◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧05月22日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24188 5027 481.16 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 0059 富邦金融 15188 4973 305.41 00667 元大韓國 2588 929 278.58 00733 富邦臺灣中小 19838 7466 265.71 00702 國泰標普低波高息 13164 5188 253.74 00729R 第一金工業30反1 2722 1098 247.91 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 0058 富邦發達 7429 4196 177.05 00757 統一FANG+ 10485 5994 174.92 00743 國泰中國A150 16031 9347 171.51 00735 國泰臺韓科技 8437 6789 124.27 0051 元大中型100 10897 9500 114.71 00681R 元大美債20反1 5935 6094 97.39 0054 元大台商50 10291 10624 96.87 0055 元大MSCI金融 33350 37154 89.76 00707R 元大S&P日圓反1 3749 4355 86.08 008201 BP上證50 1300 1549 83.93 00714 群益道瓊美國地產 4497 5567 80.78 00736 國泰新興市場 5469 7727 70.78 00663L 國泰臺灣加權正2 3013 4309 69.92 00728 第一金工業30 9171 13423 68.32 0053 元大電子 4371 6488 67.37 006206 元大上證50 96058 145778 65.89 00763U 國票道瓊銅 2665 4065 65.56 006207 FH滬深 63040 100392 62.79 00752 中信中國50 7596 12216 62.18 0061 元大寶滬深 202332 356116 56.82