76000  -0.12000   -0.55147
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.46340    2.47680  -0.01340   -0.54102
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.35650    0.35810  -0.00160   -0.44680
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.30880    0.31020  -0.00140   -0.45132
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.15850   11.18610  -0.02760   -0.24673
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.66570    9.68960  -0.02390   -0.24666
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.51710    0.51760  -0.00050   -0.09660
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39040    0.39240  -0.00200   -0.50968
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.89000   11.92000  -0.03000   -0.25168
國泰科技生化基金                                                   30.54000   30.46000   0.08000    0.26264
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.77000   28.47000   0.30000    1.05374
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.86000   12.94000  -0.08000   -0.61824
國泰美國費城半導體基金                                             13.61000   13.30000   0.31000    2.33083
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    42.23510   42.17720   0.05790    0.13728
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日   18.37320   18.34110   0.03210    0.17502
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日   20.97260   21.01500  -0.04240   -0.20176
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   42.52620   42.45100   0.07520    0.17715
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   43.79570   43.62950   0.16620    0.38093
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.77720   43.61850   0.15870    0.36384
國泰紐幣2021保本基金                                               12.72720   12.72400   0.00320    0.02515
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.07970   13.07690   0.00280    0.02141
國泰紐幣保本基金                                                   12.70880   12.70600   0.00280    0.02204
國泰國泰基金-新台幣A                                               21.40000   21.34000   0.06000    0.28116
國泰國泰基金-新台幣I                                               21.40000   21.34000   0.06000    0.28116
國泰富時中國A50基金                                                20.65000   20.70000  -0.05000   -0.24155
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   44.44880   44.37110   0.07770    0.17511
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.33960    0.33950   0.00010    0.02946
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.65000   10.62000   0.03000    0.28249
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50320    0.50120   0.00200    0.39904
國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.37040    0.37010   0.00030    0.08106
國泰策略高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.24200    0.24180   0.00020    0.08271
國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.13820   11.10240   0.03580    0.32245
國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息)                                7.61420    7.58980   0.02440    0.32148
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.40920   42.29050   0.11870    0.28068
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.38000   20.40000  -0.02000   -0.09804
國泰新興市場基金-美元                                               0.38130    0.37900   0.00230    0.60686
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.99000   11.89000   0.10000    0.84104
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.37560    2.37370   0.00190    0.08004
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.48460    1.48340   0.00120    0.08090
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35340    0.35280   0.00060    0.17007
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22300    0.22270   0.00030    0.13471
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.34250    0.34260  -0.00010   -0.02919
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.77650   10.75150   0.02500    0.23253
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.60770    6.59240   0.01530    0.23209
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       42.47780   42.41760   0.06020    0.14192
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           42.17290   42.14860   0.02430    0.05765
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               41.92410   41.84970   0.07440    0.17778
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.78000   13.77000   0.01000    0.07262
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   33.84000   33.90000  -0.06000   -0.17699
國泰價值卓越基金                                                   13.57000   13.55000   0.02000    0.14760
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.21000   22.89000   0.32000    1.39799
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.33680    0.33380   0.00300    0.89874
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.08000    9.96000   0.12000    1.20482
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    40.07620   39.96130   0.11490    0.28753
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.85000   21.56000   0.29000    1.34508
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.36000   19.24000   0.12000    0.62370
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  16.99000   16.94000   0.05000    0.29516
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.40790    0.40790   0.00000    0.00000
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.39300   12.38210   0.01090    0.08803
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.49390   10.49920  -0.00530   -0.05048
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.40670   10.41050  -0.00380   -0.03650
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.64540   10.62390   0.02150    0.20237
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.27930   10.28450  -0.00520   -0.05056
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.22620   10.23000  -0.00380   -0.03715
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.39890   10.37790   0.02100    0.20235
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.40280   11.40200   0.00080    0.00702
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.11050   10.08380   0.02670    0.26478
第一金大中華基金                                                   24.99000   25.02000  -0.03000   -0.11990
第一金小型精選基金                                                 30.81000   30.85000  -0.04000   -0.12966
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.37000   12.28000   0.09000    0.73290
第一金中國世紀基金-美元                                             7.65800    7.59680   0.06120    0.80560
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.65830    7.59710   0.06120    0.80557
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.19000    9.09000   0.10000    1.10011
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.18000    9.09000   0.09000    0.99010
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.77220    9.77200   0.00020    0.00205
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.42630    8.40610   0.02020    0.24030
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.22890   11.22860   0.00030    0.00267
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.84160    9.81800   0.02360    0.24037
第一金中概平衡基金                                                 25.27000   25.35000  -0.08000   -0.31558
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.31080   15.31050   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.52100  178.51800   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.27250   15.09150   0.18100    1.19935
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.27280   15.09160   0.18120    1.20067
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.96000   14.75000   0.21000    1.42373
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.97000   14.76000   0.21000    1.42276
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.42150   10.31270   0.10880    1.05501
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.42060   10.31220   0.10840    1.05118
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.61000   10.48000   0.13000    1.24046
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.61000   10.48000   0.13000    1.24046
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.52930    9.43470   0.09460    1.00268
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.52940    9.43450   0.09490    1.00588
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.90000    9.78000   0.12000    1.22699
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.90000    9.78000   0.12000    1.22699
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.09050   13.00370   0.08680    0.66750
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.10800   13.02110   0.08690    0.66738
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.60000   12.49000   0.11000    0.88070
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.63000   12.51000   0.12000    0.95923
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.75260    9.73110   0.02150    0.22094
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.75080    9.72940   0.02140    0.21995
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.45150    9.41670   0.03480    0.36956
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.47570    9.44090   0.03480    0.36861
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.54890   10.52580   0.02310    0.21946
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.25270   10.21500   0.03770    0.36907
第一金全球大趨勢基金                                               24.58000   24.38000   0.20000    0.82034
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.28930    9.22490   0.06440    0.69811
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.46070    6.41590   0.04480    0.69827
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.80260    9.75390   0.04870    0.49929
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.80390    9.75520   0.04870    0.49922
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.42000    9.36000   0.06000    0.64103
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.42000    9.37000   0.05000    0.53362
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.56670   10.51410   0.05260    0.50028
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.56860   10.51630   0.05230    0.49732
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.15000   10.10000   0.05000    0.49505
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.16000   10.10000   0.06000    0.59406
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.56840    8.52620   0.04220    0.49494
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.43620   10.38480   0.05140    0.49495
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.35920    9.35290   0.00630    0.06736
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.35740    9.35110   0.00630    0.06737
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.74310    7.73480   0.00830    0.10731
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.73810    7.72970   0.00840    0.10867
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.57840    8.56130   0.01710    0.19974
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.57910    8.56190   0.01720    0.20089
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.51720   11.50950   0.00770    0.06690
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.51810   11.51040   0.00770    0.06690
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.16470   10.15370   0.01100    0.10833
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.16560   10.15460   0.01100    0.10833
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.01370   14.98370   0.03000    0.20022
第一金亞洲科技基金                                                 17.23000   17.20000   0.03000    0.17442
第一金亞洲新興市場基金                                             12.99000   12.74000   0.25000    1.96232
第一金店頭市場基金                                                  7.38000    7.38000   0.00000    0.00000
第一金創新趨勢基金                                                 20.57000   20.58000  -0.01000   -0.04859
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  40.43780   40.35410   0.08370    0.20741
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            40.26800   40.24220   0.02580    0.06411
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      40.83010   40.82800   0.00210    0.00514
第一金電子基金                                                     30.91000   30.95000  -0.04000   -0.12924
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.16000   18.19000  -0.03000   -0.16493
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.90000   18.89000   0.01000    0.05294
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.79000   19.50000   0.29000    1.48718
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.24000    7.15000   0.09000    1.25874
統一大中華中小基金(美元)                                            6.58000    6.50000   0.08000    1.23077
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.92000    9.78000   0.14000    1.43149
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.48000    9.45000   0.03000    0.31746
統一大滿貫基金-A類型                                               31.66000   31.77000  -0.11000   -0.34624
統一大滿貫基金-I類型                                               31.66000   31.77000  -0.11000   -0.34624
統一大龍印基金                                                     14.04000   13.90000   0.14000    1.00719
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.60000    8.48000   0.12000    1.41509
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.83000    7.72000   0.11000    1.42487
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.07000    8.92000   0.15000    1.68161
統一中小基金                                                       22.23000   22.41000  -0.18000   -0.80321
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.94360    9.94040   0.00320    0.03219
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.16590    9.16580   0.00010    0.00109
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.99740    8.98050   0.01690    0.18819
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.33360   12.32960   0.00400    0.03244
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.31950   11.31940   0.00010    0.00088
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.07500   11.05420   0.02080    0.18816
統一台灣動力基金                                                   16.34000   16.46000  -0.12000   -0.72904
統一全天候基金-A類型                                              102.25000  102.69000  -0.44000   -0.42847
統一全天候基金-I類型                                              102.71000  103.15000  -0.44000   -0.42656
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.00020    7.97920   0.02100    0.26318
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.65120    7.63340   0.01780    0.23319
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.78340    7.74690   0.03650    0.47116
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.56050    8.53800   0.02250    0.26353
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.19440    8.17540   0.01900    0.23240
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.32900    8.28990   0.03910    0.47166
統一全球債券組合基金                                               12.22730   12.21470   0.01260    0.10315
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.98000   14.86000   0.12000    0.80754
統一全球新科技基金(美元)                                           14.01000   13.90000   0.11000    0.79137
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.70000   13.56000   0.14000    1.03245
統一亞太基金                                                       23.94000   23.83000   0.11000    0.46160
統一亞洲大金磚基金                                                 12.05000   11.98000   0.07000    0.58431
統一奔騰基金                                                       54.20000   54.37000  -0.17000   -0.31267
統一強棒貨幣市場基金                                               16.72020   16.71990   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               10.24000   10.01000   0.23000    2.29770
統一強漢基金(美元)                                                  9.17000    8.97000   0.20000    2.22965
統一強漢基金(新台幣)                                               24.58000   23.99000   0.59000    2.45936
統一統信基金                                                       27.69000   27.78000  -0.09000   -0.32397
統一黑馬基金                                                       55.07000   55.21000  -0.14000   -0.25358
統一新亞洲科技能源基金                                             15.58000   15.46000   0.12000    0.77620
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.03160    8.01310   0.01850    0.23087
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.59650   10.57210   0.02440    0.23080
統一經建基金                                                       43.32000   43.51000  -0.19000   -0.43668
統一龍馬基金                                                       61.44000   61.78000  -0.34000   -0.55034
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     17.56000   17.61000  -0.05000   -0.28393
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              42.76000   42.79000  -0.03000   -0.07011
野村中國機會基金                                                   13.34000   13.22000   0.12000    0.90772
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.15350   10.15540  -0.00190   -0.01871
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.13810   10.13880  -0.00070   -0.00690
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.31200   10.28800   0.02400    0.23328
野村巴西基金                                                        6.26000    6.00000   0.26000    4.33333
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.09000   11.15000  -0.06000   -0.53812
野村台灣高股息基金                                                 23.74000   23.89000  -0.15000   -0.62788
野村台灣運籌基金                                                   33.79000   33.70000   0.09000    0.26706
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.78750    9.78800  -0.00050   -0.00511
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.70770    9.70210   0.00560    0.05772
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.78560    9.77620   0.00940    0.09615
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.31360   10.31420  -0.00060   -0.00582
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.12960   10.12210   0.00750    0.07410
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.96430    9.95480   0.00950    0.09543
野村平衡基金                                                       18.64000   18.61000   0.03000    0.16120
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.95000    9.87000   0.08000    0.81054
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.18000   10.14000   0.04000    0.39448
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.67000   14.56000   0.11000    0.75549
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.01000   11.96000   0.05000    0.41806
野村全球生技醫療基金                                               16.49000   16.30000   0.19000    1.16564
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.20130   10.20880  -0.00750   -0.07347
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.17130   10.17770  -0.00640   -0.06288
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.16960   10.16330   0.00630    0.06199
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.46720   10.47480  -0.00760   -0.07256
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.40140   10.40800  -0.00660   -0.06341
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.40220   10.39570   0.00650    0.06253
野村全球品牌基金                                                   28.68000   28.38000   0.30000    1.05708
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.46000   10.40000   0.06000    0.57692
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.76000   12.68000   0.08000    0.63091
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.56000   10.52000   0.04000    0.38023
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.35000   19.23000   0.12000    0.62402
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.88000   11.84000   0.04000    0.33784
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.76420   10.76990  -0.00570   -0.05293
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.78910   10.79270  -0.00360   -0.03336
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.62320   10.61970   0.00350    0.03296
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.74350    8.72330   0.02020    0.23156
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.55610    8.53690   0.01920    0.22491
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.19610    8.16740   0.02870    0.35140
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.99600   10.97050   0.02550    0.23244
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.48500   10.46160   0.02340    0.22368
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.13170   10.09650   0.03520    0.34864
野村成長基金                                                       28.59000   28.62000  -0.03000   -0.10482
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.19660    8.20150  -0.00490   -0.05975
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.21090    8.21580  -0.00490   -0.05964
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.50250    8.49090   0.01160    0.13662
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.27860    9.28420  -0.00560   -0.06032
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.15690    9.16240  -0.00550   -0.06003
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.47160    9.45870   0.01290    0.13638
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.69000    8.69000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.58000   12.57000   0.01000    0.07955
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.46970    9.47650  -0.00680   -0.07176
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.55620    9.56400  -0.00780   -0.08156
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.74670    9.74080   0.00590    0.06057
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.47840   10.48420  -0.00580   -0.05532
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.44020   10.44880  -0.00860   -0.08231
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.65050   10.64410   0.00640    0.06013
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.55630    8.53950   0.01680    0.19673
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.12440    9.12450  -0.00010   -0.00110
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.99330    8.99060   0.00270    0.03003
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.69780   13.67090   0.02690    0.19677
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.76300   12.76250   0.00050    0.00392
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.34020   10.33710   0.00310    0.02999
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.36580   10.37100  -0.00520   -0.05014
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.34610   10.34630  -0.00020   -0.00193
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.35840   10.35620   0.00220    0.02124
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.55360   10.55880  -0.00520   -0.04925
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.51690   10.51710  -0.00020   -0.00190
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.46100   10.45890   0.00210    0.02008
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.43060   10.43190  -0.00130   -0.01246
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.38470   10.38120   0.00350    0.03371
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.62700   10.56800   0.05900    0.55829
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.17640   10.15010   0.02630    0.25911
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.91080    9.89530   0.01550    0.15664
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.54360    9.52740   0.01620    0.17004
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.07420    9.05090   0.02330    0.25743
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.40850   11.37920   0.02930    0.25749
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.13330   10.10670   0.02660    0.26319
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.17460   11.15960   0.01500    0.13441
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.62040   10.60590   0.01450    0.13672
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.46290   10.43540   0.02750    0.26353
野村泰國基金                                                       41.36000   41.20000   0.16000    0.38835
野村高科技基金                                                      9.22000    9.24000  -0.02000   -0.21645
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.39280   10.34980   0.04300    0.41547
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.00400    9.98470   0.01930    0.19330
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.55690   10.53050   0.02640    0.25070
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.41870    9.39710   0.02160    0.22986
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.48750    9.44840   0.03910    0.41383
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.77880    9.70060   0.07820    0.80614
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.87210   11.85000   0.02210    0.18650
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.74200   13.70750   0.03450    0.25169
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.80720   10.78250   0.02470    0.22907
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.89430   10.84940   0.04490    0.41385
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.40520   11.31400   0.09120    0.80608
野村貨幣市場基金                                                   16.32640   16.32620   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       14.93000   15.00000  -0.07000   -0.46667
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.28780   10.28650   0.00130    0.01264
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.11090   10.09660   0.01430    0.14163
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.35450   10.31540   0.03910    0.37904
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.18750   10.19520  -0.00770   -0.07553
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.13550   10.13800  -0.00250   -0.02466
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.15770   10.13880   0.01890    0.18641
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.49070   10.49860  -0.00790   -0.07525
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.40120   10.40370  -0.00250   -0.02403
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.48330   10.46360   0.01970    0.18827
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.85570    9.85200   0.00370    0.03756
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.86300    9.85840   0.00460    0.04666
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.81360    9.80050   0.01310    0.13367
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.30260   10.29810   0.00450    0.04370
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.26520   10.26030   0.00490    0.04776
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.21730   10.20350   0.01380    0.13525
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.44650   10.42620   0.02030    0.19470
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.92530    7.91000   0.01530    0.19343
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.15140   12.12800   0.02340    0.19294
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.44000    8.29000   0.15000    1.80941
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.10060   10.10030   0.00030    0.00297
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.23190   10.22650   0.00540    0.05280
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.07440   10.07240   0.00200    0.01986
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.27460   10.24820   0.02640    0.25761
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.14150   10.13480   0.00670    0.06611
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.10080   10.10050   0.00030    0.00297
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.23200   10.22660   0.00540    0.05280
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.07450   10.07260   0.00190    0.01886
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.27740   10.25090   0.02650    0.25851
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.14170   10.13500   0.00670    0.06611
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.14010   10.14150  -0.00140   -0.01380
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.27320   10.26920   0.00400    0.03895
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.11370   10.11340   0.00030    0.00297
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.31370   10.28880   0.02490    0.24201
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.18410   10.17850   0.00560    0.05502
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.14010   10.14150  -0.00140   -0.01380
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.27290   10.26890   0.00400    0.03895
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.11350   10.11320   0.00030    0.00297
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.31900   10.29410   0.02490    0.24189
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.18400   10.17840   0.00560    0.05502
野村精選貨幣市場基金                                               12.10800   12.10780   0.00020    0.00165
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.73000   11.60000   0.13000    1.12069
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.96000   10.82000   0.14000    1.29390
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.39000   10.25000   0.14000    1.36585
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.77000    7.73000   0.04000    0.51746
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.09000   11.04000   0.05000    0.45290
野村積極成長基金                                                   12.11000   12.12000  -0.01000   -0.08251
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    33.50000   33.50000   0.00000    0.00000
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.60920   10.58060   0.02860    0.27031
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.53930    8.52210   0.01720    0.20183
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.87530    7.85930   0.01600    0.20358
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.75070    7.72990   0.02080    0.26908
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.13790   12.11270   0.02520    0.20805
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.86980   10.84770   0.02210    0.20373
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.73680   10.70810   0.02870    0.26802
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.35000   11.25000   0.10000    0.88889
野村環球基金-人民幣計價                                            16.91000   16.81000   0.10000    0.59488
野村環球基金-美元計價                                              13.19000   13.11000   0.08000    0.61022
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    18.84000   18.68000   0.16000    0.85653
野村鴻利基金                                                       22.32000   22.29000   0.03000    0.13459
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.89510   16.89500   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       18.26000   18.22000   0.04000    0.21954
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.55000    9.47000   0.08000    0.84477
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.98000   14.03000  -0.05000   -0.35638
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.16000   10.12000   0.04000    0.39526
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.10000   15.03000   0.07000    0.46574
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.51680   10.50440   0.01240    0.11805
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.77770   13.76150   0.01620    0.11772
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.57050   10.57170  -0.00120   -0.01135
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.42640   10.41860   0.00780    0.07487
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.39390   10.39810  -0.00420   -0.04039
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.22240   10.21770   0.00470    0.04600
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.06250   10.05470   0.00780    0.07758
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.16120   10.15660   0.00460    0.04529
凱基台商天下基金                                                   12.58000   12.44000   0.14000    1.12540
凱基台灣精五門基金                                                 19.83000   19.85000  -0.02000   -0.10076
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       42.18630   42.15690   0.02940    0.06974
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   43.88580   43.70900   0.17680    0.40449
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.48150   42.41190   0.06960    0.16410
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.36000   10.29000   0.07000    0.68027
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.54000    9.48000   0.06000    0.63291
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.41910   10.37130   0.04780    0.46089
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   42.38010   42.32680   0.05330    0.12592
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         43.16910   43.05240   0.11670    0.27107
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             42.69040   42.64520   0.04520    0.10599
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.11000   12.14000  -0.03000   -0.24712
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       10.84890   10.87080  -0.02190   -0.20146
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     10.91000   10.91000   0.00000    0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.58640   11.58630   0.00010    0.00086
凱基開創基金                                                       26.53000   26.60000  -0.07000   -0.26316
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.68000   22.43000   0.25000    1.11458
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.52560   21.33580   0.18980    0.88958
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.64000   16.47000   0.17000    1.03218
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.57180   15.44340   0.12840    0.83142
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.42000    7.36000   0.06000    0.81522
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.34000   11.27000   0.07000    0.62112
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.94800   10.87500   0.07300    0.67126
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.70000   10.60000   0.10000    0.94340
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.60160   11.54570   0.05590    0.48416
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.14000   12.05000   0.09000    0.74689
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.75000   12.65000   0.10000    0.79051
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.23790   12.16210   0.07580    0.62325
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富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                        9.93000    9.88180   0.04820    0.48777
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.61990    9.56520   0.05470    0.57186
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                        9.83950    9.76020   0.07930    0.81248
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                        9.93000    9.88180   0.04820    0.48777
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.61990    9.56510   0.05480    0.57292
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                        9.83950    9.76020   0.07930    0.81248
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.03000   13.15000  -0.12000   -0.91255
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         33.58000   32.93000   0.65000    1.97388
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.85000   31.46000   0.39000    1.23967
富邦上証180基金                                                    30.32000   30.38000  -0.06000   -0.19750
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18280    0.18100   0.00180    0.99448
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.75000    5.68000   0.07000    1.23239
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.67000    6.66000   0.01000    0.15015
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   40.77000   40.86000  -0.09000   -0.22026
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.70910   11.63140   0.07770    0.66802
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.80080   10.72550   0.07530    0.70207
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.52360   10.42050   0.10310    0.98940
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.97480    9.90860   0.06620    0.66811
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.12390    9.06030   0.06360    0.70196
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.89830    8.81120   0.08710    0.98851
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.68730   20.68450   0.00280    0.01354
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.59800   11.59720   0.00080    0.00690
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.72700   10.69350   0.03350    0.31327
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.65690   13.65340   0.00350    0.02563
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.99680    1.99920  -0.00240   -0.12005
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.44700    9.44460   0.00240    0.02541
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43080    1.43250  -0.00170   -0.11867
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.20830   12.20100   0.00730    0.05983
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.77740    1.78020  -0.00280   -0.15729
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.27040   10.26430   0.00610    0.05943
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.51570    1.51810  -0.00240   -0.15809
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.66160   10.66460  -0.00300   -0.02813
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.61450   10.61370   0.00080    0.00754
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.55000   15.51000   0.04000    0.25790
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.29000   18.38000  -0.09000   -0.48966
富邦日本東証基金                                                   19.91000   19.97000  -0.06000   -0.30045
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.66000   44.89000  -0.23000   -0.51236
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    45.41000   45.80000  -0.39000   -0.85153
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    49.66000   49.61000   0.05000    0.10079
富邦台灣心基金                                                     20.46000   20.50000  -0.04000   -0.19512
富邦台灣釆吉50基金                                                 44.45000   44.43000   0.02000    0.04501
富邦台灣科技指數基金                                               50.82000   50.25000   0.57000    1.13433
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   45.04620   45.00280   0.04340    0.09644
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.22140   42.08200   0.13940    0.33126
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31080    0.30900   0.00180    0.58252
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.44000   10.35000   0.09000    0.86957
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.58070    2.58220  -0.00150   -0.05809
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35020    0.35020   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.91400   10.90280   0.01120    0.10273
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.21180    2.21310  -0.00130   -0.05874
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33120    0.33120   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.29080    9.28120   0.00960    0.10343
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.94000   25.21000  -0.27000   -1.07100
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.87000   13.69000   0.18000    1.31483
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 31.45000   32.14000  -0.69000   -2.14686
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.69590   15.69570   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              18.10000   18.16000  -0.06000   -0.33040
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         40.96300   40.91700   0.04600    0.11242
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   41.58490   41.47470   0.11020    0.26570
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.26100   41.22950   0.03150    0.07640
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   43.18720   43.12800   0.05920    0.13727
富邦長紅基金                                                       57.15000   57.26000  -0.11000   -0.19211
富邦科技基金                                                       22.54000   22.55000  -0.01000   -0.04435
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.73530   41.65510   0.08020    0.19253
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        42.66680   42.61820   0.04860    0.11404
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.23920   39.18430   0.05490    0.14011
富邦恒生國企ETF基金                                                20.34000   20.38000  -0.04000   -0.19627
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.11000   14.09000   0.02000    0.14194
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.03000   26.07000  -0.04000   -0.15343
富邦高成長基金                                                     22.07000   22.11000  -0.04000   -0.18091
富邦基金A類型                                                      12.61000   12.60000   0.01000    0.07937
富邦基金I類型                                                      12.61000   12.60000   0.01000    0.07937
富邦深証100基金                                                     9.99000   10.03000  -0.04000   -0.39880
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.65000   20.54000   0.11000    0.53554
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42610    0.42460   0.00150    0.35327
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.41490   12.39480   0.02010    0.16216
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.30220    9.28710   0.01510    0.16259
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30390    0.30280   0.00110    0.36328
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.52940    8.51550   0.01390    0.16323
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.93950    9.94230  -0.00280   -0.02816
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.70720   10.68470   0.02250    0.21058
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.33140    9.33410  -0.00270   -0.02893
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.04740   10.02630   0.02110    0.21045
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.16000   18.28000  -0.12000   -0.65646
富邦精準基金                                                       42.11000   42.25000  -0.14000   -0.33136
富邦精銳中小基金                                                   10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       16.45000   16.54000  -0.09000   -0.54414
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.61000   20.62000  -0.01000   -0.04850
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.46000    7.46000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              14.70000   14.72000  -0.02000   -0.13587
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.93000   19.83000   0.10000    0.50429
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.48080   10.46750   0.01330    0.12706
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.12560   10.10380   0.02180    0.21576
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.50520   10.44950   0.05570    0.53304
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.01700   10.00430   0.01270    0.12695
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.63240    9.61170   0.02070    0.21536
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.97920    9.92630   0.05290    0.53293
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   29.87000   30.03000  -0.16000   -0.53280
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.85600    9.83590   0.02010    0.20435
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.84620    9.82520   0.02100    0.21374
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.69900    9.67970   0.01930    0.19939
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.09330   10.07280   0.02050    0.20352
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.09510   10.07350   0.02160    0.21442
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.94800    9.92780   0.02020    0.20347
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.56820    8.57320  -0.00500   -0.05832
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.25830    9.26460  -0.00630   -0.06800
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.83910    8.84760  -0.00850   -0.09607
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.20990   10.21540  -0.00550   -0.05384
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.29830   10.30520  -0.00690   -0.06696
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.85310    9.86250  -0.00940   -0.09531
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.99210    9.99850  -0.00640   -0.06401
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.56940    8.57640  -0.00700   -0.08162
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.83020    9.83940  -0.00920   -0.09350
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.13850    9.14960  -0.01110   -0.12132
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.24500   11.25410  -0.00910   -0.08086
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.08380   11.09420  -0.01040   -0.09374
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.41440   10.42630  -0.01190   -0.11413
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.32330    9.33330  -0.01000   -0.10714
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.29000   15.18000   0.11000    0.72464
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.78780    8.79540  -0.00760   -0.08641
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.67410    9.68390  -0.00980   -0.10120
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.19940    9.21190  -0.01250   -0.13569
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.50750   10.51660  -0.00910   -0.08653
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.56210   10.57270  -0.01060   -0.10026
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.10050   10.11350  -0.01300   -0.12854
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.33540    9.34600  -0.01060   -0.11342
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.81000    8.72000   0.09000    1.03211
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.36000    9.26000   0.10000    1.07991
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.39000    8.29000   0.10000    1.20627
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.30000    7.22000   0.08000    1.10803
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.46000    9.35000   0.11000    1.17647
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.29000    8.19000   0.10000    1.22100
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.27000    8.15000   0.12000    1.47239
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.35000    9.21000   0.14000    1.52009
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.23770   10.24610  -0.00840   -0.08198
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.57990    9.58240  -0.00250   -0.02609
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.16050    9.15350   0.00700    0.07647
富蘭克林華美中華基金                                               10.74000   10.63000   0.11000    1.03481
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               21.01000   20.95000   0.06000    0.28640
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 21.09000   21.06000   0.03000    0.14245
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.04000    9.96000   0.08000    0.80321
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.94000    9.85000   0.09000    0.91371
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.90500    7.89890   0.00610    0.07723
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.92750    8.93550  -0.00800   -0.08953
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.84400    9.85290  -0.00890   -0.09033
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.45440    9.44710   0.00730    0.07727
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.40790   11.39330   0.01460    0.12815
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.62710    8.61600   0.01110    0.12883
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.82860    8.81730   0.01130    0.12816
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.91920    9.90650   0.01270    0.12820
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.99070   13.97200   0.01870    0.13384
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.18250   10.16890   0.01360    0.13374
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.43470   10.42030   0.01440    0.13819
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.58610    7.57560   0.01050    0.13860
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.93920    8.92680   0.01240    0.13891
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.92780    9.91410   0.01370    0.13819
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.13370   11.09790   0.03580    0.32258
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.56070    7.53640   0.02430    0.32244
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.92680    8.89820   0.02860    0.32141
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.07900   10.04660   0.03240    0.32250
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.72750   10.70570   0.02180    0.20363
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.62780    7.61230   0.01550    0.20362
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.13440    8.12340   0.01100    0.13541
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.13290    9.13080   0.00210    0.02300
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.14340   10.14110   0.00230    0.02268
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.87520   12.85770   0.01750    0.13611
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.78000    7.73000   0.05000    0.64683
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.15000    8.08000   0.07000    0.86634
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.80000    8.78000   0.02000    0.22779
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.67000   10.64000   0.03000    0.28195
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.14000    8.11000   0.03000    0.36991
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.67000   11.63000   0.04000    0.34394
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.72000    8.70000   0.02000    0.22989
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.37000    8.33000   0.04000    0.48019
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.89000    9.83000   0.06000    0.61038
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.22000    9.24000  -0.02000   -0.21645
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.00000    9.01000  -0.01000   -0.11099
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.05970   12.97930   0.08040    0.61945
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.91000   10.87000   0.04000    0.36799
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.40000   10.36000   0.04000    0.38610
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.40000   10.36000   0.04000    0.38610
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.16000   10.10000   0.06000    0.59406
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.31000    9.27000   0.04000    0.43150
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.72000    9.66000   0.06000    0.62112
富蘭克林華美第一富基金                                             36.76000   36.98000  -0.22000   -0.59492
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.34340   10.34330   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.72000    8.69000   0.03000    0.34522
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.36000    9.32000   0.04000    0.42918
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.10000    9.05000   0.05000    0.55249
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.76000    9.71000   0.05000    0.51493
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.13000   13.93000   0.20000    1.43575
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.03000   12.84000   0.19000    1.47975
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.42000   15.16000   0.26000    1.71504
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.73130    9.70680   0.02450    0.25240
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.73130    9.70680   0.02450    0.25240
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.61700    9.59140   0.02560    0.26691
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.61700    9.59140   0.02560    0.26691
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.67090    9.64390   0.02700    0.27997
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.67090    9.64390   0.02700    0.27997
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.67090    9.64390   0.02700    0.27997
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.86500    9.81400   0.05100    0.51967
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.86500    9.81400   0.05100    0.51967
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.86500    9.81400   0.05100    0.51967
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.92310    6.87600   0.04710    0.68499
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.52310   10.47830   0.04480    0.42755
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.42240    9.40950   0.01290    0.13710
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.29390   11.27850   0.01540    0.13654
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.74090    6.72230   0.01860    0.27669
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.83750    8.82410   0.01340    0.15186
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.34890   10.33330   0.01560    0.15097
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.80540   10.77560   0.02980    0.27655
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    67.35000   67.20000   0.15000    0.22321
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    67.40000   67.30000   0.10000    0.14859
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                61.90300   61.74310   0.15990    0.25898
復華1至5年期高收益債券基金                                         21.00000   20.94000   0.06000    0.28653
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              63.04250   62.93230   0.11020    0.17511
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 63.44110   63.29650   0.14460    0.22845
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.83830   11.83770   0.00060    0.00507
復華人生目標基金                                                   37.14180   37.16770  -0.02590   -0.06968
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
復華大中華中小策略基金                                              8.30000    8.21000   0.09000    1.09622
復華中小精選基金                                                   63.09000   62.61000   0.48000    0.76665
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.46030   52.40250   0.05780    0.11030
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.56730   62.44920   0.11810    0.18911
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.34000    9.28000   0.06000    0.64655
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.42000    8.34000   0.08000    0.95923
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.39000   11.37000   0.02000    0.17590
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   11.33000   11.34000  -0.01000   -0.08818
復華全方位基金                                                     27.87000   27.88000  -0.01000   -0.03587
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.27000   12.10000   0.17000    1.40496
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.64000   19.33000   0.31000    1.60372
復華全球平衡基金-美元                                               8.90000    8.86000   0.04000    0.45147
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.33000   19.18000   0.15000    0.78206
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.77000   13.53000   0.24000    1.77384
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.49000   13.23000   0.26000    1.96523
復華全球原物料基金                                                  8.36000    8.31000   0.05000    0.60168
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.60000   12.46000   0.14000    1.12360
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.99570   11.98530   0.01040    0.08677
復華全球債券基金                                                   14.31380   14.30770   0.00610    0.04263
復華全球債券組合基金                                               15.02000   15.01000   0.01000    0.06662
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.72000   14.59000   0.13000    0.89102
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.19000   10.10000   0.09000    0.89109
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.69000   10.65000   0.04000    0.37559
復華有利貨幣市場基金                                               13.48390   13.48370   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.23000   11.19000   0.04000    0.35746
復華亞太成長基金                                                   11.83000   11.64000   0.19000    1.63230
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.59000    8.48000   0.11000    1.29717
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.27000    9.14000   0.13000    1.42232
復華東協世紀基金                                                   11.81000   11.78000   0.03000    0.25467
復華南非幣長期收益基金A                                            13.93000   13.91000   0.02000    0.14378
復華南非幣長期收益基金B                                             8.06000    8.05000   0.01000    0.12422
復華南非幣短期收益基金A                                            14.40000   14.39000   0.01000    0.06949
復華南非幣短期收益基金B                                             8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      64.89490   64.61970   0.27520    0.42588
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.93000   21.70000   0.23000    1.05991
復華美國新星基金-美元                                              12.22000   12.08000   0.14000    1.15894
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.61000   12.44000   0.17000    1.36656
復華恒生基金                                                       21.36000   21.31000   0.05000    0.23463
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.45000    8.47000  -0.02000   -0.23613
復華恒生單日正向二倍基金                                           30.15000   30.03000   0.12000    0.39960
復華神盾基金                                                       24.51520   24.57630  -0.06110   -0.24861
復華高成長基金                                                     66.03000   65.76000   0.27000    0.41058
復華高益策略組合基金                                               13.37000   13.36000   0.01000    0.07485
復華貨幣市場基金                                                   14.44680   14.44660   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.61000   18.52000   0.09000    0.48596
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.41000   48.80000  -0.39000   -0.79918
復華復華基金                                                       20.59000   20.51000   0.08000    0.39005
復華華人世紀基金                                                   15.89000   15.62000   0.27000    1.72855
復華傳家二號基金                                                   28.72640   28.71100   0.01540    0.05364
復華傳家基金                                                       21.33130   21.41890  -0.08760   -0.40898
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.59000   15.57000   0.02000    0.12845
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.47000   11.45000   0.02000    0.17467
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.21000   14.15000   0.06000    0.42403
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.42000    9.38000   0.04000    0.42644
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
復華新興人民幣債券基金A                                            12.17000   12.18000  -0.01000   -0.08210
復華新興人民幣債券基金B                                             8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
復華新興市場10年期以上債券基金                                     20.95000   20.87000   0.08000    0.38333
復華新興市場企業債券ETF基金                                        67.34000   67.11000   0.23000    0.34272
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.38000    5.37000   0.01000    0.18622
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.04000   12.03000   0.01000    0.08313
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.87000   11.85000   0.02000    0.16878
復華新興市場短期收益基金                                           11.22000   11.21000   0.01000    0.08921
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.02000    8.99000   0.03000    0.33370
復華滬深300 A股基金                                                22.67000   22.76000  -0.09000   -0.39543
復華數位經濟基金                                                   44.07000   44.08000  -0.01000   -0.02269
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.82860    9.82560   0.00300    0.03053
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.64330    9.63740   0.00590    0.06122
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.35890   10.35570   0.00320    0.03090
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.03030   10.02410   0.00620    0.06185
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.98620    9.98360   0.00260    0.02604
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.72330   10.69490   0.02840    0.26555
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.79920    9.79740   0.00180    0.01837
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.54280   10.51580   0.02700    0.25676
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.14770   10.14590   0.00180    0.01774
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.90420   10.87630   0.02790    0.25652
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.46540   10.45940   0.00600    0.05736
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.43430   10.42860   0.00570    0.05466
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.65620   10.62490   0.03130    0.29459
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.35350   10.34870   0.00480    0.04638
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.41760   11.43750  -0.01990   -0.17399
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.32080   10.31540   0.00540    0.05235
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.53010   10.52520   0.00490    0.04655
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.73290   11.75350  -0.02060   -0.17527
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.45870   10.45320   0.00550    0.05262
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.71870   10.68760   0.03110    0.29099
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.97650   10.00000  -0.02350   -0.23500
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                              9.99010   10.00000  -0.00990   -0.09900
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.01400   10.00000   0.01400    0.14000
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.23110   10.22730   0.00380    0.03716
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.37010   10.39150  -0.02140   -0.20594
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.25480   10.25150   0.00330    0.03219
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.22950   10.22570   0.00380    0.03716
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.36930   10.39060  -0.02130   -0.20499
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.25140   10.24810   0.00330    0.03220
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.07570   10.07620  -0.00050   -0.00496
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.07510   10.07570  -0.00060   -0.00595
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.07420   10.07470  -0.00050   -0.00496
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.07600   10.07670  -0.00070   -0.00695
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.54290   10.53510   0.00780    0.07404
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.56400   10.55550   0.00850    0.08053
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.77640   10.74200   0.03440    0.32024
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                            9.96620   10.00000  -0.03380   -0.33800
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                              9.98010   10.00000  -0.01990   -0.19900
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.00400   10.00000   0.00400    0.04000
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.20090    9.20490  -0.00400   -0.04346
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.20710    8.20120   0.00590    0.07194
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.34330    8.31740   0.02590    0.31140
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.89560   11.90120  -0.00560   -0.04705
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.64450   10.63670   0.00780    0.07333
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.94690   10.91290   0.03400    0.31156
景順主流基金                                                       16.38000   16.46000  -0.08000   -0.48603
景順台灣科技基金                                                   28.31000   28.38000  -0.07000   -0.24665
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.46000    9.44000   0.02000    0.21186
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.92000    8.90000   0.02000    0.22472
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.27000   11.24000   0.03000    0.26690
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
景順全球科技基金                                                   23.30000   22.98000   0.32000    1.39252
景順全球康健基金                                                   19.13000   19.00000   0.13000    0.68421
景順貨幣市場基金                                                   15.98270   15.98250   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       30.68000   30.80000  -0.12000   -0.38961
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.38000   14.24000   0.14000    0.98315
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.71000   13.54000   0.17000    1.25554
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.72000   10.68000   0.04000    0.37453
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.15000   11.08000   0.07000    0.63177
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.22000   11.17000   0.05000    0.44763
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.63000   11.56000   0.07000    0.60554
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.74000    9.66000   0.08000    0.82816
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.11000   10.00000   0.11000    1.10000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.19000   10.10000   0.09000    0.89109
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.62000   10.50000   0.12000    1.14286
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.60560    8.61460  -0.00900   -0.10447
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.99620    7.98370   0.01250    0.15657
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.36870   11.38050  -0.01180   -0.10369
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.53900   10.52250   0.01650    0.15681
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.97000    7.90000   0.07000    0.88608
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.62000    7.55000   0.07000    0.92715
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.40000   11.28000   0.12000    1.06383
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.55270    9.55030   0.00240    0.02513
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.94230    9.91610   0.02620    0.26422
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.07380   10.07120   0.00260    0.02582
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.48860   10.46090   0.02770    0.26480
華南永昌永昌基金                                                   18.75000   18.79000  -0.04000   -0.21288
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.76230   14.74300   0.01930    0.13091
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.78000    9.70000   0.08000    0.82474
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.11000   10.00000   0.11000    1.10000
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.63000   10.50000   0.13000    1.23810
華南永昌全球精品基金                                               16.65000   16.48000   0.17000    1.03155
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.30000   10.24000   0.06000    0.58594
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.48000   10.40000   0.08000    0.76923
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.91000   12.84000   0.07000    0.54517
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.06000   12.96000   0.10000    0.77160
華南永昌物聯網精選基金                                             11.25000   11.27000  -0.02000   -0.17746
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.26680   16.26650   0.00030    0.00184
華南永昌龍盈平衡基金                                               23.74290   23.76500  -0.02210   -0.09299
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98010   11.97990   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.68250   10.68040   0.00210    0.01966
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.74590   10.70920   0.03670    0.34270
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.00480   10.00280   0.00200    0.01999
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.99060    9.95650   0.03410    0.34249
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.52360   10.52130   0.00230    0.02186
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.50080   10.46470   0.03610    0.34497
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.96140    9.95920   0.00220    0.02209
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.90700    9.87290   0.03410    0.34539
華頓中小型基金                                                     18.57000   18.72000  -0.15000   -0.80128
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.22450   11.15130   0.07320    0.65643
華頓台灣基金                                                       21.53000   21.62000  -0.09000   -0.41628
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56030   11.56020   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               17.50000   17.36000   0.14000    0.80645
華頓全球高收益債券基金A                                            13.88610   13.83570   0.05040    0.36428
華頓全球高收益債券基金B                                             8.18690    8.15710   0.02980    0.36533
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.20000    5.14000   0.06000    1.16732
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.64060    2.59740   0.04320    1.66320
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.98380   11.74520   0.23860    2.03147
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.38090    0.37420   0.00670    1.79049
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.74760   11.67760   0.07000    0.59944
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         11.74760   11.67760   0.07000    0.59944
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.44060   10.38750   0.05310    0.51119
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.59890   10.49800   0.10090    0.96114
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.59890   10.49800   0.10090    0.96114
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.36580    9.27660   0.08920    0.96156
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.60330   10.52750   0.07580    0.72002
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.60330   10.52750   0.07580    0.72002
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.35490    9.29360   0.06130    0.65959
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.21000   10.07000   0.14000    1.39027
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.92000    8.77000   0.15000    1.71038
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.38000    9.24000   0.14000    1.51515
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.64100    2.63940   0.00160    0.06062
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07650    2.07960  -0.00310   -0.14907
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.15150   12.12840   0.02310    0.19046
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.50090    9.48280   0.01810    0.19087
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38030    0.37960   0.00070    0.18440
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29820    0.29820   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.30000    3.28000   0.02000    0.60976
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.96000   14.83000   0.13000    0.87660
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.47000    0.47000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   23.48000   23.57000  -0.09000   -0.38184
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.64000   12.50000   0.14000    1.12000
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.27000    8.21000   0.06000    0.73082
匯豐安富基金                                                       25.13000   25.16000  -0.03000   -0.11924
匯豐成功基金                                                       43.94000   44.14000  -0.20000   -0.45310
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.98000   10.96000   0.02000    0.18248
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.38000    2.38000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.81000   10.78000   0.03000    0.27829
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.81000   10.78000   0.03000    0.27829
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.40000   11.39000   0.01000    0.08780
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.40000   11.39000   0.01000    0.08780
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.66550    2.67100  -0.00550   -0.20592
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.35110    2.35590  -0.00480   -0.20374
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.81510   11.81390   0.00120    0.01016
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.93750    7.93610   0.00140    0.01764
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.38530    0.38560  -0.00030   -0.07780
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33270    0.33290  -0.00020   -0.06008
匯豐金磚動力基金                                                   14.66000   14.49000   0.17000    1.17322
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.00600   15.00590   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.05000    5.03000   0.02000    0.39761
匯豐新鑽動力基金                                                   10.37000   10.31000   0.06000    0.58196
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.46190    5.43520   0.02670    0.49124
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.26590    9.23940   0.02650    0.28682
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 50.64000   50.84000  -0.20000   -0.39339
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 50.64000   50.84000  -0.20000   -0.39339
匯豐龍騰電子基金                                                   34.79000   34.77000   0.02000    0.05752
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.52780   12.51430   0.01350    0.10788
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.65000   17.67000  -0.02000   -0.11319
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.76000    8.67000   0.09000    1.03806
新光中國成長基金(美元)                                              8.75000    8.66000   0.09000    1.03926
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.90000    8.79000   0.11000    1.25142
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.00940   11.00740   0.00200    0.01817
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.06230   10.05760   0.00470    0.04673
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.60760   10.56420   0.04340    0.41082
新光台灣富貴基金                                                   22.51000   22.46000   0.05000    0.22262
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.32000   21.07000   0.25000    1.18652
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.36310   40.29030   0.07280    0.18069
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    42.20360   42.08550   0.11810    0.28062
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.77000    9.70000   0.07000    0.72165
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.65000    9.58000   0.07000    0.73069
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.91000    9.80000   0.11000    1.12245
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.72000    8.69000   0.03000    0.34522
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.94000   10.86000   0.08000    0.73665
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.89000   10.78000   0.11000    1.02041
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.49450   10.50750  -0.01300   -0.12372
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.48190   10.45680   0.02510    0.24004
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.93460    9.94750  -0.01290   -0.12968
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.91040    9.88670   0.02370    0.23972
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.70000    9.52000   0.18000    1.89076
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  11.13000   10.92000   0.21000    1.92308
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.60000    9.54000   0.06000    0.62893
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.92000    8.96000  -0.04000   -0.44643
新光吉星貨幣市場基金                                               15.49540   15.49520   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.24000    9.21000   0.03000    0.32573
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.39000    8.37000   0.02000    0.23895
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.95000    8.89000   0.06000    0.67492
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.63000    8.58000   0.05000    0.58275
新光亞洲精選基金-美金                                              20.88000   20.94000  -0.06000   -0.28653
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.62000   21.60000   0.02000    0.09259
新光店頭基金                                                       21.60000   21.60000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.69000   10.64000   0.05000    0.46992
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.74000    9.70000   0.04000    0.41237
新光特選內需收益ETF基金                                            20.82000   21.03000  -0.21000   -0.99857
新光創新科技基金                                                   12.84000   12.88000  -0.04000   -0.31056
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.18980   10.18420   0.00560    0.05499
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.55950   10.54250   0.01700    0.16125
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.04290   10.03370   0.00920    0.09169
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.39140    9.37350   0.01790    0.19096
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.68760    9.67260   0.01500    0.15508
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.21310    9.20280   0.01030    0.11192
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.97890   40.84790   0.13100    0.32070
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       41.74550   41.64890   0.09660    0.23194
新光澳幣八年期保本基金                                             10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
新光澳幣十年期保本基金                                             10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
新光澳幣保本基金                                                   12.34000   12.35000  -0.01000   -0.08097
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.54880   10.54610   0.00270    0.02560
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.48370    9.47960   0.00410    0.04325
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.51750    9.50310   0.01440    0.15153
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.41100   10.39520   0.01580    0.15199
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.38330   10.37790   0.00540    0.05203
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.47990    9.47480   0.00510    0.05383
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.45760    9.44800   0.00960    0.10161
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.34810   10.33760   0.01050    0.10157
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.15000    7.07000   0.08000    1.13154
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.63520   10.63170   0.00350    0.03292
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.61610    9.61440   0.00170    0.01768
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.48940   10.48780   0.00160    0.01526
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.59760    9.59620   0.00140    0.01459
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.68120    9.68510  -0.00390   -0.04027
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.59520   10.59630  -0.00110   -0.01038
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.93180   14.88540   0.04640    0.31171
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.75650    8.72930   0.02720    0.31159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.57290   41.45950   0.11340    0.27352
群益10年期以上金融債ETF基金                                        40.53190   40.40420   0.12770    0.31606
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     41.12620   41.05300   0.07320    0.17831
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 41.20500   41.08820   0.11680    0.28427
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               42.73950   42.67350   0.06600    0.15466
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  40.62870   40.58930   0.03940    0.09707
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 44.02210   43.94930   0.07280    0.16565
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                45.17770   45.01830   0.15940    0.35408
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  43.94750   43.94160   0.00590    0.01343
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.40670   10.39460   0.01210    0.11641
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  42.41030   42.34900   0.06130    0.14475
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.15010   40.03870   0.11140    0.27823
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.43460   11.43390   0.00070    0.00612
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.27550   10.24840   0.02710    0.26443
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.27190   12.18130   0.09060    0.74376
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.09400    9.02470   0.06930    0.76789
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.60000    9.50000   0.10000    1.05263
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.42000   10.51000  -0.09000   -0.85633
群益大印度基金-人民幣                                              13.66870   13.81810  -0.14940   -1.08119
群益大印度基金-美元                                                12.74500   12.88110  -0.13610   -1.05659
群益大印度基金-新臺幣                                              12.33000   12.43000  -0.10000   -0.80451
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.92130   11.83900   0.08230    0.69516
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.39830   11.31680   0.08150    0.72017
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.92000   10.81000   0.11000    1.01758
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.69670   10.62280   0.07390    0.69567
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.33050    9.26380   0.06670    0.72001
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.96000    8.88000   0.08000    0.90090
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.56800    9.50200   0.06600    0.69459
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.38030    8.32040   0.05990    0.71992
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.03000    8.95000   0.08000    0.89385
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.93150    8.86980   0.06170    0.69562
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.08560    8.02780   0.05780    0.72000
群益中小型股基金                                                   43.08000   43.03000   0.05000    0.11620
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.06200   10.03180   0.03020    0.30104
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.26180    9.23170   0.03010    0.32605
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.86120    8.81130   0.04990    0.56632
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.60180    8.57590   0.02590    0.30201
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.91680    7.89100   0.02580    0.32695
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.57520    7.53250   0.04270    0.56688
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.47700   10.47870  -0.00170   -0.01622
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.52460   11.52650  -0.00190   -0.01648
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.13350   11.13310   0.00040    0.00359
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.40370   10.38190   0.02180    0.20998
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.83620    7.77230   0.06390    0.82215
群益中國新機會基金N-美元                                            7.13430    7.07430   0.06000    0.84814
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.78000    7.69000   0.09000    1.17035
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.94960    6.89290   0.05670    0.82259
群益中國新機會基金-美元                                             7.62800    7.56390   0.06410    0.84745
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.42000    7.34000   0.08000    1.08992
群益平衡王基金                                                     18.95270   18.99870  -0.04600   -0.24212
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.95000    8.89000   0.06000    0.67492
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.39000    6.35000   0.04000    0.62992
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.01480   11.95680   0.05800    0.48508
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.37030   11.31260   0.05770    0.51005
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.00000   10.91000   0.09000    0.82493
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.37750   10.32740   0.05010    0.48512
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.81990    9.77010   0.04980    0.50972
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.50000    9.42000   0.08000    0.84926
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.23780   10.22150   0.01630    0.15947
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.02500   10.00840   0.01660    0.16586
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.15280    9.13820   0.01460    0.15977
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.13170    9.11650   0.01520    0.16673
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.17000    9.14000   0.03000    0.32823
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.29720   10.28080   0.01640    0.15952
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.33950   10.32240   0.01710    0.16566
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.31420    9.29930   0.01490    0.16023
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.77050    9.75440   0.01610    0.16505
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.93630   10.90800   0.02830    0.25944
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.61260    7.59290   0.01970    0.25945
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.55100   10.54330   0.00770    0.07303
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.37900   10.36990   0.00910    0.08775
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.60810   10.57900   0.02910    0.27507
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.89340    9.88620   0.00720    0.07283
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.82250    9.81390   0.00860    0.08763
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.03950   10.01200   0.02750    0.27467
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.55110   10.54340   0.00770    0.07303
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.37900   10.36980   0.00920    0.08872
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.60800   10.57890   0.02910    0.27508
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.89350    9.88630   0.00720    0.07283
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.82240    9.81380   0.00860    0.08763
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.03960   10.01200   0.02760    0.27567
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.30120    9.22900   0.07220    0.78232
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.03000   10.92000   0.11000    1.00733
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.21950   15.10140   0.11810    0.78205
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.31000   15.16000   0.15000    0.98945
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.56000   11.47000   0.09000    0.78466
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.12370   11.22180  -0.09810   -0.87419
群益印度中小基金N-美元                                              9.25830    9.33760  -0.07930   -0.84925
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.92000    8.98000  -0.06000   -0.66815
群益印度中小基金-人民幣                                            15.05890   15.19160  -0.13270   -0.87351
群益印度中小基金-美元                                              13.24180   13.35520  -0.11340   -0.84911
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.62000   15.71000  -0.09000   -0.57288
群益多利策略組合基金                                               11.75000   11.73000   0.02000    0.17050
群益多重收益組合基金                                               13.93000   13.92000   0.01000    0.07184
群益多重資產組合基金                                               15.39000   15.33000   0.06000    0.39139
群益安家基金                                                       23.79060   23.81140  -0.02080   -0.08735
群益安穩貨幣市場基金                                               16.14460   16.14440   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.72000   21.21000   0.51000    2.40453
群益亞太中小基金                                                   10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.23000   16.16000   0.07000    0.43317
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.34120   10.32920   0.01200    0.11618
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.70040    7.69150   0.00890    0.11571
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.04690   10.03520   0.01170    0.11659
群益店頭市場基金                                                   87.57000   87.92000  -0.35000   -0.39809
群益東方盛世基金                                                    8.56000    8.57000  -0.01000   -0.11669
群益東協成長基金-人民幣                                            12.60070   12.57660   0.02410    0.19163
群益東協成長基金-美元                                              10.96590   10.94500   0.02090    0.19095
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.06000   10.98000   0.08000    0.72860
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.47910   11.44400   0.03510    0.30671
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.80020   10.76620   0.03400    0.31580
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.34730   10.29640   0.05090    0.49435
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.53290    9.50380   0.02910    0.30619
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.97220    8.94400   0.02820    0.31530
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.59410    8.55180   0.04230    0.49463
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.69950   10.64680   0.05270    0.49498
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.32900    9.30050   0.02850    0.30644
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.13170    9.10300   0.02870    0.31528
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.60080    9.55350   0.04730    0.49511
群益長安基金                                                       28.12000   28.27000  -0.15000   -0.53060
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.14250   10.07690   0.06560    0.65099
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.34300   15.24380   0.09920    0.65076
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.11000   14.98000   0.13000    0.86782
群益真善美基金                                                     15.33260   15.37600  -0.04340   -0.28226
群益馬拉松基金                                                    112.38000  113.03000  -0.65000   -0.57507
群益深証中小板基金                                                 11.58000   11.62000  -0.04000   -0.34423
群益創新科技基金                                                   30.80000   31.01000  -0.21000   -0.67720
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.98640    8.90870   0.07770    0.87218
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.20010    8.12720   0.07290    0.89699
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.71000    8.61000   0.10000    1.16144
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.78620    9.70160   0.08460    0.87202
群益華夏盛世基金-美元                                               9.04160    8.96120   0.08040    0.89720
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.21000   15.03000   0.18000    1.19760
群益奧斯卡基金                                                     27.44000   27.64000  -0.20000   -0.72359
群益新興金鑽基金-美元                                              11.01120   10.94970   0.06150    0.56166
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.58000    8.51000   0.07000    0.82256
群益葛萊美基金                                                     21.89000   22.00000  -0.11000   -0.50000
群益道瓊美國地產ETF基金                                            21.85000   21.60000   0.25000    1.15741
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.14000    8.14000   0.00000    0.00000
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        12.93000   12.95000  -0.02000   -0.15444
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           10.93530   10.91640   0.01890    0.17313
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.68880   10.66760   0.02120    0.19873
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           10.91540   10.86780   0.04760    0.43799
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.74480   10.72610   0.01870    0.17434
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.50260   10.48180   0.02080    0.19844
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.72510   10.67840   0.04670    0.43733
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          10.93530   10.91630   0.01900    0.17405
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.68880   10.66770   0.02110    0.19779
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.74480   10.72610   0.01870    0.17434
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.50250   10.48170   0.02080    0.19844
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.62490   12.58050   0.04440    0.35293
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.52540   11.49560   0.02980    0.25923
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.70000   10.66000   0.04000    0.37523
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.45850   11.41930   0.03920    0.34328
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.60150    8.57120   0.03030    0.35351
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.89300    8.87000   0.02300    0.25930
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.27000    8.23000   0.04000    0.48603
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.44350    8.41460   0.02890    0.34345
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.83910    9.81370   0.02540    0.25882
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路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.78000    8.77000   0.01000    0.11403
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.18000   10.15000   0.03000    0.29557
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
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德信大發基金                                                       28.54000   28.47000   0.07000    0.24587
德信中國精選成長基金                                               11.61000   11.46000   0.15000    1.30890
德信台灣主流中小基金                                               17.83000   17.85000  -0.02000   -0.11204
德信萬保貨幣市場基金                                               11.97480   11.97460   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   30.51000   30.47000   0.04000    0.13128
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.60860   10.61040  -0.00180   -0.01696
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.51360   10.51400  -0.00040   -0.00380
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.70470   11.70450   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.62000   14.71000  -0.09000   -0.61183
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.03000   17.86000   0.17000    0.95185
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.73040   10.74100  -0.01060   -0.09869
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.05270   16.06440  -0.01170   -0.07283
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.37420    8.35520   0.01900    0.22740
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.20060   11.19950   0.00110    0.00982
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.04050   12.04040   0.00010    0.00083
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.05870   14.02990   0.02880    0.20528
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摩根大歐洲基金                                                     17.12000   16.98000   0.14000    0.82450
摩根中小基金                                                       21.18000   21.22000  -0.04000   -0.18850
摩根中國A股基金                                                    14.24000   14.05000   0.19000    1.35231
摩根中國A股基金(美元)                                              10.96000   10.84000   0.12000    1.10701
摩根中國亮點基金                                                   12.51000   12.37000   0.14000    1.13177
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.27350   11.18430   0.08920    0.79755
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.42880   12.36140   0.06740    0.54525
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.47820    9.41850   0.05970    0.63386
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.04580   12.94290   0.10290    0.79503
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.96810   14.88700   0.08110    0.54477
摩根台灣金磚基金-累積型                                            18.68000   18.76000  -0.08000   -0.42644
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        18.68000   18.76000  -0.08000   -0.42644
摩根台灣增長基金                                                   47.44000   47.62000  -0.18000   -0.37799
摩根平衡基金                                                       27.29000   27.35000  -0.06000   -0.21938
摩根全球α基金                                                     18.55000   18.39000   0.16000    0.87004
摩根全球平衡基金                                                   15.75000   15.69090   0.05910    0.37665
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.47390    9.45960   0.01430    0.15117
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.55220   10.54360   0.00860    0.08157
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.96610    9.95530   0.01080    0.10848
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.54220   11.52480   0.01740    0.15098
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.25570   10.24450   0.01120    0.10933
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.55750   10.54620   0.01130    0.10715
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.91810   13.90320   0.01490    0.10717
摩根亞洲基金                                                       56.87000   56.74000   0.13000    0.22912
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.48770    8.48450   0.00320    0.03772
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.96390    9.96870  -0.00480   -0.04815
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.81570    8.81760  -0.00190   -0.02155
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.79190   12.78720   0.00470    0.03676
摩根東方內需機會基金                                               18.01000   17.97000   0.04000    0.22259
摩根東方科技基金                                                   30.91000   30.98000  -0.07000   -0.22595
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.69000   11.67000   0.02000    0.17138
摩根金龍收成基金                                                   21.00000   20.87000   0.13000    0.62290
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12230   15.12220   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   13.97000   14.11000  -0.14000   -0.99220
摩根新金磚五國基金                                                 12.25000   12.11000   0.14000    1.15607
摩根新絲路基金                                                      9.22000    9.18000   0.04000    0.43573
摩根新興35基金                                                     13.20000   13.11000   0.09000    0.68650
摩根新興日本基金                                                   22.82000   23.06000  -0.24000   -1.04076
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.19060    7.17650   0.01410    0.19647
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.46470    9.44980   0.01490    0.15768
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.29670    9.28040   0.01630    0.17564
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.93430   10.91290   0.02140    0.19610
摩根新興科技基金                                                   49.79000   49.85000  -0.06000   -0.12036
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.56160    8.52880   0.03280    0.38458
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.14930    9.13240   0.01690    0.18506
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.62860    8.61120   0.01740    0.20206
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.12590   10.08710   0.03880    0.38465
摩根龍揚基金                                                       31.37000   31.17000   0.20000    0.64164
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.48000   10.41000   0.07000    0.67243
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.96000   10.91000   0.05000    0.45830
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.68000   10.63000   0.05000    0.47037
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.96000   11.88000   0.08000    0.67340
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.29510    9.29280   0.00230    0.02475
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.43960   11.43670   0.00290    0.02536
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.21000   20.13000   0.08000    0.39742
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.60710   12.60700   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.16000   10.21000  -0.05000   -0.48972
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.46270   10.47230  -0.00960   -0.09167
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.40960   10.40630   0.00330    0.03171
聯邦中國龍基金                                                     24.22000   24.22000   0.00000    0.00000
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.45250   12.44380   0.00870    0.06991
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.64920   11.64730   0.00190    0.01631
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.65750   10.62350   0.03400    0.32005
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.39890   10.39300   0.00590    0.05677
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.78040    9.77890   0.00150    0.01534
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.94230    8.91370   0.02860    0.32085
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.73400    9.72270   0.01130    0.11622
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.98870    9.95330   0.03540    0.35566
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.74000    9.73740   0.00260    0.02670
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.08910   10.06240   0.02670    0.26534
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.29120    9.31210  -0.02090   -0.22444
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.62080    9.61950   0.00130    0.01351
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.29770   11.27850   0.01920    0.17024
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.09450   11.07890   0.01560    0.14081
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.44150   10.40480   0.03670    0.35272
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.47960   10.48880  -0.00920   -0.08771
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.27360   10.28490  -0.01130   -0.10987
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.67130    9.66150   0.00980    0.10143
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.04580   22.07170  -0.02590   -0.11734
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.16290    9.10580   0.05710    0.62707
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.65230    9.56930   0.08300    0.86736
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.12820    9.07130   0.05690    0.62725
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.60420    9.53960   0.06460    0.67718
聯邦貨幣市場基金                                                   13.21090   13.21070   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   12.06000   12.05000   0.01000    0.08299
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.66940   16.62640   0.04300    0.25862
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.15710   12.09840   0.05870    0.48519
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.07390   12.01000   0.06390    0.53206
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.50370   11.45200   0.05170    0.45145
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.16190   12.16480  -0.00290   -0.02384
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.45580   11.44560   0.01020    0.08912
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.45140   10.49750  -0.04610   -0.43915
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.66450    8.68600  -0.02150   -0.24752
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       33.88000   34.00000  -0.12000   -0.35294
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.40000   17.12000   0.28000    1.63551
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.36000   17.06000   0.30000    1.75850
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.71000   11.48000   0.23000    2.00348
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.02000   16.00000   0.02000    0.12500
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.01000   11.99000   0.02000    0.16681
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.83000   12.81000   0.02000    0.15613
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.96000   11.94000   0.02000    0.16750
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.66000    7.64000   0.02000    0.26178
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.53000   11.51000   0.02000    0.17376
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.92000   14.92000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.83000   10.81000   0.02000    0.18501
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.71000    8.70000   0.01000    0.11494
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.50000   11.47000   0.03000    0.26155
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.25000   14.23000   0.02000    0.14055
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.41000   14.38000   0.03000    0.20862
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.40000   14.37000   0.03000    0.20877
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.32000    9.29000   0.03000    0.32293
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.11000   15.08000   0.03000    0.19894
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.35000   20.26000   0.09000    0.44423
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.45000   18.37000   0.08000    0.43549
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.83000   12.75000   0.08000    0.62745
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.62000   14.56000   0.06000    0.41209
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.54000   15.47000   0.07000    0.45249
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.53000   14.47000   0.06000    0.41465
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.70000    9.64000   0.06000    0.62241
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.57000   14.50000   0.07000    0.48276
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.64000   12.58000   0.06000    0.47695
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.73000   12.68000   0.05000    0.39432
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.73000    8.68000   0.05000    0.57604
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.25000   13.19000   0.06000    0.45489
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.13000   19.13000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.89000   17.89000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.06000   11.06000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.10000   13.09000   0.01000    0.07639
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.08000   14.07000   0.01000    0.07107
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.03000   13.03000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.90000    7.89000   0.01000    0.12674
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.87000   12.87000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.40000   10.37000   0.03000    0.28930
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.13000   14.12000   0.01000    0.07082
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.20000   14.18000   0.02000    0.14104
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.48000    9.46000   0.02000    0.21142
聯博貨幣市場基金                                                   15.02990   15.02980   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.11160   11.08630   0.02530    0.22821
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.98810   13.97220   0.01590    0.11380
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.62840    7.61100   0.01740    0.22862
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.11000   14.13000  -0.02000   -0.14154
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.24000   14.26000  -0.02000   -0.14025
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                        9.89880    9.88460   0.01420    0.14366
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.25540   10.24360   0.01180    0.11519
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                          9.89780    9.89280   0.00500    0.05054
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.00360    9.98380   0.01980    0.19832
瀚亞中小型股基金                                                   19.67000   19.74000  -0.07000   -0.35461
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.33000   12.17000   0.16000    1.31471
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.08000   12.88000   0.20000    1.55280
瀚亞巴西基金                                                        5.48000    5.28000   0.20000    3.78788
瀚亞外銷基金                                                       38.19000   38.17000   0.02000    0.05240
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.90000   11.86000   0.04000    0.33727
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.23000   11.20000   0.03000    0.26786
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.95000   10.89000   0.06000    0.55096
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.48000    9.45000   0.03000    0.31746
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.28000    9.23000   0.05000    0.54171
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.64000    9.61000   0.03000    0.31217
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.22000    9.19000   0.03000    0.32644
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.70000    9.64000   0.06000    0.62241
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.04520   11.01920   0.02600    0.23595
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.61270   10.59690   0.01580    0.14910
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.56110   12.52940   0.03170    0.25300
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.57040   10.51490   0.05550    0.52782
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.23470    7.21820   0.01650    0.22859
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.87090    7.85920   0.01170    0.14887
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.05910    8.03870   0.02040    0.25377
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.03550    6.99860   0.03690    0.52725
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.67180    8.64990   0.02190    0.25318
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.89910    8.87880   0.02030    0.22863
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.20300    9.18920   0.01380    0.15018
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.03860    9.01580   0.02280    0.25289
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.96000   11.92000   0.04000    0.33557
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.51000   11.47000   0.04000    0.34874
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.40000   11.33000   0.07000    0.61783
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.73000   10.69000   0.04000    0.37418
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.51000   10.47000   0.04000    0.38204
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.44000   10.38000   0.06000    0.57803
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.43120   10.45910  -0.02790   -0.26675
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.80430    9.84690  -0.04260   -0.43262
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.63640    9.68000  -0.04360   -0.45041
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.81420    9.84050  -0.02630   -0.26726
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.91000   15.14000  -0.23000   -1.51915
瀚亞印度基金-美元                                                  13.96000   14.18000  -0.22000   -1.55148
瀚亞印度基金-新台幣                                                31.59000   32.00000  -0.41000   -1.28125
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.20000   10.29000  -0.09000   -0.87464
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.36000   10.44000  -0.08000   -0.76628
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.80000    9.89000  -0.09000   -0.91001
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.74000    9.83000  -0.09000   -0.91556
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.89000    9.96000  -0.07000   -0.70281
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.81000    9.90000  -0.09000   -0.90909
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.73000    9.82000  -0.09000   -0.91650
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.89000    9.96000  -0.07000   -0.70281
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.37000    9.36000   0.01000    0.10684
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.29000   10.23000   0.06000    0.58651
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.29000   10.23000   0.06000    0.58651
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.23000   13.19000   0.04000    0.30326
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.73000   10.69000   0.04000    0.37418
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.53000   11.52000   0.01000    0.08681
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.75000   14.70000   0.05000    0.34014
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.79000    8.78000   0.01000    0.11390
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.79000    6.79000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.75000    8.73000   0.02000    0.22910
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.86000   11.88000  -0.02000   -0.16835
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.17720   12.16320   0.01400    0.11510
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.13040   14.09660   0.03380    0.23977
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.09040   11.08110   0.00930    0.08393
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.96130   10.93610   0.02520    0.23043
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.59970   12.51950   0.08020    0.64060
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.95850    8.94740   0.01110    0.12406
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.83470    9.81230   0.02240    0.22828
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.90040    8.89300   0.00740    0.08321
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.78640    8.76610   0.02030    0.23157
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.36720    9.30660   0.06060    0.65115
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.74530   14.67780   0.06750    0.45988
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.48340   10.45150   0.03190    0.30522
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.55560   12.49810   0.05750    0.46007
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.72000   10.70000   0.02000    0.18692
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.79000   19.77000   0.02000    0.10116
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.61190   13.61170   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 28.43000   27.98000   0.45000    1.60829
瀚亞高科技基金                                                     54.89000   54.99000  -0.10000   -0.18185
瀚亞理財通基金                                                     26.01000   26.03000  -0.02000   -0.07683
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.93000    9.98000  -0.05000   -0.50100
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.90000    8.96000  -0.06000   -0.66964
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.58000    8.64000  -0.06000   -0.69444
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.89000    8.93000  -0.04000   -0.44793
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.86000    8.92000  -0.06000   -0.67265
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.62000    8.68000  -0.06000   -0.69124
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.89000    8.93000  -0.04000   -0.44793
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.57000    9.60000  -0.03000   -0.31250
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.90000    8.93000  -0.03000   -0.33595
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.56000    8.59000  -0.03000   -0.34924
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.86000    8.88000  -0.02000   -0.22523
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.89000    8.91000  -0.02000   -0.22447
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.67000    8.70000  -0.03000   -0.34483
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.95000    8.96000  -0.01000   -0.11161
瀚亞菁華基金                                                       20.65000   20.69000  -0.04000   -0.19333
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.88890   13.87320   0.01570    0.11317
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.27990    9.26940   0.01050    0.11328
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.61680   10.55790   0.05890    0.55788
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.20130   11.10790   0.09340    0.84084
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.99900    9.92160   0.07740    0.78012
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.43840   10.31300   0.12540    1.21594
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.02910    7.98450   0.04460    0.55858
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.97630    7.90990   0.06640    0.83945
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.56950    8.52350   0.04600    0.53968
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.14830    8.08530   0.06300    0.77919
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.96110    7.86550   0.09560    1.21543
瀚亞電通網基金                                                     14.31000   14.34000  -0.03000   -0.20921
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.92050   13.90290   0.01760    0.12659
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.53340   10.52870   0.00470    0.04464
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.76510    9.76250   0.00260    0.02663
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.43610   11.42160   0.01450    0.12695
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.05740   10.05280   0.00460    0.04576
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.81000   10.75000   0.06000    0.55814
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