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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧05月22日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
5820  日盛金        2678  
3227  原相           773  
6238  勝麗           445  
5483  中美晶         435  
1795  美時           300  
8436  大江           285  
3529  力旺           248  
6679  鈺太           240  
6538  倉和           220  
3324  雙鴻           212  
5299  杰力           210  
3290  東浦           177  
3293  鈊象           104  
4126  太醫           101  
6561  是方            84  
3527  聚積            62  
8489  三貝德          49  
3587  閎康            40  
4123  晟德            30  
2732  六角            22  
5904  寶雅            16  
8109  博大            15  
3611  鼎翰            12  
6143  振曜            10  
6146  耕興             7  
6462  神盾             6  
3363  上詮             6  
1597  直得             6  
6510  精測             5  
4105  東洋             1  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
6290  良維         -2611  
3105  穩懋         -2026  
6274  台燿         -1396  
5347  世界         -1186  
3217  優群         -1180  
6182  合晶         -1170  
4953  緯軟         -1142  
5439  高技         -1064  
6147  頎邦         -1050  
3081  聯亞         -1042  
6188  廣明          -841  
6121  新普          -607  
5457  宣德          -591  
5349  先豐          -526  
3491  昇達科        -458  
3260  威剛          -392  
4107  邦特          -298  
4966  譜瑞-KY       -281  
3152  璟德          -244  
6245  立端          -221  
3466  致振          -201  
6488  環球晶        -177  
4736  泰博          -152  
4528  江興鍛        -145  
5009  榮剛          -131  
5274  信驊          -108  
6643  M31            -85  
3483  力致           -69  
8069  元太           -60  
8349  恒耀           -59
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