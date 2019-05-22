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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月21日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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臚@金工業30反1          富邦科技          本盟              昶和     福壽     元大寶滬深   
宏洲              元大電子          永冠-KY           大統新創 天仁     FH滬深     
嘉裕              元大台商50          大同              本盟     宏亞                
東華              富邦摩台          云辰              健和興   地球                
立益              富邦發達          國碩              旭隼     新紡                
佳和              富邦金融          星通              元晶     大統新創            
聯發              元大MSCI台灣          盛達              遠雄來   程泰                
昶和              永豐臺灣加權          建碁              統領     氣立                
三洋紡            國泰日經225          和鑫              威宏-KY  台硝                
本盟              元大歐洲50          泰碩              泰昇-KY  元禎                
正道              元大日經225          玉晶光                     永記                
瑞利              元大S&P黃金反1          尚志                       日勝化              
正峰新            元大美債20反1          合勤控                     展宇                
億泰              禤?0年美債正2          虹堡                       華廣                
懷特              禤?0年美債反1          互億                       高興昌              
燁興              兆豐藍籌30反1          超眾                       東明-KY             
千興              泰標普低波高息          訊芯-KY                    隴華                
威致              元大S&P日圓反1          杜康-DR                    銘旺科              
華豐              富邦歐洲          陽光能源-DR                   翔耀                
首利              FH彭博高收益債          雷虎                       太空梭              
麗正              FH彭博新興債          波力-KY                    吉祥全              
東訊              益道瓊美國地產                                     奇鋐                
華泰              臚@金工業30反1                                     和鑫                
錸德              FH富時高息低波                                     立萬利              
倫飛              禤飁MB短期報酬                                     聯德                
虹光              富邦臺灣中小                                     泰碩                
威盛              國泰新興市場                                     玉晶光              
浩鑫              新光內需收益                                     晶彩科              
國碩              FH美國金融股                                     穎漢                
銘旺科            光中國政金綠債                                     迎廣                
統懋              新光投等債15+                                     全國電              
翔耀              s光ICE美國權值                                     華友聯              
太空梭            宏洲                                         皇昌                
兆勁              嘉裕                                         遠雄來              
麗臺              東華                                         夏都                
吉祥全            立益                                         欣欣                
憶聲              佳和                                         統領                
科風              聯發                                         客思達-KY            
力特              昶和                                         康師傅-DR            
喬鼎              三洋紡                                       神州-DR             
正達              本盟                                         晨訊科-DR            
晟鈦              正道                                         一零四              
聯德              瑞利                                         欣天然              
同泰              正峰新                                       新海                
新世紀            億泰                                         欣高                
誠研              懷特                                         jpp-KY              
誠創              燁興                                         台數科              
嘉威              千興                                         基勝-KY             
聯合再生          威致                                         東哥遊艇            
尚志              華豐                                         泰昇-KY             
力銘              首利                                         吉源-KY             
亞太電            麗正                                                             
達能              東訊                                                             
太極              華泰                                                             
誠美材            錸德                                                             
傳奇              倫飛                                                             
慧友              虹光                                                             
悠克              威盛                                                             
友勁              浩鑫                                                             
百一              國碩                                                             
捷泰              銘旺科                                                           
天瀚              統懋                                                             
迅杰              翔耀                                                             
華上              太空梭                                                           
光麗-KY           兆勁                                                             
元晶              麗臺                                                             
華冠              吉祥全                                                           
裕豐              憶聲                                                             
寶徠              科風                                                             
皇昌              力特                                                             
陽明              喬鼎                                                             
六福              正達                                                             
康師傅-DR          晟鈦                                                             
聖馬丁-DR          聯德                                                             
神州-DR           同泰                                                             
耀傑-DR           新世紀                                                           
同方友友-DR          誠研                                                             
晨訊科-DR          誠創                                                             
友佳-DR           嘉威                                                             
陽光能源-DR          聯合再生                                                         
精熙-DR           尚志                                                             
中福              力銘                                                             
雷虎              亞太電                                                           
中視              達能                                                             
秋雨              太極                                                             
新利虹            誠美材                                                           
國光生            傳奇                                                             
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  商億-KY
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