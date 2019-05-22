◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧05月22日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 5820 日盛金 2678 3227 原相 773 6238 勝麗 445 5483 中美晶 435 1795 美時 300 8436 大江 285 3529 力旺 248 6679 鈺太 240 6538 倉和 220 3324 雙鴻 212 5299 杰力 210 3290 東浦 177 3293 鈊象 104 4126 太醫 101 6561 是方 84 3527 聚積 62 8489 三貝德 49 3587 閎康 40 4123 晟德 30 2732 六角 22 5904 寶雅 16 8109 博大 15 3611 鼎翰 12 6143 振曜 10 6146 耕興 7 6462 神盾 6 3363 上詮 6 1597 直得 6 6510 精測 5 4105 東洋 1 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 6290 良維 -2611 3105 穩懋 -2026 6274 台燿 -1396 5347 世界 -1186 3217 優群 -1180 6182 合晶 -1170 4953 緯軟 -1142 5439 高技 -1064 6147 頎邦 -1050 3081 聯亞 -1042 6188 廣明 -841 6121 新普 -607 5457 宣德 -591 5349 先豐 -526 3491 昇達科 -458 3260 威剛 -392 4107 邦特 -298 4966 譜瑞-KY -281 3152 璟德 -244 6245 立端 -221 3466 致振 -201 6488 環球晶 -177 4736 泰博 -152 4528 江興鍛 -145 5009 榮剛 -131 5274 信驊 -108 6643 M31 -85 3483 力致 -69 8069 元太 -60 8349 恒耀 -59