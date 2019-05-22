【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國商務部給予華為 90 天寬限期，google 也於此時宣佈將與華為共同合作解決問題，市場期待中美貿易談判將因此能夠得以延續，帶動今日台股開盤上漲，不過受到美元指數走勢強勁，台幣貶值力道強勁，導致今日台股由紅翻黑轉為下跌，收盤台股下跌 0.07%。

《國際金融市場焦點分析》

中國商務部給予華為 90 天寬限期，中國駐美國大使因此表示，將與美國持續進行談判，帶動早盤 A50 指數止跌反彈，不過受到紐約時報報導，美國政府正考慮將中國安全監控大廠，海康威視及浙江大華技術列入黑名單中，導致市場擔憂中美貿易談判將可能會再度出現雜音，使得 A50 指數由海康威視、白酒類股及銀行類股領跌帶動下，小幅走跌。

《國際商品市場焦點分析》

OPEC 部長級會議同意繼續降低原油庫存，另外近來美國、沙烏地阿拉伯以及伊朗造成中東地緣衝突升溫，在擔憂將來可能出現供給緊縮的風險下，推升油價反彈走高，不過美中貿易衝突可能干擾原油需求前景，WTO 的季度展望指標便顯示，2019 年第二季度全球商品貿易增速仍然疲弱，同時美國原油庫存維持高檔也構成壓力，API 數據顯示美國上週原油庫存意外續增 240 萬桶，衝擊油價週三早盤走低。

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