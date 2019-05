【MORNINGSTAR】晨星推出全新環球債券指數系列

Morningstar 推出全新環球債券指數系列

涵蓋主要固定收益市場及資產類別的全方位指數系列

台北,2019 年 5 月 22 日-全球領先的獨立投資研究機構 Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN) 今天正式推出涵蓋各主要固定收益市場及資產類別的全新環球債券指數系列。這些指數以作為投資組合建構基礎及基準指數為編製目標。

Morningstar 債券指數系列注重資產的流動性及可投資性,並致力在市場涵蓋廣度及可投資性中取得平衡,透過開發便利建構投資組合的指數工具,來為固定收益投資人發掘投資機會。

Morningstar 指數部門主管 Sanjay Arya 表示:「在協助投資人實現財務目標方面,固定收益資產擔任重要角色。」他補充說:「瞭解相關市場是提升投資成果的致勝關鍵。我們深信資訊的『民主化』能為整個投資生態系統的所有參與者帶來公平的競爭環境。因此,我們建立一個全面的環球債券指數系列,從而反映各個獨立資產類別的投資表現,完整涵蓋所有資產類別且不重複。」

在全新發表的白皮書《債券投資新時代:以債券指數配合市場演進》("A Whole New World for Bond Investing: Aligning Bond Indexes With an Evolving Market") 中,Morningstar 探討了債券市場的基本轉變、固定收益指數編製商面對的市場變化及被動型債券投資的增長。

Morningstar 的指數策略分析師及此白皮書作者 Dan Lefkovitz 表示:「債券指數編製工作充滿挑戰。無論是作為建構投資組合的工具,還是作為投資產品的基礎,債券指數都扮演前所未見的重要角色。我們希望能夠更好地反映可投資市場的表現,同時提高利率敏感度、信貸評級及行業配置等關鍵投資風險的透明度。」

Morningstar 廣泛的擴充並投資在固定收益領域,而推出全新的固定收益指數系列正好符合這個策略。為協助投資人更有效地進行在美國發行的共同基金評估,Morningstar 最近更新了固定收益基金組別,新增中期核心債券基金及中期核心增值債券基金組別。此外,為能夠提供更準確、一致及可比較的分析,Morningstar 的固定收益數據現正由採用基金公司提供數據轉為由 Morningstar 自行運算。截至 2019 年 6 月 30 日止的投資組合資料將於 2019 年 7 月 31 日起正式採用 Morningstar 運算的固定收益數據。