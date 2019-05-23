[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/05/22 108/05/21 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.10810 10.10380 0.00430 0.04256 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.00440 10.00010 0.00430 0.04300 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.19910 10.19000 0.00910 0.08930 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.09650 10.08740 0.00910 0.09021 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 9.97740 10.00090 -0.02350 -0.23498 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 9.99010 10.00090 -0.01080 -0.10799 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 9.99010 10.00090 -0.01080 -0.10799 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.00080 10.00210 -0.00130 -0.01300 大華銀多元特別收益平衡基金 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.38230 10.37830 0.00400 0.03854 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.18840 10.18450 0.00390 0.03829 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.31200 10.30410 0.00790 0.07667 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.20580 10.19790 0.00790 0.07747 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.40000 22.24000 0.16000 0.71942 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.86000 22.75000 0.11000 0.48352 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 40.90440 40.85510 0.04930 0.12067 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.91570 39.86060 0.05510 0.13823 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.63320 9.62630 0.00690 0.07168 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.10700 10.09910 0.00790 0.07822 中國信託台灣活力基金 13.29000 13.30000 -0.01000 -0.07519 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.65000 10.60000 0.05000 0.47170 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.54000 10.45000 0.09000 0.86124 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.60000 9.52000 0.08000 0.84034 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.85000 9.79000 0.06000 0.61287 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.96000 8.87000 0.09000 1.01466 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.69000 9.60000 0.09000 0.93750 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.02620 10.02340 0.00280 0.02793 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.16060 10.14340 0.01720 0.16957 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.15710 9.14160 0.01550 0.16955 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.36920 10.37350 -0.00430 -0.04145 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.31140 9.31560 -0.00420 -0.04509 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.10420 11.01720 0.08700 0.78967 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.45390 9.37990 0.07400 0.78892 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.20710 11.20800 -0.00090 -0.00803 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.82460 9.82540 -0.00080 -0.00814 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 41.33880 41.29260 0.04620 0.11188 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 43.10770 43.05310 0.05460 0.12682 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 43.61930 43.49750 0.12180 0.28002 中國信託智能運動基金-台幣 10.57000 10.49000 0.08000 0.76263 中國信託智能運動基金-美元 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.97000 9.88000 0.09000 0.91093 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.63000 9.56000 0.07000 0.73222 中國信託華盈貨幣市場基金 11.02710 11.02690 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.01880 10.00070 0.01810 0.18099 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.29100 9.27420 0.01680 0.18115 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.16060 10.15710 0.00350 0.03446 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.41830 9.41480 0.00350 0.03718 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.11000 10.99000 0.12000 1.09190 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.58000 10.47000 0.11000 1.05062 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.05000 10.95000 0.10000 0.91324 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.58000 10.49000 0.09000 0.85796 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 40.60310 40.55230 0.05080 0.12527 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 41.19130 41.07240 0.11890 0.28949 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 40.79400 40.76090 0.03310 0.08121 元大2001基金 57.44000 57.66000 -0.22000 -0.38155 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 43.59800 43.54210 0.05590 0.12838 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 41.65540 41.60640 0.04900 0.11777 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.20000 19.91000 0.29000 1.45655 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.66070 11.65980 0.00090 0.00772 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.87500 10.83930 0.03570 0.32936 元大上證50基金 31.26000 31.39000 -0.13000 -0.41414 元大大中華TMT基金-人民幣 10.32000 10.19000 0.13000 1.27576 元大大中華TMT基金-新台幣 9.31000 9.16000 0.15000 1.63755 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.17000 13.16000 0.01000 0.07599 元大大中華價值指數基金-美元 12.24100 12.22100 0.02000 0.16365 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.85700 16.79000 0.06700 0.39905 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.49600 10.42000 0.07600 0.72937 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.21700 10.11100 0.10600 1.04836 元大中國平衡基金-人民幣 3.04000 3.01000 0.03000 0.99668 元大中國平衡基金-新台幣 13.74000 13.59000 0.15000 1.10375 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.96260 46.86590 0.09670 0.20633 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.90230 10.90820 -0.00590 -0.05409 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.95370 9.95910 -0.00540 -0.05422 元大中國機會債券基金-新台幣 10.15040 10.12330 0.02710 0.26770 元大巴西指數基金 6.51400 6.24000 0.27400 4.39103 元大巴菲特基金 25.14000 25.21000 -0.07000 -0.27767 元大日經225基金 26.99000 26.96000 0.03000 0.11128 元大台商收成基金 21.15000 21.36000 -0.21000 -0.98315 元大台灣50單日反向1倍基金 12.15000 12.15000 0.00000 0.00000 元大台灣50單日正向2倍基金 36.59000 36.63000 -0.04000 -0.10920 元大台灣中型100基金 31.13000 31.18000 -0.05000 -0.16036 元大台灣加權股價指數基金 24.69400 24.71000 -0.01600 -0.06475 元大台灣卓越50基金 78.21000 78.15000 0.06000 0.07678 元大台灣金融基金 17.50000 17.60000 -0.10000 -0.56818 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.30000 30.36000 -0.06000 -0.19763 元大台灣高股息基金 25.66000 25.71000 -0.05000 -0.19448 元大台灣電子科技基金 33.12000 32.99000 0.13000 0.39406 元大全球ETF成長組合基金 10.50000 10.43000 0.07000 0.67114 元大全球ETF穩健組合基金 14.80000 14.71000 0.09000 0.61183 元大全球人工智慧ETF基金 22.26000 21.89000 0.37000 1.69027 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.47000 13.38000 0.09000 0.67265 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.29000 9.24000 0.05000 0.54113 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.07000 13.03000 0.04000 0.30698 元大全球不動產證券化基金-美元 12.17700 12.12800 0.04900 0.40402 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.61000 8.56000 0.05000 0.58411 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.53000 6.49000 0.04000 0.61633 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.94000 8.87000 0.07000 0.78918 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.91000 6.86000 0.05000 0.72886 元大全球股票入息基金-美元配息 8.40500 8.38100 0.02400 0.28636 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.84000 9.79000 0.05000 0.51073 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.49000 8.44000 0.05000 0.59242 元大全球新興市場精選組合基金 13.05000 12.98000 0.07000 0.53929 元大全球農業商機基金 17.27000 17.19000 0.08000 0.46539 元大印尼指數基金 8.73700 8.64000 0.09700 1.12269 元大印度指數基金 10.26700 10.32500 -0.05800 -0.56174 元大印度基金 13.01000 13.02000 -0.01000 -0.07680 元大多多基金 16.05000 16.14000 -0.09000 -0.55762 元大多福基金 49.59000 49.95000 -0.36000 -0.72072 元大亞太成長基金 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.02270 9.00600 0.01670 0.18543 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.25420 7.24080 0.01340 0.18506 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.03500 9.04600 -0.01100 -0.12160 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.10300 10.08000 0.02300 0.22817 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.14510 10.14780 -0.00270 -0.02661 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.27770 10.28010 -0.00240 -0.02335 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.13670 10.13920 -0.00250 -0.02466 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.47030 10.44790 0.02240 0.21440 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.32670 10.30450 0.02220 0.21544 元大卓越基金 42.34000 42.45000 -0.11000 -0.25913 元大店頭基金 7.69000 7.71000 -0.02000 -0.25940 元大美元貨幣市場基金-美元 10.44120 10.44050 0.00070 0.00670 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.97160 9.95010 0.02150 0.21608 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.81030 32.74450 0.06580 0.20095 元大美國政府20年期(以上)債券基金 40.82340 40.77380 0.04960 0.12165 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.93400 17.90810 0.02590 0.14463 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 20.58450 20.62540 -0.04090 -0.19830 元大美國政府7至10年期債券基金 41.52610 41.47430 0.05180 0.12490 元大高科技基金 18.14000 18.17000 -0.03000 -0.16511 元大得利貨幣市場基金 16.31590 16.31570 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.02550 12.02540 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 11.71000 11.70000 0.01000 0.08547 元大華夏中小基金 7.11000 6.98000 0.13000 1.86246 元大新中國基金-人民幣 9.43000 9.31000 0.12000 1.28894 元大新中國基金-美元 8.77000 8.65100 0.11900 1.37556 元大新中國基金-新台幣 8.91000 8.77000 0.14000 1.59635 元大新主流基金 22.34000 22.50000 -0.16000 -0.71111 元大新東協平衡基金-美元 9.19400 9.19700 -0.00300 -0.03262 元大新東協平衡基金-新台幣 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.25420 10.25600 -0.00180 -0.01755 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.39840 9.39220 0.00620 0.06601 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.74500 10.71230 0.03270 0.30526 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.93850 8.91130 0.02720 0.30523 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.30750 10.31360 -0.00610 -0.05915 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.62430 9.62990 -0.00560 -0.05815 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.67980 10.66060 0.01920 0.18010 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.97920 9.96130 0.01790 0.17970 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.90400 9.90800 -0.00400 -0.04037 元大新興亞洲基金 10.64000 10.59000 0.05000 0.47214 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.45320 9.43680 0.01640 0.17379 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.86790 8.85260 0.01530 0.17283 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.90990 9.86920 0.04070 0.41239 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.30660 9.26840 0.03820 0.41215 元大萬泰貨幣市場基金 15.15550 15.15530 0.00020 0.00132 元大經貿基金 34.76000 35.01000 -0.25000 -0.71408 元大實質多重資產基金-人民幣 8.59000 8.55000 0.04000 0.46784 元大實質多重資產基金-美元 7.83900 7.79700 0.04200 0.53867 元大實質多重資產基金-新台幣 8.43000 8.37000 0.06000 0.71685 元大滬深300單日反向1倍基金 13.52000 13.50000 0.02000 0.14815 元大滬深300單日正向2倍基金 15.55000 15.59000 -0.04000 -0.25657 元大摩臺基金 36.58000 36.55000 0.03000 0.08208 元大標普500基金 27.34000 27.04000 0.30000 1.10947 元大標普500單日反向1倍基金 12.67000 12.77000 -0.10000 -0.78309 元大標普500單日正向2倍基金 34.67000 34.07000 0.60000 1.76108 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.40000 20.28000 0.12000 0.59172 元大標智滬深300基金 17.39000 17.35000 0.04000 0.23055 元大歐洲50基金 24.64000 24.53000 0.11000 0.44843 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.31060 9.28640 0.02420 0.26060 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.28100 10.28060 0.00040 0.00389 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.55000 14.58000 -0.03000 -0.20576 日盛上選基金 31.73000 31.87000 -0.14000 -0.43928 日盛小而美基金 16.94000 16.98000 -0.04000 -0.23557 日盛中國內需動力基金 9.15000 9.05000 0.10000 1.10497 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.31800 12.30720 0.01080 0.08775 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.90250 9.89380 0.00870 0.08793 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.47240 12.46390 0.00850 0.06820 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.02130 10.01440 0.00690 0.06890 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.37350 11.32370 0.04980 0.43979 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.12080 9.08080 0.04000 0.44049 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.02000 9.89000 0.13000 1.31446 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.46000 9.33000 0.13000 1.39335 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.97000 9.80000 0.17000 1.73469 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.25000 10.18000 0.07000 0.68762 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.03000 9.96000 0.07000 0.70281 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.29000 10.20000 0.09000 0.88235 日盛日盛基金 10.75000 10.79000 -0.04000 -0.37071 日盛目標收益組合基金(美元) 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505 日盛全球抗暖化基金 11.13000 11.04000 0.09000 0.81522 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.36560 10.35310 0.01250 0.12074 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.33090 9.31960 0.01130 0.12125 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.22510 10.19860 0.02650 0.25984 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.20460 9.18080 0.02380 0.25924 日盛全球智能車基金(美元) 10.14000 10.08000 0.06000 0.59524 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.34000 10.26000 0.08000 0.77973 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49910 2.49750 0.00160 0.06406 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65610 1.65500 0.00110 0.06647 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38390 0.38380 0.00010 0.02606 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25500 0.25490 0.00010 0.03923 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.77970 12.73660 0.04310 0.33839 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.35890 8.33070 0.02820 0.33851 日盛亞洲機會基金 6.76000 6.73000 0.03000 0.44577 日盛首選基金 16.10000 16.15000 -0.05000 -0.30960 日盛高科技基金 16.92000 17.00000 -0.08000 -0.47059 日盛貨幣市場基金 14.82530 14.82500 0.00030 0.00202 日盛新台商基金 37.18000 37.33000 -0.15000 -0.40182 日盛精選五虎基金 34.44000 34.64000 -0.20000 -0.57737 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.53750 13.53730 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 29.06000 29.14000 -0.08000 -0.27454 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.65000 9.59000 0.06000 0.62565 台新MSCI中國基金 19.66000 19.50000 0.16000 0.82051 台新大眾貨幣市場基金 14.21420 14.21400 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.53550 10.54590 -0.01040 -0.09862 台新中美貨幣市場基金-美元 10.53840 10.54010 -0.00170 -0.01613 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.32650 10.30340 0.02310 0.22420 台新中國通基金 41.50000 41.79000 -0.29000 -0.69395 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.52050 0.51500 0.00550 1.06796 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.35100 16.14100 0.21000 1.30103 台新中國精選中小基金-美元 0.29230 0.28920 0.00310 1.07192 台新中國精選中小基金-新台幣 9.19000 9.08000 0.11000 1.21145 台新主流基金 22.66000 22.67000 -0.01000 -0.04411 台新北美收益資產證券化基金(A) 22.91000 22.67000 0.24000 1.05867 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.73210 0.72610 0.00600 0.82633 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.37000 16.20000 0.17000 1.04938 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52250 0.51820 0.00430 0.82980 台新台灣中小基金 32.47000 32.32000 0.15000 0.46411 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.24860 10.18990 0.05870 0.57606 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.46990 9.40210 0.06780 0.72112 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.09000 9.00000 0.09000 1.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.88040 10.80250 0.07790 0.72113 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.48000 10.38000 0.10000 0.96339 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.92440 9.90860 0.01580 0.15946 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.03750 11.01980 0.01770 0.16062 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.77000 10.72000 0.05000 0.46642 台新印度基金 14.90000 14.94000 -0.04000 -0.26774 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.67830 8.66260 0.01570 0.18124 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28120 0.28130 -0.00010 -0.03555 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.61680 12.59390 0.02290 0.18183 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40350 0.40380 -0.00030 -0.07429 台新真吉利貨幣市場基金 11.12500 11.12480 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 30.39260 30.32710 0.06550 0.21598 台新智慧生活基金-美元 10.41300 10.30840 0.10460 1.01471 台新智慧生活基金-新台幣 10.92000 10.79000 0.13000 1.20482 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.10590 8.10630 -0.00040 -0.00493 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.45240 8.43270 0.01970 0.23361 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.11290 9.11430 -0.00140 -0.01536 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.51410 9.49200 0.02210 0.23283 台新新興市場債券基金(A類型) 11.24910 11.21450 0.03460 0.30853 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35220 0.35190 0.00030 0.08525 台新新興市場債券基金(B類型) 8.04990 8.02510 0.02480 0.30903 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26580 0.26560 0.00020 0.07530 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.38000 5.34000 0.04000 0.74906 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.99000 21.93000 0.06000 0.27360 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.15860 10.16660 -0.00800 -0.07869 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 9.87270 9.87220 0.00050 0.00506 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.05250 10.02810 0.02440 0.24332 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.15860 10.16660 -0.00800 -0.07869 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 9.87270 9.87220 0.00050 0.00506 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.05250 10.02810 0.02440 0.24332 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 40.04140 39.89110 0.15030 0.37678 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 39.83540 39.83220 0.00320 0.00803 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.99570 39.99630 -0.00060 -0.00150 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.32610 11.32550 0.00060 0.00530 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.19110 10.16930 0.02180 0.21437 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.23610 9.23620 -0.00010 -0.00108 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.77810 10.77810 0.00000 0.00000 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.86510 7.85000 0.01510 0.19236 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.24640 9.22870 0.01770 0.19179 永豐中小基金 51.19000 51.25000 -0.06000 -0.11707 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.79720 1.79740 -0.00020 -0.01113 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.47670 2.47710 -0.00040 -0.01615 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.26100 8.24500 0.01600 0.19406 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.04640 11.02500 0.02140 0.19410 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.46000 4.42000 0.04000 0.90498 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.25000 20.01000 0.24000 1.19940 永豐主流品牌基金 18.85000 18.58000 0.27000 1.45318 永豐永豐基金 31.82000 31.92000 -0.10000 -0.31328 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.12540 9.16060 -0.03520 -0.38425 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.51650 9.55320 -0.03670 -0.38416 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.12410 9.14130 -0.01720 -0.18816 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.51820 9.53610 -0.01790 -0.18771 永豐亞洲民生消費基金 12.00000 11.90000 0.10000 0.84034 永豐南非幣2021保本基金 13.93320 13.93130 0.00190 0.01364 永豐高科技基金 22.16000 22.19000 -0.03000 -0.13520 永豐貨幣市場基金 13.93070 13.93050 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12260 2.12330 -0.00070 -0.03297 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.59330 2.59420 -0.00090 -0.03469 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.84720 7.83350 0.01370 0.17489 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.89560 10.87660 0.01900 0.17469 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.14340 7.12160 0.02180 0.30611 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.35580 11.32120 0.03460 0.30562 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.90000 7.88000 0.02000 0.25381 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.41000 18.28000 0.13000 0.71116 永豐臺灣加權ETF基金 51.75000 51.81000 -0.06000 -0.11581 永豐領航科技基金 36.06000 36.18000 -0.12000 -0.33167 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.12000 11.04000 0.08000 0.72464 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.68000 10.58000 0.10000 0.94518 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.96000 9.91000 0.05000 0.50454 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 永豐趨勢平衡基金 39.78000 39.80000 -0.02000 -0.05025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.84290 11.84200 0.00090 0.00760 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.70880 9.71090 -0.00210 -0.02163 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.27400 10.27620 -0.00220 -0.02141 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.77960 9.78050 -0.00090 -0.00920 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.18020 10.18090 -0.00070 -0.00688 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.77070 9.77260 -0.00190 -0.01944 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.46620 10.46820 -0.00200 -0.01911 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.79860 9.79930 -0.00070 -0.00714 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.28060 10.28130 -0.00070 -0.00681 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.77000 10.67000 0.10000 0.93721 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.48000 9.38000 0.10000 1.06610 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.09000 9.99000 0.10000 1.00100 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.42000 14.19000 0.23000 1.62086 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.07000 18.72000 0.35000 1.86966 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.81000 18.49000 0.32000 1.73067 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.00390 10.00690 -0.00300 -0.02998 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.00390 10.00690 -0.00300 -0.02998 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.00250 10.00560 -0.00310 -0.03098 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.00250 10.00560 -0.00310 -0.03098 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.02520 10.03050 -0.00530 -0.05284 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.02520 10.03050 -0.00530 -0.05284 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.01460 10.01720 -0.00260 -0.02596 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.01460 10.01720 -0.00260 -0.02596 兆豐國際生命科學基金 15.18000 15.00000 0.18000 1.20000 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.32700 10.26750 0.05950 0.57950 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.45860 10.41590 0.04270 0.40995 兆豐國際全球基金 31.18000 30.90000 0.28000 0.90615 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.45280 10.45210 0.00070 0.00670 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.33290 10.31230 0.02060 0.19976 兆豐國際國民基金 21.31000 21.40000 -0.09000 -0.42056 兆豐國際第一基金 12.94000 13.03000 -0.09000 -0.69071 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.67910 10.66250 0.01660 0.15569 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.20710 8.19440 0.01270 0.15498 兆豐國際萬全基金 20.32000 20.43000 -0.11000 -0.53842 兆豐國際電子基金 24.80000 24.80000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.26000 21.30000 -0.04000 -0.18779 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.29000 16.28000 0.01000 0.06143 兆豐國際豐台灣基金 33.46000 33.59000 -0.13000 -0.38702 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.54760 12.54750 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.60000 9.49000 0.11000 1.15911 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.49000 9.41000 0.08000 0.85016 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.50180 10.49560 0.00620 0.05907 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.30580 10.30030 0.00550 0.05340 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.50690 10.49960 0.00730 0.06953 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.29710 10.29100 0.00610 0.05928 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.40060 10.39500 0.00560 0.05387 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.37510 10.36790 0.00720 0.06945 合庫台灣基金 10.52000 10.61000 -0.09000 -0.84826 合庫全球高收益債券基金A類型 11.60050 11.57390 0.02660 0.22983 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.47110 12.45910 0.01200 0.09632 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.13180 11.12170 0.01010 0.09081 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.94360 11.92800 0.01560 0.13078 合庫全球高收益債券基金B類型 8.14030 8.12170 0.01860 0.22902 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.36110 9.35270 0.00840 0.08981 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.03900 9.03050 0.00850 0.09413 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.81370 8.80260 0.01110 0.12610 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.20990 9.20130 0.00860 0.09347 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 合庫全球新興市場基金 9.14000 9.08000 0.06000 0.66079 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.12000 9.09000 0.03000 0.33003 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482 合庫貨幣市場基金 10.16620 10.16600 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.72610 9.71880 0.00730 0.07511 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.00550 9.99680 0.00870 0.08703 合庫新興多重收益基金A類型 10.36240 10.34050 0.02190 0.21179 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.80660 11.79660 0.01000 0.08477 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.79480 14.78920 0.00560 0.03787 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.60170 8.59570 0.00600 0.06980 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.38830 9.38020 0.00810 0.08635 合庫新興多重收益基金B類型 7.84760 7.83100 0.01660 0.21198 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.59220 8.58540 0.00680 0.07920 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.36930 10.36530 0.00400 0.03859 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002 安本標準兩岸價值基金 美元 10.85000 10.82000 0.03000 0.27726 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.17000 11.11000 0.06000 0.54005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19270 11.19280 -0.00010 -0.00089 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.96950 9.96710 0.00240 0.02408 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.05150 10.02510 0.02640 0.26334 安聯中國東協基金 15.18000 15.12000 0.06000 0.39683 安聯中國策略基金-美元 11.15000 11.01000 0.14000 1.27157 安聯中國策略基金-新臺幣 14.78000 14.56000 0.22000 1.51099 安聯中華新思路基金-人民幣 13.81000 13.64000 0.17000 1.24633 安聯中華新思路基金-美元 12.74000 12.58000 0.16000 1.27186 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.19000 12.02000 0.17000 1.41431 安聯台灣大壩基金 28.12000 28.19000 -0.07000 -0.24832 安聯台灣科技基金 46.53000 46.12000 0.41000 0.88899 安聯台灣貨幣市場基金 12.53860 12.53840 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 30.78000 30.74000 0.04000 0.13012 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.50000 10.49340 0.00660 0.06290 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.55110 15.53240 0.01870 0.12039 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73680 9.72510 0.01170 0.12031 安聯四季成長組合基金-美元 11.27000 11.21000 0.06000 0.53524 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.79000 11.69000 0.10000 0.85543 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.92220 12.90530 0.01690 0.13095 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.56420 10.55570 0.00850 0.08053 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.63190 12.61530 0.01660 0.13159 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.46650 9.45640 0.01010 0.10681 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.38450 9.37000 0.01450 0.15475 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.96520 8.95340 0.01180 0.13179 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.01840 10.00480 0.01360 0.13593 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.15190 10.13850 0.01340 0.13217 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.23000 11.20000 0.03000 0.26786 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.38000 11.32000 0.06000 0.53004 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.51000 9.46000 0.05000 0.52854 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.10000 11.08000 0.02000 0.18051 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.82000 10.77000 0.05000 0.46425 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.32460 12.30700 0.01760 0.14301 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.18300 11.16860 0.01440 0.12893 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.82120 10.80460 0.01660 0.15364 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.62650 8.61410 0.01240 0.14395 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.47130 8.46040 0.01090 0.12884 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.17080 8.15830 0.01250 0.15322 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.23870 10.22610 0.01260 0.12321 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.15730 10.14180 0.01550 0.15283 安聯全球人口趨勢基金 12.27000 12.18000 0.09000 0.73892 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.78000 8.61000 0.17000 1.97445 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.69000 32.99000 0.70000 2.12186 安聯全球油礦金趨勢基金 8.10000 8.02000 0.08000 0.99751 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.33590 12.33230 0.00360 0.02919 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.49150 10.48840 0.00310 0.02956 安聯全球新興市場基金 16.91000 16.75000 0.16000 0.95522 安聯全球農金趨勢基金 9.17000 9.10000 0.07000 0.76923 安聯全球綠能趨勢基金 8.99000 8.90000 0.09000 1.01124 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.71000 10.64000 0.07000 0.65789 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.94000 10.87000 0.07000 0.64397 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.25000 10.18000 0.07000 0.68762 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.63000 9.57000 0.06000 0.62696 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.60000 9.54000 0.06000 0.62893 安聯亞洲動態策略基金 21.67000 21.62000 0.05000 0.23127 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.01130 10.00410 0.00720 0.07197 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.01690 10.00930 0.00760 0.07593 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.01140 10.00410 0.00730 0.07297 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.01910 10.01140 0.00770 0.07691 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.01410 10.00670 0.00740 0.07395 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.00780 10.00040 0.00740 0.07400 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.00780 10.00040 0.00740 0.07400 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.00780 10.00040 0.00740 0.07400 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.46900 10.46870 0.00030 0.00287 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.05830 10.05800 0.00030 0.00298 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 89.58010 89.57850 0.00160 0.00179 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.18540 13.17810 0.00730 0.05539 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.22570 68.22890 -0.00320 -0.00469 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.91650 9.91100 0.00550 0.05549 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.70490 2.70630 -0.00140 -0.05173 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.85140 10.81750 0.03390 0.31338 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.26940 2.27140 -0.00200 -0.08805 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.83250 8.80900 0.02350 0.26677 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.28400 10.24890 0.03510 0.34248 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.09870 10.08910 0.00960 0.09515 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.39850 10.38660 0.01190 0.11457 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.05990 10.04990 0.01000 0.09950 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.12250 10.11170 0.01080 0.10681 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.28320 10.24810 0.03510 0.34250 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.09620 10.08660 0.00960 0.09518 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.39670 10.38470 0.01200 0.11555 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.05800 10.04800 0.01000 0.09952 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.12170 10.11110 0.01060 0.10484 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.00020 9.99320 0.00700 0.07005 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.01770 10.00840 0.00930 0.09292 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.99330 9.98580 0.00750 0.07511 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.97880 9.97230 0.00650 0.06518 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.01190 10.00540 0.00650 0.06496 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 9.97400 9.96440 0.00960 0.09634 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.99330 9.98570 0.00760 0.07611 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.98000 9.97340 0.00660 0.06618 宏利台灣動力基金A類型 28.45000 28.46000 -0.01000 -0.03514 宏利台灣動力基金I類型 28.45000 28.46000 -0.01000 -0.03514 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.90180 9.86870 0.03310 0.33540 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.90800 9.85110 0.05690 0.57760 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.53680 7.51170 0.02510 0.33415 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.58640 7.54880 0.03760 0.49809 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.41000 11.33000 0.08000 0.70609 宏利全球債券組合基金 13.53500 13.52360 0.01140 0.08430 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.92610 2.92660 -0.00050 -0.01708 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.23040 12.21210 0.01830 0.14985 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.84850 8.83860 0.00990 0.11201 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52530 2.52860 -0.00330 -0.13051 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.45600 11.39250 0.06350 0.55738 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.27730 3.28250 -0.00520 -0.15842 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52590 0.52670 -0.00080 -0.15189 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.95000 14.98000 -0.03000 -0.20027 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.19380 12.18320 0.01060 0.08701 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.79830 10.78840 0.00990 0.09177 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.43460 10.41570 0.01890 0.18146 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.77220 8.76600 0.00620 0.07073 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.40360 8.39580 0.00780 0.09290 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.31540 8.30010 0.01530 0.18434 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.22620 8.21710 0.00910 0.11074 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.57000 10.51000 0.06000 0.57088 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.74000 10.65000 0.09000 0.84507 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.52000 10.46000 0.06000 0.57361 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.90520 2.90120 0.00400 0.13787 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42050 0.41990 0.00060 0.14289 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.74550 12.71670 0.02880 0.22647 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95970 0.95830 0.00140 0.14609 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.39760 7.38130 0.01630 0.22083 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04390 2.04110 0.00280 0.13718 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29510 0.29470 0.00040 0.13573 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.01510 8.99560 0.01950 0.21677 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32640 0.32590 0.00050 0.15342 宏利萬利貨幣市場基金 13.68040 13.68020 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.37000 2.37000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.77000 10.74000 0.03000 0.27933 宏利臺灣股息收益基金A類型 24.25000 24.28000 -0.03000 -0.12356 宏利臺灣股息收益基金I類型 24.25000 24.28000 -0.03000 -0.12356 宏利澳幣保本基金 12.57820 12.58500 -0.00680 -0.05403 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.02000 10.96000 0.06000 0.54745 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.84000 11.80000 0.04000 0.33898 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.45950 10.49780 -0.03830 -0.36484 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.61440 9.62840 -0.01400 -0.14540 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.22750 9.19310 0.03440 0.37419 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.50980 11.46690 0.04290 0.37412 貝萊德亞美利加收益基金 9.37000 9.31000 0.06000 0.64447 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.68000 9.61000 0.07000 0.72841 貝萊德新台幣基金 12.96400 12.96390 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.96000 25.87000 0.09000 0.34789 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46050 11.45350 0.00700 0.06112 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16040 10.12900 0.03140 0.31000 保德信大中華基金-人民幣 9.59000 9.53000 0.06000 0.62959 保德信大中華基金-美元 9.40000 9.32000 0.08000 0.85837 保德信大中華基金-新台幣 28.51000 28.21000 0.30000 1.06345 保德信中小型股基金 42.70000 42.59000 0.11000 0.25828 保德信中國中小基金-人民幣 8.64000 8.48000 0.16000 1.88679 保德信中國中小基金-美元 8.26000 8.09000 0.17000 2.10136 保德信中國中小基金-新臺幣 8.13000 7.95000 0.18000 2.26415 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.64320 9.55790 0.08530 0.89246 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.74920 9.65720 0.09200 0.95266 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.75750 9.67230 0.08520 0.88087 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.77190 10.67770 0.09420 0.88221 保德信中國品牌基金-人民幣 9.63000 9.46000 0.17000 1.79704 保德信中國品牌基金-美元 9.60000 9.42000 0.18000 1.91083 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.33000 10.15000 0.18000 1.77340 保德信台商全方位基金 34.36000 34.27000 0.09000 0.26262 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.87000 27.62000 0.25000 0.90514 保德信全球消費商機基金 19.12000 19.02000 0.10000 0.52576 保德信全球基礎建設基金 13.53000 13.44000 0.09000 0.66964 保德信全球資源基金 7.57000 7.49000 0.08000 1.06809 保德信全球醫療生化基金-美元 9.78000 9.66000 0.12000 1.24224 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.06000 32.58000 0.48000 1.47330 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.39760 10.39790 -0.00030 -0.00289 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.70180 10.70310 -0.00130 -0.01215 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.57930 10.55540 0.02390 0.22642 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.88820 10.86350 0.02470 0.22737 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.51290 9.47950 0.03340 0.35234 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.61410 10.57670 0.03740 0.35361 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.21690 9.16250 0.05440 0.59372 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.26360 10.20300 0.06060 0.59394 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.10010 8.08160 0.01850 0.22892 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.10910 11.08370 0.02540 0.22917 保德信亞太基金 20.21000 20.15000 0.06000 0.29777 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.64750 8.63910 0.00840 0.09723 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.89200 11.88060 0.01140 0.09595 保德信店頭市場基金 31.34000 31.27000 0.07000 0.22386 保德信拉丁美洲基金 7.05000 6.85000 0.20000 2.91971 保德信金平衡基金 29.42000 29.42000 0.00000 0.00000 保德信金滿意基金 40.46000 40.29000 0.17000 0.42194 保德信科技島基金 24.77000 24.61000 0.16000 0.65014 保德信高成長基金 90.27000 89.92000 0.35000 0.38923 保德信第一基金 25.00000 24.94000 0.06000 0.24058 保德信貨幣市場基金 15.82760 15.82740 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.45870 10.39580 0.06290 0.60505 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.84660 10.75560 0.09100 0.84607 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.77810 10.74480 0.03330 0.30992 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.46620 10.40900 0.05720 0.54952 保德信新世紀基金 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.13050 8.11340 0.01710 0.21076 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.16800 10.14650 0.02150 0.21190 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.48380 11.45970 0.02410 0.21030 保德信新興趨勢組合基金 10.68000 10.52000 0.16000 1.52091 保德信瑞騰基金 15.62080 15.62010 0.00070 0.00448 保德信歐洲組合基金 10.31000 10.22000 0.09000 0.88063 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.86290 9.84930 0.01360 0.13808 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.33920 10.32490 0.01430 0.13850 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.84030 9.81190 0.02840 0.28944 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.10850 10.07760 0.03090 0.30662 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.91530 9.90850 0.00680 0.06863 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.30430 10.29730 0.00700 0.06798 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.79190 9.78100 0.01090 0.11144 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08590 10.07470 0.01120 0.11117 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.44870 10.41950 0.02920 0.28024 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.23050 10.22030 0.01020 0.09980 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.49720 10.48670 0.01050 0.10013 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.13310 10.11910 0.01400 0.13835 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.35410 10.33980 0.01430 0.13830 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.05790 10.04970 0.00820 0.08159 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.49410 10.48560 0.00850 0.08106 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.93800 9.92600 0.01200 0.12089 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.24050 10.22820 0.01230 0.12026 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.13100 10.12410 0.00690 0.06815 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.86660 9.85590 0.01070 0.10856 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.20420 10.19490 0.00930 0.09122 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.46430 10.45550 0.00880 0.08417 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.34180 10.32470 0.01710 0.16562 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.81370 10.79540 0.01830 0.16952 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.17720 10.16500 0.01220 0.12002 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.38230 10.36980 0.01250 0.12054 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.19520 10.19140 0.00380 0.03729 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.23240 10.22530 0.00710 0.06944 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.39610 10.36410 0.03200 0.30876 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.23290 10.23210 0.00080 0.00782 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.12130 10.11230 0.00900 0.08900 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.32780 10.31150 0.01630 0.15808 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.32510 10.30790 0.01720 0.16686 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.01810 10.00790 0.01020 0.10192 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.01620 10.00600 0.01020 0.10194 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96950 1.97010 -0.00060 -0.03046 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.79910 2.79980 -0.00070 -0.02500 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29330 0.29320 0.00010 0.03411 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45180 0.45150 0.00030 0.06645 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.38240 8.36460 0.01780 0.21280 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.17530 12.15010 0.02520 0.20741 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.62790 9.63580 -0.00790 -0.08199 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.16010 12.17020 -0.01010 -0.08299 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.63900 8.64030 -0.00130 -0.01505 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.95970 10.96130 -0.00160 -0.01460 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.61040 10.59840 0.01200 0.11322 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.48870 10.46250 0.02620 0.25042 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.19000 18.18000 0.01000 0.05501 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4197.76000 4194.97000 2.79000 0.06651 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.25290 10.24670 0.00620 0.06051 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.06960 11.06300 0.00660 0.05966 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.18370 10.16280 0.02090 0.20565 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.81840 9.79990 0.01850 0.18878 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.36110 10.34170 0.01940 0.18759 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.86970 9.83480 0.03490 0.35486 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.18090 10.14770 0.03320 0.32717 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.28340 10.27940 0.00400 0.03891 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.07430 6.04980 0.02450 0.40497 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.00090 10.95660 0.04430 0.40432 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.95000 9.89000 0.06000 0.60667 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.95000 9.89000 0.06000 0.60667 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.51710 10.46610 0.05100 0.48729 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.40100 11.36420 0.03680 0.32382 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.62880 10.59640 0.03240 0.30576 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.11570 9.07160 0.04410 0.48613 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.35480 9.32460 0.03020 0.32387 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.22220 9.19410 0.02810 0.30563 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.46340 10.41270 0.05070 0.48691 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.83020 10.79520 0.03500 0.32422 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.80580 10.77290 0.03290 0.30540 柏瑞五國金勢力建設基金 6.92000 6.84000 0.08000 1.16959 柏瑞巨人基金 12.40000 12.41000 -0.01000 -0.08058 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69130 13.69120 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.30000 16.18000 0.12000 0.74166 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.14610 14.09890 0.04720 0.33478 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.39930 12.37460 0.02470 0.19960 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.98490 12.96080 0.02410 0.18595 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.66130 8.63240 0.02890 0.33479 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.78940 6.76680 0.02260 0.33398 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.64580 8.62850 0.01730 0.20050 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.45410 8.43260 0.02150 0.25496 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.69190 10.67200 0.01990 0.18647 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.36520 8.34180 0.02340 0.28051 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.58330 12.55820 0.02510 0.19987 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.25320 12.21230 0.04090 0.33491 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.81990 12.78730 0.03260 0.25494 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.82060 11.79860 0.02200 0.18646 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.99930 8.96930 0.03000 0.33447 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.66310 9.64380 0.01930 0.20013 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.66130 9.63670 0.02460 0.25527 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.50640 9.48870 0.01770 0.18654 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.40100 9.37460 0.02640 0.28161 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.62630 10.60290 0.02340 0.22069 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.46460 10.45620 0.00840 0.08034 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.30010 10.29200 0.00810 0.07870 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.37790 10.36050 0.01740 0.16795 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.90220 9.88040 0.02180 0.22064 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.55650 9.54890 0.00760 0.07959 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.56280 10.54260 0.02020 0.19160 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.58460 9.57710 0.00750 0.07831 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.66310 9.64680 0.01630 0.16897 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.60650 10.58310 0.02340 0.22111 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.46490 10.45650 0.00840 0.08033 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.30040 10.29230 0.00810 0.07870 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.37880 10.36140 0.01740 0.16793 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.90190 9.88010 0.02180 0.22065 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.55660 9.54900 0.00760 0.07959 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.73860 10.71800 0.02060 0.19220 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.58450 9.57700 0.00750 0.07831 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.66330 9.64710 0.01620 0.16793 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.32140 11.29500 0.02640 0.23373 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.62020 12.62140 -0.00120 -0.00951 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.92890 11.93000 -0.00110 -0.00922 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.12130 9.10000 0.02130 0.23407 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.76310 9.76400 -0.00090 -0.00922 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.67080 9.67160 -0.00080 -0.00827 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.01640 10.99070 0.02570 0.23383 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.75110 11.75220 -0.00110 -0.00936 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.52440 11.52540 -0.00100 -0.00868 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.12150 9.10020 0.02130 0.23406 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.76360 9.76450 -0.00090 -0.00922 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.67120 9.67210 -0.00090 -0.00931 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.13000 13.11000 0.02000 0.15256 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.73000 13.74000 -0.01000 -0.07278 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.47000 8.46000 0.01000 0.11820 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.18000 11.16000 0.02000 0.17921 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.46000 12.56000 -0.10000 -0.79618 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.92000 12.99000 -0.07000 -0.53888 柏瑞拉丁美洲基金 9.88000 9.57000 0.31000 3.23929 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.86360 11.85800 0.00560 0.04723 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.01920 10.02890 -0.00970 -0.09672 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.58730 7.58370 0.00360 0.04747 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 9.99670 10.00640 -0.00970 -0.09694 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.29000 11.27000 0.02000 0.17746 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.06050 12.03530 0.02520 0.20938 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.67390 11.66610 0.00780 0.06686 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.70790 10.70090 0.00700 0.06542 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.49010 8.47230 0.01780 0.21010 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.46390 9.45760 0.00630 0.06661 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.51360 9.50740 0.00620 0.06521 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.22970 11.22230 0.00740 0.06594 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.59100 10.56880 0.02220 0.21005 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.68990 10.68290 0.00700 0.06553 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.80230 9.79580 0.00650 0.06635 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.17340 9.15420 0.01920 0.20974 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.00760 8.99830 0.00930 0.10335 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.53930 9.53310 0.00620 0.06504 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.40050 12.35950 0.04100 0.33173 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.78660 11.76540 0.02120 0.18019 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.15570 11.13610 0.01960 0.17600 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.03730 7.01400 0.02330 0.33219 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.69030 8.67470 0.01560 0.17983 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.34160 9.32530 0.01630 0.17479 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.65990 10.62470 0.03520 0.33130 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.17310 11.15350 0.01960 0.17573 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.41080 9.39390 0.01690 0.17990 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.97840 8.94870 0.02970 0.33189 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.54110 9.52440 0.01670 0.17534 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.84230 11.81920 0.02310 0.19544 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.49260 12.49960 -0.00700 -0.05600 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.39810 11.40430 -0.00620 -0.05437 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.30710 9.28900 0.01810 0.19485 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.84920 9.85470 -0.00550 -0.05581 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.84570 9.85100 -0.00530 -0.05380 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.77490 11.78160 -0.00670 -0.05687 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.56570 10.54510 0.02060 0.19535 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.86020 10.86600 -0.00580 -0.05338 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.84670 9.82750 0.01920 0.19537 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.46980 9.45140 0.01840 0.19468 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.08310 10.08880 -0.00570 -0.05650 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.59360 9.59880 -0.00520 -0.05417 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.75000 18.63000 0.12000 0.64412 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.64000 17.48000 0.16000 0.91533 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.17370 13.16650 0.00720 0.05468 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.37200 10.30300 0.06900 0.66971 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.31820 11.25600 0.06220 0.55259 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.18700 12.10120 0.08580 0.70902 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.82830 10.77060 0.05770 0.53572 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.09120 9.03070 0.06050 0.66994 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.58650 9.53380 0.05270 0.55277 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.48020 9.41340 0.06680 0.70963 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.53130 9.48050 0.05080 0.53584 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.22570 9.16430 0.06140 0.66999 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.38910 9.33750 0.05160 0.55261 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.31720 11.23750 0.07970 0.70923 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.47430 9.42380 0.05050 0.53588 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 40.92780 40.85200 0.07580 0.18555 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.30000 12.28000 0.02000 0.16287 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 28.98000 29.04000 -0.06000 -0.20661 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.75900 11.75830 0.00070 0.00595 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.69140 1.68980 0.00160 0.09469 國泰大中華基金 18.40000 18.27000 0.13000 0.71155 國泰小龍基金-美元I 0.45170 0.45230 -0.00060 -0.13266 國泰小龍基金-新台幣 14.25000 14.23000 0.02000 0.14055 國泰中小成長基金-美元I 1.25750 1.26000 -0.00250 -0.19841 國泰中小成長基金-新台幣 39.67000 39.64000 0.03000 0.07568 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.01360 3.98420 0.02940 0.73791 國泰中國內需增長基金-美元A 0.63240 0.62720 0.00520 0.82908 國泰中國內需增長基金-美元I 0.67540 0.66990 0.00550 0.82102 國泰中國內需增長基金-新台幣 18.21000 18.02000 0.19000 1.05438 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 40.73580 40.71250 0.02330 0.05723 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.30120 2.30660 -0.00540 -0.23411 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32740 0.32730 0.00010 0.03055 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.14830 10.10440 0.04390 0.43446 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.24130 8.20570 0.03560 0.43384 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.29790 2.29180 0.00610 0.26617 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.32910 0.32800 0.00110 0.33537 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.38550 10.32480 0.06070 0.58790 國泰中國新興債券基金-美元 0.33840 0.33800 0.00040 0.11834 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.46870 10.43370 0.03500 0.33545 國泰中國新興戰略基金-人民幣 3.94920 3.91340 0.03580 0.91481 國泰中國新興戰略基金-美元 0.56470 0.55910 0.00560 1.00161 國泰中國新興戰略基金-新台幣 17.91000 17.69000 0.22000 1.24364 國泰中港台基金-人民幣 2.94210 2.90890 0.03320 1.14132 國泰中港台基金-美元 0.42590 0.42070 0.00520 1.23604 國泰中港台基金-新台幣 13.35000 13.16000 0.19000 1.44377 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.89340 9.90460 -0.01120 -0.11308 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 9.97410 9.97430 -0.00020 -0.00201 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.15250 10.12850 0.02400 0.23696 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.36000 26.34000 0.02000 0.07593 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.61000 12.64000 -0.03000 -0.23734 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.96000 31.80000 0.16000 0.50314 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.34810 0.34780 0.00030 0.08626 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33120 0.33090 0.00030 0.09066 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33190 0.33160 0.00030 0.09047 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.96050 10.92570 0.03480 0.31852 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.43480 10.40160 0.03320 0.31918 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.46350 10.43030 0.03320 0.31830 國泰台灣貨幣市場基金 12.45090 12.45070 0.00020 0.00161 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.40960 0.40850 0.00110 0.26928 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36410 0.36310 0.00100 0.27541 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.43670 0.43560 0.00110 0.25253 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 10.94000 10.90000 0.04000 0.36697 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53790 0.53460 0.00330 0.61728 國泰全球高股息基金-人民幣 2.48830 2.47430 0.01400 0.56582 國泰全球高股息基金-美元 0.35920 0.35680 0.00240 0.67265 國泰全球高股息基金-新台幣 11.31000 11.21000 0.10000 0.89206 國泰全球高股息基金-澳幣 0.52430 0.51910 0.00520 1.00173 國泰全球基礎建設基金-美元 0.47100 0.47000 0.00100 0.21277 國泰全球基礎建設基金-新台幣 13.94000 13.88000 0.06000 0.43228 國泰全球資源基金-美元 0.16240 0.16190 0.00050 0.30883 國泰全球資源基金-新台幣 5.19000 5.16000 0.03000 0.58140 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.59280 0.58960 0.00320 0.54274 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.65000 18.51000 0.14000 0.75635 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.28000 18.13000 0.15000 0.82736 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.86120 0.85360 0.00760 0.89035 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.51000 21.30000 0.21000 0.98592 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.64000 21.76000 -0.12000 -0.55147 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.46340 2.47680 -0.01340 -0.54102 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.35650 0.35810 -0.00160 -0.44680 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30880 0.31020 -0.00140 -0.45132 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.15850 11.18610 -0.02760 -0.24673 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.66570 9.68960 -0.02390 -0.24666 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.51710 0.51760 -0.00050 -0.09660 國泰亞洲成長基金-美元 0.39040 0.39240 -0.00200 -0.50968 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.89000 11.92000 -0.03000 -0.25168 國泰科技生化基金 30.54000 30.46000 0.08000 0.26264 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.77000 28.47000 0.30000 1.05374 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.86000 12.94000 -0.08000 -0.61824 國泰美國費城半導體基金 13.61000 13.30000 0.31000 2.33083 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 42.23510 42.17720 0.05790 0.13728 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.37320 18.34110 0.03210 0.17502 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.97260 21.01500 -0.04240 -0.20176 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 42.52620 42.45100 0.07520 0.17715 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 43.79570 43.62950 0.16620 0.38093 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.77720 43.61850 0.15870 0.36384 國泰紐幣2021保本基金 12.72720 12.72400 0.00320 0.02515 國泰紐幣八年期保本基金 13.07970 13.07690 0.00280 0.02141 國泰紐幣保本基金 12.70880 12.70600 0.00280 0.02204 國泰國泰基金-新台幣A 21.40000 21.34000 0.06000 0.28116 國泰國泰基金-新台幣I 21.40000 21.34000 0.06000 0.28116 國泰富時中國A50基金 20.65000 20.70000 -0.05000 -0.24155 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 44.44880 44.37110 0.07770 0.17511 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.33960 0.33950 0.00010 0.02946 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50320 0.50120 0.00200 0.39904 國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息) 0.37040 0.37010 0.00030 0.08106 國泰策略高收益債券基金-美元B(配息) 0.24200 0.24180 0.00020 0.08271 國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.13820 11.10240 0.03580 0.32245 國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息) 7.61420 7.58980 0.02440 0.32148 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.40920 42.29050 0.11870 0.28068 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.38000 20.40000 -0.02000 -0.09804 國泰新興市場基金-美元 0.38130 0.37900 0.00230 0.60686 國泰新興市場基金-新台幣 11.99000 11.89000 0.10000 0.84104 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.37560 2.37370 0.00190 0.08004 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.48460 1.48340 0.00120 0.08090 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35340 0.35280 0.00060 0.17007 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22300 0.22270 0.00030 0.13471 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.34250 0.34260 -0.00010 -0.02919 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.77650 10.75150 0.02500 0.23253 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.60770 6.59240 0.01530 0.23209 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 42.47780 42.41760 0.06020 0.14192 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 42.17290 42.14860 0.02430 0.05765 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 41.92410 41.84970 0.07440 0.17778 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.78000 13.77000 0.01000 0.07262 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.84000 33.90000 -0.06000 -0.17699 國泰價值卓越基金 13.57000 13.55000 0.02000 0.14760 國泰標普北美科技ETF基金 23.21000 22.89000 0.32000 1.39799 國泰歐洲精選基金-美元 0.33680 0.33380 0.00300 0.89874 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.08000 9.96000 0.12000 1.20482 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.07620 39.96130 0.11490 0.28753 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.85000 21.56000 0.29000 1.34508 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.36000 19.24000 0.12000 0.62370 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.99000 16.94000 0.05000 0.29516 國泰豐益債券組合基金-美元 0.40790 0.40790 0.00000 0.00000 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.39300 12.38210 0.01090 0.08803 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.49390 10.49920 -0.00530 -0.05048 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.40670 10.41050 -0.00380 -0.03650 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.64540 10.62390 0.02150 0.20237 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.27930 10.28450 -0.00520 -0.05056 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.22620 10.23000 -0.00380 -0.03715 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.39890 10.37790 0.02100 0.20235 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.40280 11.40200 0.00080 0.00702 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11050 10.08380 0.02670 0.26478 第一金大中華基金 24.99000 25.02000 -0.03000 -0.11990 第一金小型精選基金 30.81000 30.85000 -0.04000 -0.12966 第一金中國世紀基金-人民幣 12.37000 12.28000 0.09000 0.73290 第一金中國世紀基金-美元 7.65800 7.59680 0.06120 0.80560 第一金中國世紀基金-美元-N 7.65830 7.59710 0.06120 0.80557 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.19000 9.09000 0.10000 1.10011 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.18000 9.09000 0.09000 0.99010 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.77220 9.77200 0.00020 0.00205 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.42630 8.40610 0.02020 0.24030 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.22890 11.22860 0.00030 0.00267 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.84160 9.81800 0.02360 0.24037 第一金中概平衡基金 25.27000 25.35000 -0.08000 -0.31558 第一金台灣貨幣市場基金 15.31080 15.31050 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.52100 178.51800 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.27250 15.09150 0.18100 1.19935 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.27280 15.09160 0.18120 1.20067 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.96000 14.75000 0.21000 1.42373 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.97000 14.76000 0.21000 1.42276 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.42150 10.31270 0.10880 1.05501 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.42060 10.31220 0.10840 1.05118 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.61000 10.48000 0.13000 1.24046 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.61000 10.48000 0.13000 1.24046 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.52930 9.43470 0.09460 1.00268 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.52940 9.43450 0.09490 1.00588 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.90000 9.78000 0.12000 1.22699 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.90000 9.78000 0.12000 1.22699 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.09050 13.00370 0.08680 0.66750 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.10800 13.02110 0.08690 0.66738 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.60000 12.49000 0.11000 0.88070 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.63000 12.51000 0.12000 0.95923 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.75260 9.73110 0.02150 0.22094 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.75080 9.72940 0.02140 0.21995 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.45150 9.41670 0.03480 0.36956 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.47570 9.44090 0.03480 0.36861 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.54890 10.52580 0.02310 0.21946 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.25270 10.21500 0.03770 0.36907 第一金全球大趨勢基金 24.58000 24.38000 0.20000 0.82034 第一金全球不動產證券化基金A 9.28930 9.22490 0.06440 0.69811 第一金全球不動產證券化基金B 6.46070 6.41590 0.04480 0.69827 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.80260 9.75390 0.04870 0.49929 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.80390 9.75520 0.04870 0.49922 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.42000 9.36000 0.06000 0.64103 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.42000 9.37000 0.05000 0.53362 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.56670 10.51410 0.05260 0.50028 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.56860 10.51630 0.05230 0.49732 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.56840 8.52620 0.04220 0.49494 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.43620 10.38480 0.05140 0.49495 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.35920 9.35290 0.00630 0.06736 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.35740 9.35110 0.00630 0.06737 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.74310 7.73480 0.00830 0.10731 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.73810 7.72970 0.00840 0.10867 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.57840 8.56130 0.01710 0.19974 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.57910 8.56190 0.01720 0.20089 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.51720 11.50950 0.00770 0.06690 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.51810 11.51040 0.00770 0.06690 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.16470 10.15370 0.01100 0.10833 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.16560 10.15460 0.01100 0.10833 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.01370 14.98370 0.03000 0.20022 第一金亞洲科技基金 17.23000 17.20000 0.03000 0.17442 第一金亞洲新興市場基金 12.99000 12.74000 0.25000 1.96232 第一金店頭市場基金 7.38000 7.38000 0.00000 0.00000 第一金創新趨勢基金 20.57000 20.58000 -0.01000 -0.04859 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 40.43780 40.35410 0.08370 0.20741 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 40.26800 40.24220 0.02580 0.06411 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 40.83010 40.82800 0.00210 0.00514 第一金電子基金 30.91000 30.95000 -0.04000 -0.12924 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.16000 18.19000 -0.03000 -0.16493 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.90000 18.89000 0.01000 0.05294 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.79000 19.50000 0.29000 1.48718 統一大中華中小基金(人民幣) 7.24000 7.15000 0.09000 1.25874 統一大中華中小基金(美元) 6.58000 6.50000 0.08000 1.23077 統一大中華中小基金(新台幣) 9.92000 9.78000 0.14000 1.43149 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 統一大東協高股息基金(美元) 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746 統一大滿貫基金-A類型 31.66000 31.77000 -0.11000 -0.34624 統一大滿貫基金-I類型 31.66000 31.77000 -0.11000 -0.34624 統一大龍印基金 14.04000 13.90000 0.14000 1.00719 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.60000 8.48000 0.12000 1.41509 統一大龍騰中國基金(美元) 7.83000 7.72000 0.11000 1.42487 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.07000 8.92000 0.15000 1.68161 統一中小基金 22.23000 22.41000 -0.18000 -0.80321 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.94360 9.94040 0.00320 0.03219 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.16590 9.16580 0.00010 0.00109 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.99740 8.98050 0.01690 0.18819 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.33360 12.32960 0.00400 0.03244 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.31950 11.31940 0.00010 0.00088 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.07500 11.05420 0.02080 0.18816 統一台灣動力基金 16.34000 16.46000 -0.12000 -0.72904 統一全天候基金-A類型 102.25000 102.69000 -0.44000 -0.42847 統一全天候基金-I類型 102.71000 103.15000 -0.44000 -0.42656 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.00020 7.97920 0.02100 0.26318 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.65120 7.63340 0.01780 0.23319 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.78340 7.74690 0.03650 0.47116 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.56050 8.53800 0.02250 0.26353 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.19440 8.17540 0.01900 0.23240 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.32900 8.28990 0.03910 0.47166 統一全球債券組合基金 12.22730 12.21470 0.01260 0.10315 統一全球新科技基金(人民幣) 14.98000 14.86000 0.12000 0.80754 統一全球新科技基金(美元) 14.01000 13.90000 0.11000 0.79137 統一全球新科技基金(新台幣) 13.70000 13.56000 0.14000 1.03245 統一亞太基金 23.94000 23.83000 0.11000 0.46160 統一亞洲大金磚基金 12.05000 11.98000 0.07000 0.58431 統一奔騰基金 54.20000 54.37000 -0.17000 -0.31267 統一強棒貨幣市場基金 16.72020 16.71990 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 10.24000 10.01000 0.23000 2.29770 統一強漢基金(美元) 9.17000 8.97000 0.20000 2.22965 統一強漢基金(新台幣) 24.58000 23.99000 0.59000 2.45936 統一統信基金 27.69000 27.78000 -0.09000 -0.32397 統一黑馬基金 55.07000 55.21000 -0.14000 -0.25358 統一新亞洲科技能源基金 15.58000 15.46000 0.12000 0.77620 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.03160 8.01310 0.01850 0.23087 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.59650 10.57210 0.02440 0.23080 統一經建基金 43.32000 43.51000 -0.19000 -0.43668 統一龍馬基金 61.44000 61.78000 -0.34000 -0.55034 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.56000 17.61000 -0.05000 -0.28393 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 42.76000 42.79000 -0.03000 -0.07011 野村中國機會基金 13.34000 13.22000 0.12000 0.90772 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.15350 10.15540 -0.00190 -0.01871 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.13810 10.13880 -0.00070 -0.00690 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.31200 10.28800 0.02400 0.23328 野村巴西基金 6.26000 6.00000 0.26000 4.33333 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.09000 11.15000 -0.06000 -0.53812 野村台灣高股息基金 23.74000 23.89000 -0.15000 -0.62788 野村台灣運籌基金 33.79000 33.70000 0.09000 0.26706 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.78750 9.78800 -0.00050 -0.00511 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.70770 9.70210 0.00560 0.05772 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.78560 9.77620 0.00940 0.09615 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.31360 10.31420 -0.00060 -0.00582 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.12960 10.12210 0.00750 0.07410 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.96430 9.95480 0.00950 0.09543 野村平衡基金 18.64000 18.61000 0.03000 0.16120 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.95000 9.87000 0.08000 0.81054 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.67000 14.56000 0.11000 0.75549 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.01000 11.96000 0.05000 0.41806 野村全球生技醫療基金 16.49000 16.30000 0.19000 1.16564 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.20130 10.20880 -0.00750 -0.07347 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.17130 10.17770 -0.00640 -0.06288 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.16960 10.16330 0.00630 0.06199 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.46720 10.47480 -0.00760 -0.07256 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.40140 10.40800 -0.00660 -0.06341 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.40220 10.39570 0.00650 0.06253 野村全球品牌基金 28.68000 28.38000 0.30000 1.05708 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.46000 10.40000 0.06000 0.57692 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.76000 12.68000 0.08000 0.63091 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.35000 19.23000 0.12000 0.62402 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.88000 11.84000 0.04000 0.33784 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.76420 10.76990 -0.00570 -0.05293 野村全球短期收益基金-美元計價 10.78910 10.79270 -0.00360 -0.03336 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.62320 10.61970 0.00350 0.03296 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.74350 8.72330 0.02020 0.23156 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.55610 8.53690 0.01920 0.22491 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.19610 8.16740 0.02870 0.35140 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.99600 10.97050 0.02550 0.23244 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.48500 10.46160 0.02340 0.22368 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.13170 10.09650 0.03520 0.34864 野村成長基金 28.59000 28.62000 -0.03000 -0.10482 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.19660 8.20150 -0.00490 -0.05975 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.21090 8.21580 -0.00490 -0.05964 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.50250 8.49090 0.01160 0.13662 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.27860 9.28420 -0.00560 -0.06032 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.15690 9.16240 -0.00550 -0.06003 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.47160 9.45870 0.01290 0.13638 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.58000 12.57000 0.01000 0.07955 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.46970 9.47650 -0.00680 -0.07176 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.55620 9.56400 -0.00780 -0.08156 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.74670 9.74080 0.00590 0.06057 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.47840 10.48420 -0.00580 -0.05532 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.44020 10.44880 -0.00860 -0.08231 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.65050 10.64410 0.00640 0.06013 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.55630 8.53950 0.01680 0.19673 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.12440 9.12450 -0.00010 -0.00110 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.99330 8.99060 0.00270 0.03003 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.69780 13.67090 0.02690 0.19677 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.76300 12.76250 0.00050 0.00392 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.34020 10.33710 0.00310 0.02999 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.36580 10.37100 -0.00520 -0.05014 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.34610 10.34630 -0.00020 -0.00193 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.35840 10.35620 0.00220 0.02124 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.55360 10.55880 -0.00520 -0.04925 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.51690 10.51710 -0.00020 -0.00190 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.46100 10.45890 0.00210 0.02008 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.43060 10.43190 -0.00130 -0.01246 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.38470 10.38120 0.00350 0.03371 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.62700 10.56800 0.05900 0.55829 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.17640 10.15010 0.02630 0.25911 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.91080 9.89530 0.01550 0.15664 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.54360 9.52740 0.01620 0.17004 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.07420 9.05090 0.02330 0.25743 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.40850 11.37920 0.02930 0.25749 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.13330 10.10670 0.02660 0.26319 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.17460 11.15960 0.01500 0.13441 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.62040 10.60590 0.01450 0.13672 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.46290 10.43540 0.02750 0.26353 野村泰國基金 41.36000 41.20000 0.16000 0.38835 野村高科技基金 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.39280 10.34980 0.04300 0.41547 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.00400 9.98470 0.01930 0.19330 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.55690 10.53050 0.02640 0.25070 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.41870 9.39710 0.02160 0.22986 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.48750 9.44840 0.03910 0.41383 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.77880 9.70060 0.07820 0.80614 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.87210 11.85000 0.02210 0.18650 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.74200 13.70750 0.03450 0.25169 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.80720 10.78250 0.02470 0.22907 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.89430 10.84940 0.04490 0.41385 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.40520 11.31400 0.09120 0.80608 野村貨幣市場基金 16.32640 16.32620 0.00020 0.00123 野村新馬基金 14.93000 15.00000 -0.07000 -0.46667 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.28780 10.28650 0.00130 0.01264 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.11090 10.09660 0.01430 0.14163 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.35450 10.31540 0.03910 0.37904 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.18750 10.19520 -0.00770 -0.07553 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.13550 10.13800 -0.00250 -0.02466 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.15770 10.13880 0.01890 0.18641 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.49070 10.49860 -0.00790 -0.07525 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.40120 10.40370 -0.00250 -0.02403 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.48330 10.46360 0.01970 0.18827 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.85570 9.85200 0.00370 0.03756 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.86300 9.85840 0.00460 0.04666 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.81360 9.80050 0.01310 0.13367 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.30260 10.29810 0.00450 0.04370 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.26520 10.26030 0.00490 0.04776 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.21730 10.20350 0.01380 0.13525 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.44650 10.42620 0.02030 0.19470 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.92530 7.91000 0.01530 0.19343 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.15140 12.12800 0.02340 0.19294 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.44000 8.29000 0.15000 1.80941 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.10060 10.10030 0.00030 0.00297 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.23190 10.22650 0.00540 0.05280 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.07440 10.07240 0.00200 0.01986 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.27460 10.24820 0.02640 0.25761 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.14150 10.13480 0.00670 0.06611 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.10080 10.10050 0.00030 0.00297 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.23200 10.22660 0.00540 0.05280 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.07450 10.07260 0.00190 0.01886 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.27740 10.25090 0.02650 0.25851 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.14170 10.13500 0.00670 0.06611 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.14010 10.14150 -0.00140 -0.01380 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.27320 10.26920 0.00400 0.03895 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.11370 10.11340 0.00030 0.00297 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.31370 10.28880 0.02490 0.24201 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.18410 10.17850 0.00560 0.05502 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.14010 10.14150 -0.00140 -0.01380 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.27290 10.26890 0.00400 0.03895 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.11350 10.11320 0.00030 0.00297 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.31900 10.29410 0.02490 0.24189 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.18400 10.17840 0.00560 0.05502 野村精選貨幣市場基金 12.10800 12.10780 0.00020 0.00165 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.73000 11.60000 0.13000 1.12069 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.96000 10.82000 0.14000 1.29390 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.39000 10.25000 0.14000 1.36585 野村歐洲高股息基金季配型 7.77000 7.73000 0.04000 0.51746 野村歐洲高股息基金累積型 11.09000 11.04000 0.05000 0.45290 野村積極成長基金 12.11000 12.12000 -0.01000 -0.08251 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 33.50000 33.50000 0.00000 0.00000 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.60920 10.58060 0.02860 0.27031 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.53930 8.52210 0.01720 0.20183 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.87530 7.85930 0.01600 0.20358 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.75070 7.72990 0.02080 0.26908 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.13790 12.11270 0.02520 0.20805 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.86980 10.84770 0.02210 0.20373 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.73680 10.70810 0.02870 0.26802 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.35000 11.25000 0.10000 0.88889 野村環球基金-人民幣計價 16.91000 16.81000 0.10000 0.59488 野村環球基金-美元計價 13.19000 13.11000 0.08000 0.61022 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.84000 18.68000 0.16000 0.85653 野村鴻利基金 22.32000 22.29000 0.03000 0.13459 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89510 16.89500 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 18.26000 18.22000 0.04000 0.21954 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.55000 9.47000 0.08000 0.84477 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.98000 14.03000 -0.05000 -0.35638 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.10000 15.03000 0.07000 0.46574 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.51680 10.50440 0.01240 0.11805 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.77770 13.76150 0.01620 0.11772 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.57050 10.57170 -0.00120 -0.01135 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.42640 10.41860 0.00780 0.07487 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.39390 10.39810 -0.00420 -0.04039 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.22240 10.21770 0.00470 0.04600 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.06250 10.05470 0.00780 0.07758 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.16120 10.15660 0.00460 0.04529 凱基台商天下基金 12.58000 12.44000 0.14000 1.12540 凱基台灣精五門基金 19.83000 19.85000 -0.02000 -0.10076 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 42.18630 42.15690 0.02940 0.06974 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 43.88580 43.70900 0.17680 0.40449 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.48150 42.41190 0.06960 0.16410 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.36000 10.29000 0.07000 0.68027 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.54000 9.48000 0.06000 0.63291 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.41910 10.37130 0.04780 0.46089 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 42.38010 42.32680 0.05330 0.12592 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 43.16910 43.05240 0.11670 0.27107 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 42.69040 42.64520 0.04520 0.10599 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.11000 12.14000 -0.03000 -0.24712 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.84890 10.87080 -0.02190 -0.20146 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000 凱基凱旋貨幣市場基金 11.58640 11.58630 0.00010 0.00086 凱基開創基金 26.53000 26.60000 -0.07000 -0.26316 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.68000 22.43000 0.25000 1.11458 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.52560 21.33580 0.18980 0.88958 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.64000 16.47000 0.17000 1.03218 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.57180 15.44340 0.12840 0.83142 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.42000 7.36000 0.06000 0.81522 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.34000 11.27000 0.07000 0.62112 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.94800 10.87500 0.07300 0.67126 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.70000 10.60000 0.10000 0.94340 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.60160 11.54570 0.05590 0.48416 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.14000 12.05000 0.09000 0.74689 凱基護城河基金-台幣計價A 12.75000 12.65000 0.10000 0.79051 凱基護城河基金-美元計價B 12.23790 12.16210 0.07580 0.62325 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.93000 9.88180 0.04820 0.48777 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.61990 9.56520 0.05470 0.57186 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.83950 9.76020 0.07930 0.81248 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 9.93000 9.88180 0.04820 0.48777 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.61990 9.56510 0.05480 0.57292 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.83950 9.76020 0.07930 0.81248 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.03000 13.15000 -0.12000 -0.91255 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.58000 32.93000 0.65000 1.97388 富邦NASDAQ-100基金 31.85000 31.46000 0.39000 1.23967 富邦上証180基金 30.32000 30.38000 -0.06000 -0.19750 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18280 0.18100 0.00180 0.99448 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.75000 5.68000 0.07000 1.23239 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.67000 6.66000 0.01000 0.15015 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 40.77000 40.86000 -0.09000 -0.22026 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.70910 11.63140 0.07770 0.66802 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.80080 10.72550 0.07530 0.70207 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.52360 10.42050 0.10310 0.98940 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.97480 9.90860 0.06620 0.66811 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.12390 9.06030 0.06360 0.70196 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.89830 8.81120 0.08710 0.98851 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.68730 20.68450 0.00280 0.01354 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.59800 11.59720 0.00080 0.00690 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.72700 10.69350 0.03350 0.31327 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.65690 13.65340 0.00350 0.02563 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99680 1.99920 -0.00240 -0.12005 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44700 9.44460 0.00240 0.02541 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43080 1.43250 -0.00170 -0.11867 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.20830 12.20100 0.00730 0.05983 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.77740 1.78020 -0.00280 -0.15729 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.27040 10.26430 0.00610 0.05943 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51570 1.51810 -0.00240 -0.15809 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.66160 10.66460 -0.00300 -0.02813 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.61450 10.61370 0.00080 0.00754 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.55000 15.51000 0.04000 0.25790 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.29000 18.38000 -0.09000 -0.48966 富邦日本東証基金 19.91000 19.97000 -0.06000 -0.30045 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.66000 44.89000 -0.23000 -0.51236 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.41000 45.80000 -0.39000 -0.85153 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.66000 49.61000 0.05000 0.10079 富邦台灣心基金 20.46000 20.50000 -0.04000 -0.19512 富邦台灣釆吉50基金 44.45000 44.43000 0.02000 0.04501 富邦台灣科技指數基金 50.82000 50.25000 0.57000 1.13433 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 45.04620 45.00280 0.04340 0.09644 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.22140 42.08200 0.13940 0.33126 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31080 0.30900 0.00180 0.58252 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.44000 10.35000 0.09000 0.86957 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.58070 2.58220 -0.00150 -0.05809 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35020 0.35020 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.91400 10.90280 0.01120 0.10273 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.21180 2.21310 -0.00130 -0.05874 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33120 0.33120 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.29080 9.28120 0.00960 0.10343 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.94000 25.21000 -0.27000 -1.07100 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.87000 13.69000 0.18000 1.31483 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 31.45000 32.14000 -0.69000 -2.14686 富邦吉祥貨幣市場基金 15.69590 15.69570 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.10000 18.16000 -0.06000 -0.33040 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 40.96300 40.91700 0.04600 0.11242 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 41.58490 41.47470 0.11020 0.26570 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.26100 41.22950 0.03150 0.07640 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 43.18720 43.12800 0.05920 0.13727 富邦長紅基金 57.15000 57.26000 -0.11000 -0.19211 富邦科技基金 22.54000 22.55000 -0.01000 -0.04435 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.73530 41.65510 0.08020 0.19253 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 42.66680 42.61820 0.04860 0.11404 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.23920 39.18430 0.05490 0.14011 富邦恒生國企ETF基金 20.34000 20.38000 -0.04000 -0.19627 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.11000 14.09000 0.02000 0.14194 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.03000 26.07000 -0.04000 -0.15343 富邦高成長基金 22.07000 22.11000 -0.04000 -0.18091 富邦基金A類型 12.61000 12.60000 0.01000 0.07937 富邦基金I類型 12.61000 12.60000 0.01000 0.07937 富邦深証100基金 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880 富邦富時歐洲ETF基金 20.65000 20.54000 0.11000 0.53554 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42610 0.42460 0.00150 0.35327 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.41490 12.39480 0.02010 0.16216 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.30220 9.28710 0.01510 0.16259 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30390 0.30280 0.00110 0.36328 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.52940 8.51550 0.01390 0.16323 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.93950 9.94230 -0.00280 -0.02816 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.70720 10.68470 0.02250 0.21058 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.33140 9.33410 -0.00270 -0.02893 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.04740 10.02630 0.02110 0.21045 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.16000 18.28000 -0.12000 -0.65646 富邦精準基金 42.11000 42.25000 -0.14000 -0.33136 富邦精銳中小基金 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.45000 16.54000 -0.09000 -0.54414 富邦臺灣公司治理100基金 20.61000 20.62000 -0.01000 -0.04850 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.46000 7.46000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.70000 14.72000 -0.02000 -0.13587 富邦標普美國特別股ETF基金 19.93000 19.83000 0.10000 0.50429 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.48080 10.46750 0.01330 0.12706 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.12560 10.10380 0.02180 0.21576 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.50520 10.44950 0.05570 0.53304 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.01700 10.00430 0.01270 0.12695 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.63240 9.61170 0.02070 0.21536 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.97920 9.92630 0.05290 0.53293 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 29.87000 30.03000 -0.16000 -0.53280 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.85600 9.83590 0.02010 0.20435 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.84620 9.82520 0.02100 0.21374 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.69900 9.67970 0.01930 0.19939 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.09330 10.07280 0.02050 0.20352 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.09510 10.07350 0.02160 0.21442 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.94800 9.92780 0.02020 0.20347 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.56820 8.57320 -0.00500 -0.05832 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.25830 9.26460 -0.00630 -0.06800 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.83910 8.84760 -0.00850 -0.09607 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.20990 10.21540 -0.00550 -0.05384 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.29830 10.30520 -0.00690 -0.06696 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.85310 9.86250 -0.00940 -0.09531 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.99210 9.99850 -0.00640 -0.06401 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.56940 8.57640 -0.00700 -0.08162 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.83020 9.83940 -0.00920 -0.09350 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.13850 9.14960 -0.01110 -0.12132 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.24500 11.25410 -0.00910 -0.08086 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.08380 11.09420 -0.01040 -0.09374 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.41440 10.42630 -0.01190 -0.11413 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.32330 9.33330 -0.01000 -0.10714 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.29000 15.18000 0.11000 0.72464 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.78780 8.79540 -0.00760 -0.08641 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.67410 9.68390 -0.00980 -0.10120 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.19940 9.21190 -0.01250 -0.13569 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.50750 10.51660 -0.00910 -0.08653 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.56210 10.57270 -0.01060 -0.10026 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.10050 10.11350 -0.01300 -0.12854 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.33540 9.34600 -0.01060 -0.11342 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.81000 8.72000 0.09000 1.03211 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.36000 9.26000 0.10000 1.07991 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.39000 8.29000 0.10000 1.20627 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.30000 7.22000 0.08000 1.10803 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.46000 9.35000 0.11000 1.17647 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.29000 8.19000 0.10000 1.22100 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.27000 8.15000 0.12000 1.47239 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.35000 9.21000 0.14000 1.52009 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.23770 10.24610 -0.00840 -0.08198 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.57990 9.58240 -0.00250 -0.02609 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.16050 9.15350 0.00700 0.07647 富蘭克林華美中華基金 10.74000 10.63000 0.11000 1.03481 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.01000 20.95000 0.06000 0.28640 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.09000 21.06000 0.03000 0.14245 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.04000 9.96000 0.08000 0.80321 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.94000 9.85000 0.09000 0.91371 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.90500 7.89890 0.00610 0.07723 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.92750 8.93550 -0.00800 -0.08953 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.84400 9.85290 -0.00890 -0.09033 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.45440 9.44710 0.00730 0.07727 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.40790 11.39330 0.01460 0.12815 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.62710 8.61600 0.01110 0.12883 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.82860 8.81730 0.01130 0.12816 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.91920 9.90650 0.01270 0.12820 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.99070 13.97200 0.01870 0.13384 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.18250 10.16890 0.01360 0.13374 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.43470 10.42030 0.01440 0.13819 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.58610 7.57560 0.01050 0.13860 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.93920 8.92680 0.01240 0.13891 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.92780 9.91410 0.01370 0.13819 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.13370 11.09790 0.03580 0.32258 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.56070 7.53640 0.02430 0.32244 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.92680 8.89820 0.02860 0.32141 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.07900 10.04660 0.03240 0.32250 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.72750 10.70570 0.02180 0.20363 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.62780 7.61230 0.01550 0.20362 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.13440 8.12340 0.01100 0.13541 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.13290 9.13080 0.00210 0.02300 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.14340 10.14110 0.00230 0.02268 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.87520 12.85770 0.01750 0.13611 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.78000 7.73000 0.05000 0.64683 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.15000 8.08000 0.07000 0.86634 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.80000 8.78000 0.02000 0.22779 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.14000 8.11000 0.03000 0.36991 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.67000 11.63000 0.04000 0.34394 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.37000 8.33000 0.04000 0.48019 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.05970 12.97930 0.08040 0.61945 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.91000 10.87000 0.04000 0.36799 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.40000 10.36000 0.04000 0.38610 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.40000 10.36000 0.04000 0.38610 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.31000 9.27000 0.04000 0.43150 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.72000 9.66000 0.06000 0.62112 富蘭克林華美第一富基金 36.76000 36.98000 -0.22000 -0.59492 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34340 10.34330 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.72000 8.69000 0.03000 0.34522 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.10000 9.05000 0.05000 0.55249 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.76000 9.71000 0.05000 0.51493 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.13000 13.93000 0.20000 1.43575 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.03000 12.84000 0.19000 1.47975 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.42000 15.16000 0.26000 1.71504 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.73130 9.70680 0.02450 0.25240 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.73130 9.70680 0.02450 0.25240 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.61700 9.59140 0.02560 0.26691 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.61700 9.59140 0.02560 0.26691 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.67090 9.64390 0.02700 0.27997 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.67090 9.64390 0.02700 0.27997 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.67090 9.64390 0.02700 0.27997 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.86500 9.81400 0.05100 0.51967 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.86500 9.81400 0.05100 0.51967 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.86500 9.81400 0.05100 0.51967 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.92310 6.87600 0.04710 0.68499 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.52310 10.47830 0.04480 0.42755 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.42240 9.40950 0.01290 0.13710 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.29390 11.27850 0.01540 0.13654 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.74090 6.72230 0.01860 0.27669 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.83750 8.82410 0.01340 0.15186 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.34890 10.33330 0.01560 0.15097 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.80540 10.77560 0.02980 0.27655 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 67.35000 67.20000 0.15000 0.22321 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 67.40000 67.30000 0.10000 0.14859 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 61.90300 61.74310 0.15990 0.25898 復華1至5年期高收益債券基金 21.00000 20.94000 0.06000 0.28653 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 63.04250 62.93230 0.11020 0.17511 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 63.44110 63.29650 0.14460 0.22845 復華人民幣貨幣市場基金 11.83830 11.83770 0.00060 0.00507 復華人生目標基金 37.14180 37.16770 -0.02590 -0.06968 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 復華大中華中小策略基金 8.30000 8.21000 0.09000 1.09622 復華中小精選基金 63.09000 62.61000 0.48000 0.76665 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.46030 52.40250 0.05780 0.11030 復華中國特選信用債券ETF基金 62.56730 62.44920 0.11810 0.18911 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.34000 9.28000 0.06000 0.64655 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.42000 8.34000 0.08000 0.95923 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.39000 11.37000 0.02000 0.17590 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 復華六年到期新興市場債券基金 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.33000 11.34000 -0.01000 -0.08818 復華全方位基金 27.87000 27.88000 -0.01000 -0.03587 復華全球大趨勢基金-美元 12.27000 12.10000 0.17000 1.40496 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.64000 19.33000 0.31000 1.60372 復華全球平衡基金-美元 8.90000 8.86000 0.04000 0.45147 復華全球平衡基金-新臺幣 19.33000 19.18000 0.15000 0.78206 復華全球物聯網科技基金-美元 13.77000 13.53000 0.24000 1.77384 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.49000 13.23000 0.26000 1.96523 復華全球原物料基金 8.36000 8.31000 0.05000 0.60168 復華全球消費基金-新臺幣 12.60000 12.46000 0.14000 1.12360 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.99570 11.98530 0.01040 0.08677 復華全球債券基金 14.31380 14.30770 0.00610 0.04263 復華全球債券組合基金 15.02000 15.01000 0.01000 0.06662 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.72000 14.59000 0.13000 0.89102 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.19000 10.10000 0.09000 0.89109 復華全球戰略配置強基金-美元 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.69000 10.65000 0.04000 0.37559 復華有利貨幣市場基金 13.48390 13.48370 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.23000 11.19000 0.04000 0.35746 復華亞太成長基金 11.83000 11.64000 0.19000 1.63230 復華亞太神龍科技基金-美元 8.59000 8.48000 0.11000 1.29717 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.27000 9.14000 0.13000 1.42232 復華東協世紀基金 11.81000 11.78000 0.03000 0.25467 復華南非幣長期收益基金A 13.93000 13.91000 0.02000 0.14378 復華南非幣長期收益基金B 8.06000 8.05000 0.01000 0.12422 復華南非幣短期收益基金A 14.40000 14.39000 0.01000 0.06949 復華南非幣短期收益基金B 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 復華美國20年期以上公債ETF基金 64.89490 64.61970 0.27520 0.42588 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.93000 21.70000 0.23000 1.05991 復華美國新星基金-美元 12.22000 12.08000 0.14000 1.15894 復華美國新星基金-新臺幣 12.61000 12.44000 0.17000 1.36656 復華恒生基金 21.36000 21.31000 0.05000 0.23463 復華恒生單日反向一倍基金 8.45000 8.47000 -0.02000 -0.23613 復華恒生單日正向二倍基金 30.15000 30.03000 0.12000 0.39960 復華神盾基金 24.51520 24.57630 -0.06110 -0.24861 復華高成長基金 66.03000 65.76000 0.27000 0.41058 復華高益策略組合基金 13.37000 13.36000 0.01000 0.07485 復華貨幣市場基金 14.44680 14.44660 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.61000 18.52000 0.09000 0.48596 復華富時台灣高股息低波動基金 48.41000 48.80000 -0.39000 -0.79918 復華復華基金 20.59000 20.51000 0.08000 0.39005 復華華人世紀基金 15.89000 15.62000 0.27000 1.72855 復華傳家二號基金 28.72640 28.71100 0.01540 0.05364 復華傳家基金 21.33130 21.41890 -0.08760 -0.40898 復華奧林匹克全球組合基金 15.59000 15.57000 0.02000 0.12845 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.47000 11.45000 0.02000 0.17467 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.21000 14.15000 0.06000 0.42403 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.42000 9.38000 0.04000 0.42644 復華新興人民幣短期收益基金 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 復華新興人民幣債券基金A 12.17000 12.18000 -0.01000 -0.08210 復華新興人民幣債券基金B 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123 復華新興市場10年期以上債券基金 20.95000 20.87000 0.08000 0.38333 復華新興市場企業債券ETF基金 67.34000 67.11000 0.23000 0.34272 復華新興市場高收益債券基金A 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 復華新興市場高收益債券基金B 5.38000 5.37000 0.01000 0.18622 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.04000 12.03000 0.01000 0.08313 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.87000 11.85000 0.02000 0.16878 復華新興市場短期收益基金 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.02000 8.99000 0.03000 0.33370 復華滬深300 A股基金 22.67000 22.76000 -0.09000 -0.39543 復華數位經濟基金 44.07000 44.08000 -0.01000 -0.02269 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.82860 9.82560 0.00300 0.03053 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.64330 9.63740 0.00590 0.06122 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.35890 10.35570 0.00320 0.03090 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.03030 10.02410 0.00620 0.06185 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.98620 9.98360 0.00260 0.02604 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.72330 10.69490 0.02840 0.26555 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.79920 9.79740 0.00180 0.01837 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.54280 10.51580 0.02700 0.25676 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.14770 10.14590 0.00180 0.01774 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.90420 10.87630 0.02790 0.25652 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.46540 10.45940 0.00600 0.05736 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.43430 10.42860 0.00570 0.05466 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.65620 10.62490 0.03130 0.29459 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.35350 10.34870 0.00480 0.04638 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.41760 11.43750 -0.01990 -0.17399 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.32080 10.31540 0.00540 0.05235 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.53010 10.52520 0.00490 0.04655 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.73290 11.75350 -0.02060 -0.17527 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.45870 10.45320 0.00550 0.05262 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.71870 10.68760 0.03110 0.29099 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.97650 10.00000 -0.02350 -0.23500 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 9.99010 10.00000 -0.00990 -0.09900 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.01400 10.00000 0.01400 0.14000 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.23110 10.22730 0.00380 0.03716 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.37010 10.39150 -0.02140 -0.20594 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.25480 10.25150 0.00330 0.03219 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.22950 10.22570 0.00380 0.03716 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.36930 10.39060 -0.02130 -0.20499 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.25140 10.24810 0.00330 0.03220 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.07570 10.07620 -0.00050 -0.00496 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.07510 10.07570 -0.00060 -0.00595 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.07420 10.07470 -0.00050 -0.00496 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.07600 10.07670 -0.00070 -0.00695 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.54290 10.53510 0.00780 0.07404 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.56400 10.55550 0.00850 0.08053 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.77640 10.74200 0.03440 0.32024 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 9.96620 10.00000 -0.03380 -0.33800 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 9.98010 10.00000 -0.01990 -0.19900 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.00400 10.00000 0.00400 0.04000 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.20090 9.20490 -0.00400 -0.04346 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.20710 8.20120 0.00590 0.07194 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.34330 8.31740 0.02590 0.31140 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.89560 11.90120 -0.00560 -0.04705 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.64450 10.63670 0.00780 0.07333 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.94690 10.91290 0.03400 0.31156 景順主流基金 16.38000 16.46000 -0.08000 -0.48603 景順台灣科技基金 28.31000 28.38000 -0.07000 -0.24665 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.92000 8.90000 0.02000 0.22472 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.27000 11.24000 0.03000 0.26690 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 景順全球科技基金 23.30000 22.98000 0.32000 1.39252 景順全球康健基金 19.13000 19.00000 0.13000 0.68421 景順貨幣市場基金 15.98270 15.98250 0.00020 0.00125 景順潛力基金 30.68000 30.80000 -0.12000 -0.38961 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.38000 14.24000 0.14000 0.98315 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.71000 13.54000 0.17000 1.25554 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.15000 11.08000 0.07000 0.63177 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.22000 11.17000 0.05000 0.44763 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.63000 11.56000 0.07000 0.60554 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.74000 9.66000 0.08000 0.82816 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.11000 10.00000 0.11000 1.10000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.19000 10.10000 0.09000 0.89109 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.62000 10.50000 0.12000 1.14286 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.60560 8.61460 -0.00900 -0.10447 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.99620 7.98370 0.01250 0.15657 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.36870 11.38050 -0.01180 -0.10369 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.53900 10.52250 0.01650 0.15681 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.97000 7.90000 0.07000 0.88608 華南永昌中國A股基金(美元) 7.62000 7.55000 0.07000 0.92715 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.40000 11.28000 0.12000 1.06383 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.55270 9.55030 0.00240 0.02513 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.94230 9.91610 0.02620 0.26422 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.07380 10.07120 0.00260 0.02582 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.48860 10.46090 0.02770 0.26480 華南永昌永昌基金 18.75000 18.79000 -0.04000 -0.21288 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 華南永昌全球亨利組合基金 14.76230 14.74300 0.01930 0.13091 華南永昌全球神農水資源基金 9.78000 9.70000 0.08000 0.82474 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.11000 10.00000 0.11000 1.10000 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.63000 10.50000 0.13000 1.23810 華南永昌全球精品基金 16.65000 16.48000 0.17000 1.03155 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.30000 10.24000 0.06000 0.58594 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.48000 10.40000 0.08000 0.76923 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.91000 12.84000 0.07000 0.54517 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.06000 12.96000 0.10000 0.77160 華南永昌物聯網精選基金 11.25000 11.27000 -0.02000 -0.17746 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.26680 16.26650 0.00030 0.00184 華南永昌龍盈平衡基金 23.74290 23.76500 -0.02210 -0.09299 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98010 11.97990 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.68250 10.68040 0.00210 0.01966 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.74590 10.70920 0.03670 0.34270 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.00480 10.00280 0.00200 0.01999 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.99060 9.95650 0.03410 0.34249 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.52360 10.52130 0.00230 0.02186 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.50080 10.46470 0.03610 0.34497 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.96140 9.95920 0.00220 0.02209 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.90700 9.87290 0.03410 0.34539 華頓中小型基金 18.57000 18.72000 -0.15000 -0.80128 華頓中國多重機會平衡基金 11.22450 11.15130 0.07320 0.65643 華頓台灣基金 21.53000 21.62000 -0.09000 -0.41628 華頓平安貨幣市場基金 11.56030 11.56020 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.50000 17.36000 0.14000 0.80645 華頓全球高收益債券基金A 13.88610 13.83570 0.05040 0.36428 華頓全球高收益債券基金B 8.18690 8.15710 0.02980 0.36533 華頓全球黑鑽油源基金 5.20000 5.14000 0.06000 1.16732 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.64060 2.59740 0.04320 1.66320 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.98380 11.74520 0.23860 2.03147 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38090 0.37420 0.00670 1.79049 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.74760 11.67760 0.07000 0.59944 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.74760 11.67760 0.07000 0.59944 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.44060 10.38750 0.05310 0.51119 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.59890 10.49800 0.10090 0.96114 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.59890 10.49800 0.10090 0.96114 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.36580 9.27660 0.08920 0.96156 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.60330 10.52750 0.07580 0.72002 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.60330 10.52750 0.07580 0.72002 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.35490 9.29360 0.06130 0.65959 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.21000 10.07000 0.14000 1.39027 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.92000 8.77000 0.15000 1.71038 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.38000 9.24000 0.14000 1.51515 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.64100 2.63940 0.00160 0.06062 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07650 2.07960 -0.00310 -0.14907 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.15150 12.12840 0.02310 0.19046 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.50090 9.48280 0.01810 0.19087 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38030 0.37960 0.00070 0.18440 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29820 0.29820 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.30000 3.28000 0.02000 0.60976 匯豐中國動力基金(台幣) 14.96000 14.83000 0.13000 0.87660 匯豐中國動力基金(美元) 0.47000 0.47000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 23.48000 23.57000 -0.09000 -0.38184 匯豐全球趨勢組合基金 12.64000 12.50000 0.14000 1.12000 匯豐全球關鍵資源基金 8.27000 8.21000 0.06000 0.73082 匯豐安富基金 25.13000 25.16000 -0.03000 -0.11924 匯豐成功基金 43.94000 44.14000 -0.20000 -0.45310 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.38000 2.38000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.81000 10.78000 0.03000 0.27829 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.81000 10.78000 0.03000 0.27829 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.66550 2.67100 -0.00550 -0.20592 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.35110 2.35590 -0.00480 -0.20374 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.81510 11.81390 0.00120 0.01016 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.93750 7.93610 0.00140 0.01764 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38530 0.38560 -0.00030 -0.07780 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33270 0.33290 -0.00020 -0.06008 匯豐金磚動力基金 14.66000 14.49000 0.17000 1.17322 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00600 15.00590 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.05000 5.03000 0.02000 0.39761 匯豐新鑽動力基金 10.37000 10.31000 0.06000 0.58196 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.46190 5.43520 0.02670 0.49124 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.26590 9.23940 0.02650 0.28682 匯豐龍鳳基金-A類型 50.64000 50.84000 -0.20000 -0.39339 匯豐龍鳳基金-I類型 50.64000 50.84000 -0.20000 -0.39339 匯豐龍騰電子基金 34.79000 34.77000 0.02000 0.05752 匯豐雙高收益債券組合基金 12.52780 12.51430 0.01350 0.10788 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.65000 17.67000 -0.02000 -0.11319 新光中國成長基金(人民幣) 8.76000 8.67000 0.09000 1.03806 新光中國成長基金(美元) 8.75000 8.66000 0.09000 1.03926 新光中國成長基金(新臺幣) 8.90000 8.79000 0.11000 1.25142 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.00940 11.00740 0.00200 0.01817 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.06230 10.05760 0.00470 0.04673 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.60760 10.56420 0.04340 0.41082 新光台灣富貴基金 22.51000 22.46000 0.05000 0.22262 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.32000 21.07000 0.25000 1.18652 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.36310 40.29030 0.07280 0.18069 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 42.20360 42.08550 0.11810 0.28062 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.77000 9.70000 0.07000 0.72165 新光全球AI新創產業基金美元 9.65000 9.58000 0.07000 0.73069 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.91000 9.80000 0.11000 1.12245 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.72000 8.69000 0.03000 0.34522 新光全球生技醫療基金(美元) 10.94000 10.86000 0.08000 0.73665 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.89000 10.78000 0.11000 1.02041 新光全球債券基金(A累積)美元 10.49450 10.50750 -0.01300 -0.12372 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.48190 10.45680 0.02510 0.24004 新光全球債券基金(B配息)美元 9.93460 9.94750 -0.01290 -0.12968 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.91040 9.88670 0.02370 0.23972 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.70000 9.52000 0.18000 1.89076 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.13000 10.92000 0.21000 1.92308 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.60000 9.54000 0.06000 0.62893 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 8.92000 8.96000 -0.04000 -0.44643 新光吉星貨幣市場基金 15.49540 15.49520 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 新光多重資產基金(A累積)美元 8.39000 8.37000 0.02000 0.23895 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.95000 8.89000 0.06000 0.67492 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.63000 8.58000 0.05000 0.58275 新光亞洲精選基金-美金 20.88000 20.94000 -0.06000 -0.28653 新光亞洲精選基金-新台幣 21.62000 21.60000 0.02000 0.09259 新光店頭基金 21.60000 21.60000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 新光特選內需收益ETF基金 20.82000 21.03000 -0.21000 -0.99857 新光創新科技基金 12.84000 12.88000 -0.04000 -0.31056 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.18980 10.18420 0.00560 0.05499 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.55950 10.54250 0.01700 0.16125 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.04290 10.03370 0.00920 0.09169 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.39140 9.37350 0.01790 0.19096 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.68760 9.67260 0.01500 0.15508 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.21310 9.20280 0.01030 0.11192 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.97890 40.84790 0.13100 0.32070 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 41.74550 41.64890 0.09660 0.23194 新光澳幣八年期保本基金 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 新光澳幣十年期保本基金 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 新光澳幣保本基金 12.34000 12.35000 -0.01000 -0.08097 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.54880 10.54610 0.00270 0.02560 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.48370 9.47960 0.00410 0.04325 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.51750 9.50310 0.01440 0.15153 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.41100 10.39520 0.01580 0.15199 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.38330 10.37790 0.00540 0.05203 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.47990 9.47480 0.00510 0.05383 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.45760 9.44800 0.00960 0.10161 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.34810 10.33760 0.01050 0.10157 瑞銀全球創新趨勢基金 7.15000 7.07000 0.08000 1.13154 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.63520 10.63170 0.00350 0.03292 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.61610 9.61440 0.00170 0.01768 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.48940 10.48780 0.00160 0.01526 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.59760 9.59620 0.00140 0.01459 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.68120 9.68510 -0.00390 -0.04027 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.59520 10.59630 -0.00110 -0.01038 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.93180 14.88540 0.04640 0.31171 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.75650 8.72930 0.02720 0.31159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.57290 41.45950 0.11340 0.27352 群益10年期以上金融債ETF基金 40.53190 40.40420 0.12770 0.31606 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 41.12620 41.05300 0.07320 0.17831 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 41.20500 41.08820 0.11680 0.28427 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 42.73950 42.67350 0.06600 0.15466 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 40.62870 40.58930 0.03940 0.09707 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 44.02210 43.94930 0.07280 0.16565 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 45.17770 45.01830 0.15940 0.35408 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 43.94750 43.94160 0.00590 0.01343 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.40670 10.39460 0.01210 0.11641 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 42.41030 42.34900 0.06130 0.14475 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.15010 40.03870 0.11140 0.27823 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.43460 11.43390 0.00070 0.00612 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.27550 10.24840 0.02710 0.26443 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.27190 12.18130 0.09060 0.74376 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.09400 9.02470 0.06930 0.76789 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.60000 9.50000 0.10000 1.05263 群益大印度基金N-新臺幣 10.42000 10.51000 -0.09000 -0.85633 群益大印度基金-人民幣 13.66870 13.81810 -0.14940 -1.08119 群益大印度基金-美元 12.74500 12.88110 -0.13610 -1.05659 群益大印度基金-新臺幣 12.33000 12.43000 -0.10000 -0.80451 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.92130 11.83900 0.08230 0.69516 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.39830 11.31680 0.08150 0.72017 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.92000 10.81000 0.11000 1.01758 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.69670 10.62280 0.07390 0.69567 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.33050 9.26380 0.06670 0.72001 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.96000 8.88000 0.08000 0.90090 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.56800 9.50200 0.06600 0.69459 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.38030 8.32040 0.05990 0.71992 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.03000 8.95000 0.08000 0.89385 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.93150 8.86980 0.06170 0.69562 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.08560 8.02780 0.05780 0.72000 群益中小型股基金 43.08000 43.03000 0.05000 0.11620 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.06200 10.03180 0.03020 0.30104 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.26180 9.23170 0.03010 0.32605 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.86120 8.81130 0.04990 0.56632 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.60180 8.57590 0.02590 0.30201 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.91680 7.89100 0.02580 0.32695 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.57520 7.53250 0.04270 0.56688 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.47700 10.47870 -0.00170 -0.01622 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.52460 11.52650 -0.00190 -0.01648 群益中國高收益債券基金-美元 11.13350 11.13310 0.00040 0.00359 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.40370 10.38190 0.02180 0.20998 群益中國新機會基金N-人民幣 7.83620 7.77230 0.06390 0.82215 群益中國新機會基金N-美元 7.13430 7.07430 0.06000 0.84814 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.78000 7.69000 0.09000 1.17035 群益中國新機會基金-人民幣 6.94960 6.89290 0.05670 0.82259 群益中國新機會基金-美元 7.62800 7.56390 0.06410 0.84745 群益中國新機會基金-新臺幣 7.42000 7.34000 0.08000 1.08992 群益平衡王基金 18.95270 18.99870 -0.04600 -0.24212 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.95000 8.89000 0.06000 0.67492 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.39000 6.35000 0.04000 0.62992 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.01480 11.95680 0.05800 0.48508 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.37030 11.31260 0.05770 0.51005 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.00000 10.91000 0.09000 0.82493 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.37750 10.32740 0.05010 0.48512 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.81990 9.77010 0.04980 0.50972 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.50000 9.42000 0.08000 0.84926 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.23780 10.22150 0.01630 0.15947 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.02500 10.00840 0.01660 0.16586 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.15280 9.13820 0.01460 0.15977 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.13170 9.11650 0.01520 0.16673 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.17000 9.14000 0.03000 0.32823 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.29720 10.28080 0.01640 0.15952 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.33950 10.32240 0.01710 0.16566 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.31420 9.29930 0.01490 0.16023 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.77050 9.75440 0.01610 0.16505 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.93630 10.90800 0.02830 0.25944 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.61260 7.59290 0.01970 0.25945 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.55100 10.54330 0.00770 0.07303 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.37900 10.36990 0.00910 0.08775 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.60810 10.57900 0.02910 0.27507 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.89340 9.88620 0.00720 0.07283 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.82250 9.81390 0.00860 0.08763 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.03950 10.01200 0.02750 0.27467 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.55110 10.54340 0.00770 0.07303 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.37900 10.36980 0.00920 0.08872 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.60800 10.57890 0.02910 0.27508 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.89350 9.88630 0.00720 0.07283 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.82240 9.81380 0.00860 0.08763 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.03960 10.01200 0.02760 0.27567 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.30120 9.22900 0.07220 0.78232 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.03000 10.92000 0.11000 1.00733 群益全球關鍵生技基金-美元 15.21950 15.10140 0.11810 0.78205 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.31000 15.16000 0.15000 0.98945 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.56000 11.47000 0.09000 0.78466 群益印度中小基金N-人民幣 11.12370 11.22180 -0.09810 -0.87419 群益印度中小基金N-美元 9.25830 9.33760 -0.07930 -0.84925 群益印度中小基金N-新臺幣 8.92000 8.98000 -0.06000 -0.66815 群益印度中小基金-人民幣 15.05890 15.19160 -0.13270 -0.87351 群益印度中小基金-美元 13.24180 13.35520 -0.11340 -0.84911 群益印度中小基金-新臺幣 15.62000 15.71000 -0.09000 -0.57288 群益多利策略組合基金 11.75000 11.73000 0.02000 0.17050 群益多重收益組合基金 13.93000 13.92000 0.01000 0.07184 群益多重資產組合基金 15.39000 15.33000 0.06000 0.39139 群益安家基金 23.79060 23.81140 -0.02080 -0.08735 群益安穩貨幣市場基金 16.14460 16.14440 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.72000 21.21000 0.51000 2.40453 群益亞太中小基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 群益亞太新趨勢平衡基金 16.23000 16.16000 0.07000 0.43317 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.34120 10.32920 0.01200 0.11618 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.70040 7.69150 0.00890 0.11571 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.04690 10.03520 0.01170 0.11659 群益店頭市場基金 87.57000 87.92000 -0.35000 -0.39809 群益東方盛世基金 8.56000 8.57000 -0.01000 -0.11669 群益東協成長基金-人民幣 12.60070 12.57660 0.02410 0.19163 群益東協成長基金-美元 10.96590 10.94500 0.02090 0.19095 群益東協成長基金-新臺幣 11.06000 10.98000 0.08000 0.72860 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.47910 11.44400 0.03510 0.30671 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.80020 10.76620 0.03400 0.31580 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.34730 10.29640 0.05090 0.49435 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.53290 9.50380 0.02910 0.30619 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.97220 8.94400 0.02820 0.31530 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.59410 8.55180 0.04230 0.49463 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.69950 10.64680 0.05270 0.49498 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.32900 9.30050 0.02850 0.30644 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.13170 9.10300 0.02870 0.31528 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.60080 9.55350 0.04730 0.49511 群益長安基金 28.12000 28.27000 -0.15000 -0.53060 群益美國新創亮點基金N-美元 10.14250 10.07690 0.06560 0.65099 群益美國新創亮點基金-美元 15.34300 15.24380 0.09920 0.65076 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.11000 14.98000 0.13000 0.86782 群益真善美基金 15.33260 15.37600 -0.04340 -0.28226 群益馬拉松基金 112.38000 113.03000 -0.65000 -0.57507 群益深証中小板基金 11.58000 11.62000 -0.04000 -0.34423 群益創新科技基金 30.80000 31.01000 -0.21000 -0.67720 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.98640 8.90870 0.07770 0.87218 群益華夏盛世基金N-美元 8.20010 8.12720 0.07290 0.89699 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.71000 8.61000 0.10000 1.16144 群益華夏盛世基金-人民幣 9.78620 9.70160 0.08460 0.87202 群益華夏盛世基金-美元 9.04160 8.96120 0.08040 0.89720 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.21000 15.03000 0.18000 1.19760 群益奧斯卡基金 27.44000 27.64000 -0.20000 -0.72359 群益新興金鑽基金-美元 11.01120 10.94970 0.06150 0.56166 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.58000 8.51000 0.07000 0.82256 群益葛萊美基金 21.89000 22.00000 -0.11000 -0.50000 群益道瓊美國地產ETF基金 21.85000 21.60000 0.25000 1.15741 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.14000 8.14000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.93000 12.95000 -0.02000 -0.15444 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.93530 10.91640 0.01890 0.17313 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.68880 10.66760 0.02120 0.19873 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.91540 10.86780 0.04760 0.43799 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.74480 10.72610 0.01870 0.17434 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.50260 10.48180 0.02080 0.19844 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.72510 10.67840 0.04670 0.43733 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.93530 10.91630 0.01900 0.17405 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.68880 10.66770 0.02110 0.19779 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.74480 10.72610 0.01870 0.17434 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.50250 10.48170 0.02080 0.19844 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.62490 12.58050 0.04440 0.35293 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.52540 11.49560 0.02980 0.25923 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.70000 10.66000 0.04000 0.37523 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.45850 11.41930 0.03920 0.34328 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.60150 8.57120 0.03030 0.35351 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.89300 8.87000 0.02300 0.25930 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.27000 8.23000 0.04000 0.48603 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.44350 8.41460 0.02890 0.34345 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.83910 9.81370 0.02540 0.25882 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.78000 8.77000 0.01000 0.11403 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.93000 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路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.54000 28.47000 0.07000 0.24587 德信中國精選成長基金 11.61000 11.46000 0.15000 1.30890 德信台灣主流中小基金 17.83000 17.85000 -0.02000 -0.11204 德信萬保貨幣市場基金 11.97480 11.97460 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 30.51000 30.47000 0.04000 0.13128 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.60860 10.61040 -0.00180 -0.01696 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.51360 10.51400 -0.00040 -0.00380 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.70470 11.70450 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.62000 14.71000 -0.09000 -0.61183 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.03000 17.86000 0.17000 0.95185 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.73040 10.74100 -0.01060 -0.09869 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.05270 16.06440 -0.01170 -0.07283 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.37420 8.35520 0.01900 0.22740 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.20060 11.19950 0.00110 0.00982 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.04050 12.04040 0.00010 0.00083 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.05870 14.02990 0.02880 0.20528 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.12000 16.98000 0.14000 0.82450 摩根中小基金 21.18000 21.22000 -0.04000 -0.18850 摩根中國A股基金 14.24000 14.05000 0.19000 1.35231 摩根中國A股基金(美元) 10.96000 10.84000 0.12000 1.10701 摩根中國亮點基金 12.51000 12.37000 0.14000 1.13177 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.27350 11.18430 0.08920 0.79755 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.42880 12.36140 0.06740 0.54525 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.47820 9.41850 0.05970 0.63386 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.04580 12.94290 0.10290 0.79503 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.96810 14.88700 0.08110 0.54477 摩根台灣金磚基金-累積型 18.68000 18.76000 -0.08000 -0.42644 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.68000 18.76000 -0.08000 -0.42644 摩根台灣增長基金 47.44000 47.62000 -0.18000 -0.37799 摩根平衡基金 27.29000 27.35000 -0.06000 -0.21938 摩根全球α基金 18.55000 18.39000 0.16000 0.87004 摩根全球平衡基金 15.75000 15.69090 0.05910 0.37665 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.47390 9.45960 0.01430 0.15117 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.55220 10.54360 0.00860 0.08157 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.96610 9.95530 0.01080 0.10848 摩根多元入息成長基金-累積型 11.54220 11.52480 0.01740 0.15098 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.25570 10.24450 0.01120 0.10933 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.55750 10.54620 0.01130 0.10715 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.91810 13.90320 0.01490 0.10717 摩根亞洲基金 56.87000 56.74000 0.13000 0.22912 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.48770 8.48450 0.00320 0.03772 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.96390 9.96870 -0.00480 -0.04815 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.81570 8.81760 -0.00190 -0.02155 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.79190 12.78720 0.00470 0.03676 摩根東方內需機會基金 18.01000 17.97000 0.04000 0.22259 摩根東方科技基金 30.91000 30.98000 -0.07000 -0.22595 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.69000 11.67000 0.02000 0.17138 摩根金龍收成基金 21.00000 20.87000 0.13000 0.62290 摩根第一貨幣市場基金 15.12230 15.12220 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 13.97000 14.11000 -0.14000 -0.99220 摩根新金磚五國基金 12.25000 12.11000 0.14000 1.15607 摩根新絲路基金 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573 摩根新興35基金 13.20000 13.11000 0.09000 0.68650 摩根新興日本基金 22.82000 23.06000 -0.24000 -1.04076 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.19060 7.17650 0.01410 0.19647 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.46470 9.44980 0.01490 0.15768 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.29670 9.28040 0.01630 0.17564 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.93430 10.91290 0.02140 0.19610 摩根新興科技基金 49.79000 49.85000 -0.06000 -0.12036 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.56160 8.52880 0.03280 0.38458 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.14930 9.13240 0.01690 0.18506 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.62860 8.61120 0.01740 0.20206 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.12590 10.08710 0.03880 0.38465 摩根龍揚基金 31.37000 31.17000 0.20000 0.64164 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.96000 10.91000 0.05000 0.45830 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037 摩根環球股票收益基金-累積型 11.96000 11.88000 0.08000 0.67340 摩根總收益組合基金-月配息型 9.29510 9.29280 0.00230 0.02475 摩根總收益組合基金-累積型 11.43960 11.43670 0.00290 0.02536 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.21000 20.13000 0.08000 0.39742 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.60710 12.60700 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 10.16000 10.21000 -0.05000 -0.48972 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.46270 10.47230 -0.00960 -0.09167 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.40960 10.40630 0.00330 0.03171 聯邦中國龍基金 24.22000 24.22000 0.00000 0.00000 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.45250 12.44380 0.00870 0.06991 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.64920 11.64730 0.00190 0.01631 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.65750 10.62350 0.03400 0.32005 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.39890 10.39300 0.00590 0.05677 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.78040 9.77890 0.00150 0.01534 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.94230 8.91370 0.02860 0.32085 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.73400 9.72270 0.01130 0.11622 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.98870 9.95330 0.03540 0.35566 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.74000 9.73740 0.00260 0.02670 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.08910 10.06240 0.02670 0.26534 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.29120 9.31210 -0.02090 -0.22444 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.62080 9.61950 0.00130 0.01351 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.29770 11.27850 0.01920 0.17024 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.09450 11.07890 0.01560 0.14081 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.44150 10.40480 0.03670 0.35272 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.47960 10.48880 -0.00920 -0.08771 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.27360 10.28490 -0.01130 -0.10987 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.67130 9.66150 0.00980 0.10143 聯邦金鑽平衡基金 22.04580 22.07170 -0.02590 -0.11734 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.16290 9.10580 0.05710 0.62707 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.65230 9.56930 0.08300 0.86736 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.12820 9.07130 0.05690 0.62725 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.60420 9.53960 0.06460 0.67718 聯邦貨幣市場基金 13.21090 13.21070 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 12.06000 12.05000 0.01000 0.08299 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.66940 16.62640 0.04300 0.25862 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.15710 12.09840 0.05870 0.48519 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.07390 12.01000 0.06390 0.53206 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.50370 11.45200 0.05170 0.45145 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.16190 12.16480 -0.00290 -0.02384 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.45580 11.44560 0.01020 0.08912 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.45140 10.49750 -0.04610 -0.43915 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.66450 8.68600 -0.02150 -0.24752 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 33.88000 34.00000 -0.12000 -0.35294 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.40000 17.12000 0.28000 1.63551 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.36000 17.06000 0.30000 1.75850 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.71000 11.48000 0.23000 2.00348 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.02000 16.00000 0.02000 0.12500 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.01000 11.99000 0.02000 0.16681 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.83000 12.81000 0.02000 0.15613 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.96000 11.94000 0.02000 0.16750 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.66000 7.64000 0.02000 0.26178 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.53000 11.51000 0.02000 0.17376 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.92000 14.92000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.50000 11.47000 0.03000 0.26155 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.25000 14.23000 0.02000 0.14055 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.41000 14.38000 0.03000 0.20862 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.40000 14.37000 0.03000 0.20877 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.11000 15.08000 0.03000 0.19894 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.35000 20.26000 0.09000 0.44423 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.45000 18.37000 0.08000 0.43549 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.83000 12.75000 0.08000 0.62745 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.62000 14.56000 0.06000 0.41209 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.54000 15.47000 0.07000 0.45249 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.53000 14.47000 0.06000 0.41465 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.70000 9.64000 0.06000 0.62241 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.57000 14.50000 0.07000 0.48276 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.64000 12.58000 0.06000 0.47695 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.73000 12.68000 0.05000 0.39432 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.73000 8.68000 0.05000 0.57604 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.25000 13.19000 0.06000 0.45489 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.13000 19.13000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.89000 17.89000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.10000 13.09000 0.01000 0.07639 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.08000 14.07000 0.01000 0.07107 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.03000 13.03000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.90000 7.89000 0.01000 0.12674 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.87000 12.87000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.13000 14.12000 0.01000 0.07082 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.20000 14.18000 0.02000 0.14104 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142 聯博貨幣市場基金 15.02990 15.02980 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.11160 11.08630 0.02530 0.22821 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.98810 13.97220 0.01590 0.11380 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.62840 7.61100 0.01740 0.22862 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.11000 14.13000 -0.02000 -0.14154 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.24000 14.26000 -0.02000 -0.14025 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.89880 9.88460 0.01420 0.14366 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.25540 10.24360 0.01180 0.11519 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.89780 9.89280 0.00500 0.05054 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.00360 9.98380 0.01980 0.19832 瀚亞中小型股基金 19.67000 19.74000 -0.07000 -0.35461 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.33000 12.17000 0.16000 1.31471 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.08000 12.88000 0.20000 1.55280 瀚亞巴西基金 5.48000 5.28000 0.20000 3.78788 瀚亞外銷基金 38.19000 38.17000 0.02000 0.05240 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.90000 11.86000 0.04000 0.33727 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.23000 11.20000 0.03000 0.26786 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.95000 10.89000 0.06000 0.55096 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.28000 9.23000 0.05000 0.54171 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.22000 9.19000 0.03000 0.32644 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.70000 9.64000 0.06000 0.62241 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.04520 11.01920 0.02600 0.23595 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.61270 10.59690 0.01580 0.14910 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.56110 12.52940 0.03170 0.25300 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.57040 10.51490 0.05550 0.52782 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.23470 7.21820 0.01650 0.22859 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.87090 7.85920 0.01170 0.14887 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.05910 8.03870 0.02040 0.25377 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.03550 6.99860 0.03690 0.52725 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.67180 8.64990 0.02190 0.25318 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.89910 8.87880 0.02030 0.22863 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.20300 9.18920 0.01380 0.15018 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.03860 9.01580 0.02280 0.25289 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.96000 11.92000 0.04000 0.33557 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.51000 11.47000 0.04000 0.34874 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.40000 11.33000 0.07000 0.61783 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.44000 10.38000 0.06000 0.57803 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.43120 10.45910 -0.02790 -0.26675 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.80430 9.84690 -0.04260 -0.43262 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.63640 9.68000 -0.04360 -0.45041 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.81420 9.84050 -0.02630 -0.26726 瀚亞印度基金-人民幣 14.91000 15.14000 -0.23000 -1.51915 瀚亞印度基金-美元 13.96000 14.18000 -0.22000 -1.55148 瀚亞印度基金-新台幣 31.59000 32.00000 -0.41000 -1.28125 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.20000 10.29000 -0.09000 -0.87464 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.36000 10.44000 -0.08000 -0.76628 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.80000 9.89000 -0.09000 -0.91001 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.74000 9.83000 -0.09000 -0.91556 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.89000 9.96000 -0.07000 -0.70281 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.81000 9.90000 -0.09000 -0.90909 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.73000 9.82000 -0.09000 -0.91650 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.89000 9.96000 -0.07000 -0.70281 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.29000 10.23000 0.06000 0.58651 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.29000 10.23000 0.06000 0.58651 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.23000 13.19000 0.04000 0.30326 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418 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