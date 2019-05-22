[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月21日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 臚@金工業30反1 富邦科技 本盟 昶和 福壽 元大寶滬深 宏洲 元大電子 永冠-KY 大統新創 天仁 FH滬深 嘉裕 元大台商50 大同 本盟 宏亞 東華 富邦摩台 云辰 健和興 地球 立益 富邦發達 國碩 旭隼 新紡 佳和 富邦金融 星通 元晶 大統新創 聯發 元大MSCI台灣 盛達 遠雄來 程泰 昶和 永豐臺灣加權 建碁 統領 氣立 三洋紡 國泰日經225 和鑫 威宏-KY 台硝 本盟 元大歐洲50 泰碩 泰昇-KY 元禎 正道 元大日經225 玉晶光 永記 瑞利 元大S&P黃金反1 尚志 日勝化 正峰新 元大美債20反1 合勤控 展宇 億泰 禤?0年美債正2 虹堡 華廣 懷特 禤?0年美債反1 互億 高興昌 燁興 兆豐藍籌30反1 超眾 東明-KY 千興 泰標普低波高息 訊芯-KY 隴華 威致 元大S&P日圓反1 杜康-DR 銘旺科 華豐 富邦歐洲 陽光能源-DR 翔耀 首利 FH彭博高收益債 雷虎 太空梭 麗正 FH彭博新興債 波力-KY 吉祥全 東訊 益道瓊美國地產 奇鋐 華泰 臚@金工業30反1 和鑫 錸德 FH富時高息低波 立萬利 倫飛 禤飁MB短期報酬 聯德 虹光 富邦臺灣中小 泰碩 威盛 國泰新興市場 玉晶光 浩鑫 新光內需收益 晶彩科 國碩 FH美國金融股 穎漢 銘旺科 光中國政金綠債 迎廣 統懋 新光投等債15+ 全國電 翔耀 s光ICE美國權值 華友聯 太空梭 宏洲 皇昌 兆勁 嘉裕 遠雄來 麗臺 東華 夏都 吉祥全 立益 欣欣 憶聲 佳和 統領 科風 聯發 客思達-KY 力特 昶和 康師傅-DR 喬鼎 三洋紡 神州-DR 正達 本盟 晨訊科-DR 晟鈦 正道 一零四 聯德 瑞利 欣天然 同泰 正峰新 新海 新世紀 億泰 欣高 誠研 懷特 jpp-KY 誠創 燁興 台數科 嘉威 千興 基勝-KY 聯合再生 威致 東哥遊艇 尚志 華豐 泰昇-KY 力銘 首利 吉源-KY 亞太電 麗正 達能 東訊 太極 華泰 誠美材 錸德 傳奇 倫飛 慧友 虹光 悠克 威盛 友勁 浩鑫 百一 國碩 捷泰 銘旺科 天瀚 統懋 迅杰 翔耀 華上 太空梭 光麗-KY 兆勁 元晶 麗臺 華冠 吉祥全 裕豐 憶聲 寶徠 科風 皇昌 力特 陽明 喬鼎 六福 正達 康師傅-DR 晟鈦 聖馬丁-DR 聯德 神州-DR 同泰 耀傑-DR 新世紀 同方友友-DR 誠研 晨訊科-DR 誠創 友佳-DR 嘉威 陽光能源-DR 聯合再生 精熙-DR 尚志 中福 力銘 雷虎 亞太電 中視 達能 秋雨 太極 新利虹 誠美材 國光生 傳奇 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生 商億-KY